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Raiffeisenbank spouští nový cashback, vrátí až 6 tisíc korun za nákupy

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  11:45
Raiffeisenbank vrátí novým klientům 10 % za potraviny. Cashback platí u 15 obchodníků

Raiffeisenbank vrátí novým klientům 10 % za potraviny. Cashback platí u 15 obchodníků | foto: Profimedia.cz

Raiffeisenbank mění systém odměn za založení účtu. Místo jednorázového bonusu vrátí novým klientům až 6 000 korun z nákupů v Lidlu, Penny či na Rohlik.cz. Maximální výhodu ale nedostane každý automaticky.

Obsah

Banka vrátí desetinu nákupu. Maximálně 500 korun měsíčně

Raiffeisenbank od 1. září 2026 změnila systém odměn pro nové klienty. Místo jediné univerzální prémie si mohou při založení osobního běžného účtu vybrat ze tří variant. Vedle dosavadního bonusu šestkrát 500 korun nabízí banka nově deset procent zpět z nákupů potravin nebo 50 procent zpět z plateb za vybrané streamovací a digitální služby. U posledních dvou variant lze během dvanácti měsíců získat celkem až 6 000 korun.

Pro zákazníky supermarketů je nejzajímavější právě potravinový cashback. Banka vrací deset procent z plateb u vybraných obchodníků, nejvýše však 500 korun za kalendářní měsíc. Kdo tedy chce měsíční limit využít celý, musí u zapojených prodejců utratit 5 000 korun. Při maximálním využití po celý rok jde o nákupy za 60 000 korun, z nichž banka vrátí 6 000 korun.

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Lidl, Kaufland, Albert i online supermarkety

Cashback není navázán pouze na jediný řetězec. Raiffeisenbank do programu zařadila Albert, Lidl, Billu, Kaufland, Penny, Tesco, Globus, COOP, Hrušku, Rohlik.cz, Košík.cz, Můj obchod, JIP, Normu a Žabku.

To je zásadní rozdíl oproti běžným věrnostním programům obchodních řetězců. Zákazník není kvůli bankovnímu cashbacku nucen soustředit všechny nákupy například jen do Lidlu, Albertu nebo Billy. Během jednoho měsíce může nakupovat u více obchodníků ze seznamu a platby se pro výpočet odměny sčítají. V praxi tak benefit kopíruje běžné nákupní chování domácnosti podstatně lépe než sleva vázaná na jediného prodejce.

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Deset plateb je povinných. Nemusí ale jít jen o nákupy potravin

Samotná útrata 5 000 korun v supermarketech k získání maximálního cashbacku nestačí. Klient musí v daném měsíci zároveň uskutečnit minimálně deset karetních plateb. Podle Raiffeisenbank se mezi ně počítají platby debetní či kreditní kartou v kamenných i internetových obchodech a také transakce prostřednictvím Apple Pay, Peněženky Google nebo RaiPay. Bankovní převody nebo převody mezi vlastními účty se naopak jako karetní platba nepočítají.

Podstatné je, že deset plateb nemusí zákazník uskutečnit pouze u patnácti zapojených prodejců potravin. Jde o podmínku celkové karetní aktivity. Samotný desetiprocentní cashback se následně počítá z plateb u vybraných obchodníků. Odměnu banka při splnění podmínek připíše nejpozději do 20. dne následujícího měsíce.

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Nabídka není pro současné klienty. Rozhoduje posledních šest měsíců

Akce je určena pro nové klienty starší 18 let, kteří si osobní běžný účet založí v období od 1. září do 31. prosince 2026. Za nového klienta banka považuje člověka, kterému v předchozích šesti měsících nevedla jiný osobní běžný účet. Současně nesmí jít o klienta, který už v minulosti využil reklamní akci „6× 500 Kč na běžný účet“.

Odměnu lze spojit například s účty CHYTRÝ, AKTIVNÍ, studentským AKTIVNÍM nebo EXKLUZIVNÍM. Banka uvádí, že na benefit mohou dosáhnout také noví klienti, kterým vznikne osobní běžný účet v souvislosti se sjednáním některých dalších produktů, například Bonusového spořicího účtu, půjčky nebo hypotéky. Jedna osoba však může akviziční odměnu získat pouze jednou.

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Při zakládání účtu je potřeba vybrat správně, měnit nelze

Nový klient stojí před třemi možnostmi. První představuje klasickou hotovostní odměnu 500 korun měsíčně po dobu šesti měsíců, tedy maximálně 3 000 korun.

Druhou je desetiprocentní cashback na potraviny s maximem 500 korun měsíčně po dobu jednoho roku.

Třetí varianta vrací 50 procent z plateb za vybrané digitální služby, mezi nimiž jsou Netflix, Spotify, YouTube, Disney+, Amazon Prime, HBO Max, Prima+, OpenAI, Perplexity a Claude. I zde je maximem 500 korun měsíčně a 6 000 korun za dvanáct měsíců.

