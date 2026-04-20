Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

První máj 2026: Kam vyrazit za tradicemi, veterány nebo na skleničku růžového

Autor:
  15:20
První máj se i letos ponese ve znamení jara, setkávání a rozmanité zábavy po celé republice. Na mnoha místech se bude stavět májka, jinde program doplní sraz historických vozidel, folklorní vystoupení či ochutnávky regionálních vín. Nebudou chybět ani zábavné akce pro rodiny s dětmi, tradiční slavnosti ve skanzenech či komentované prohlídky v zoologických zahradách.
ilustrační snímek | foto: Anna Vavríková, MAFRA

První máj má v Česku hned několik významů. Vedle toho, že jde o svátek práce, je dlouhodobě vnímán především jako svátek lásky a jara. Často si jej spojujeme s básní Máj od Karla Hynka Máchy a na znak lásky dáváme druhé polovičce polibek pod rozkvetlou třešní, aby nám „neuschla“.

První květnový den však zdaleka není jen o lásce, ale i o lidových tradicích. V mnoha obcích se dodnes staví májky a pořádají folklórní slavnosti, lidé se společně setkávají u hudby a dobrého jídla.

TOP 10 Kam vyrazit na 1. máj 2026

Někde se drží tradičního folklorního pojetí se stavěním májky, jinde pojali svátek jako moderní festival plný ochutnávek a tematické zábavy. Rodiny s dětmi mohou zamířit i do zoologických zahrad nebo do skanzenu.

AkceMístoČas
May Day v Zoo HlubokáZoo Hluboká8:30-18:00
Prvomájové oslavy se setkáním veteránůBučovice9:00–13:00
Stavění máje v Chrudimi 2026Resselovo náměstí14:00–15:00
1. máj v Zoo OstravaZoo Ostrava9:00–16:00
Otevírání pastvin a stavění máje ve skanzenu Rochus 2026Mařatice11:00–16:00
Stavění máje ve Skanzenu StrážniceMuzeum vesnice jihovýchodní Moravy9:00–17:00
Stavění máje v Rožnově pod RadhoštěmRožnov pod Radhoštěm13:00–15:00
Festival minipivovarů – První Pivní Máj 2026Břevnovský klášter12:00–20:00
Májová slavnost v Olomouci 2026Korunní pevnůstka11:00–18:00
Svátek růžových vín na Pražském hradě 2026Villa Richter11:00–19:00

Zajímavý program nabídne například Olomouc, kde se koná Májová slavnost v Korunní pevnůstce. Za pouhých padesát korun si můžete užít dětské divadlo, ukázku policejních psovodů či vystoupení sokolníků.

Za zmínku stojí také Svátek růžových vín na Pražském hradě, v rámci něhož budete moci ochutnat více než sto moravských a českých vín, či Prvomájové oslavy v Bučovicích s přehlídkou veteránů zdarma.

Vedle tradičních oslav 1. máje je tu ještě Majáles, největší studentský festival jara. Oproti lidovým oslavám májky jde spíš o moderní městskou událost, která však na symboliku jara a studentské energie dosti navazuje.

MěstoMístoTermín
Majáles PrahaLetiště Letňany1. 5.
Majáles BrnoVýstaviště8. 5.
Majáles OstravaDolní Vítkovice16. 5.

V rámci festivalu na vás čeká bohatý hudební program, ve kterém vystoupí mimo jiné například BUKA, Calin, Ben Cristovao, Chinaski, Horkýže Slíže a spoustu dalších.

Cena vstupenek se odvíjí od věku, takže pokud je vám patnáct let a kamarádovi sedmnáct, každý budete platit podle jiného tarifu. Dospělý lístek začíná na 1 099 korunách, studenti vysokých škol zaplatí od 899 korun výše.

Vstupenky se vyplatí koupit s předstihem online, jelikož vyjde levněji než na poslední chvíli na místě. Na pražský Majáles můžete lístky koupit o dvě stovky levněji, na brněnský a ostravský dokonce až o 250 korun.

Symbol mládí, síly a plodnosti

Na Moravě má první máj stále silně zakořeněný tradiční charakter. Stavění májky tu není jen symbolickou součástí programu, ale hlavní událostí dne, do jejíž příprav se v hojném počtu často zapojují i místní. Samozřejmě nemohou chybět ani kroje, lidová hudba a tance.

VÍTE, ŽE...?

Májka se tradičně staví jako symbol mládí, síly a plodnosti. Vysoký strom měl přinést do obce prosperitu a chránit ji před neštěstím. Na výšku měří Májka běžně kolem 20 až 30 metrů.

Typickým příkladem může být například stavění májky v Rožnově pod Radhoštěm nebo ve Strážnici, kde propojili tradici s prostředím moravských skanzenů. Kromě samotného stavění májky si tak můžete užít i ukázky řemesel, folklorní vystoupení a atmosféru venkovského života tak, jak vypadal v minulosti.

V mnoha regionech se stavěla májka jako symbol života a vitality. Mladý, očištěný strom zdobený stuhami měl chránit obec před neštěstím a zároveň přinést dobrou úrodu. Večer se u něj často tančilo, zpívalo a konaly se společné slavnosti.

Důležitou roli hrály i takzvané Májové noci, které byly vnímány jako přelomové a trochu magické období. Lidé věřili, že je příroda v plné síle a je potřeba ji symbolicky podpořit. Z tohoto důvodu se zapalovaly ohně, pořádaly hlídky májek a dodržovaly různé rituály proti „zlým silám“.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.