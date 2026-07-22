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Růžová barva podle vzorníku. Pravda o lososech, které kupujeme v obchodech

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  15:20

Výběr lososa v supermarketu | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Růžová barva z velkochovu se ladí podle vzorníku, maso je plné tuku a chybí mu pohyb. Většina lososů v českých obchodech pochází z klecí. Jak poznat skutečnou divokou rybu od chemické iluze a na co si dát pozor při čtení etiket?

Obsah

Iluze zvaná norský losos

Když procházíte uličkou s chlazenými rybami a vidíte nápis „Čerstvý losos“, představíte si dravou rybu bojující s proudy v chladných severských fjordech. Právě na této iluzi stojí miliardový byznys. Pravda je taková, že naprostá většina lososů na pultech tuzemských obchodů pochází z průmyslových velkochovů.

Losos obecný je biologický druh, nikoliv označení původu z divoké přírody. V praxi to znamená, že se rodí a dospívá v plovoucích síťových klecích podél norského, skotského nebo chilského pobřeží. V jedné takové kleci se tísní desítky tisíc ryb. Tento intenzivní způsob chovu s sebou nese daň v podobě rychlého šíření parazitů, zejména mořských vší, a nutnosti používat chemická léčiva. Výsledný produkt má s divokým příbuzným společné téměř jen jméno.

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Proč je maso šedivé a jak funguje barvení

Divoký losos vděčí za své typické červenooranžové zbarvení přirozené stravě. Živí se drobnými korýši, krevetami a kraby, kteří obsahují silný přírodní antioxidant – astaxanthin. Tento pigment se ukládá ve svalovině ryby a dává jí charakteristickou sytou barvu.

Losos zavřený v sádkách dostává průmyslové krmné pelety složené z rybí moučky, sóji, husího tuku a geneticky modifikovaných plodin. Po takové stravě by maso lososa bylo neatraktivně šedobílé. Protože šedivou rybu by nikdo nekoupil, výrobci do krmných směsí uměle přidávají syntetický astaxanthin.

Chovatelé mají k dispozici speciální vzorníky barev, takzvaný SalmoFan, připomínající palety odstínů v hobbymarketech. Podle požadavků konkrétního trhu navolí přesný odstín růžové či červené, kterého chtějí dosáhnout, a podle toho upraví dávkování barviva v krmivu několik měsíců před výlovem. Zákazník tak v obchodě často neplatí za přirozenou kvalitu, ale za vizuální simulaci.

Lasagne se špenátem a lososem

Lasagne se špenátem a lososem

Recept

Střední

60 min

Tři znaky Které odhalí původ ryby na pultu

Abyste nemuseli spoléhat pouze na tvrzení personálu za pultem, zaměřte se při výběru na specifické anatomické a vizuální znaky, které průmyslový chov nedokáže dokonale zamaskovat.

1. Tukové proužky (mramorování)

  • Velkochov: Maso je protkáno silnými, jasně viditelnými bílými linkami mezisvalového tuku. Ryby v klecích mají minimum pohybu a rychle tloustnou.
  • Divoký losos: Bílé tukové linky jsou extrémně tenké, až neznatelné. Divoká ryba nacestuje tisíce kilometrů v ledových oceánských proudech, její maso je proto svalnaté a pevné.

2. Tvar a barva těla

  • Velkochov: Pokud kupujete celou rybu, hledejte deformace. Ryby z chovů mívají zaoblené, tupé ploutve potrhané od neustálého narážení do sítí. Tělo bývá zavalitější a barva kůže jednotvárně stříbřitá.
  • Divoký losos: Má aerodynamické, štíhlé tělo s ostrými, dokonale vyvinutými ploutvemi. Kůže má specifické odstíny podle konkrétního druhu (například sytě červený hřbet u lososa nerka).

