Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Robotickou sekačku bez drátu? Pozor na stromy a zdi, ať neutratíte zbytečně

Autor:
  15:20
Pořízení robotické sekačky slibuje úsporu času, ale výběr špatného typu přinese jen další starosti. Hledáte, jaká je nejlepší robotická sekačka na trávu? Pomůžeme vám zorientovat se v rozdílech mezi klasickým drátem a moderní sekačkou bez drátu s GPS navigací podle členitosti vaší zahrady.

Robotická sekačka seká denně, takže stříhá jen minimální přírůstku trávy, takže ji nemusí sbírat. | foto: Profimedia.cz

Obsah

Robotická revoluce: Konec drátování?

Ještě před pár lety byla volba jednoduchá. Kdo chtěl mít posekáno bez práce, musel vzít do ruky rýč nebo pokládač a po obvodu zahrady natáhnout stovky metrů nízkonapěťového kabelu. Dnes se nás výrobci snaží přesvědčit, že tato doba drátová skončila. Trhu dominují modely s technologií RTK (Real Time Kinematic), které slibují instalaci během pár minut v aplikaci v mobilu.

Realita zahrad, které jsou často plné vzrostlých stromů, úzkých průjezdů mezi domem a plotem nebo vysokých živých plotů, je však pro roboty mnohem tvrdším oříškem, než jak to vypadá v reklamním videu natočeném na fotbalovém hřišti.

Klasika s drátem: Proč je stále sázkou na jistotu

Sekačky s obvodovým drátem fungují na principu uzavřeného elektrického okruhu. Robot detekuje elektromagnetické pole generované drátem a přesně ví, kde končí jeho revír.

Hlavní výhody:

  • Absolutní spolehlivost signálu: Drátu je úplně jedno, jestli je u vás v údolí špatný signál, jestli máte nad trávníkem korunu staleté lípy nebo jestli soused postavil vysokou zeď.
  • Nižší pořizovací cena: I špičkové modely s drátem stojí výrazně méně než jejich bezdrátoví sourozenci se stejným výkonem.
  • Jednoduchá servisovatelnost: Pokud se drát přetrhne, lze jej snadno spojit speciální spojkou.

Nevýhody:

Instalace je pracná. U členitých zahrad s mnoha záhony, stromy a keři může natahování kabelu zabrat celý víkend. Drát se také může stát obětí zahradního náčiní nebo hladového hlodavce. Navíc, jakmile drát položíte, každá změna v dispozici zahrady, ať už jde jen o malý nový záhon, nebo celý bazén, znamená nutnost kabel vykopat a přeložit.

Sekačka bez drátů: Co umí GPS a RTK modely?

Bezdrátové sekačky využívají ke své orientaci satelitní systémy doplněné o referenční stanici umístěnou na vaší zahradě. Tato stanice zpřesňuje signál z GPS na milimetry.

Proč ji budete milovat:

  • Virtuální hranice: Hranice sečení definujete jednoduše tak, že sekačku projdete pomocí dálkového ovládání v aplikaci.
  • Flexibilita: Chcete uprostřed trávníku postavit dětem pískoviště? V aplikaci jednoduše vytvoříte zakázanou zónu během minuty.
  • Logické sečení: Zatímco drátové modely často jezdí chaoticky (ping-pong systém), GPS modely sekají v úhledných pásech, což vypadá profesionálně a šetří baterii.

Úskalí GPS: Kdy se sekačka ztratí a zastaví

Největším nepřítelem RTK sekaček je výhled na oblohu. Aby sekačka fungovala, musí mít neustálý vizuální kontakt s dostatečným počtem satelitů i se svou referenční stanicí.

  1. Vysoké stromy: Hustá koruna stromu, zejména po dešti, kdy jsou listy mokré, funguje jako neprostupný štít pro satelitní signál.
  2. Úzké koridory: Pokud máte mezi domem a vysokým plotem úzký pás trávy, sekačka zde pravděpodobně ztratí signál a zastaví se s chybovým hlášením.
  3. Vysoké zdi a převisy: Balkony nebo hluboké terasy mohou vytvořit stín, ve kterém bude robot bezradný.

