Proč jsou rostlinná mléka stále populárnější?
Ještě před několika lety byla rostlinná mléka spíše specialitou obchodů se zdravou výživou. Dnes tvoří běžnou součást nabídky většiny supermarketů včetně diskontů.
Nabídka zahrnuje nejen sójové, ovesné nebo mandlové varianty, ale i méně obvyklé druhy jako kokosové, rýžové nebo hrachové nápoje.
Důvodů, proč po nich Češi sahají, je hned několik. Část spotřebitelů řeší zdravotní omezení – nejčastěji intoleranci laktózy nebo alergii na bílkovinu kravského mléka.
Jiní chtějí omezit příjem živočišných produktů nebo zkoušejí moderní stravovací směry. Významnou roli hraje také marketing a přesvědčení, že rostlinné varianty jsou automaticky zdravější.
Cenově se situace postupně mění. Zatímco litr polotučného kravského mléka se běžně pohybuje mezi 20 až 30 Kč, rostlinné nápoje stojí zpravidla 35 až 70 Kč, speciální barista nebo bio verze mohou být ještě dražší. Pokud si domácnost kupuje několik litrů týdně, rozdíl v měsíčních výdajích může být výrazný.
Je však důležité zdůraznit, že rostlinné nápoje nejsou nutričně stejné. Některé obsahují minimum bílkovin, jiné více sacharidů nebo přidaný cukr. Před nákupem se proto vyplatí vědět, co od nich očekáváte.
Výživové srovnání: ne všechno je náhrada mléka
Rostlinné nápoje se liší nejen chutí, ale především složením. Níže uvedená tabulka nabízí orientační přehled výživových hodnot u neslazených variant na 100 ml.
|Druh nápoje
|Energie (kcal)
|Bílkoviny (g)
|Tuk (g)
|Sacharidy (g)
|Typické využití
|Sójové
|33–45
|3–3,5
|1,5–2
|0,5–2
|sport, vaření
|Ovesné
|40–50
|0,8–1
|1–1,5
|6–8
|káva, kaše
|Mandlové
|13–25
|0,4–0,8
|1–2
|0–1
|redukce váhy
|Kokosové (nápoj)
|15–25
|<0,5
|1–2
|0–2
|nízkosacharidová dieta
|Rýžové
|45–55
|<0,5
|1
|9–10
|dezerty
Které rostlinné mléko vybrat podle vašeho cíle?
Chci plnohodnotný zdroj bílkovin
Pro sportovce, aktivní lidi nebo ty, kteří omezují maso a mléčné výrobky, je klíčový dostatek bílkovin. Sójové mléko je z tohoto pohledu nejvhodnější alternativou.
Obsahuje kompletní spektrum esenciálních aminokyselin a jeho nutriční profil je kravskému mléku nejbližší.
V obchodech bývá navíc obohaceno o vápník a vitamín B12, což je důležité zejména při veganské stravě. Pokud tedy hledáte skutečnou náhradu mléka z hlediska výživy, sójová varianta dává největší smysl.
Chci snížit kalorický příjem
Pokud řešíte redukci hmotnosti, může být vhodnou volbou neslazené mandlové mléko. Obsahuje velmi málo kalorií – někdy jen kolem 20 kcal na 100 ml. To z něj činí lehkou alternativu do kávy, smoothie nebo cereálií.
Je však nutné počítat s tím, že obsah bílkovin je minimální. Mandlové mléko tedy nelze považovat za plnohodnotnou náhradu mléka ve smyslu výživy, ale spíše za nízkokalorickou chuťovou variantu.
Hledám ideální mléko do kávy
Ovesné mléko si získalo popularitu zejména díky kavárnám. Má přirozeně jemně nasládlou chuť, dobře se pění a vytváří krémovou strukturu. Speciální barista verze obsahují upravené složení pro lepší šlehání.
Je však třeba počítat s vyšším obsahem sacharidů. Pro běžného konzumenta to není problém, ale při nízkosacharidové dietě může být ovesné mléko méně vhodné.
Mám intoleranci laktózy
Všechny rostlinné nápoje jsou přirozeně bez laktózy, takže jsou bezpečné při její intoleranci. Pokud vám ale nejde o etické nebo ekologické důvody, může být praktičtější sáhnout po bezlaktózovém kravském mléce, které má stejnou výživovou hodnotu jako běžné mléko a cenově vychází často výhodněji.
Vařím a peču
Při tepelném zpracování se nejlépe osvědčuje sójové nebo ovesné mléko. Mají stabilnější strukturu a v receptech se chovají podobně jako klasické mléko.
Mandlové může dodat jemně oříškový podtón, což se hodí například do sladkých pokrmů, ale nemusí vyhovovat v omáčkách.
Rýžové mléko je přirozeně sladší, což může být výhodou u dezertů, ale méně vhodné při slaném vaření.
Na co si dát při nákupu pozor?
Sledujte procento hlavní suroviny
Některé levnější výrobky obsahují jen 2–3 % mandlí či ovsa. Dražší značky mohou mít podíl 10 % i více. Vyšší podíl znamená intenzivnější chuť a zpravidla lepší nutriční hodnotu.
Pozor na přidaný cukr
Ochucené varianty mohou obsahovat několik gramů cukru na 100 ml. To může výrazně zvýšit celkový denní příjem cukru, aniž by si to spotřebitel uvědomil.
Obohacení o vápník a vitamíny
Pokud nahrazujete kravské mléko dlouhodobě, vybírejte produkty obohacené o vápník a vitamín B12. Tyto látky jsou jinak v čistě rostlinné stravě hůře dostupné.
Jsou rostlinná mléka ekologičtější?
Z hlediska uhlíkové stopy mají rostlinné nápoje obecně nižší environmentální dopad než živočišná produkce. Rozdíly jsou ale mezi jednotlivými druhy. Mandlové mléko je náročné na vodu, zejména pokud pochází z oblastí s jejím nedostatkem. Ovesné nápoje vyráběné v Evropě mívají nižší ekologickou stopu.
Pro českého spotřebitele může být rozumné sledovat původ surovin a preferovat evropské výrobce.
Kdy dává smysl zůstat u kravského mléka?
Pokud nemáte zdravotní omezení a vyhovuje vám chuť i cena, není nutné kravské mléko nahrazovat. Z výživového hlediska zůstává kvalitním zdrojem plnohodnotných bílkovin a vápníku. Rostlinné alternativy mohou být vhodným doplňkem, ale ne vždy plnohodnotnou náhradou.