3. Odstín masa

  • Velkochov: Barva bývá unifikovaná, pastelově růžová až jasně oranžová s vysokým leskem, který způsobuje povrchový tuk.
  • Divoký losos: Maso má hluboký, tmavě červený až cihlový odstín. Povrch je spíše matný a působí hutným dojmem.
Pečený losos s krevetovou omáčkou a listovým špenátem

Pečený losos s krevetovou omáčkou a listovým špenátem

Recept

Střední

30 min

Srovnání Divoký vs. chovaný losos

ParametrLosos z velkochovu (Atlantický / Norský)Divoký losos (Pacifický / Aljašský)
Původ / Metoda odlovuAkvakultura (klecový chov v moři)Volný lov v oceánu (sítě, šňůry)
Struktura masaMěkké, blátivější, široké tukové proužkyPevné, svalnaté, minimální viditelný tuk
Barva masaUměle dodaná (syntetické barvivo v krmivu)Přírodní (strava bohatá na korýše)
Obsah tukuVysoký (často přes 15–20 %), převaha omega-6Nízký (kolem 4–7 %), vysoký poměr omega-3
Cena na českém trhuNižší až střední (cca 400–600 Kč/kg)Vysoká, prémiová (cca 900–1400 Kč/kg)
Označení na etiketě„Chov“, „Produkt akvakultury“„Lov v moři“, „Divoký“, „Wild catch“

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Výživový paradox chovaných ryb

Hlavním důvodem, proč lékaři doporučují konzumaci tučných mořských ryb, je vysoký obsah omega-3 mastných kyselin (EPA a DHA), které jsou klíčové pro srdce a mozek. Jenže losos z velkochovu kvůli modifikované stravě obsahuje anomální množství omega-6 mastných kyselin, kterých máme v běžné středoevropské stravě nadbytek a které ve vyšším množství podporují zánětlivé procesy v těle.

Zatímco divoký losos si udržuje ideální poměr mezi omega-3 a omega-6, ryba krmená sójou a suchozemským tukem tento benefit ztrácí. Navíc se v tuku chovaných ryb kvůli uzavřenému cyklu a znečištění sádkového prostředí snadněji koncentrují rezidua pesticidů.

Jak správně číst etikety v supermarketu

Zákon ukládá prodejcům povinnost uvádět přesné informace o původu zboží. Tyto údaje však bývají často napsány drobným písmem na zadní straně obalu nebo na malých cedulkách u pultů. Ignorujte marketingové názvy jako „Z panenské přírody“. Hledejte tyto exaktní údaje:

  • Metoda produkce: Na etiketě musí být explicitně uvedeno buď „Chov“ (případně „Produkt akvakultury“), nebo „Lov v moři“. Pokud vidíte slovo chov, jde o průmyslovou sádku.
  • Oblasti odlovu (FAO kódy): U divokých lososů musí být uvedena konkrétní oblast odlovu organizace FAO. Nejčastěji jde o FAO 67 (Severovýchodní Tichý oceán – oblast Aljašky, která je zárukou kvality). U FAO 27 (Severovýchodní Atlantik) je třeba zbystřit a ověřit, zda jde o divokou populaci, protože se zde nachází většina norských sádek.
  • Obchodní názvy druhů: Pokud na etiketě uvidíte názvy jako losos nerka (Sockeye – nejintenzivnější barva a chuť), losos keta (Chum – sušší maso), losos kisuč (Coho) nebo losos čavyča (King salmon – nejcennější druh), držíte v ruce skutečnou divokou rybu.

Trik výrobců, který vás oklame: Sledujte druhé místo ve složení potravin

Na co si dát pozor při nákupu?

Častým trikem obchodníků je prodej rozmraženého zboží pod rouškou čerstvosti. Divoký losos se loví sezónně (od konce jara do podzimu). Pokud ho kupujete v zimě, podívejte se, zda etiketa neobsahuje formuli „Rozmraženo“. Divoké ryby se často ihned po ulovení na lodích šokově zmrazují (metoda FAS – Frozen at Sea). Na tom není nic špatného, ale cena by měla odpovídat faktu, že kupujete rybu z mrazáku.

Pozor také na podezřele levné uzené lososy. Při hromadném zpracování se maso často nenapouští klasickým kouřem, ale aplikuje se tekutý kouřový koncentrát, který spolu s vysokým obsahem soli maskuje blátivou texturu suroviny z velkochovu.

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Témata: Losos, ryby, Maso, Obchod

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