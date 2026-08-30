Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Protékají, zapáchají a chytají plíseň. Jak vybrat dětskou lahev, která vydrží?

Autor:
  15:20

Dětská láhev do školy. | foto: Canva.com

Školní lahev musí přežít pády z lavice i volný pohyb v aktovce. Nápis BPA Free z ní však automaticky držák neudělá. Na co dát pozor při výběru, jak odhalit skrytou plíseň a jaký materiál se pro děti opravdu vyplatí?

Obsah

Jak vybrat dětskou lahev, která neudělá z aktovky bazén a nezačne po týdnu zapáchat

Dětská lahev nemá lehký život. Padá z lavice, létá mezi učebnicemi a několikrát denně absolvuje náročný provoz. Lahev, která vypadá skvěle na regálu v obchodě, ale nemusí stejně dobře fungovat uvnitř školního batohu.

Pozor na gumovací pera. Zhoršují úchop a rodiče prvňáčků stojí stovky korun

První zkouška těsnosti: Otočit dnem vzhůru

Nejčastějším slabým místem bývá uzávěr a jeho těsnění. Domácí test přitom zabere jen pár minut: naplněnou lahev zavřete, osušte, položte na bok a následně ji nechte několik minut obrácenou dnem vzhůru. Ani kolem pítka, ani u závitu se nesmí objevit jediná kapka.

U svačinových boxů bývá situace ještě složitější. Nádoba vhodná na suchý rohlík nezaručí, že udrží nakrájené ovoce, jogurt nebo zeleninu, která postupně pustí šťávu. Zásadní rozdíl dává kvalitní silikonové těsnění a pevná konstrukce uzávěru.

Rozdali jsme s Globusem čtenářům už 37 000 korun. Známe prvního výherce týdenní prémie

Pád na zem odhalí více než hezký potisk

Slabé panty nebo křehké plastové víčko mohou odejít do věčných lovišť dlouho před samotnou nádobou. Při výběru se proto vyhněte zbytečně komplikovaným plastovým mechanismům s desítkami drobných součástek. Čím více čepů a pružinek uzávěr má, tím spíše se něco ulomí.

Pozornost věnujte i potisku. Pokud výrobce výslovně nedoporučuje myčku, nejde jen o estetiku. Opakované vysoké teploty a čisticí síla myčky mohou poškodit nátěr, ale i deformovat silikonové těsnění a oslabit plast.

Svačina v ubrousku je pasé. Podívejte se na srovnání dětských boxů: boduje Disney a nerez

Označení BPA Free už není takový zázrak, jak vypadá

Co je BPA?

BPA je chemická látka používaná při výrobě některých plastů. Je dlouhodobě kontroverzní, protože se může uvolňovat do nápojů či jídla a negativně ovlivňovat lidské zdraví, především hormonální systém. Označení BPA Free garantuje, že daný výrobek tuto sloučeninu neobsahuje.

Právě nápis BPA Free je oblíbeným marketingovým tahákem. Dnes však zákazníkovi říká mnohem méně než v minulosti. Evropská unie totiž pravidla pro bisfenol A (BPA) a další škodlivé látky v materiálech přicházejících do styku s potravinami zásadně zpřísnila. Pro většinu plastových opakovaně použitelných lahví vypršela přechodná období v roce 2026. Běžně prodávané lahve tak BPA obsahovat nesmí ze zákona.

Samotné tvrzení BPA Free proto nelze chápat jako univerzální známku nadstandardní kvality. Mnohem více vám o výrobku napoví symbol piktogramu pro styk s potravinami (vidlička a pohár), uvedená teplotní odolnost a přesné pokyny k mytí.

Jak vybrat přezůvky do školy: rozhoduje velikost, zapínání i podrážka

Mikroplasty nejsou mýtus, ale ani důvod k panice

Často řešeným tématem jsou uvolňující se mikroplasty. Nové odborné studie věnované opakovaně použitelným dětským lahvím s brčky ukazují, že při mechanickém namáhání a dlouhodobém používání se mikročástice z plastu skutečně mohou uvolňovat.

Znamená to vyhodit všechny plastové lahve? Určitě ne. Světová zdravotnická organizace (WHO) i odborné autority připomínají, že výzkum zdravotních dopadů stále probíhá. Selský rozum napoví: jakmile je plastová lahev uvnitř silně poškrábaná, popraskaná nebo deformovaná vysokou teplotou, je nejvyšší čas ji vyměnit.

Zkouška teplým čajem: Začne lahev zapáchat?

