Kdy začít s prací na zahradě?
Jarní start se neřídí kalendářem, ale půdou a počasím. V březnu často nastane ideální okno: půda už rozmrzá, ale zároveň je ještě dost vláhy. Zároveň však stále hrozí noční mrazíky, takže některé práce dávají smysl hned, jiné až po první vlně tepla.
Jak ověřit, zda je půda připravena na jarní práce
Stav půdy na jaře lze snadno posoudit jednoduchým praktickým testem. Ten pomůže zahrádkářům zjistit, zda je zem již dostatečně vyschlá a připravená na první práce na záhonech.
- Z hloubky přibližně 10 centimetrů odeberte hrst zeminy.
- Pokud se půda v ruce snadno rozpadá na drobné hrudky a nelepí se, je vhodný čas začít s kypřením a úpravou záhonů.
- Jestliže je však zemina mazlavá, lepí se na prsty nebo na nářadí a připomíná konzistencí plastelínu, je lepší ještě několik dní vyčkat. Příliš vlhká půda se totiž při práci snadno zhutní, což může negativně ovlivnit její strukturu i budoucí růst rostlin.
|Lokalita
|Kdy obvykle zahájit práci na zahradě
|Poznámka
|Teplejší nížiny a města
|začátek až polovina března
|častější výkyvy, rychlé oteplení
|Běžné polohy (většina ČR)
|polovina března
|nejčastější start pro záhony i trávník
|Chladnější oblasti, vyšší polohy
|konec března až začátek dubna
|hlídejte promrzání a přemokření
|Priorita
|Úkol
|Proč je to důležité
|1
|Odstranit zimní ochrany, zbytky listí, chvojí a fólie
|Zabráníte vzniku plísní, zahnívání rostlin a množení škůdců.
|2
|Projít stromy a keře, vyřezat suché nebo poškozené větve
|Včasný zásah podpoří zdravý růst a sníží riziko chorob.
|3
|Připravit záhony – kypření, zapracování kompostu a urovnání půdy
|Půda se provzdušní, zlepší se její struktura a připraví se na novou sezónu.
|4
|Zahájit první výsevy a předpěstování sazenic
|Březen rozhoduje o náskoku celé pěstitelské sezóny.
|5
|Trávník – vyhrabání staré trávy, první seč a případně vertikutace
|Trávník se po zimě probudí, ale je potřeba postupovat opatrně, aby nebyl vystaven nadměrnému stresu.
Prořezávání stromků a keřů
Řez stromů a keřů patří k nejdůležitějším zásahům v péči o zahradu. Správně provedený řez podporuje zdravý růst, zlepšuje kondici rostlin a u ovocných druhů často rozhoduje i o budoucí úrodě. Zároveň ale platí, že neodborný zásah může rostliny oslabit nebo je vystavit riziku chorob. Několik základních pravidel proto stojí za to dodržovat téměř vždy a to bez ohledu na to, zda řežete ovocný strom, okrasný keř nebo mladý stromek.
|
Kdy stříhat ovocné stromy? Některé právě teď. Jak na to?
1. Používejte kvalitní a ostré nástroje
Základem správného řezu jsou ostré zahradnické nůžky nebo dobře nabroušená pilka. Čistý a hladký řez je pro rostlinu mnohem šetrnější než řez tupým nástrojem, který dřevo mačká a trhá. Poškozené pletivo se hojí pomaleji a je náchylnější k napadení houbovými chorobami. Zahradnické nářadí by navíc mělo být pravidelně čištěné a ideálně i dezinfikované, zejména při práci s nemocnými nebo podezřelými větvemi.
2. Vyhněte se třepení a poškození kůry
Řez by měl být vždy přesný a vedený tak, aby nedocházelo k třepení dřeva nebo odtrhávání kůry. Nečisté rány představují pro strom otevřenou bránu pro patogeny a škůdce. U silnějších větví je proto vhodné použít pilku a postupovat opatrně, aby nedošlo k vytržení části kůry při odlamování větve.
3. S výrazným zásahem zacházejte opatrně
Radikální prořezávání může rostlinu výrazně oslabit. Zahradníci proto doporučují postupovat spíše postupně a rozložit větší zásahy do několika let. Lepší je odstranit menší množství větví pravidelně než jednorázově provést drastický řez, který strom tzv. oholí. Příliš silný zásah může vyvolat stresovou reakci rostliny, nadměrnou tvorbu vlků (rychle rostoucích výhonů) a v některých případech i snížení plodnosti.