Srovnání robotických sekaček: Drát vs. GPS

ParametrSekačka s obvodovým drátemBezdrátová GPS/RTK sekačka
Složitost instalaceVysoká (fyzické pokládání drátu)Nízká (mapování v aplikaci)
Spolehlivost v husté zástavbě100% (nezávislá na signálu)Riziková (možné výpadky signálu)
Přesnost pohybuNáhodný pohyb (většinou)Systematické pásy
Změna hranic pozemkuNutnost fyzické úpravy drátuJednoduchá úprava v aplikaci
Pořizovací cenaNižší (od 15 000 Kč)Vyšší (zpravidla od 40 000 Kč)
Vhodná pro...Členité zahrady se stromy a stínemOtevřené plochy s dobrým výhledem

Jak vybrat tu správnou pro vaši zahradu?

Před nákupem si udělejte malý test. Postavte se doprostřed svého trávníku a podívejte se nahoru. Vidíte oblohu ze všech stran, nebo jste obklopeni korunami ořechů a vysokou zdí sousedova domu?

Zvolte drátovou klasiku, pokud:

  • Máte sadovou zahradu se spoustou vzrostlých stromů.
  • Váš dům je vícepatrový a vrhá dlouhý stín na úzké travnaté plochy kolem něj.
  • Hledáte nejlepší poměr cena/výkon a nevadí vám jednorázová náročná instalace.

Investujte do robotické sekačky bez drátu a s GPS navigací, pokud:

  • Máte moderní, otevřenou zahradu s nízkou výsadbou.
  • Plánujete v budoucnu zahradu měnit.
  • Trváte na vzhledu trávníku s precizními pruhy jako na fotbalovém stadionu.

Budoucnost: Hybridy a kamery zvládnou víc

Výrobci si slabiny GPS uvědomují, proto se na trhu začínají objevovat hybridní modely. Ty kombinují GPS s kamerovým viděním nebo senzory LIDAR, podobně jako robotické vysavače. Takový stroj se dokáže orientovat podle vizuálních záchytných bodů, i když ztratí signál ze satelitů. Tato technologie je však zatím v plenkách a její cena odpovídá novince na trhu.


Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Do Česka vstoupil ukrajinský řetězec s potravinami. Podívejte se, co a za kolik prodává

Na český trh vstoupil ukrajinský řetězec Best Market, první prodejnu slavnostně...

Na český trh vstoupil ukrajinský řetězec Best Market, první prodejnu slavnostně otevřel v Praze 4 v Budějovické ulici. Velkou část obchodu tvoří obslužný pult s rybami, mořskými plody, kalamáry,...

Největší banka v Česku dočasně vypne mobilní bankovnictví. Už tento víkend

ilustrační snímek

Česká spořitelna, největší banka v Česku ohlásila odstávku na tento víkend. Miliony klientů se v noci ze soboty na neděli nebudou moci přihlásit do internetového bankovnictví George, nezkontrolují si...

KVÍZ: Jste mistr rychlého nákupu, nebo rukojmí samoobslužné pokladny?

ilustrační snímek

Samoobslužné pokladny se staly běžnou součástí většiny obchodů. Přesto s nimi však řada zákazníků stále bojuje. Někdo u nich zvládne nakoupit rychle a bez problémů, jinému snadno rupnou nervy nad...

Větší balení, nižší cena. Tyto tyčinky chutnají skoro jako Margot, pro peněženku jsou výhra

Celkem jsme srovnali šest kokosových tyčinek: Marcius od privátní značky Mister...

Margot patří mezi nejznámější kokosové tyčinky. Konkurence privátních značek sílí a dnes na alternativu narazíte prakticky v každém obchodě. Do srovnání jsme zařadili tyčinky Marcius, Karibik,...

Parkside v Lidlu stojí polovinu: Šroubovák za sedm set, úhlová bruska za pětistovku

Lidl zlevnil nářadí Parkside o polovinu.

Lidl spustil akci na vybrané aku nářadí Parkside. Zákazníci nakoupí vybrané kousky se slevou více než padesát procent. Nejvýrazněji zlevnil aku vrtací šroubovák. V těsném závěsu je aku úhlová bruska...

Robotickou sekačku bez drátu? Pozor na stromy a zdi, ať neutratíte zbytečně

Robotická sekačka seká denně, takže stříhá jen minimální přírůstku trávy, takže...

Pořízení robotické sekačky slibuje úsporu času, ale výběr špatného typu přinese jen další starosti. Hledáte, jaká je nejlepší robotická sekačka na trávu? Pomůžeme vám zorientovat se v rozdílech mezi...

12. června 2026  15:20

Za cenu pražského bytu si můžete koupit ostrov v Evropě. Jenže má to háček

Pohled na ostrov Mullagrach v severozápadním Skotsku. Místo, kde žije jen...

Představa vlastního ostrova většině lidí evokuje miliardáře, jachty a exotiku někde v Karibiku. Jenže tentokrát je řeč o Skotsku a cenové kategorii, která na první pohled působí až překvapivě...

