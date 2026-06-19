Samosběr česneku začíná na mnoha místech Česka již o víkendu 20. a 21. června. Některé odrůdy budou teprve dozrávat, takže pokračování samosběrové česnekové sezony se dá čekat i v červenci.
Ceny česneku při samosběru se nejčastěji pohybují od 80 do 100 Kč za kilogram. Nákup již vytrhaného česneku vyjde dráž, podle odrůdy někde i na dvojnásobek.
Třeba Farma Jahodárna Brezany v Ústeckém kraji, která navzdory názvu zdaleka nepěstuje jen jahody, má k samosběru česnek dvou ranějších odrůd – Bjetin a Rusák. „Jsme v okolí jedni z mála, kdo pěstuje tradiční české paličáky. Konkurence většinou mívá odrůdy francouzské a další,“ řekla redakci majitelka farmy Kristýna Rohlíčková. Český česnek se od zahraničních odrůd vyznačuje velkými palicemi a výraznější chutí.
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Samosběr třešní 2026: kde je natrháte a kolik letos zaplatíte
Farma Smrkovice z Jihočeského kraje zaznamenala, že letos dozrává česnek pomaleji než loni. Zřejmě za to mohou i sucha na přelomu jara a léta. Mnohde se bez závlahy neobešli, jinde se sucho podepsalo na sklizni. „Květen byl hodně suchý, stačil by i jeden pořádný deštíček a bylo by to lepší,“ posteskl si Dušan Řepka z Farmy Smrkovice u Písku. Ceny letos hodlá zvýšit z loňských 90 korun na rovných 100 za kilogram. „Podepsaly se na tom ceny nafty a také menší výnosy než loni,“ řekl a dodal, že pěstuje náročnější českou odrůdu Slavin, která je vhodnější ke skladování.
Několik zemědělců z Moravy, které redakce oslovila, zmínilo také chladnější průběh letošní sezony, kvůli kterému bude někde česnek o něco později. Podle Lukáše Svobody z Farmy Svobodových v Moravských Bránicích se musí sklizeň dobře načasovat. „Jak je přezrálý, začne se rozpadat a nejde dobře ven,“ uvedl.
Rady pro samosběr
Pokud se chystáte na samosběr, máme pro vás na začátek pár souhrnných informací:
- Pole jsou zpravidla předrytá, aby šel česnek snadno ven, motyky a rýče proto nebývají potřeba.
- Vezměte si s sebou nádoby, někde je možnost prodeje bedýnek nebo tašek, ale pravidlem to není.
- Vypsané termíny se mohou změnit kvůli nepřízni počasí a také v případě, že je pole vysbíráno rychleji, než farma předpokládala.
- Česnek k uskladnění potřebuje správně dozrát a vyschnout. Pokud nevíte, jak na to, nechte si od zemědělců na místě poradit.
- Platby jsou většinou možné jen v hotovosti.
- Mnohde zároveň prodávají i rané brambory, případně i jinou zeleninu. Myslete na to při rozhodování, kolik nádob si vezmete s sebou.
Naše mapa samosběrů:
Seznam míst, kam můžete letos na samosběr česneku, jsme se snažili pro vás připravit co nejpoctivěji a budeme ho postupně doplňovat. Pokud zjistíte nesrovnalost nebo víte o dalším místě, kde organizují samosběr, kontaktujte nás, rádi ho doplníme.
1 Středočeský kraj
Mapa samosběrů česneku ve Středo
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz
Farma Vraňany
Farma Vraňany leží na Mělnicku a patří rodině Hančových. Známá mezi „samosběrači“ je hlavně díky jahodám, kromě nich si tu ale v sezoně můžete natrhat i okurky, rajčata, meruňky či broskve.
- Kdy: Samosběr začíná 20. června 2026 v 8 hodin ráno a pokračuje to 18. hodiny. Bývá denně, poslední vstup na pole je umožněn v 17 hodin. Kdo si nevezme vlastní nádoby, může si koupit síťovku nebo bedýnku.
- Cena: Odvíjí se od množství – čím více česneku si odnesete, tím méně dáte za 1 kg. A kdo se zásobí na celou zimu a nasbírá si přes 20 kg, dostane v kavárně Na Výsluní, která stejně jako farma patří rodině Hančových, kávu nebo zmrzlinu.
Informace: web farmy
|do 1 kg
|100 Kč/kg
|do 3 kg
|90 Kč/kg
|do 5 kg
|80 Kč/kg
|nad 5 kg
|69 Kč/kg
Ovocnářství Polívkovi
Ovocnářství Polívkovi má pozemky mezi Slaným a Drnovem. Už nyní se u nich dá koupit čerstvý česnek, ten vyzrálý a vhodný na uskladnění bude o něco později. Mají francouzskou odrůdu Therador.
- Kdy: Předběžné datum jeho samosběru je stanovené na víkend 27. a 28. června.
- Cena: 100 Kč na kg, od 15 kg sleva na 80
- Informace: Jsou aktivní na Facebooku, kde si zatím můžete prohlédnout, jak česnek aktuálně vypadá a jak roste.
Farma Dryák
Rodinná farma manželů Dryákových nabízí během léta spoustu samosběrů, například i okurek, rajčat, dýní, hrášku nebo zelí. Kdo si vezme vlastní přepravku, musí si ji dát na začátku zvážit, aby se její hmotnost odečetla při placení. Česnek se sbírá na polích u Osluchova (na východ od Slaného, část obce Žižice.) Místo samosběru je vždy označeno šipkami.
- Kdy: Už mají vypsaný termín samosběrů na víkend 20. a 21. června, od 9 do 16 hodin.
