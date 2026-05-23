Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

První sprcha po dovolené? Riskujete těžký zápal plic, v trubkách číhá hrozba

Autor:
  15:20
Návrat z dovolené skrývá nečekané zdravotní riziko. Pokud voda v trubkách několik dní stála a zahřála se, bleskově se v ní pomnožila nebezpečná bakterie legionella. Místo osvěžení po cestě vám tak hrozí těžký zápal plic. Stačí přitom udělat jednu věc, kterou většina Čechů stále podceňuje.

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Obsah

Neviditelný nepřítel v teplé vodě

Legionella není v českých domácnostech žádným nováčkem, přesto se o ní začalo více mluvit až v posledních letech v souvislosti s energetickou krizí a snahou šetřit na ohřevu vody. Tato bakterie se přirozeně vyskytuje ve vodním prostředí, ale problém nastává v momentě, kdy se dostane do vnitřních rozvodů budov.

Nejlépe se jí daří v teplé vodě v rozmezí 20 až 45 stupňů Celsia. Pokud odjedete na týden pryč, voda v potrubí stojí, neobměňuje se a postupně chladne z provozní teploty na teplotu okolí. V tomto úseku potrubí se začne tvořit biofilm, slizovitá vrstva na vnitřních stěnách trubek, která slouží jako inkubátor a zásobárna živin pro bakterie.

Bakterie, která zabila šéfa europarlamentu, žije v potrubí. V Česku jí přibývá

Infekce, kterou nevypijete, ale vdechnete

Kolem legionelly panuje jeden zásadní mýtus: lidé se bojí, že se nakazí pitím kontaminované vody. Pravda je však jiná. Trávicí trakt si s bakterií většinou poradí. Skutečné nebezpečí představuje vdechnutí aerosolu, jemné vodní mlhy, která vzniká při sprchování, splachování toalety nebo dokonce u zapnutého zvlhčovače vzduchu či vířivky.

Jakmile se tyto drobné kapičky s bakterií dostanou hluboko do plic, může propuknout buď mírná Pontiacká horečka připomínající chřipku, nebo v horším případě legionářská nemoc. Jde o velmi těžký zápal plic, který vyžaduje hospitalizaci, silná antibiotika a u oslabených jedinců nebo seniorů může končit fatálně.

Proč riziko v bytech roste?

Statistiky Státního zdravotního ústavu ukazují jasný trend: počet nahlášených případů legionelózy v Česku stoupá. Důvodů je několik:

  1. Stagnace vody: Moderní domácnosti mají často složité rozvody s mnoha slepými rameny, kde voda neproudí.
  2. Nízká teplota bojlerů: Ve snaze ušetřit za plyn či elektřinu lidé snižují teplotu ohřevu pod 50 stupňů Celsia, což je pro legionellu ideální zóna.
  3. Klimatické změny: Teplejší léta ohřívají i rozvody studené vody, které dříve bývaly bezpečné.

Tip Spotřebitele: Účet za léky, nebo za elektřinu?

Mnoho českých domácností v rámci úspor stahuje termostat bojleru pod 50 stupňů Celsia. Zdánlivá úspora pár stovek korun ročně za energie se může drasticky prodražit. Léčba legionářské nemoci často končí týdny v nemocnici a výpadkem příjmu.

Jak ušetřit chytrým kompromisem?

Nechte bojler běžet na bezpečných 55 až 60 stupňů Celsia, ale investujte do úsporné sprchové hlavice. Ta sníží spotřebu teplé vody až o 40 procent, aniž byste museli riskovat své zdraví vlažnou, kontaminovanou vodou.

První kroky po návratu: Jak správně odpustit vodu

Prevence je v tomto případě neuvěřitelně levná a zabere jen pár minut. Pokud jste nebyli doma déle než tři dny, měli byste provést důkladný proplach všech odběrných míst.

Sprcha je nejrizikovější

Než vlezete do sprchového koutu, sundejte sprchovou hlavici nebo ji alespoň položte na dno vany. Pustťe silný proud teplé vody a nechte ji téct alespoň 3 až 5 minut. Důležité je u toho v koupelně nezůstávat, aby nedošlo k vdechnutí vznikající mlhy. Zavřete dveře a místnost vyvětrejte.

Nezapomeňte na dřezy a toalety

Stejný postup opakujte u všech kohoutků v bytě, včetně kuchyňského dřezu a umyvadla na toaletě. I studená voda, která může být v letních měsících vlažná, si zaslouží krátké odpuštění, dokud není citelně chladná. Nezapomeňte také spláchnout všechny toalety se zavřeným poklopem.