12. června 2026  11:45

Samosběr jahod 2026 – kde natrhat čerstvé ovoce ve vašem kraji

Samosběr jahod v Pileticích u Hradce Králové. (3. 6. 2022)

Přelom začátek června společně s teplým počasím znamená jediné. Rozjíždí se sezóna samosběrů jahod. Rok 2026 v tomto není žádnou výjimkou a řada samosběrů hlásí otevřené dveře. Na některých místech...

12. června 2026  9:55

Nové kolo za padesát, nebo bazar za půlku? Experti radí, kdy se šetřit nevyplatí

Ne vždy vyjde kolo z bazaru výhodněji. Pořizovací cena je sice nižší, často...

Sezona je v plném proudu a vy stojíte před zásadním rozhodnutím. Koupit kolo z bazaru nebo raději sáhnout po novém? Pokud máte pětadvacet tisíc v kapse, můžete si dovolit obě možnosti. Ne vždy se vám...

12. června 2026  8:30

Zavařování v roce 2026? Vyhoďte staré hrnce, v troubě to zvládnete 3x rychleji

Ilustrační snímek

Letní úroda ovoce, zeleniny nebo houbařské úlovky každoročně přinášejí otázku, jak plodiny co nejlépe uchovat. Tradiční zavařovací postupy našich babiček však v moderní době narážejí na neúprosnou...

12. června 2026

Bazén pro lenochy: Vyplatí se robotický vysavač, nebo je to jen drahý špás?

Automatický bazénový vysavač Azuro Warrior přináší širokou škálu usnadnění při...

Letní pohoda u bazénu často končí únavným bojem s listím, řasami a měřením pH. Pokud údržbu podceníte, riskujete zakalenou vodu i drahou výměnu celého objemu. Bazénová automatika slibuje čistou...

11. června 2026  15:20

Lízátko s příchutí legendárních masových kuliček? IKEA změnila vtip v realitu a rozdává ho zdarma

Masové lízátko vzniklo z aprílového vtipu. Zákazníci ho mohou v IKEA získat v...

Aprílový vtip se stal skutečností! IKEA spojila síly s Chupa Chups a rozdává lízátka s příchutí masových kuliček. Chcete tuto bizarní pochoutku získat zdarma? Stačí v akci v sobotu 13. června...

11. června 2026  11:45

Beckham i Ronaldinho, nejžádanější je Yamal. McDonald’s představil kelímky k MS ve fotbale 2026

Legendární Big Mac omáčku si oblíbil i David Beckham, McDonald’s ji teď nabízí...

Sítě rychlého občerstvení se po celém světě přetahují, kdo nabídne fotbalovým fanoušků zajímavější limitku. Se speciální edicí FIFA World Cup menu přišel McDonald’s. Největším lákadlem je série šesti...

11. června 2026  8:30

Větší balení, nižší cena. Tyto tyčinky chutnají skoro jako Margot, pro peněženku jsou výhra

Celkem jsme srovnali šest kokosových tyčinek: Marcius od privátní značky Mister...

Margot patří mezi nejznámější kokosové tyčinky. Konkurence privátních značek sílí a dnes na alternativu narazíte prakticky v každém obchodě. Do srovnání jsme zařadili tyčinky Marcius, Karibik,...

11. června 2026

Berou méně, přesto žijí déle. Stovky se dožívají lidé z nejchudších regionů

Na Okinawě se ženy běžně dožívají sta let.

Více peněz, dražší bydlení, lepší zdravotnictví a nekonečné možnosti. Je ale opak pravdou? Většina modrých zón s vysokým počtem stoletých obyvatel se řadí k chudým regionům. Jak je možné, že lidé na...

10. června 2026  15:20

Největší banka v Česku dočasně vypne mobilní bankovnictví. Už tento víkend

ilustrační snímek

Česká spořitelna, největší banka v Česku ohlásila odstávku na tento víkend. Miliony klientů se v noci ze soboty na neděli nebudou moci přihlásit do internetového bankovnictví George, nezkontrolují si...

10. června 2026  12:30

MS ve fotbale vyjde Čechy draho. Jen za cestu a ubytování dají přes 120 tisíc

ilustrační snímek

Letošní MS ve fotbale v Mexiku a USA se Čechům extrémně prodraží. Jen za cestu a ubytování na jediný zápas dá dvojice fanoušků v nejrychlejší variantě přes 120 tisíc korun. V případě rychlých...

10. června 2026  11:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.