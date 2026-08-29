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První telefon, nebo chytré hodinky? Velké srovnání, jak mít prvňáčka pod kontrolou

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  15:20

GPS hodinky | foto: Canva.com

Hodinky s GPS, nebo první smartphone? Srovnali jsme bezpečnost, výdrž baterie i rušivé prvky obou zařízení. Poradíme, jaký tarif vybrat, abyste zbytečně nepřepláceli tisíce korun ročně za data, která dítě nevyužije.

Obsah

Srovnání Hodinky versus smartphone

GPS hodinky jsou vhodnější zejména pro děti mladšího školního věku, přibližně od 6 do 10 let, případně pro seniory, pokud je hlavní prioritou bezpečnost, spolehlivá lokalizace na mapě, SOS tlačítko a jednoduché ovládání bez zbytečných aplikací, her a dalších rušivých funkcí. Základní smartphone naopak dává větší smysl u dětí starších deseti let a u uživatelů, kteří potřebují samostatně vyhledávat jízdní řády, pohodlně komunikovat přes textové messengery, fotografovat nebo používat základní školní či pracovní aplikace.

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Funkce / VlastnostLokalizační GPS hodinky se SIMZákladní smartphone
Určování polohyAutomatické periodické odesílání GPS souřadnic do aplikace rodiče, nastavení bezpečných zón (Geofencing).Vyžaduje aplikaci (např. Google Family Link / Find My). Zpravidla velmi přesné, ale závislé na tom, zda má telefon zapnutá data a GPS.
Bezpečnost a SOSVyhrazené fyzické SOS tlačítko – okamžitě vytáčí předvolená čísla a odešle notifikaci s polohou.SOS zkratky existují (opakovaný stisk power buttonu), ale manipulace je pro menší dítě/seniora složitější.
Zabezpečení kontaktůBílý seznam kontaktů. Dítěti se dovolají pouze autorizovaná čísla zadaná v aplikaci správce; z hodinek nelze vytáčet cizí čísla.Standardně otevřený systém (nutno složitě softwarově zamykat přes rodičovskou kontrolu).
Riziko ztráty a páduNízké. Zařízení je pevně připnuté na ruce.Vysoké. Časté zapomínání v batohu, pád na zem a rozbití displeje.
Rušivé vlivy a hryMinimální. Většina modelů má jen krokoměr či jednoduchou matematickou hru + režim „Nerušit ve škole“.Vysoké. Přístup k internetu, YouTube, hrám a sociálním sítím vyžaduje striktní digitální dozor.
Komfort komunikaceHlasitý odposlech nebo krátké hlasové zprávy; psaní textu na malém displeji je nepohodlné až nemožné.Pohodlné psaní, standardní hovory, chatovací aplikace, plnohodnotné focení.
Výdrž baterieZpravidla 1 až 3 dny (při častém odesílání GPS polohy nutno nabíjet každý den).1 až 2 dny běžného provozu (baterie 5000 mAh).

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Předplacenka, nebo paušál? Jak nepromrhat tisíce na volání a datech

TIP SPOTŘEBITELE

Do hodinek stačí předplacenka. Datový balíček dostanete zdarma

Základní GPS hodinky spotřebují jen desítky megabajtů měsíčně. Místo drahého paušálu využijte kartu MOBIL.CZ. Za dobití 200 korun získáte zdarma data pro lokalizaci a kredit vám zůstane na volání. Proti běžnému tarifu ušetříte tisíce ročně.

Při výběru SIM karty pro dětské GPS hodinky nebo první telefon není nejdůležitější pouze nejnižší měsíční cena. Rozhodující je především způsob používání. Pro jednoduché GPS hodinky, které slouží hlavně k lokalizaci a občasnému zavolání rodičům, může stačit řešení za zhruba 150 korun měsíčně. Typickým příkladem jsou předplacené SIM nebo speciální tarify pro chytrá zařízení.

Pokud už rodina využívá kompatibilní paušál, může být ještě výhodnější připojit hodinky jako další zařízení ke stávajícímu tarifu. Naopak u prvního smartphonu dítěte začínají dávat větší smysl klasické dětské a rodinné paušály přibližně od 275 do 350 korun měsíčně, protože kromě dat nabízejí také volné minuty, SMS a další výhody.

Přehled tarifů Kolik zaplatíte a co za to dostanete?