Smrtelná bakterie legionella. Po odstávce budov může číhat ve školách a na úřadech

Bezpečná vs. nebezpečná teplota vody

Teplota vodyVliv na bakterii LegionellaDoporučení
nad 70 °CBakterie okamžitě hyneTeplota pro termickou dezinfekci (nárazově)
60 °C90 % bakterií hyne do 2 minutIdeální teplota na výstupu z ohřívače
50 °CBakterie přežívá, ale nemnoží seMinimální teplota v rozvodech
20 – 45 °COptimální podmínky pro rychlé množeníKritické riziko při stagnaci
pod 20 °CBakterie jsou v klidovém stavu (spí)Bezpečné pro studenou vodu

Čtyři kroky pro trvalou obranu vaší koupelny

Proplachování po dovolené je sice nutné, ale je to jen řešení následku. Pokud chcete riziko minimalizovat trvale, zaměřte se na technické nastavení vašeho ohřevu vody.

  • Teplota v bojleru: Měla by být nastavena tak, aby v nejvzdálenějším kohoutku měla voda alespoň 50 stupňů Celsia. To znamená, že v samotném bojleru by měla být teplota kolem 55 až 60 stupňů Celsia.
  • Pravidelná údržba: Jednou měsíčně je vhodné provést tzv. termickou dezinfekci, krátkodobé zahřátí vody v celém systému nad 70 stupňů Celsia a následné odpuštění všemi kohoutky.
  • Čistota koncovek: Vodní kámen na perlátorech a sprchových hlavicích slouží jako mechanický úkryt pro bakterie. Pravidelně je namáčejte do octové lázně, abyste odstranili usazeniny.
  • Slepá ramena: Pokud jste při rekonstrukci nechali v bytě trubky, které nikam nevedou, nechte je odborně odstranit. Stojatá voda v nich kontaminuje zbytek systému.

Rekreační objekty a chaty: Riziko je dvojnásobné

U chat a chalup, kam jezdíme jen na víkendy, je situace ještě vážnější. Voda zde stojí v trubkách pět dní v týdnu, často v neizolovaném potrubí, které se v letním horku pod střechou snadno prohřeje.

U těchto objektů by měl být proplach absolutním standardem při každém příjezdu. Pokud máte na chatě venkovní sprchu se zahradní hadicí, buďte obzvláště opatrní. Voda v tmavé hadici na slunci dosahuje přesně těch teplot, které legionella miluje. Před použitím takové sprchy nechte vodu odtéct mimo prostor, kde se pohybujete.


Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Postavili jsme proti sobě Coca-Colu, Pepsi i Kofolu. Vítěz nás překvapil

Test kolových nápojů

Kolové nápoje patří mezi stálice českých nákupních košíků. Vypadají podobně, chutnají sladce a mnoho lidí je kupuje automaticky podle značky. Jenže když je nalijete do stejných sklenic a porovnáte...

Lidl, jak ho znáte, končí. V Česku překope všechny prodejny. Co se už ve čtvrtek změní?

ilustrační snímek

Lidl v Česku spouští radikální proměnu prodejen. Po vzoru z Německa zavádí takzvané „Lidl světy“, které skoncují s chaotickým hledáním zboží v koších. Nový systém stálých sekcí a barevné navigace...

Skrytý protein ze supermarketu. 5 druhů ovoce, které podpoří svaly i hubnutí

Ilustrační snímek

Že musíte pro svaly a regeneraci jíst jen maso či tvaroh? Omyl. Správně vybrané ovoce ze supermarketu dokáže v jídelníčku divy, aniž by zatížilo vaše tělo tuky a peněženku drahými doplňky. Objevte...

Za cenu kopečku zmrzliny zasytí až osm lidí. Tradiční báleše znovu dobývají české kuchyně

Maminčiny báleše - recept z Horňácka

Nadýchané, jednoduché a překvapivě levné. Slovácké báleše, někdy také beleše, patří mezi tradiční jídla, která vznikla z několika základních surovin a přesto dokázala nasytit celou rodinu. Na kolik...

Test nealko ochucených piv: Spíš než hořké pivo vás osvěží letní chuť citrusů a ovoce

Premium
ilustrační snímek

Spotřeba piva na historickém minimu. Konec pivní velmoci. Čeká nás skutečně taková katastrofa, jakou hlásají titulky? Pravda je, že Češi pijí méně piva, ale především ho pijí jinak. Hledají více...

První sprcha po dovolené? Riskujete těžký zápal plic, v trubkách číhá hrozba

Ilustrační snímek

Návrat z dovolené skrývá nečekané zdravotní riziko. Pokud voda v trubkách několik dní stála a zahřála se, bleskově se v ní pomnožila nebezpečná bakterie legionella. Místo osvěžení po cestě vám tak...

