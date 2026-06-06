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První zoubek jako start kariéry u zubaře? Skrytý strašák je podle zubařů horší než lízátko

Veronika Reicheltová
  5:00
První prořezaný zoubek je v rodině slaven jako velký milník. Málokdo si však uvědomuje, že právě v tento moment začíná celoživotní maraton péče o ústní dutinu a boj se zubním kazem. Pokud podceníte prevenci u dětí, zaděláváte jim na vážné zdravotní i finanční trable.
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ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

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Co nejvíce škodí zubům?

Mnoho rodičů žije v omylu, že se mléčné zuby nemusí tolik čistit, protože stejně vypadnou. Opak je pravdou. Správné čištění chrupu od útlého věku pomáhá nejen budovat důležitý návyk, ale je zásadní pro předcházení kazů či zánětů. Ani ty se totiž mléčným zubům nevyhýbají.

  • Největším nepřítelem dětského chrupu je rafinovaný cukr, a to v mnohem nenápadnějších formách, než jsou sladké pochutiny.
  • Riziko představuje pití slazených dětských nápojů, sycené nápoje nebo džusy.
  • Problematická je také nadměrná konzumace energetických nápojů, která se mezi dětmi a mladistvými čím dál více rozmáhá.

Dětské kazy

Podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR má se zubním kazem zkušenost přes 80 procent dětí do 12 let.

  • Průměrně mají české děti mladší 12 let tři až pět kazů. Zásadní vliv na vznik zubního kazu mají slazené dětské nápoje, ty denně konzumuje kolem čtvrtiny dětí.
  • Problémem je i nadměrná konzumace energetických nápojů. Ty nejméně dvakrát týdně pije pětina dětí ve věku jedenáct až patnáct let.

„Občasné pití slazených nápojů zuby nezkazí, problémem je, jako u všech škodlivých potravin a nápojů, jejich vysoké množství a častá konzumace,“ uvádí Jakub Havlík, zubní lékař centra stomatologie The Clinic a člen České stomatologické komory.

Pokud už děti sladké nápoje konzumují, je vhodné si následně vypláchnout ústa čistou vodou. To sice kazům zcela nezabrání, ale pomůže alespoň do určité míry ochránit zuby. Po konzumaci sladkých nápojů totiž dochází také k poklesu pH v ústech. „Mnohé sladké nápoje, zejména sycené limonády, energetické nápoje a ovocné džusy, mají vedle vyššího obsahu cukru velmi nízké pH. Tato kombinace narušuje zubní sklovinu, čímž usnadňuje bakteriím pronikání do hlubších vrstev zubu. Z tohoto důvodu jsou pro zuby rizikové i stoprocentní ovocné džusy, což rodiče často neví,“ varuje Hladík.

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Kaz z kojenecké lahve

U nejmenších dětí představuje riziko vzniku kazu i mateřské mléko. „Některé maminky mají za to, že kojení zamezuje vzniku zubního kazu. Mateřské mléko ale obsahuje cukry, které zvyšují kazivost dočasných zubů. Nejproblematičtější je kojení v noci. Během spánku se v ústech tvoří méně slin, které zuby přirozeně omývají a neutralizují kyseliny. Po večerním a nočním kojení je tak ideální zoubky vyčistit nebo alespoň otřít,“ doporučuje Hladík.

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Cukry a pH

Vliv na tvorbu zubních kazů mají nejen cukry, ale také kyselost nápojů. Kritická hodnota pro poškození zubní skloviny je pH 5,5.

  • Po konzumaci sladkého nápoje dochází podle výzkumů k poklesu pH v ústech pod kritickou hranici pH 5,5 během pěti minut.
  • Návrat na bezpečnou hodnotu přitom trvá přibližně 20 až 45 minut.
  • Hodnota pH se u limonád pohybuje v rozmezí 2,5 až 3, u energetických nápojů klesá pod 3 a u ovocných džusů bývá nižší než 4.

Jak předejít kazu u dětí

Základním pravidlem pro zdravý chrup je začít se zubní hygienou od prvního dne, kdy se zoubky začnou prořezávat.

  • Jako alternativu lze také využít navlhčenou gázu, kterou lze čistit ústní dutinu ještě před prořezáním zoubků.

„Nejdůležitější je kombinace pravidelného čištění a správných stravovacích návyků,“ objasňuje Kristýna Popek, dětská zubní lékařka centra stomatologie The Clinic. „Klíčové je pít hlavně vodu a neslazené čaje, omezit jednoduché cukry, kontinuální příjem slazených nápojů během dne a chodit pravidelně na preventivní prohlídky, kde často dokážeme problémům včas předejít,“ říká Popek.

čištění zubů, ilustrace

Jak motivovat děti k čištění zubů

Udělat z každodenní rutiny zábavu bývá pro rodiče tou největší výzvou. Křik a nátlak v koupelně málokdy fungují, proto je lepší vsadit na hravost. „Nejlépe funguje pozitivní vzor rodičů, hravá forma a hlavně rutina. Děti by si měly čistit zuby dvakrát denně a rodiče musí zuby dočišťovat. Pomáhá společné čištění, písničky, pohádky nebo dnes už velmi dostupné knížky napsané přímo zubními lékaři,“ doporučuje Popek.

  • Pomoci mohou barevné přesýpací hodiny, zpívající kartáčky nebo mobilní aplikace, kde děti čištěním zoubků zachraňují animované postavičky.
  • Pro rodiče je důležité ukázat dětem, že je pravidelné čištění zubů součástí dne. Můžete si také role vyměnit a nechat dítě, aby rituálně „vyčistilo“ zuby vám.
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Kolik stojí dětská stomatologie?

Představa, že péče o dětský chrup peněženku nezabolí, je mýtus. Ceny za ošetření dětského chrupu na soukromých klinikách se mohou přibližovat cenám „pro dospělé“, pokud je potřeba řešit kazy nebo další vážnější potíže. „Ceny v dětské stomatologii se liší podle typu výkonu a rozsahu péče, nelze je srovnávat s výkony u dospělých pacientů, u kterých je častokrát výkon na stálém zubu dražší než výkon u dítěte na zubu dočasném. Velkou roli hraje čas strávený v ordinaci lékaře. U malých pacientů musíme ošetření zvládnout co nejrychleji, jelikož dlouho na křesle nevydrží, naopak je u dětí ale daleko delší a náročnější příprava před výkonem samotným,“ přibližuje Popek.

Kdy začít s dentální hygienou

Součástí péče o chrup by měly být také pravidelné návštěvy dentální hygieny, se kterými by se mělo začínat už v útlém věku. Většina dětí na ni ale dorazí až s druhými zuby. To je podle odborníků na získání správných návyků pozdě. „S návštěvou dentální hygieny je vhodné začít ve třech až čtyřech letech. Obecně platí, že čím dříve se dítě seznámí s dentální hygienou a správnými návyky a technikami čistění zubů, tím přirozenější to pro něj bude. Dentální hygiena v tomto věku probíhá zejména formou edukace a vytváření pozitivního vztahu k péči o dutinu ústní. Pokud si dítě osvojí špatné návyky, zpravidla si je s sebou nese celý život,“ upozorňuje Kristýna Vomelová, dentální hygienistka centra stomatologie The Clinic.

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Témata: nápoj, zubní lékař, pH

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