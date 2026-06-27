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Jak ochladit byt v paneláku?
Ochladit byt v paneláku alespoň o pár stupňů bez použití klimatizace vyžaduje plánování a disciplínu. Základem je nekompromisně zavřít a zatemnit okna dřív, než do nich opře ranní slunce. „Klimatizace sice dokáže prostor rychle ochladit, bývá ale dražší na pořízení i provoz a zvyšuje spotřebu energie. Efektivní stínění funguje chytřeji,“ vysvětluje Terezie Gálová ze specializované platformy Žaluzieee.
Tip 1: Stínění a žaluzie
Přes okna proniká během dne největší množství tepla. Sluneční paprsky zahřívají nejen samotné skleněné plochy, ale také podlahu, nábytek a vzduch v místnosti. Je proto potřeba slunce odstínit ještě dříve, než začne interiér prohřívat.
- Pokud máte žaluzie, je vhodné je během dne využít ke stínění. Některé typy, například ty vyrobené z látky s termoizolační úpravou, blackout nebo reflexní vrstvou, pomohou snížit teplotu v místnosti o 5 až 7 stupňů.
- Nejlépe funguje stínění zvenčí. Venkovní žaluzie totiž nepropustí teplo do okna, čímž zabraňují rozehřívání skleněné tabule a „skleníkovému“ pocitu v bytě.
- Pokud nemáte venkovní žaluzie, skvěle poslouží i improvizované řešení, jako je například světlá látka, prostěradlo nebo speciální termofólie zachycená z vnější strany okna.
Tip 2: Správné větrání
Většina lidí dělá v horkých dnech zásadní chybu. Přestože se otevření oken může zdát jako logický nápad, otevřenou ventilací po celý den však pouze horký vzduch vniká dovnitř. Pro ochlazení je potřeba nechat okna pevně zavřená a větrat až v momentě, kdy slunce zapadne a venku se reálně ochladí.
Nejefektivnější je otevřít okna na protilehlých koncích bytu a vytvořit rychlý průvan, který horkost doslova vyžene ven. „Na noc lze ventilátor nasměrovat z chodby nebo jiné místnosti směrem do ložnice, aby se prostor ochladil bez přímého proudění vzduchu na tělo,“ doporučuje Lukáš Kaňok, šéf sekce Energo srovnávače Kalkulátor.cz.
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Co lze udělat v horku bez klimatizace? Všechno začíná u oken
Tip 3: Trik s ledem a ventilátorem
Samotný ventilátor vzduch neochlazuje, pouze ho víří, což sice pomáhá našemu tělu se ochlazovat potem, ale teplotu v místnosti to nesníží. Můžete ho však snadno proměnit v domácí klimatizaci za pár korun.
- Stačí před zapnutý větrák postavit velkou mísu naplněnou kostkami ledu nebo zamraženými PET lahvemi s vodou. Zmrazit můžete také slanou vodu, která taje pomaleji.
- Vzduch, který kolem nich bude proudit, se výrazně ochladí a do místnosti začne proudit příjemný ledový vánek.
Tip 4: Pozor na spotřebiče, které topí
Během horkých dnů se vyplatí omezit domácí zdroje tepla, které například v chladnějších měsících přispívají k vyhřívání bytu. „Trouba, varná deska, rychlovarná konvice nebo klasické žárovky mohou interiér znatelně zahřívat. V letních dnech proto dává smysl preferovat studenou kuchyni, saláty, sendviče nebo lehká jídla bez dlouhého vaření. Pokud ještě používáte klasické žárovky, zvažte výměnu za LED osvětlení. Spotřebují méně energie a zároveň téměř nehřejí,“ upřesňuje Kaňok.
- Velká televize, stolní počítač, staré žárovky nebo i zapojené nabíječky produkují takzvané zbytkové teplo.
- Vše, co nutně nepotřebujete, proto vytáhněte ze zásuvky.
- Vaše peněženka vám poděkuje hned dvakrát – za ušetřenou elektřinu i za chladnější domov.
Tip 5: Využijte sílu vody
Úlevu v horkých dnech může přinést také zcela jednoduchý trik, ke kterému budete potřebovat pouze vodu a látku.
- Namočte velká prostěradla nebo osušky do studené vody a pověste je do dveří nebo před běžící ventilátor.
- Když se voda odpařuje, spotřebovává teplo z okolí a tím ho ochlazuje.
- Vzduch v bytě se nejen zvlhčí, což usnadní dýchání, ale teplota v pokoji klesne o několik cenných stupňů.
- Stejně tak pomáhá vytřít podlahu ledovou vodou.
Denní checklist: Jak udržet chládek krok za krokem
Abyste doma udrželi snesitelnou teplotu, klíčové je načasování jednotlivých aktivit během celých 24 hodin. Vytiskněte si nebo uložte tento jednoduchý denní režim: