Průvodce odvykáním dudlíku bez pláče. Kdy začít a jaký rituál předejde záchvatům vzteku?

Veronika Reicheltová
  15:20
Mnoho rodičů se procesu odvykání dítěte od dudlíku obává. Děsí je představa probdělých nocí nebo hysterických záchvatů. Přitom existuje cesta, jak se zbavit oblíbeného předmětu elegantně a bez slziček. Stačí dodržet pár pravidel a pochopit potřeby vašeho dítěte.
Kdy začít omezovat dudlík?

Ideální doba pro loučení s touto pomůckou nastává mezi 18. a 24. měsícem věku. V tomto období se u dětí začíná vyvíjet řeč a čelist, přičemž nadměrné sání může negativně ovlivnit postavení zubů.

  • Odborníci doporučují začít s postupným omezováním nejprve během dne a ponechat si tuto jistotu pouze na usínání.
  • Rozhodně se do akce nepouštějte ve chvíli, kdy dítě prochází jinou velkou změnou, jako je stěhování nebo nástup do školky.

Jak dlouho trvá odvykání dudlíku?

Délka celého procesu odvykání dudlíku je individuální, ale kritických bývá obvykle prvních 48 až 72 hodin. Pokud toto období překlenete bez návratu k původnímu zvyku, máte vyhráno.

  • Celková adaptace na novou situaci trvá přibližně jeden až dva týdny.
  • Důležitá je důslednost. Jakmile se jednou rozhodnete dudlík dítěti odebrat, už není cesty zpět.
  • Pokud polevíte, učíte dítě, že pláčem si svou jistotu vybojuje zpět.

Dudlík je vhodné začít omezovat mezi 12. a 18. měsícem, úplné odvyknutí se obvykle doporučuje kolem druhého roku.

Co dát miminku místo dudlíku?

Dítě potřebuje pocit bezpečí, který mělo spojený se sáním. Jako náhradu můžete zvolit nového parťáka, který dudlík symbolicky nahradí, ale nebude zatěžovat vývoj chrupu a čelisti.

  • Může to být měkký usínáček, plyšová hračka nebo dečka, kterou si dítě samo vybere.

  • Psychologové také doporučují zvýšit v tomto období fyzický kontakt, více mazlení a společného čtení před spaním.
  • Náklady na pořízení nové motivační hračky se pohybují ve stokorunách, což je investice, která se vám vrátí v podobě klidnějšího usínání.

Pro miminko. Stylový plyšový usínáček Moonie The Humming Friend Organic Grey Natur zahraje několik relaxačních melodií a zvuků, které děťátko vyprovodí do říše snů. A využít se dá i jako noční lampička.

Jak se rozloučit s dudlíkem?

Zkuste kreativní metody, které v dítěti nevzbudí pocit ztráty, ale hrdosti. Velmi oblíbené je symbolické darování dudlíku.

  • Jedním z rituálů je uvázání dudlíku na šňůrku a pověšení na strom na zahradě nebo třeba za okno. Až dítě usne, dudlík schovejte. Ráno se na místo s potomkem vraťte a ukažte mu, že je dudlík opravdu jako kouzlem pryč.
  • Podobně jako si zoubková víla chodí pro mléčné zuby, může v noci přijít i dudlíková víla. Uložte dudlík pod polštář a v noci jej vyměňte za novou hračku.
  • Dudlík můžete také přímo vyměnit za vytouženou hračku v obchodě, kde ho dítě symbolicky odevzdá u pokladny.

Další možností je postupné odstřihávání špičky, čímž dudlík ztratí svůj podtlak a přestane být pro dítě zajímavý. Tato „bezplatná“ metoda funguje u mnoha dětí překvapivě rychle, protože sání najednou postrádá smysl.

Průvodce odvykáním dudlíku bez pláče. Kdy začít a jaký rituál předejde záchvatům vzteku?