23. května 2026  15:20

Zapomenutá česká dobrota za pár korun. Hubník je levný, sytý a překvapivě chutný

Pravý krkonošský hubník.

Voňavý, sytý a kdysi téměř povinný na všech horských chalupách. Hubník patří mezi tradiční česká jídla, která dokázala nasytit velkou rodinu, ačkoliv vyžaduje jen několik málo surovin. Na kolik vás...

23. května 2026  11:45

Šampony z DM, Rossmannu a Tety: Balea za 28 korun překvapí, ale pozor na chemii

Ilustrační snímek

Privátní značky drogerií DM, Rossmann a Teta lákají na lákavé ceny, ale jejich složení se dramaticky liší. Přestože obaly lákají na vyřešení četných neduhů, při výběru je potřeba být ostražitý....

23. května 2026  8:30

Zábava pro děti, relax pro rodiče a originální gastro. Užijte si rodinný den na maximum

Ve spolupráci
BRuNO family park funguje jako plnohodnotný park, ve kterém můžete strávit...

Ne vždy musí být rodinný výlet o hledání kompromisu. Existují totiž místa, kde si na své přijdou děti i dospělí. Děti si užijí dostatek pohybu a her, dospělí si odpočinou a pochutnají na kvalitním...

23. května 2026

Skrytý protein ze supermarketu. 5 druhů ovoce, které podpoří svaly i hubnutí

Ilustrační snímek

Že musíte pro svaly a regeneraci jíst jen maso či tvaroh? Omyl. Správně vybrané ovoce ze supermarketu dokáže v jídelníčku divy, aniž by zatížilo vaše tělo tuky a peněženku drahými doplňky. Objevte...

22. května 2026  15:20

Bazarová sedačka je hazard. Testy ADAC ovládl luxusní Cybex

Pro miminka používáme sedačky v protisměru jízdy.

Pohled na cenovky nových dětských autosedaček spoustu rodičů nasměruje na bazarové portály. Použitá sedačka z druhé ruky sice vypadá lákavě a zachovale, podle odborníků však její koupí riskujete...

22. května 2026  11:45

Občanský průkaz: kdy ho musíte ukázat a kdy je požadavek za hranou

ilustrační snímek

Občanský průkaz nemusíte nosit neustále u sebe a ne každý obchodník po vás může chtít jeho kopii. Zákon rozlišuje mezi povinností prokázat totožnost a samotným předložením občanky. Přinášíme přehled,...

22. května 2026  8:30

Komfort jako u plynu, ale za polovic. Moderní kotle vytopí dům i firmu

Ve spolupráci
Kotle na pelety pro komerční objekty | Zdroj: www.kotelzakotel.cz

Potřebujete skloubit vysoký výkon s minimálním prostorem? Nové generace peletových kotlů dokazují, že mnohdy i kompaktní řešení může nabídnout dostatečný výkon pro rodinné domy i průmyslové haly.

22. května 2026

Vejce bez vody i sušené maso. 3 levné fritézy, které zvládnou víc než hranolky

Horkovzdušná fritéza Philips Airfryer 5000 Series

Horkovzdušné fritézy už nejsou jen pro mražené hranolky. Podle dat z Retail Summitu 2026 jejich popularita v Česku roste o 8 procent. Důvodem jsou ceny energií i touha po rychlém vaření. Zjistěte, co...

21. května 2026  15:20

Káva jako žvýkací tabák? Nová móda kofeinových sáčků dobývá trh, lékaři varují před následky

Káva je druhou nejobchodovanější komoditou světa. Největším producentem kávy je...

Na trhu s energetickými doplňky se již před lety objevila nenápadná alternativa, jejímž cílem je zajistit tělu rychlé povzbuzení. Popularita tohoto produktu se v současnosti lavinovitě šíří na...

21. května 2026  11:45

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Populární e-shopy Factcool a Bezvasport jsou v konkurzu. Přesto dál přijímají objednávky

ilustrační snímek

Úspěšný módní prodejce, který ještě nedávno generoval dvoumiliardové obraty, na sebe podal návrh na konkurz. Přesto jeho platební brány stále bez problému přijímají objednávky od nic netušících...

21. května 2026  8:30

Většina lidí bere omega-3 mastné kyseliny špatně. Lékaři radí, s čím je užívat

Přirozené zdroje omega-3 mastných kyselin ve stravě.

Omega-3 mastné kyseliny patří mezi nejčastěji užívané doplňky stravy u dospělých, zejména kvůli jejich spojení se zdravím srdce a mozku. Stále častěji se ale zmiňují také v souvislosti s longevity,...

21. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.