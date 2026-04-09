Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Řez švestek se nesmí podcenit. Špatný termín nebo technika zničí celý strom

Autor:
  5:00
Mnoho zahrádkářů se dopouští osudové chyby: nechávají švestky růst nadivoko v domnění, že si příroda poradí sama. Realita je však neúprosná. Zanedbaný řez vede k postupnému prosychání koruny, drobnému ovoci bez chuti a především k náchylnosti k nebezpečným chorobám, jako je šarka nebo monilióza. Pokud jarní termín prořezávky promeškáte nebo je provedete neodborně, riskujete nejen letošní úrodu, ale i trvalé poškození stromu, které může skončit předčasným úhynem.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

Proč je jarní řez švestek kritický?

Švestky, slívy, blumy a ryngle patří mezi peckoviny, které jsou citlivé na řez v období hlubokého vegetačního klidu. Zatímco jabloně snesou už lednový zásah, u švestek by takový postup znamenal pozvánku pro mrazové trhliny a infekce.

Jarní řez, prováděný v momentě, kdy začínají rašit pupeny (tzv. období myšího ouška), má několik zásadních funkcí:

  • Prosvětlení koruny: Slunce se musí dostat i do středu stromu, jinak plody uvnitř zůstanou kyselé a nedozrálé.
  • Zdravotní prevence: Odstraněním starého dřeva eliminujete úkryty pro škůdce a ložiska plísní.
  • Regulace plodnosti: Příliš hustý strom vysiluje sám sebe. Správný řez nasměruje energii tam, kde ji chceme - do velkých a sladkých plodů.

Ideální termín: Kdy vzít do ruky nůžky?

V českých klimatických podmínkách se jarní řez švestek obvykle provádí od konce března do poloviny dubna. Rozhodující není datum v kalendáři, ale aktuální počasí a stav stromu.

Zásadním pravidlem je, že by již neměly hrozit silné celodenní mrazy pod mínus pět stupňů Celsia.

Ideální je suchý, slunečný den. Vlhkost a déšť během řezu zvyšují riziko nákazy houbovými chorobami, které se přes čerstvé rány snadno šíří. Pokud vidíte, že pupeny jsou nalité a začínají se zelenat, je ten nejvyšší čas.

Nářadí: Základ úspěchu bez infekce

Než říznete do živého, zkontrolujte si vybavení. Špatné nářadí nadělá více škody než užitku.

  • Zahradnické nůžky: Musí být ostré jako břitva, aby pletivo nedrtily, ale čistě oddělily.
  • Pákové nůžky: Na silnější větve uvnitř koruny.
  • Ruční pilka: Pro větve o průměru nad 3 cm.
  • Štěpařský vosk nebo stromový balzám: Nezbytnost pro zatření ran větších než 2 cm.

Před prací a mezi jednotlivými stromy nástroje vydezinfikujte. Zamezíte tak přenosu viróz mezi stromy.

Typy řezu: Který potřebuje váš strom?

1. Výchovný řez (mladé stromky)

Provádí se první tři až pět let po výsadbě. Cílem je vytvořit pevnou kostru stromu. Korunu švestek zastřihujeme do pyramidy. Vybereme největší větev a tři až čtyři další, které rostou do různých světových stran a svírají s kmenem úhel asi 45 stupňů.

2. Udržovací (průklestový) řez

Týká se stromů v plné plodnosti. Soustředíme se na odstranění:

  • Vlků: To jsou svisle rostoucí, bujné výhony, které neplodí a jen zahušťují korunu.
  • Křižujících se větví: Větve, které se o sebe třou, vytvářejí rány, kudy vniká infekce.
  • Větví rostoucích do středu koruny: Střed musí zůstat vzdušný.

3. Zmlazovací řez (staré stromy)

Máte-li na zahradě starou, přerostlou švestku, která dává malé plody, je čas na radikální krok. Omlazování se rozkládá do dvou až tří let, aby strom neutrpěl šok.

Odstraňují se celé staré větve a podporuje se růst nového plodonosného obrostu níže u kmene.

Přehled parametrů řezu
Typ větve / SituaceZpůsob zásahuCíl úpravy
Vlky (svislé výhony)Odstranit celé u větevního kroužkuProsvětlení a síla do plodů
Konkurenční výhonyOdstranit úplněZachování dominance hlavního terminálu
Zasychající větveOdříznout až do zdravého dřevaOchrana před šířením chorob
Větve rostoucí dolůZkrátit nebo odstranitZamezení stínění a mechanickému poškození
Silné rány (nad 2 cm)Ošetřit balzámem / voskemPrevence proti klejotoku a houbám

Postup krok za krokem: Jak postupovat při samotné práci

  1. Analýza pohledem: Obejděte strom a podívejte se na něj jako na celek. Identifikujte větve, které jsou suché nebo viditelně poškozené. Ty jdou pryč jako první.
  2. Pravidlo větevního kroužku: Větve nikdy neodřezávejte úplně na plocho s kmenem, ale ani nenechávejte dlouhé pahýly. Řežte v místě mírného ztluštění u báze větve - tam se rána hojí nejlépe.
  3. Řez na vnější pupen: Pokud zkracujete mladý výhon, veďte řez cca 5 mm nad pupenem, který směřuje ven z koruny. Tím zajistíte, že nový výhon poroste správným směrem a nebude zahušťovat střed.
  4. Práce s pilkou: U těžkých větví nejdříve větev nařízněte zespodu, aby při pádu neodtrhla kůru z kmene. Poté proveďte hlavní řez shora.
  5. Finální ošetření: Jakmile skončíte, projděte strom a všechny větší řezné plochy okamžitě zatřete. Osvědčily se přípravky s obsahem mědi, které zároveň dezinfikují.

Pozor na chyby

  • Příliš radikální řez najednou: Pokud strom ostříháte moc, zareaguje explozivním růstem vlků. Méně je někdy více.
  • Tupé nářadí: Roztřepené rány se nehojí a jsou vstupní branou pro houbu Stereum purpureum (stříbřitost listů).

Ignorování výmladků: Nezapomínejte odstraňovat i výhonky vyrůstající z kořenů nebo pod místem roubování. Odčerpávají stromu živiny.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

9. dubna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.