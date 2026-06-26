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Samoobsluha místo fronty. Five Guys v Praze zavedl kiosky

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  11:45
První pobočka oblíbeného fast foodového řetězce Five Guys v OD Máj (4. prosince...

První pobočka oblíbeného fast foodového řetězce Five Guys v OD Máj (4. prosince 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

V OD Máj se otevře první pobočka oblíbeného fast foodového řetězce Five Guys....
První pobočka oblíbeného fast foodového řetězce Five Guys v OD Máj (4. prosince...
První pobočka oblíbeného fast foodového řetězce Five Guys v OD Máj (4. prosince...
První pobočka oblíbeného fast foodového řetězce Five Guys v OD Máj (4. prosince...
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Americký řetězec Five Guys vyslyšel volání zákazníků a zavedl v pražské pobočce samoobslužné kiosky. Nově si tak zákazníci mohou objednat sami bez obsluhy, aniž by museli čekat ve frontě. Novinka má zrychlit odbavování zákazníků i ulehčit introvertům. Zároveň zvažuje otevření druhé pobočky v Brně.

Když americký řetězec Five Guys na konci loňského roku otevřel svou první českou restauraci v pražském obchodním domě Máj, zájem o něj byl obrovský. Spolu s ním se však objevily i stížnosti na zdlouhavé čekání ve frontách. Tento problém má nyní vyřešit novinka, kterou fastfood oznámil na sociálních sítích. Do restaurace dorazily samoobslužné kiosky.

Podle provozovatele si mohou zákazníci nově objednat přímo na digitálních terminálech. Vybrat si mohou jak burgery, tak i přílohy či legendární milkshaky.

Fastfood Five Guys v Máji boduje slaninou. Objevuje se téměř v každé objednávce

Kiosky mají zkrátit čekání ve frontách

Samoobslužné kiosky dnes využívá většina velkých fastfoodových řetězců. Five Guys byl v tomto směru spíše výjimkou. Na pražské pobočce jste si dosud mohli objednat pouze u pokladny.

Nové kiosky mají pomoci zejména ve špičkách, kdy se před restaurací tvoří dlouhé fronty. Ocenit je mají také lidé, kteří si chtějí nabídku projít v klidu a bez špatného pocitu z toho, že za nimi čeká další řada lidí.

Burger na 250 000 způsobů

Kdo chce, může si navíc burger upravit na míru až do posledního detailu. Jak Five Guys uvádí na svém profilu na Instagramu, zákazníci si mohou burger poskládat na míru. Vybrat si mohou z více než 250 tisíc kombinací.

Šéf provozu, Martin Levec, poznamenává, že dlouhodobě nejoblíbenější jsou mezi zákazníky Bacon Cheeseburger a klasický Cheeseburger. Silným trendem se podle něj stal i slaninový milkshake.

fiveguys.czechrepublic

Vy se ptáte, my odpovídáme. A hlavně reagujeme "Kdy budou samoobslužné kiosky?" Konečně můžeme s hrdostí odpovědět - už jsou tady!

Bojíte se fronty nebo se prostě jenom necítíte na osobní kontakt? Nově si u nás můžete objednat i prostřednictvím samoobslužných kiosků, po kterých jste volali od našeho otevření. Tak vzhůru do Five Guys!

4. června 2026 v 18:06, příspěvek archivován: 17. června 2026 v 10:13
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Americký řetězec míří do Brna

Five Guys

Země původu: USA
Založení: 1986

První pobočku v ČR otevřel Five Guys v obchodním centru Máj na Národní ulici. Druhá pobočka by se měla otevřít v Brně. Zákazníci si mohou vybrat z více než 250 tisíc kombinací burgerů.

Zatímco řetězce jako KFC nebo Popeyes staví především na smaženém kuřecím mase, Five Guys se zaměřuje na čerstvě připravované hovězí burgery. Firma zdůrazňuje, že nepoužívá mražené maso a hranolky připravuje z čerstvých brambor přímo v restauraci.

Zákazníci mají navíc mnohem více možností. Zdarma si mohou vybírat z desítek ingrediencí a sestavit si burger podle vlastních představ.

Five Guys a další fastfoody v Česku: Co umí každý z nich nejlépe?

V současnosti funguje v Česku jen jedna pobočka Five Guys. Tu najdete v obchodním domě Máj na Národní třídě v Praze. Řetězec do budoucna plánuje otevřít pobočku i v Brně a dalších městech, více informací o termínu otevření ani konkrétní lokalitě však prozatím neprozradil.

„Na přelomu roku mají být hotové dvě až tři pobočky, v příštích letech bychom jich chtěli mít osm až dvanáct,“ uvedl Martin Klán, člen správní rady ve společnosti AMADEUS Real Estate.

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