Povinná výbava 2026: Co se změnilo a co zůstává?
Pro majitele osobních vozů, motocyklů i nákladních automobilů platí jasná pravidla. Dobrou zprávou je, že česká legislativa se v oblasti lékárniček nemění. To však neznamená, že můžete nechat svou lékárničku zaprášenou pod sedadlem spolujezdce.
Klíčovým dokumentem zůstává vyhláška, která přesně definuje nejen to, co uvnitř musí být, ale i v jaké kvalitě a počtu. Největším strašákem pro řidiče byla dříve expirace. Dnes už naštěstí platí liberálnější pravidla:
- pokud není obsah lékárničky porušen, znečištěn nebo zjevně znehodnocen, nemusíte ji po vypršení data spotřeby okamžitě vyhazovat. Tato úleva se však týká pouze obsahu, nikoliv jeho kompletnosti. Pokud jste lékárničku jednou otevřeli a použili například náplast, musíte ji neprodleně doplnit.
Kategorizace lékárniček: Máte tu správnou?
Není lékárnička jako lékárnička. Zákon rozlišuje tři základní velikosti podle typu vozidla a počtu přepravovaných osob. Pokud vlastníte běžný osobní vůz, zajímá vás velikost I. Pro provozovatele hromadné dopravy jsou nároky výrazně vyšší.
- Velikost I: Určena pro osobní automobily, dodávky a nákladní vozy.
- Velikost II: Pro vozidla určená k přepravě maximálně 80 cestujících.
- Velikost III: Pro vozidla určená k přepravě více než 80 cestujících.
Detailní obsah autolékárničky pro rok 2026
Při kontrole se policista nebude ptát, zda umíte s vybavením pracovat. Bude ho zajímat suchý výčet položek. Pokud v lékárničce velikosti I. chybí byť jen jeden hotový obvaz, je lékárnička považována za nezpůsobilou.
|Obsah autolékárničky
|velikost I
|velikost II
|velikost III
|Hotový obvaz s 1 polštářkem (šíře min. 8 cm, savost 800 g/m2)
|3 ks
|5 ks
|10 ks
|Hotový obvaz se 2 polštářky (šíře min. 8 cm, savost 800 g/m2)
|3 ks
|5 ks
|10 ks
|Cívka hladké náplasti (2,5 cm × 5 m, lepivost min. 7 N/25 mm)
|1 ks
|2 ks
|4 ks
|Škrticí obinadlo (pryžové, 60 × 1250 mm)
|1 ks
|3 ks
|5 ks
|Pryžové (latexové) rukavice v obalu
|1 ks
|2 ks
|4 ks
|Izometrická fólie (min. rozměr 200 × 140 cm)
|1 ks
|1 ks
|1 ks
|Nůžky se zahnutými hroty a délkou min. 14 cm
|1 ks
|1 ks
|1 ks
Na co si dát pozor: Detaily, které rozhodují
Všimněte si specifikací u nůžek. Vyhláška striktně vyžaduje zahnuté nůžky se zaoblenými hroty. Obyčejné nůžky na papír nebo manikúrní nůžtičky neprojdou. Protože v krizové situaci, kdy potřebujete rychle rozstřihnout oděv zraněného nebo bezpečnostní pás, nesmíte špičatým hrotem způsobit další zranění.
Podobně je to s rukavicemi. Měly by být v neporušeném obalu. Jakmile je vybalíte, ztrácejí svou sterilitu a pro účely první pomoci jsou v očích zákona i hygieny nevyhovující. Izometrická fólie (často nazývaná termofólie) je pak naprosto klíčová pro prevenci podchlazení u zraněných v šoku: v lékárničce musí být minimálně jedna o rozměru 200 × 140 cm.
Kdy musíte obsah vyhodit?
Kolem expirace lékárniček už nespekulujeme, aktuální výklad zákona je jasný. Obsah autolékárničky již není nutné po expiraci vyhazovat, pokud je daná věc v originálním, nepoškozeném obalu a nevykazuje známky znehodnocení.
Tento posun v legislativě ušetřil českým řidičům miliony korun ročně. Přesto doporučujeme jednou za rok lékárničku otevřít a zkontrolovat, zda v ní například pryžové rukavice vlivem vysokých letních teplot nepuchří nebo zda se náplast stále lepí. Pokud dojde k poškození obalu kterékoliv části, materiál musíte neprodleně doplnit nebo vyměnit.
Pokuty a technická kontrola
Lékárnička není jen strašákem při silniční kontrole. Je pevnou součástí hodnocení na stanici technické kontroly. Pokud technik zjistí, že vaše lékárnička neodpovídá předpisům nebo je nekompletní, může vozidlo vyhodnotit jako nezpůsobilé k provozu, dokud závadu neodstraníte.
V blokovém řízení na místě může policista uložit pokutu do dvou tisíc korun. Ve správním řízení se tato částka může vyšplhat ještě výše. Investice do nové lékárničky, která stojí řádově dvě stě až čtyři sta korun, se tedy v porovnání s rizikem pokuty vyplatí víc než cokoliv jiného.