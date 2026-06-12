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Robotická revoluce: Konec drátování?
Ještě před pár lety byla volba jednoduchá. Kdo chtěl mít posekáno bez práce, musel vzít do ruky rýč nebo pokládač a po obvodu zahrady natáhnout stovky metrů nízkonapěťového kabelu. Dnes se nás výrobci snaží přesvědčit, že tato doba drátová skončila. Trhu dominují modely s technologií RTK (Real Time Kinematic), které slibují instalaci během pár minut v aplikaci v mobilu.
Realita zahrad, které jsou často plné vzrostlých stromů, úzkých průjezdů mezi domem a plotem nebo vysokých živých plotů, je však pro roboty mnohem tvrdším oříškem, než jak to vypadá v reklamním videu natočeném na fotbalovém hřišti.
Klasika s drátem: Proč je stále sázkou na jistotu
Sekačky s obvodovým drátem fungují na principu uzavřeného elektrického okruhu. Robot detekuje elektromagnetické pole generované drátem a přesně ví, kde končí jeho revír.
Hlavní výhody:
- Absolutní spolehlivost signálu: Drátu je úplně jedno, jestli je u vás v údolí špatný signál, jestli máte nad trávníkem korunu staleté lípy nebo jestli soused postavil vysokou zeď.
- Nižší pořizovací cena: I špičkové modely s drátem stojí výrazně méně než jejich bezdrátoví sourozenci se stejným výkonem.
- Jednoduchá servisovatelnost: Pokud se drát přetrhne, lze jej snadno spojit speciální spojkou.
Nevýhody:
Instalace je pracná. U členitých zahrad s mnoha záhony, stromy a keři může natahování kabelu zabrat celý víkend. Drát se také může stát obětí zahradního náčiní nebo hladového hlodavce. Navíc, jakmile drát položíte, každá změna v dispozici zahrady, ať už jde jen o malý nový záhon, nebo celý bazén, znamená nutnost kabel vykopat a přeložit.
Sekačka bez drátů: Co umí GPS a RTK modely?
Bezdrátové sekačky využívají ke své orientaci satelitní systémy doplněné o referenční stanici umístěnou na vaší zahradě. Tato stanice zpřesňuje signál z GPS na milimetry.
Proč ji budete milovat:
- Virtuální hranice: Hranice sečení definujete jednoduše tak, že sekačku projdete pomocí dálkového ovládání v aplikaci.
- Flexibilita: Chcete uprostřed trávníku postavit dětem pískoviště? V aplikaci jednoduše vytvoříte zakázanou zónu během minuty.
- Logické sečení: Zatímco drátové modely často jezdí chaoticky (ping-pong systém), GPS modely sekají v úhledných pásech, což vypadá profesionálně a šetří baterii.
Úskalí GPS: Kdy se sekačka ztratí a zastaví
Největším nepřítelem RTK sekaček je výhled na oblohu. Aby sekačka fungovala, musí mít neustálý vizuální kontakt s dostatečným počtem satelitů i se svou referenční stanicí.
- Vysoké stromy: Hustá koruna stromu, zejména po dešti, kdy jsou listy mokré, funguje jako neprostupný štít pro satelitní signál.
- Úzké koridory: Pokud máte mezi domem a vysokým plotem úzký pás trávy, sekačka zde pravděpodobně ztratí signál a zastaví se s chybovým hlášením.
- Vysoké zdi a převisy: Balkony nebo hluboké terasy mohou vytvořit stín, ve kterém bude robot bezradný.
Srovnání robotických sekaček: Drát vs. GPS
|Parametr
|Sekačka s obvodovým drátem
|Bezdrátová GPS/RTK sekačka
|Složitost instalace
|Vysoká (fyzické pokládání drátu)
|Nízká (mapování v aplikaci)
|Spolehlivost v husté zástavbě
|100% (nezávislá na signálu)
|Riziková (možné výpadky signálu)
|Přesnost pohybu
|Náhodný pohyb (většinou)
|Systematické pásy
|Změna hranic pozemku
|Nutnost fyzické úpravy drátu
|Jednoduchá úprava v aplikaci
|Pořizovací cena
|Nižší (od 15 000 Kč)
|Vyšší (zpravidla od 40 000 Kč)
|Vhodná pro...
|Členité zahrady se stromy a stínem
|Otevřené plochy s dobrým výhledem
Jak vybrat tu správnou pro vaši zahradu?
Před nákupem si udělejte malý test. Postavte se doprostřed svého trávníku a podívejte se nahoru. Vidíte oblohu ze všech stran, nebo jste obklopeni korunami ořechů a vysokou zdí sousedova domu?
Zvolte drátovou klasiku, pokud:
- Máte sadovou zahradu se spoustou vzrostlých stromů.
- Váš dům je vícepatrový a vrhá dlouhý stín na úzké travnaté plochy kolem něj.
- Hledáte nejlepší poměr cena/výkon a nevadí vám jednorázová náročná instalace.
Investujte do robotické sekačky bez drátu a s GPS navigací, pokud:
- Máte moderní, otevřenou zahradu s nízkou výsadbou.
- Plánujete v budoucnu zahradu měnit.
- Trváte na vzhledu trávníku s precizními pruhy jako na fotbalovém stadionu.
Budoucnost: Hybridy a kamery zvládnou víc
Výrobci si slabiny GPS uvědomují, proto se na trhu začínají objevovat hybridní modely. Ty kombinují GPS s kamerovým viděním nebo senzory LIDAR, podobně jako robotické vysavače. Takový stroj se dokáže orientovat podle vizuálních záchytných bodů, i když ztratí signál ze satelitů. Tato technologie je však zatím v plenkách a její cena odpovídá novince na trhu.