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Samoobslužné pokladny milujeme i nenávidíme. Těchto 5 věcí nás vytáčí nejvíc

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Samoobslužné pokladny rozdělily zákazníky na dva tábory. Jedni na ně nedají dopustit, druzí by je nejraději úplně zakázali. Bez ohledu na to, na které straně stojíte, však existují situace, které dokážou vytočit téměř každého.
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ilustrační snímek

Samoobslužné pokladny se během posledních let staly běžnou součástí většiny supermarketů a hypermarketů v Česku. Obchody je postupně zavádějí především ze dvou důvodů. Zrychlují odbavení zákazníků a snižují nároky na obsluhu.

Ačkoliv se stále najde mnoho odpůrců, řada lidí na ně nedá dopustit. Při menších nákupech bývají rychlejší než klasické pokladny, navíc zde odpadá zdlouhavé čekání ve frontách.

Jste mistr rychlého nákupu, nebo rukojmí samoobslužné pokladny?

I milovníci samoobslužných pokladen se však čas od času potýkají s komplikacemi, které mohou původně rychlý nákup proměnit v hotovou noční můru. Oslovení čtenáři se navíc shodují, že s některými nepříjemnými situacemi se u vybraných pokladen setkávají až příliš často.

Podle nich většina problémů není ani tak o samotných pokladnách, jako spíš o drobných nedostatcích, které nákup zbytečně zdržují. Právě těchto pět situací zaznívalo nejčastěji.



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