Volbu je potřeba udělat už při zakládání účtu a později ji není možné změnit. Kdo žádnou možnost nezaškrtne, nepřijde sice o odměnu úplně, banka mu ale automaticky přiřadí původní variantu šestkrát 500 korun. Ta má proti oběma novým možnostem poloviční maximální hodnotu – 3 000 místo 6 000 korun. Pro člověka, který pravidelně nakupuje potraviny za několik tisíc korun měsíčně, proto může být opomenutí volby poměrně drahé.

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Kolik je potřeba utratit? Pro rodiny není hranice 5 000 korun vysoká

Limit cashbacku je nastaven tak, že při nákupech za 1 000 korun klient dostane 100 korun, při útratě 3 000 korun získá 300 korun a od částky 5 000 korun dosáhne na maximálních 500 korun. Vyšší měsíční útrata už odměnu nezvýší. Při 7 000 nebo 10 000 korunách zaplacených u zapojených obchodníků tedy zůstane cashback na pěti stech korunách.

Pro představu o významu stanovené hranice lze použít nejnovější statistiku rodinných účtů Českého statistického úřadu. V roce 2025 činily průměrné výdaje domácností za potraviny a nealkoholické nápoje 40 071 korun ročně na osobu, tedy přibližně 3 339 korun měsíčně. U jednotlivce by tedy průměrná spotřeba k dosažení maximálního cashbacku nestačila, u vícečlenné domácnosti, jejíž většinu společných nákupů platí jeden člen, je hranice 5 000 korun výrazně snáze dosažitelná.

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Banka bojuje o hlavní kartu zákazníka

Z obchodního hlediska je podstatou kampaně něco jiného než potraviny samotné. Cashback je akviziční náklad banky, nikoliv plošné zlevnění ze strany supermarketů. Raiffeisenbank tím motivuje nového zákazníka, aby si nejen založil účet, ale následně jej skutečně používal a přesunul na jeho kartu každodenní platby. Požadavek deseti transakcí měsíčně je v tomto ohledu stejně důležitý jako samotný cashback.

Potraviny jsou pro takovou strategii mimořádně vhodnou kategorií. Jde o pravidelný výdaj, který se týká každé domácnosti a opakuje se několikrát měsíčně. Banka tak neodměňuje jednorázovou registraci, ale snaží se po dobu až jednoho roku vytvořit návyk platit její kartou. Tento výklad podporuje i fakt, že Raiffeisenbank stejnou podmínku deseti karetních plateb používá například u bonusové sazby svého spořicího účtu.

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Raiffeisenbank není jediná. Cashback spustila i MONETA

Načasování nabídky zároveň ukazuje, jak intenzivní je nyní konkurence bank o aktivní běžné účty. Pouhý den po oznámení Raiffeisenbank představila novou akviziční akci také MONETA Money Bank. Ta od 1. září novým majitelům účtu Tom Plus vrací pět procent z karetních plateb, rovněž maximálně 500 korun měsíčně, avšak pouze během prvních šesti měsíců. Maximální bonus tak činí 3 000 korun.

Obě nabídky používají podobný princip, ale jinak nastavené podmínky. MONETA vrací nižší procento, zato je neváže pouze na vybraných patnáct potravinářských obchodníků. Pro dosažení měsíčního maxima je však nutné kartou utratit 10 000 korun. U Raiffeisenbank stačí k maximálnímu potravinovému cashbacku polovina, 5 000 korun, a program může běžet dvakrát déle.

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Cashback neznamená, že potraviny zlevnily

Desetiprocentní vratku je proto vhodné oddělit od cenové politiky supermarketů. Zákazník u pokladny zaplatí standardní cenu obchodníka a část peněz mu následně za splnění podmínek vrátí banka. Nabídka tak sama o sobě nevypovídá nic o tom, zda ceny potravin na českém trhu rostou, nebo klesají.

Pro koho může mít nabídka největší smysl

Cashbacková varianta má matematicky vyšší potenciál než základní bonus šestkrát 500 korun. Zatímco automaticky přiřazená odměna končí na 3 000 korunách, u potravin lze získat až dvojnásobek. Plných 6 000 korun však klient dostane pouze tehdy, pokud po dobu všech dvanácti hodnocených měsíců splní požadovanou karetní aktivitu a současně každý měsíc vytvoří u zapojených obchodníků útratu alespoň 5 000 korun.

Pro domácnost, která běžně střídá Lidl, Kaufland, Albert, Penny, Tesco či další zapojené sítě a objednává také přes Rohlik.cz nebo Košík.cz, může být podmínka relativně snadno splnitelná. Nabídku je ale potřeba hodnotit jako součást volby bankovního účtu, nikoliv jako samostatnou slevovou akci supermarketů. Maximální odměna 6 000 korun je atraktivní, ale jejím skutečným cílem je především to, aby se z nové karty Raiffeisenbank stala karta používaná při každodenních nákupech.

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