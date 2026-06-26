Když americký řetězec Five Guys na konci loňského roku otevřel svou první českou restauraci v pražském obchodním domě Máj, zájem o něj byl obrovský. Spolu s ním se však objevily i stížnosti na zdlouhavé čekání ve frontách. Tento problém má nyní vyřešit novinka, kterou fastfood oznámil na sociálních sítích. Do restaurace dorazily samoobslužné kiosky.
Podle provozovatele si mohou zákazníci nově objednat přímo na digitálních terminálech. Vybrat si mohou jak burgery, tak i přílohy či legendární milkshaky.
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Fastfood Five Guys v Máji boduje slaninou. Objevuje se téměř v každé objednávce
Kiosky mají zkrátit čekání ve frontách
Samoobslužné kiosky dnes využívá většina velkých fastfoodových řetězců. Five Guys byl v tomto směru spíše výjimkou. Na pražské pobočce jste si dosud mohli objednat pouze u pokladny.
Nové kiosky mají pomoci zejména ve špičkách, kdy se před restaurací tvoří dlouhé fronty. Ocenit je mají také lidé, kteří si chtějí nabídku projít v klidu a bez špatného pocitu z toho, že za nimi čeká další řada lidí.
Burger na 250 000 způsobů
Kdo chce, může si navíc burger upravit na míru až do posledního detailu. Jak Five Guys uvádí na svém profilu na Instagramu, zákazníci si mohou burger poskládat na míru. Vybrat si mohou z více než 250 tisíc kombinací.
Šéf provozu, Martin Levec, poznamenává, že dlouhodobě nejoblíbenější jsou mezi zákazníky Bacon Cheeseburger a klasický Cheeseburger. Silným trendem se podle něj stal i slaninový milkshake.
Americký řetězec míří do Brna
Five Guys
Země původu: USA
První pobočku v ČR otevřel Five Guys v obchodním centru Máj na Národní ulici. Druhá pobočka by se měla otevřít v Brně. Zákazníci si mohou vybrat z více než 250 tisíc kombinací burgerů.
Zatímco řetězce jako KFC nebo Popeyes staví především na smaženém kuřecím mase, Five Guys se zaměřuje na čerstvě připravované hovězí burgery. Firma zdůrazňuje, že nepoužívá mražené maso a hranolky připravuje z čerstvých brambor přímo v restauraci.
Zákazníci mají navíc mnohem více možností. Zdarma si mohou vybírat z desítek ingrediencí a sestavit si burger podle vlastních představ.
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Five Guys a další fastfoody v Česku: Co umí každý z nich nejlépe?
V současnosti funguje v Česku jen jedna pobočka Five Guys. Tu najdete v obchodním domě Máj na Národní třídě v Praze. Řetězec do budoucna plánuje otevřít pobočku i v Brně a dalších městech, více informací o termínu otevření ani konkrétní lokalitě však prozatím neprozradil.
„Na přelomu roku mají být hotové dvě až tři pobočky, v příštích letech bychom jich chtěli mít osm až dvanáct,“ uvedl Martin Klán, člen správní rady ve společnosti AMADEUS Real Estate.