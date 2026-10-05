Rozdíly mezi granulemi nemusí být na první pohled vidět. Pytel s prémiovým designem a značkovým logem může stát výrazně více než stejně velké balení od méně známého výrobce. O tom, zda si domů za vyšší cenu odnášíte vyšší kvalitu, ale rozhoduje až to, co najdete uvnitř.
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Cena není všechno. Důležité je, co je uvnitř
Když vybíráte krmivo pro psa nebo kočku, snadno se můžete nechat zlákat známým logem, atraktivním obalem nebo jednoduše vyšší cenou. Ta ale sama o sobě o kvalitě krmiva nic nevypovídá.
Mnohem užitečnější je podívat se na zadní stranu obalu. Právě ve složení totiž najdete informace, které vám umožní jednotlivá krmiva skutečně porovnat.
Sledovat byste měli především:
- pořadí surovin ve složení
- podíl proteinů živočišného původu
- použité zdroje masa a dalších živin
- funkční složky (omega-3, omega-6 mastné kyseliny, chondroprotektiva)
- vitamíny, antioxidanty či další doplňkové látky
Zapomínat byste neměli ani na věk, velikost a individuální potřeby vašeho mazlíčka. Devítiletý gaučák bude potřebovat jiné krmivo než aktivní štěně.
Rozhodně neplatí, že by nejdražší pytel byl automaticky nejlepší volbou. Stejně tak ale nemusí být nejvýhodnější ani nejlevnější varianta.
Kvalitní krmivo za rozumnější cenu? Dívejte se po privátních značkách
Pokud hledáte kvalitní krmivo za rozumnou cenu, můžete vyzkoušet třeba některé privátní značky. Jde o krmivo vyráběné pro konkrétního prodejce, které nemusí nést náklady spojené s budováním a propagací značky.
I když by to ne každý čekal, svou privátní značku granulí nabízí i Mountfield. Vedle zahradní techniky, bazénů a vybavení pro dům a zahradu se může pochlubit také rozsáhlou sekcí chovatelských potřeb.
V nabídce najdete rovnou tři hlavní řady krmiv:
- výběrové krmivo CARNIS
- prémiové krmivo VIVAVITA
- superprémiové krmivo STARVITA
Nejde přitom jen o rozdíl v názvu. Každá řada míří na jiné potřeby mazlíčků. Řady se liší recepturami, použitými surovinami i zaměřením.
PŘEHLED Tři řady, tři úrovně výživy
|Řada
|Typ krmiva
|Receptura
|Co nabízí
|CARNIS
|výběrové
|hovězí a zelenina
|omega-3 a omega-6, vitaminy A, D3 a E, L-karnitin
|VIVAVITA
|prémiové
|hovězí
|75 % proteinů živočišného původu, chondroprotektiva, bylinky a funkční složky
|STARVITA
|superprémiové
|hovězí a ryba
|85 % proteinů živočišného původu, prebiotika, bylinky
Dostupnější cesta pro každodenní krmení
Ne každý majitel psa nebo kočky hledá superprémiové krmivo. Pro mnoho majitelů je důležité především vyvážené složení za rozumnou cenu, které mazlíčka zvládne nasytit každý den.
Právě na tuto skupinu míří výběrová řada CARNIS. Například CARNIS granule pro psy s hovězím a zeleninou obsahují omega-3 a omega-6 mastné kyseliny, vitaminy A, D3 a E nebo L-karnitin.
Když chcete sledovat i funkční složky
Pokud chcete mazlíčkům dopřát o něco prémiovější kvalitu, ale pořád za dostupnou cenu, můžete sáhnout po prémiové řadě VIVAVITA.
Například VIVAVITA granule pro psy s hovězím obsahují 75 procent proteinů živočišného původu. Vedle masa najdeme v receptuře také chondroprotektiva, kvasnice, rakytník, maliny a meduňku. Krmivo je navíc bez sóji a GMO.
Právě funkční složky mohou být při porovnávání různých krmiv zajímavým vodítkem. Nejde totiž jen o to, kolik kilogramů granulí stojí, ale také o to, co za danou cenu dostáváte.
Komplexní výživa s promyšlenou recepturou
Pro majitele, kteří hledají opravdu komplexní výživu a chtějí kromě složení sledovat i falší funkční prvky, je určena superprémiová řada STARVITA.
Například STARVITA granule pro dospělé psy s hovězím a rybou obsahují 85 procent proteinů živočišného původu. Granule jsou bez obilovin, umělých barviv, dochucovadel a GMO. Navíc obsahují i bylinky a prebiotika.
Kolik krmení psa skutečně stojí?
Nejlevnější krmivo privátních značek Mountfield se aktuálně cenově pohybuje okolo 255 až 329 korun za pytel granulí. Pro lepší přehled se ale vyplatí cenu přepočítat na jeden kilogram.
|Řada
|Cena od
|Cena od za 1 kg
|CARNIS
|255 korun
|26 korun/kilogram
|VIVAVITA
|285 korun
|41 korun/ kilogram
|STARVITA
|329 korun
|82 korun/ kilogram
Samotná cena za kilogram ale stále nemusí říct, kolik za krmení skutečně utratíte. Jednotlivé receptury se mohou lišit doporučenou denní dávkou, každý pes navíc spotřebuje jiné množství.
Pokud si tedy vybíráte granule podle ceny, postupujte v tomto pořadí:
- Seřaďte si krmivo od nejnižší ceny za balení
- Srovnejte si krmivo podle ceny za kilogram
- Zaměřte se na doporučenou denní dávku
- Spočítejte si přibližnou měsíční spotřebu
Teprve poslední údaj vám napoví, kolik za krmení psa reálně utratíte.
Za rok můžete ušetřit pět tisíc korun
Rozdíl v ceně si nejlépe ukážeme na konkrétním příkladu. Vezměme si dospělého psa o hmotnosti 20 kilogramů, který denně spotřebuje 250 gramů granulí. Při této spotřebě sní zhruba 91 kilogramů krmiva ročně.
Dvanáctikilový pytel granulí STARVITA pro dospělé psy s 80 procenty proteinů živočišného původu vychází na 849 korun, tedy na 71 korun za kilogram.
Oproti tomu pytel srovnatelných granulí Purizon Adult 80:20:0 s 80 procenty živočišných složek a recepturou bez obilovin stojí 1 499 korun, tedy v přepočtu 125 korun za kilogram.
|STARVITA
|Purizon
|Cena za 1 kg
|71 korun
|125 korun
|Spotřeba za den
|250 gramů
|250 gramů
|Náklad za den
|18 korun
|31 korun
|Náklad za měsíc
|531 korun
|938 korun
|Náklad za rok
|6 456 korun
|11 406 korun
|Rozdíl za rok
|4 950 korun
V tomto modelovém případě tak může rozdíl v ceně dosáhnout téměř 5 000 korun za rok. Samozřejmě se nejedná o univerzální úsporu. Skutečné náklady závisí na hmotnosti psa, jeho aktivitě, doporučené krmné dávce i konkrétní receptuře.
Chcete krmivo změnit? Zbytečně nespěchejte
I kdybyste si spočítali, že vás změna krmiva vyjde na polovinu současných výdajů, neměli byste zvířeti krmivo měnit ze dne na den. Psi i kočky mají citlivé zažívání a jejich trávicí systém si na změnu potřebuje zvyknout.
Nové krmivo postupně přimíchávejte k původnímu a během několika dní jeho podíl zvyšujte. Pokud zvíře na změnu reaguje zažívacími potížemi, zpomalte a případné přetrvávající problémy řešte s veterinářem.