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MS ve fotbale 2026 a partneři
Mistrovství světa ve fotbale 2026 je v plném proudu. Fanoušci po celém světě zažívají euforické i krušné chvíle při fandění svým týmům. Zato velké značky mohou oslavovat. Se sportovním svátkem se objevila celá řada upomínkových rekvizit, které si mohou fanoušci pořídit. Ulovit lze například kopačky Lionela Messiho, dres Juda Bellinghama, speciální edici samolepek Panini World Cup 2026 nebo kosmetické limitky.
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Unilever se pro letošní fotbalové mistrovství představil jako oficiální sponzor osobní péče (v originále Official Personal Care Sponsor of the FIFA World Cup 2026™ tournament, pozn. red.). Díky tomuto partnerství představily značky jako Rexona, Dove nebo AXE limitované edice kosmetických produktů, které si mohou nejen fotbaloví fanoušci pořídit.
Limitovaná kolekce antiperspirantů Rexona
Rexona FIFA World Cup 2026 je limitovaná edice antiperspirantů pro muže, která vznikla ve třech různých designech. Trojice rozličných obalů nabízí motivy:
- Logo We Are 26
- Obrázek trofeje FIFA World Cup
- Variantu pro závěrečné utkání s nápisem a datem The Final July 19th 2026
Cena za jeden tematický antiperspirant ve spreji se pohybuje od 60 do 80 Kč. Celá edice tří limitovaných obalů tak vyjde na 180 až 240 korun.
AXE limitovaná edice FIFA
Speciální fotbalovou edici deodorantu a sprchového gelu lze pořídit také od AXE.
- Limitka AXE Number 10 vznikla přímo pro šampionát FIFA 2026.
- Ve speciálních edicích s designovými obaly lze koupit také deodorant či sprchový gel z řady Dark Temptation.
|Název produktu
|Velikost
|Orientační cena
|AXE Number 10 (Deodorant & Bodyspray)
|150 ml
|75 Kč – 129 Kč
|AXE Number 10 (Sprchový gel)
|400 ml
|79 Kč – 109 Kč
|AXE Dark Temptation fotbalová edice (Deodorant & Bodyspray)
|150 ml
|80 Kč – 129 Kč
|AXE Dark Temptation XXL fotbalová edice (Deodorant & Bodyspray)
|250 ml
|119 Kč - 149 Kč
|AXE Dark Temptation fotbalová edice (Sprchový gel)
|250 ml
|69 Kč – 86 Kč
|AXE Dark Temptation Football Edition XL (Sprchový gel)
|400 ml
|92 Kč – 109 Kč
Fotbalové limitky Dove pro ženy i muže
Speciální fotbalové kolekce kosmetických produktů pro Mistrovství světa ve fotbale 2026 připravila také společnost Dove.
- Limitovaná edice pro muže Dove Men+Care Active Comfort obsahuje sprchový gel a antiperspirant s motivem trofeje na obalu.
- Pro ženy vznikla speciální edice sprchového gelu a antiperspirantu s motivem trofeje s vůní dračího ovoce.
|Název produktu
|Velikost
|Orientační cena
|Dove Men+Care FIFA Edition (Pánský sprchový gel)
|400 ml
|87 Kč – 129 Kč
|Dove Men+Care FIFA Edition (Pánský antiperspirant ve spreji)
|150 ml
|79 Kč – 102 Kč
|Dove Women FIFA Edition (Dámský sprchový gel)
|225 ml
|73 Kč – 109 Kč
|Dove Women FIFA Edition (Dámský antiperspirant ve spreji)
|150 ml
|80 Kč – 100 Kč