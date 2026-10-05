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Pytel granulí může stát stovky navíc. Rozhoduje přitom hlavně to, co je uvnitř

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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Matty Marečků, iDNES.cz

Dražší krmivo nemusí být automaticky kvalitnější než granule privátních značek. Při výběru se vyplatí otočit pytel a podívat se na složení, podíl živočišných proteinů nebo funkční látky. Rozdíl v peněžence ucítíte zvlášť u krmiva, které kupujete každý měsíc.

Rozdíly mezi granulemi nemusí být na první pohled vidět. Pytel s prémiovým designem a značkovým logem může stát výrazně více než stejně velké balení od méně známého výrobce. O tom, zda si domů za vyšší cenu odnášíte vyšší kvalitu, ale rozhoduje až to, co najdete uvnitř.

Obsah

Cena není všechno. Důležité je, co je uvnitř

Když vybíráte krmivo pro psa nebo kočku, snadno se můžete nechat zlákat známým logem, atraktivním obalem nebo jednoduše vyšší cenou. Ta ale sama o sobě o kvalitě krmiva nic nevypovídá.

Mnohem užitečnější je podívat se na zadní stranu obalu. Právě ve složení totiž najdete informace, které vám umožní jednotlivá krmiva skutečně porovnat.

Sledovat byste měli především:

  • pořadí surovin ve složení
  • podíl proteinů živočišného původu
  • použité zdroje masa a dalších živin
  • funkční složky (omega-3, omega-6 mastné kyseliny, chondroprotektiva)
  • vitamíny, antioxidanty či další doplňkové látky

Zapomínat byste neměli ani na věk, velikost a individuální potřeby vašeho mazlíčka. Devítiletý gaučák bude potřebovat jiné krmivo než aktivní štěně.

Rozhodně neplatí, že by nejdražší pytel byl automaticky nejlepší volbou. Stejně tak ale nemusí být nejvýhodnější ani nejlevnější varianta.

Než balení granulí skončí ve vašem košíku, věnujte chvíli údajům na jeho zadní straně. Právě tam můžete zjistit, za co skutečně platíte. | Zdroj: Mountfield

Kvalitní krmivo za rozumnější cenu? Dívejte se po privátních značkách

Pokud hledáte kvalitní krmivo za rozumnou cenu, můžete vyzkoušet třeba některé privátní značky. Jde o krmivo vyráběné pro konkrétního prodejce, které nemusí nést náklady spojené s budováním a propagací značky.

I když by to ne každý čekal, svou privátní značku granulí nabízí i Mountfield. Vedle zahradní techniky, bazénů a vybavení pro dům a zahradu se může pochlubit také rozsáhlou sekcí chovatelských potřeb.

V nabídce najdete rovnou tři hlavní řady krmiv:

  • výběrové krmivo CARNIS
  • prémiové krmivo VIVAVITA
  • superprémiové krmivo STARVITA

Nejde přitom jen o rozdíl v názvu. Každá řada míří na jiné potřeby mazlíčků. Řady se liší recepturami, použitými surovinami i zaměřením.

PŘEHLED Tři řady, tři úrovně výživy

PŘEHLED – privátní značka krmiv Mountfield
ŘadaTyp krmivaRecepturaCo nabízí
CARNISvýběrovéhovězí a zeleninaomega-3 a omega-6, vitaminy A, D3 a E, L-karnitin
VIVAVITAprémiovéhovězí75 % proteinů živočišného původu, chondroprotektiva, bylinky a funkční složky
STARVITAsuperprémiovéhovězí a ryba85 % proteinů živočišného původu, prebiotika, bylinky

Dostupnější cesta pro každodenní krmení

Ne každý majitel psa nebo kočky hledá superprémiové krmivo. Pro mnoho majitelů je důležité především vyvážené složení za rozumnou cenu, které mazlíčka zvládne nasytit každý den.

Právě na tuto skupinu míří výběrová řada CARNIS. Například CARNIS granule pro psy s hovězím a zeleninou obsahují omega-3 a omega-6 mastné kyseliny, vitaminy A, D3 a E nebo L-karnitin.

Když chcete sledovat i funkční složky

Pokud chcete mazlíčkům dopřát o něco prémiovější kvalitu, ale pořád za dostupnou cenu, můžete sáhnout po prémiové řadě VIVAVITA.

Například VIVAVITA granule pro psy s hovězím obsahují 75 procent proteinů živočišného původu. Vedle masa najdeme v receptuře také chondroprotektiva, kvasnice, rakytník, maliny a meduňku. Krmivo je navíc bez sóji a GMO.

