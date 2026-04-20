První máj má v Česku hned několik významů. Vedle toho, že jde o svátek práce, je dlouhodobě vnímán především jako svátek lásky a jara. Často si jej spojujeme s básní Máj od Karla Hynka Máchy a na znak lásky dáváme druhé polovičce polibek pod rozkvetlou třešní, aby nám „neuschla“.
První květnový den však zdaleka není jen o lásce, ale i o lidových tradicích. V mnoha obcích se dodnes staví májky a pořádají folklórní slavnosti, lidé se společně setkávají u hudby a dobrého jídla.
|
Otevírací doba v obchodech v době svátků
TOP 10 Kam vyrazit na 1. máj 2026
Někde se drží tradičního folklorního pojetí se stavěním májky, jinde pojali svátek jako moderní festival plný ochutnávek a tematické zábavy. Rodiny s dětmi mohou zamířit i do zoologických zahrad nebo do skanzenu.
|Akce
|Místo
|Čas
|May Day v Zoo Hluboká
|Zoo Hluboká
|8:30-18:00
|Prvomájové oslavy se setkáním veteránů
|Bučovice
|9:00–13:00
|Stavění máje v Chrudimi 2026
|Resselovo náměstí
|14:00–15:00
|1. máj v Zoo Ostrava
|Zoo Ostrava
|9:00–16:00
|Otevírání pastvin a stavění máje ve skanzenu Rochus 2026
|Mařatice
|11:00–16:00
|Stavění máje ve Skanzenu Strážnice
|Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy
|9:00–17:00
|Stavění máje v Rožnově pod Radhoštěm
|Rožnov pod Radhoštěm
|13:00–15:00
|Festival minipivovarů – První Pivní Máj 2026
|Břevnovský klášter
|12:00–20:00
|Májová slavnost v Olomouci 2026
|Korunní pevnůstka
|11:00–18:00
|Svátek růžových vín na Pražském hradě 2026
|Villa Richter
|11:00–19:00
Zajímavý program nabídne například Olomouc, kde se koná Májová slavnost v Korunní pevnůstce. Za pouhých padesát korun si můžete užít dětské divadlo, ukázku policejních psovodů či vystoupení sokolníků.
Za zmínku stojí také Svátek růžových vín na Pražském hradě, v rámci něhož budete moci ochutnat více než sto moravských a českých vín, či Prvomájové oslavy v Bučovicích s přehlídkou veteránů zdarma.
|
Nejen májky a čarodějnice. Jak znáte kořeny radikálního Prvního máje?
TIP BUKA, Calin i Chinaski na Majálesu 2026
Vedle tradičních oslav 1. máje je tu ještě Majáles, největší studentský festival jara. Oproti lidovým oslavám májky jde spíš o moderní městskou událost, která však na symboliku jara a studentské energie dosti navazuje.
|Město
|Místo
|Termín
|Majáles Praha
|Letiště Letňany
|1. 5.
|Majáles Brno
|Výstaviště
|8. 5.
|Majáles Ostrava
|Dolní Vítkovice
|16. 5.
V rámci festivalu na vás čeká bohatý hudební program, ve kterém vystoupí mimo jiné například BUKA, Calin, Ben Cristovao, Chinaski, Horkýže Slíže a spoustu dalších.
Cena vstupenek se odvíjí od věku, takže pokud je vám patnáct let a kamarádovi sedmnáct, každý budete platit podle jiného tarifu. Dospělý lístek začíná na 1 099 korunách, studenti vysokých škol zaplatí od 899 korun výše.
Vstupenky se vyplatí koupit s předstihem online, jelikož vyjde levněji než na poslední chvíli na místě. Na pražský Majáles můžete lístky koupit o dvě stovky levněji, na brněnský a ostravský dokonce až o 250 korun.
Symbol mládí, síly a plodnosti
Na Moravě má první máj stále silně zakořeněný tradiční charakter. Stavění májky tu není jen symbolickou součástí programu, ale hlavní událostí dne, do jejíž příprav se v hojném počtu často zapojují i místní. Samozřejmě nemohou chybět ani kroje, lidová hudba a tance.
VÍTE, ŽE...?
Májka se tradičně staví jako symbol mládí, síly a plodnosti. Vysoký strom měl přinést do obce prosperitu a chránit ji před neštěstím. Na výšku měří Májka běžně kolem 20 až 30 metrů.
Typickým příkladem může být například stavění májky v Rožnově pod Radhoštěm nebo ve Strážnici, kde propojili tradici s prostředím moravských skanzenů. Kromě samotného stavění májky si tak můžete užít i ukázky řemesel, folklorní vystoupení a atmosféru venkovského života tak, jak vypadal v minulosti.
V mnoha regionech se stavěla májka jako symbol života a vitality. Mladý, očištěný strom zdobený stuhami měl chránit obec před neštěstím a zároveň přinést dobrou úrodu. Večer se u něj často tančilo, zpívalo a konaly se společné slavnosti.
Důležitou roli hrály i takzvané Májové noci, které byly vnímány jako přelomové a trochu magické období. Lidé věřili, že je příroda v plné síle a je potřeba ji symbolicky podpořit. Z tohoto důvodu se zapalovaly ohně, pořádaly hlídky májek a dodržovaly různé rituály proti „zlým silám“.