4. Řez vždy plánujte s ohledem na tvar a vitalitu rostliny
Každý zásah by měl mít jasný cíl – například prosvětlení koruny, odstranění nemocných větví nebo podporu mladých výhonů. Cílem řezu není rostlinu zbytečně zmenšit, ale zlepšit její strukturu a podpořit zdravý růst. Promyšlený a citlivý přístup je proto vždy lepší než rychlé a neuvážené zkracování větví.
Vertikutace trávníku v březnu
Vertikutace trávníku (prořezání drnu) pomáhá odstranit plsť a mech, zlepšit přístup vzduchu ke kořenům a nastartovat růst. Jenže když ji uděláte příliš brzy nebo do mokré půdy, trávník se může zbytečně oslabit.
|
Je nejvyšší čas na jarní vertikutaci. Jen tak dosáhnete měkkého trávníku bez mechu
Kdy má vertikutace smysl
- trávník už roste
- půda není rozmáčená
- ve dne se teploty drží stabilně nad bodem mrazu
- trávník je po první nebo druhé seči (typicky nízká seč před vertikutací)
Jak poznat, že trávník vertikutaci potřebuje
- je v něm hodně mechu
- voda se hůř vsakuje a drží se na povrchu
- drn je plstnatý a pruží pod nohama
- na jaře startuje nerovnoměrně a pomalu
Postup vertikutace krok za krokem
- Trávník nejdřív vyhrabte a posekejte na nižší výšku.
- Vertikutujte na mírno (raději mělčí zásah, než vytrhat trávník).
- Po vertikutaci vyhrabte zbytky plsti.
- Dosetí holých míst travním osivem (podle potřeby).
- Lehké přihnojení a pravidelná zálivka, pokud je sucho.
Co ještě v březnu nepodcenit
Pokud byla zima suchá, stálezelené keře a jehličnany mohou trpět suchem i v chladnu. Jakmile rozmrzne půda, vyplatí se jednorázově vydatně zalít.
Mulčování trvalek a jahodníků
- Trvalky: po odstranění zimní ochrany je vhodné lehce prokypřit povrch a dodat kompost.
- Jahodníky: vyčistit záhon, odstranit staré listy, přihnojit a případně doplnit mulč.
Skleník, pařeniště, truhlíky
- V březnu udělají největší rozdíl. I jednoduché zakrytí umí posunout start o týdny dopředu.
Nejčastější chyby: na co si dát pozor, aby zahrada netrpěla
1) Práce na přemokřené půdě
Jedna z nejzásadnějších chyb. Pokud je půda po zimě ještě těžká, mazlavá a lepí se na nářadí, neměla by se rýt ani hluboce kypřit. Dochází totiž k jejímu zhutnění a zničení půdní struktury. Následkem bývá:
- horší vsakování vody
- slabší zakořeňování rostlin
- větší náchylnost k přísuškům v létě
2) Příliš brzká vertikutace trávníku
Vertikutace trávníku je užitečná, ale jen ve správný čas. Pokud ji provedete v době, kdy:
- trávník ještě aktivně neroste,
- půda je studená,
- hrozí noční mrazy,
travnímu porostu spíš uškodíte.
3) Radikální prořezávání stromků
Na jaře je vhodný čas pro řez, ale ne pro drastické „ořezání na kost“. Příliš silný zásah může způsobit:
- bujný růst vlků (neplodných výhonů),
- horší plodnost.
4) Hnojení bez rozmyslu
Na jaře má smysl doplnit kompost, ale přehnané dávky průmyslových hnojiv mohou:
- spálit kořeny,
- vyvolat rychlý, ale slabý růst,
- zvýšit citlivost rostlin na choroby.
5) Výsev teplomilných rostlin příliš brzy ven
Rajčata, papriky, okurky či cukety patří mezi plodiny, které nesnášejí chlad. Pokud je vysadíte příliš brzy:
- růst se zastaví,
- kořeny se poškodí,
- rostlina bude dlouhodobě oslabená.
6) Úplné odstranění veškerého mulče
Mulč chrání půdu před vysycháním a teplotními výkyvy. Pokud ho odstraníte příliš brzy a necháte záhon nahý:
- půda rychleji vysychá,
- více klíčí plevel,
- dochází k větším teplotním výkyvům.
7) Ignorování kontroly škůdců a poškození po zimě
Březen je ideální doba pro kontrolu:
- prasklin v kmenech,
- poškození mrazem,
- výskytu přezimujících škůdců.