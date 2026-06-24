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Rexona vsadila na trofej, AXE na desítku. Takhle vypadají limitky k MS 2026

Veronika Reicheltová
  11:45

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Kampaň The Game Is Ours od Dove se zaměřuje na podporu sebevědomí dívek ve sportu. | foto: Dove | Unilever

Mistrovství světa ve fotbale 2026 přináší exkluzivní suvenýry. Vedle dresů Bellinghama či kopaček Messiho lákají fanoušky kosmetické limitky. Oficiální sponzor Unilever uvádí speciální edice produktů značek Rexona, AXE a Dove pro muže i ženy.

Obsah

MS ve fotbale 2026 a partneři

Mistrovství světa ve fotbale 2026 je v plném proudu. Fanoušci po celém světě zažívají euforické i krušné chvíle při fandění svým týmům. Zato velké značky mohou oslavovat. Se sportovním svátkem se objevila celá řada upomínkových rekvizit, které si mohou fanoušci pořídit. Ulovit lze například kopačky Lionela Messiho, dres Juda Bellinghama, speciální edici samolepek Panini World Cup 2026 nebo kosmetické limitky.

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Unilever se pro letošní fotbalové mistrovství představil jako oficiální sponzor osobní péče (v originále Official Personal Care Sponsor of the FIFA World Cup 2026™ tournament, pozn. red.). Díky tomuto partnerství představily značky jako Rexona, Dove nebo AXE limitované edice kosmetických produktů, které si mohou nejen fotbaloví fanoušci pořídit.

Rexona FIFA World Cup 2026 je limitovaná edice antiperspirantů pro muže.

Limitovaná kolekce antiperspirantů Rexona

Rexona FIFA World Cup 2026 je limitovaná edice antiperspirantů pro muže, která vznikla ve třech různých designech. Trojice rozličných obalů nabízí motivy:

  • Logo We Are 26
  • Obrázek trofeje FIFA World Cup
  • Variantu pro závěrečné utkání s nápisem a datem The Final July 19th 2026

Cena za jeden tematický antiperspirant ve spreji se pohybuje od 60 do 80 Kč. Celá edice tří limitovaných obalů tak vyjde na 180 až 240 korun.

Limitovaná edice pro muže Dove Men+Care Active Comfort
Speciální fotbalová edice sprchového gelu AXE.
Kampaň The Game Is Ours od Dove se zaměřuje na podporu sebevědomí dívek ve sportu.
Rexona FIFA World Cup 2026 je limitovaná edice antiperspirantů pro muže.
4 fotografie

AXE limitovaná edice FIFA

Speciální fotbalovou edici deodorantu a sprchového gelu lze pořídit také od AXE.

  • Limitka AXE Number 10 vznikla přímo pro šampionát FIFA 2026.
  • Ve speciálních edicích s designovými obaly lze koupit také deodorant či sprchový gel z řady Dark Temptation.
AXE Limitovaná edice FIFA pro MS ve fotbale 2026
Název produktuVelikostOrientační cena
AXE Number 10 (Deodorant & Bodyspray)150 ml75 Kč – 129 Kč
AXE Number 10 (Sprchový gel)400 ml79 Kč – 109 Kč
AXE Dark Temptation fotbalová edice (Deodorant & Bodyspray)150 ml80 Kč – 129 Kč
AXE Dark Temptation XXL fotbalová edice (Deodorant & Bodyspray)250 ml119 Kč - 149 Kč
AXE Dark Temptation fotbalová edice (Sprchový gel)250 ml69 Kč – 86 Kč
AXE Dark Temptation Football Edition XL (Sprchový gel)400 ml92 Kč – 109 Kč

Limitovaná edice pro muže Dove Men+Care Active Comfort

Fotbalové limitky Dove pro ženy i muže

Speciální fotbalové kolekce kosmetických produktů pro Mistrovství světa ve fotbale 2026 připravila také společnost Dove.

  • Limitovaná edice pro muže Dove Men+Care Active Comfort obsahuje sprchový gel a antiperspirant s motivem trofeje na obalu.
  • Pro ženy vznikla speciální edice sprchového gelu a antiperspirantu s motivem trofeje s vůní dračího ovoce.
Limitovaná edice Dove FIFA 2026
Název produktuVelikostOrientační cena
Dove Men+Care FIFA Edition (Pánský sprchový gel)400 ml87 Kč – 129 Kč
Dove Men+Care FIFA Edition (Pánský antiperspirant ve spreji)150 ml79 Kč – 102 Kč
Dove Women FIFA Edition (Dámský sprchový gel)225 ml73 Kč – 109 Kč
Dove Women FIFA Edition (Dámský antiperspirant ve spreji)150 ml80 Kč – 100 Kč
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