- Cena: 100 Kč na kg
- Informace: samosběry najdete na webu firmy
2 Ústecký kraj
Mapa samosběrů česneku v Ústeckém kraji 2026
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz
Farma Jahodárna Brozany
Pole nejlépe najdete, když z D8 sjedete na Terezín (exit 35), jsou u Doksan a směr na Farmu Jahodárna Brozany je tam značený. Navzdory názbu tu mají nejen jahody, ale i hrášek nebo česnek. A právě jeho sběr je naplávanový na nadcházející víkend. Parkování u prodejního stánku, kde si zároveň můžete koupit rané brambory. Jak redakci řekla majitelka Kristýna Rohlíčková, zatím jsou k dispozici odrůdy Bjatin a Rusák, později dozraje ještě Karel IV.
- Kdy: víkend 20. a 21. června a dále nejméně jeden až dva další víkendy, čas vždy 8 až 18 hodin
- Cena: Bjetin 79 Kč/kg, Rusák 99, při odběru nad 10 kg 89 Kč/kg
- Informace: podrobné informace o samosběrech dávají na FB
3 Jihočeský kraj
Mapa samosběrů česneku v Jihočeském kraji 2026
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz
Farma Smrkovice
Farmu Smrkovice najdete asi 3 km od Písku směrem na České Budějovice. Samosběry česneku pořádá pravidelně, většinou začíná kolem 10. července. Pole mají hned u stavení s adresou Smrkovice 82.
- Kdy: Majitel Dušan Řepka odhaduje, že samosběr začne začátkem července. Nevylučuje ale, že to bude už koncem června, všechno záleží na počasí.
- Cena: 100 Kč/kg
- Informace: Informace o samosběru bude na FB, pro plánování cesty a představu, jak to na farmě vypadá, doporučujeme toto video z minulých let, kde je vše do puntíku popsáno.
4 Kraj Vysočina
Mapa samosběrů česneku na Vysočině 2026
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz
Farma Jura
Farmu Jura najdete v Bochovicích na Třebíčsku, cesta je značená cedulemi od všech směrů. Pěstují tu české odrůdy a také obrovský česnek Sabagold. Bývá tu i samosběr cibule a brambor (termíny ještě nejsou).
- Kdy: Samosběr začíná 28. června a potrvá do 7. července, vždy od 9 do 17 hodin.
- Cena: 90 Kč na kg (s natí)
- Informace: vše mají na webu
5 Olomoucký kraj
Mapa samosběrů česneku v Olomouckém kraji 2026
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz
Vojnice, farma rodiny Kašparových
Rodinná farma sídlí ve Vojnicích poblíž Těšetic na Olomoucku. Sběrných míst mají víc, odkazují na ně cedule.
- Kdy: Samosběr česneku bude v sobotu 27. června mezi 7. a 15. hodinou. A možná i v neděli ve stejnou dobu, pokud nebude vyprodáno.
- Cena: 90 Kč/kg
- Informace: Vše dávají na web, najdete tam i mapu, kde je najít.
Česnek z Blatce
Samosběr česneku v Blatci u Olomouce už má také dané termíny. Cesta bude značena, parkování přímo na okraji pole
- Kdy: Zatím jsou stanovené tři termíny, farma bude případně přidávat podle zájmu a podle toho, jestli bude ještě co sbírat.
Pátek 26. 6. 2026: 7:00 – 16:00
Sobota 27. 6. 2026: 7:00 – 15:00
Neděle 28. 6. 2026: 7:00 – 11:00
- Cena: 100 Kč na kg
- Informace: vše je na FB
6 Jihomoravský kraj
Mapa samosběrů česneku v Jihomoravském kraji 2026
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz
Farma Svobodovi, Moravské Bránice
Pole Svobodových najdete u obce Moravských Bránic, nedaleko Ivančic na Brněnsku. Pěstují odrůdy Sabagold a Therador, samosběr se týká obou. Parkování přímo na poli.
- Kdy: Akce bude probíhat celý víkend 27.6.-28.6., a to po oba dny v čase 9:00-17:00.
- Cena: 80 Kč/kg
- Informace: Vše dávají na FB, kde se také objeví zpřesnění místa samosběru. Jak řekl redakci Lukáš Svoboda, cesta bude včas označena cedulemi.
7 Zlínský kraj
Mapa samosběrů česneku ve Zlínském kraji 2026
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz
Farma Krajča
Farma Krajča sídlí v Holešově, ale pole s česnekem má u Martinic. Den přes samosběrem umístí k cestě cedule, aby lidé místo snadno našli.
- Kdy: Samosběr začne v pondělí 22. června a je rozplánován na 14 dní, každý den od 10 do 18 hodin. Jak redakci řekl syn majitele firmy Lukáš Krajča, záleží na zájmu lidí. Pokud bude velký, je možné, že samosběr skončí už po 10 nebo i 8 dnech.
- Cena: 100 Kč/kg
- Informace: pozvánka na samosběr je na Facebooku
8 Moravskoslezský kraj
Mapa samosběrů česneku v Moravskoslezském kraji 2026
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz
Statek U Veverků
Statek najdete v Bohuslavicích u Hlučína na adrese Severní 498. Kvůli špatné dostupnosti pozemků tu organizují samosběr trochu netradičně. Česnek vám nasbírají sami. „My na poli česnek ručně sklidíme a dovezeme na statek, kde bude rozložen na palety a vy si podle sebe vyberete ten, který se Vám bude líbit. Česnek si následně doma usušíte. K dispozici budou paličáky Dukát, Rusak, Bjetin a nepaličáky Štěpán, Rustisem a Therador,“ uvádějí na webu.
- Kdy: předpokládaný začátek 6. července, nejspíš od 6. do 11. července
- Cena: 100 Kč na kg, česnek s natí
- Informace: vše najdete na webu