Právě funkční složky mohou být při porovnávání různých krmiv zajímavým vodítkem. Nejde totiž jen o to, kolik kilogramů granulí stojí, ale také o to, co za danou cenu dostáváte.

Komplexní výživa s promyšlenou recepturou

Pro majitele, kteří hledají opravdu komplexní výživu a chtějí kromě složení sledovat i falší funkční prvky, je určena superprémiová řada STARVITA.

Například STARVITA granule pro dospělé psy s hovězím a rybou obsahují 85 procent proteinů živočišného původu. Granule jsou bez obilovin, umělých barviv, dochucovadel a GMO. Navíc obsahují i bylinky a prebiotika.

Mountfield nabízí vlastní privátní značky krmiv pro psy a kočky. | Zdroj: Mountfield

Kolik krmení psa skutečně stojí?

Nejlevnější krmivo privátních značek Mountfield se aktuálně cenově pohybuje okolo 255 až 329 korun za pytel granulí. Pro lepší přehled se ale vyplatí cenu přepočítat na jeden kilogram.

Srovnání cen krmiv Mountfield – seřazeno od nejnižší ceny
ŘadaCena odCena od za 1 kg
CARNIS255 korun26 korun/kilogram
VIVAVITA285 korun41 korun/ kilogram
STARVITA329 korun82 korun/ kilogram

Samotná cena za kilogram ale stále nemusí říct, kolik za krmení skutečně utratíte. Jednotlivé receptury se mohou lišit doporučenou denní dávkou, každý pes navíc spotřebuje jiné množství.

Pokud si tedy vybíráte granule podle ceny, postupujte v tomto pořadí:

  1. Seřaďte si krmivo od nejnižší ceny za balení
  2. Srovnejte si krmivo podle ceny za kilogram
  3. Zaměřte se na doporučenou denní dávku
  4. Spočítejte si přibližnou měsíční spotřebu

Teprve poslední údaj vám napoví, kolik za krmení psa reálně utratíte.

Krmivo je ale vždy potřeba vnímat jako celek. Vedle použitých surovin je dobré zohlednit také věk, aktivitu a individuální potřeby konkrétního psa nebo kočky. | Zdroj: Mountfield

Za rok můžete ušetřit pět tisíc korun

Rozdíl v ceně si nejlépe ukážeme na konkrétním příkladu. Vezměme si dospělého psa o hmotnosti 20 kilogramů, který denně spotřebuje 250 gramů granulí. Při této spotřebě sní zhruba 91 kilogramů krmiva ročně.

Dvanáctikilový pytel granulí STARVITA pro dospělé psy s 80 procenty proteinů živočišného původu vychází na 849 korun, tedy na 71 korun za kilogram.

Oproti tomu pytel srovnatelných granulí Purizon Adult 80:20:0 s 80 procenty živočišných složek a recepturou bez obilovin stojí 1 499 korun, tedy v přepočtu 125 korun za kilogram.

Modelový příklad – roční úspora na krmivu pro psy
STARVITAPurizon
Cena za 1 kg71 korun125 korun
Spotřeba za den250 gramů250 gramů
Náklad za den18 korun31 korun
Náklad za měsíc531 korun938 korun
Náklad za rok6 456 korun11 406 korun
Rozdíl za rok4 950 korun

V tomto modelovém případě tak může rozdíl v ceně dosáhnout téměř 5 000 korun za rok. Samozřejmě se nejedná o univerzální úsporu. Skutečné náklady závisí na hmotnosti psa, jeho aktivitě, doporučené krmné dávce i konkrétní receptuře.

Chcete krmivo změnit? Zbytečně nespěchejte

I kdybyste si spočítali, že vás změna krmiva vyjde na polovinu současných výdajů, neměli byste zvířeti krmivo měnit ze dne na den. Psi i kočky mají citlivé zažívání a jejich trávicí systém si na změnu potřebuje zvyknout.

Nové krmivo postupně přimíchávejte k původnímu a během několika dní jeho podíl zvyšujte. Pokud zvíře na změnu reaguje zažívacími potížemi, zpomalte a případné přetrvávající problémy řešte s veterinářem.

Kvalitní granule nejsou automaticky ty, které obsahují nejvíce bílkovin. Důležité jsou také chondroprotektiva, probiotika či vitamíny. | Zdroj: Mountfield

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