VariantaCenaCo získáteNejvhodnější použití
MOBIL.CZ – PředplacenkaOd 200 Kč / dobitíData zdarma k dobití (min. 200 MB), volání a SMS z kredituGPS hodinky bez nutnosti měsíčního paušálu
O2 Connect – první zařízení0 Kč při splnění podmínekSdílení konektivity hlavního tarifu s dalším zařízenímGPS nebo chytré hodinky v rodině s kompatibilním tarifem O2
T-Mobile Chytré zařízení75 Kč / 30 dní200 MB dat, volání a SMS se účtují zvlášťJednoduché GPS hodinky s nízkou spotřebou dat
Kaktus – základní účtování dat1 Kč / MBPlatba podle skutečně spotřebovaných datGPS hodinky s velmi malou datovou spotřebou
Kaktus – 1GB balíčekcca 100 Kč1 GB mobilních dat4G hodinky s vyšší spotřebou
T-Mobile Twist 3v1 Start Plusod 149 Kč / měs.50 minut, 5 SMS, 1 GB + možnost dalšího 1 GBHodinky s častějším používáním nebo první jednoduchý telefon
Vodafone Start 130od 207,77 Kč / měs.130 minut a 1 GB datDětské GPS hodinky s pravidelným voláním
T-Mobile Junior v Magenta 1275 Kč / měs.3 GB, 150 minut, 150 SMS, Pořád online a rodinné výhodyPrvní smartphone školáka
Vodafone dětský tarif s Limitem Scca 345 Kč / měs.5 GB, neomezené volání a SMSSmartphone používaný pravidelně
O2 Můj první tarif / YOU 3 GB349 Kč / měs.3 GB, 120 minut, neomezené SMS v O2, Data naplnoPrvní smartphone dítěte

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Gigabajty navíc jsou vyhozené peníze. Kolik dat hodinky reálně spotřebují?

Samotné odesílání GPS polohy většinou nespotřebuje mnoho mobilních dat. U jednodušších hodinek lze při běžném provozu počítat přibližně s desítkami megabajtů měsíčně, takže vysoký gigabajtový tarif může zůstat téměř nevyužitý. Situace se mění u modernějších 4G modelů s videohovory, fotografiemi nebo velmi častou aktualizací polohy. V takovém případě se spotřeba může zvýšit a bezpečnější je tarif nebo balíček s několika stovkami megabajtů až 1 GB.

Z čistě finančního pohledu proto mohou být pro základní GPS hodinky nejzajímavější varianty kolem 75 až 150 korun měsíčně, případně O2 Connect bez dalšího měsíčního poplatku, pokud už rodič používá podporovaný tarif. Paušály začínají být výhodnější až ve chvíli, kdy dítě dostane smartphone a kromě dat telefonuje a píše zprávy.

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Místo dvou dnů jen pár hodin? Co ždíme baterii hodinek

U hodinek bývá výdrž baterie jednou z největších slabin. Na krabičce nebo v produktovém popisu může vypadat velmi dobře. Realita však závisí na tom, jak často hodinky zjišťují polohu, jak kvalitní mají mobilní signál a zda dítě používá hovory nebo videohovory.

Pokud dítě tráví několik hodin v budově, kde je slabý mobilní signál, hodinky se opakovaně pokoušejí komunikovat se sítí. Modem přitom může pracovat s vyšším výkonem a spotřebovávat více energie.

Podobný problém může nastat při cestování vlakem nebo autem, kdy se zařízení neustále přihlašuje mezi různými základnovými stanicemi. Proto mohou jedny hodinky jednomu dítěti vydržet téměř dva dny, zatímco jinému se stejným nastavením nevydrží ani jeden celý den.

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7 rychlých triků, jak z baterie vymáčknout maximum

Největší efekt má několik jednoduchých změn:

  • nenastavovat aktualizaci GPS na nejkratší možný interval po celý den,
  • využít automatické přepnutí na méně časté sledování ve škole,
  • omezit zbytečné videohovory,
  • snížit jas displeje,
  • vypnout funkce, které dítě nepoužívá,
  • nenechávat hodinky zbytečně dlouho s aktivním displejem,
  • pravidelně kontrolovat stav baterie v rodičovské aplikaci.

Výhodné může být také nastavit intenzivní lokalizaci pouze na dobu, kdy ji rodič skutečně potřebuje, například cestou do školy a ze školy.

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