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České tenisky připomínají 28. říjen. Trikolorou, lvem i Masarykem

Veronika Bělohlávková
  8:30
Zleva: Iconic ČSR Tricolor, Botas a Tenisky 28. října, JANCARIK

Zleva: Iconic ČSR Tricolor, Botas a Tenisky 28. října, JANCARIK | foto: koláž iDNES.cz / Ondřej Hanuš

Tenisky 28. října, JANCARIK
Tenisky 28. října, JANCARIK
Tenisky 28. října, JANCARIK
Tenisky 28. října, JANCARIK
22 fotografií
Značky Botas a Jančařík připravily limitované edice tenisek inspirované vznikem samostatného Československa 28. října 1918. Zatímco Botas sází na československé barvy a českého lva, Jančařík každý rok mění motiv připomínající výročí vzniku republiky.

Botas uvedl model Botas Iconic ČSR Trikolor. Bota má bílý kožený svršek, modrý boční pruh typický pro značku a červený detail na patě. Světlou semišovou špičku doplňuje medově zbarvená podešev. Na patě je vyražený český lev. Tenisky stojí 2 918 korun.

„Kolekce vznikla ve dvou barevných variantách. Červený model vyšel v nákladu 100 párů a je už vyprodaný. V nabídce zůstává bílá trikolorová varianta,“ uvedla PR manažerka společností Vasky a Botas Aneta Zenkerová.

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Výročí vzniku Československa připomíná také česká firma Jančařík. Její každoroční limitovaná edice se prodává od poloviny září do konce října. Každý ročník má jiný motiv.

„První ročník v roce 2024 nesl barevné kroužky a trikoloru, v roce 2025 symbol ČS a českou vlajku se zlatým lemem. Letošní edici dominuje červená výšivka T. G. Masaryka, doplněná trikolorovou stužkou a šněrovadly,“ uvedl zakladatel společnosti Tomáš Jančařík.

Tenisky firma nabízí ve třech variantách: bez nášivek, v barefoot provedení a v kompromisní verzi. Cena začíná na 2 810 korun, což odkazuje na datum 28. října. Letošní edici lze objednat do 31. října.

Zleva: Iconic ČSR Tricolor, Botas a Tenisky 28. října, JANCARIK
Tenisky 28. října, JANCARIK
Tenisky 28. října, JANCARIK
Tenisky 28. října, JANCARIK
22 fotografií

Jančařík uvádí, že celá výroba zůstává v dílně ve Slavičíně nedaleko Zlína. Od vysekávání materiálu přes šití až po kompletaci tak firma zajišťuje všechny kroky na jednom místě.

„První republika je dodnes vnímána jako období, kdy se zdejšímu podnikání a řemeslu mimořádně dařilo a česká obuv obstála v konkurenci na světových trzích. Masaryk tehdy zdůrazňoval takzvanou drobnou práci, tedy přesvědčení, že prosperita státu vzniká z poctivé každodenní práce jednotlivců,“ řekl Jančařík.

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Podle něj si firma ročně prodá stovky párů těchto tenisek. Část zákazníků řeší původ výrobku a podmínky, za kterých vznikl. Další si je pořizují hlavně kvůli vzhledu.

„Nechci to ale zjednodušovat. Řada zákazníků si je koupí prostě proto, že se jim líbí, a historický kontext pro ně není rozhodující,“ uvedl Jančařík. Dodal, že mezi zákazníky jsou zhruba stejným dílem muži i ženy a objevují se také lidé, kteří si pořizují každý ročník limitované edice.

Firma vyrábí tenisky pouze na objednávku. Po skončení prodejního období daný ročník už neobnovuje.

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