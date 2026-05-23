První sprcha po dovolené? Riskujete těžký zápal plic, v trubkách číhá hrozba

Neviditelný nepřítel v teplé vodě
Legionella není v českých domácnostech žádným nováčkem, přesto se o ní začalo více mluvit až v posledních letech v souvislosti s energetickou krizí a snahou šetřit na ohřevu vody. Tato bakterie se přirozeně vyskytuje ve vodním prostředí, ale problém nastává v momentě, kdy se dostane do vnitřních rozvodů budov.
Nejlépe se jí daří v teplé vodě v rozmezí 20 až 45 stupňů Celsia. Pokud odjedete na týden pryč, voda v potrubí stojí, neobměňuje se a postupně chladne z provozní teploty na teplotu okolí. V tomto úseku potrubí se začne tvořit biofilm, slizovitá vrstva na vnitřních stěnách trubek, která slouží jako inkubátor a zásobárna živin pro bakterie.
Infekce, kterou nevypijete, ale vdechnete
Kolem legionelly panuje jeden zásadní mýtus: lidé se bojí, že se nakazí pitím kontaminované vody. Pravda je však jiná. Trávicí trakt si s bakterií většinou poradí. Skutečné nebezpečí představuje vdechnutí aerosolu, jemné vodní mlhy, která vzniká při sprchování, splachování toalety nebo dokonce u zapnutého zvlhčovače vzduchu či vířivky.
Jakmile se tyto drobné kapičky s bakterií dostanou hluboko do plic, může propuknout buď mírná Pontiacká horečka připomínající chřipku, nebo v horším případě legionářská nemoc. Jde o velmi těžký zápal plic, který vyžaduje hospitalizaci, silná antibiotika a u oslabených jedinců nebo seniorů může končit fatálně.
Proč riziko v bytech roste?
Statistiky Státního zdravotního ústavu ukazují jasný trend: počet nahlášených případů legionelózy v Česku stoupá. Důvodů je několik:
- Stagnace vody: Moderní domácnosti mají často složité rozvody s mnoha slepými rameny, kde voda neproudí.
- Nízká teplota bojlerů: Ve snaze ušetřit za plyn či elektřinu lidé snižují teplotu ohřevu pod 50 stupňů Celsia, což je pro legionellu ideální zóna.
- Klimatické změny: Teplejší léta ohřívají i rozvody studené vody, které dříve bývaly bezpečné.
Mnoho českých domácností v rámci úspor stahuje termostat bojleru pod 50 stupňů Celsia. Zdánlivá úspora pár stovek korun ročně za energie se může drasticky prodražit. Léčba legionářské nemoci často končí týdny v nemocnici a výpadkem příjmu.
Jak ušetřit chytrým kompromisem?
Nechte bojler běžet na bezpečných 55 až 60 stupňů Celsia, ale investujte do úsporné sprchové hlavice. Ta sníží spotřebu teplé vody až o 40 procent, aniž byste museli riskovat své zdraví vlažnou, kontaminovanou vodou.
První kroky po návratu: Jak správně odpustit vodu
Prevence je v tomto případě neuvěřitelně levná a zabere jen pár minut. Pokud jste nebyli doma déle než tři dny, měli byste provést důkladný proplach všech odběrných míst.
Sprcha je nejrizikovější
Než vlezete do sprchového koutu, sundejte sprchovou hlavici nebo ji alespoň položte na dno vany. Pustťe silný proud teplé vody a nechte ji téct alespoň 3 až 5 minut. Důležité je u toho v koupelně nezůstávat, aby nedošlo k vdechnutí vznikající mlhy. Zavřete dveře a místnost vyvětrejte.
Nezapomeňte na dřezy a toalety
Stejný postup opakujte u všech kohoutků v bytě, včetně kuchyňského dřezu a umyvadla na toaletě. I studená voda, která může být v letních měsících vlažná, si zaslouží krátké odpuštění, dokud není citelně chladná. Nezapomeňte také spláchnout všechny toalety se zavřeným poklopem.
Bezpečná vs. nebezpečná teplota vody
|Teplota vody
|Vliv na bakterii Legionella
|Doporučení
|nad 70 °C
|Bakterie okamžitě hyne
|Teplota pro termickou dezinfekci (nárazově)
|60 °C
|90 % bakterií hyne do 2 minut
|Ideální teplota na výstupu z ohřívače
|50 °C
|Bakterie přežívá, ale nemnoží se
|Minimální teplota v rozvodech
|20 – 45 °C
|Optimální podmínky pro rychlé množení
|Kritické riziko při stagnaci
|pod 20 °C
|Bakterie jsou v klidovém stavu (spí)
|Bezpečné pro studenou vodu
Čtyři kroky pro trvalou obranu vaší koupelny
Proplachování po dovolené je sice nutné, ale je to jen řešení následku. Pokud chcete riziko minimalizovat trvale, zaměřte se na technické nastavení vašeho ohřevu vody.
- Teplota v bojleru: Měla by být nastavena tak, aby v nejvzdálenějším kohoutku měla voda alespoň 50 stupňů Celsia. To znamená, že v samotném bojleru by měla být teplota kolem 55 až 60 stupňů Celsia.
- Pravidelná údržba: Jednou měsíčně je vhodné provést tzv. termickou dezinfekci, krátkodobé zahřátí vody v celém systému nad 70 stupňů Celsia a následné odpuštění všemi kohoutky.
- Čistota koncovek: Vodní kámen na perlátorech a sprchových hlavicích slouží jako mechanický úkryt pro bakterie. Pravidelně je namáčejte do octové lázně, abyste odstranili usazeniny.
- Slepá ramena: Pokud jste při rekonstrukci nechali v bytě trubky, které nikam nevedou, nechte je odborně odstranit. Stojatá voda v nich kontaminuje zbytek systému.
Rekreační objekty a chaty: Riziko je dvojnásobné
U chat a chalup, kam jezdíme jen na víkendy, je situace ještě vážnější. Voda zde stojí v trubkách pět dní v týdnu, často v neizolovaném potrubí, které se v letním horku pod střechou snadno prohřeje.
U těchto objektů by měl být proplach absolutním standardem při každém příjezdu. Pokud máte na chatě venkovní sprchu se zahradní hadicí, buďte obzvláště opatrní. Voda v tmavé hadici na slunci dosahuje přesně těch teplot, které legionella miluje. Před použitím takové sprchy nechte vodu odtéct mimo prostor, kde se pohybujete.