Čistá voda materiál moc neprověří. Zcela jiná situace nastane, když v lahvi zůstane několik hodin sladký čaj nebo džus. Měkčí plasty a především silikonová těsnění dokáží pachy doslova nasát.

Pokud lahev zapáchá i po umytí, neznamená to automaticky uvolňování jedovatých chemikálií. Většinou jde o zachycené aromatické látky nebo nedostatečně vyčištěné mikroskopické zbytky nápoje. Jestliže ale zápach nezmizí ani po důkladném rozebrání a vyváření, je to neklamný znak, že těsnění či lahev dosloužily.

Lahev na vodu jako módní doplněk?

Důkladná péče o lahve se vyplatí

Na dno průhledné lahve uvidíte snadno. Do úzkého ventilu pod pítkem ale nikoliv. Právě brčka, silikonové membrány, závity a záhyby těsnění představují nejrizikovější místa, kde se drží vlhkost a nápoj.

Zdravotnické organizace důrazně doporučují dětské lahve po každém použití zcela rozebrat a nechat jednotlivé díly důkladně vyschnout. V opačném případě se v nich velmi rychle začnou množit bakterie a nebezpečné plísně.

Tip Spotřebitele:

Dokupujte náhradní díly, ne celé lahve

Děti nejčastěji rozkousou silikonové pítko, ztratí těsnicí kroužek nebo rozbijí plastové víčko při pádu. Kvalitní výrobce poznáte podle toho, že nabízí samostatné náhradní díly: těsnění, víčka, pítka, brčka.

Místo kupování nové lahve za několik stovek korun tak stačí dokoupit nové těsnění či pítko. Ušetříte peněženku i životní prostředí.

Srovnání Plast, tritan, nebo nerez?

  • Klasický plast (PP / PE): Nízká cena a nízká hmotnost. Nevýhodou je náchylnost k poškrábání a častější pohlcování pachů.
  • Tritan (odolný kopolyester): Průhledný jako sklo, lehký a extrémně odolný proti nárazu. Ani nejlepší tritan ale nezachrání špatně navržené víčko nebo neomyvatelné brčko.
  • Nerezová ocel: Nejodolnější varianta, nepřebírá pachy ani barvy nápojů. Nevýhodou je vyšší hmotnost a fakt, že víčko a těsnění bývají stejně z plastu a silikonu.

Co potřebuje prvňák nebo středoškolák? Přehled školní výbavy pro rok 2026/2027

Jak lahev vybrat? Odpovězte si pětkrát ano

Před nákupem udělejte v obchodě rychlou kontrolu:

  1. Test mechaniky: Otevřete a zavřete víčko několikrát za sebou. Jde to zlehka?
  2. Rozborka: Vyjměte silikonové těsnění a zkuste rozpojit pítko. Jde to snadno bez větší námahy?
  3. Mytí: Ověřte na dně lahve piktogramy pro myčku a povolené teploty.
  4. Slepé rohy: Prohlédněte pítko proti světlu. Vyčistíte ho tenkým kartáčkem na brčka?
  5. Dětský test: Nechte dítě, aby si lahev samo zkusilo opakovaně otevřít a zavřít.

Najít perfektní lahev neznamená hledat nejsložitější a nejdražší produkt. Nejlepší dětská lahev bývá ta nejjednodušší: dobře se myje, neteče a vydrží i tvrdý dopad na podlahu školní chodby.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Souboj supermarketů: Poznáte řetězec podle jeho ikonických barev, loga a sloganů?

Ilustrační snímek

Barevná loga nad vchody obchodů vídáme denně, stejně jako jejich letáky, magazíny nebo chytlavé slogany v televizních reklamách. Jak dobře si je ale vlastně pamatujete, když před nimi zrovna...

Módní hit ze Zary způsobuje pády i zlomeniny. Internet řeší zabijácké kalhoty

Kahoty značky ZARA si vysloužily přezdívku smrtelné.

Vypadají jako ideální kalhoty na léto, módní hit Zary má ale nečekanou dohru. Zákaznice varují před takzvanými smrtícími kalhotami, které mají na svědomí vážné pády i zlomeniny. Extrémně široký střih...

Evropa má nový plyn z Kypru bez plošin a potápěčů. Jenže projekt dráždí Turky

Premium
ilustrační snímek

Evropa by měla mít do dvou let nový zdroj zemního plynu. Finální investiční rozhodnutí pro rozvoj a těžbu v kyperských vodách bylo schváleno, ale ložisko Cronos i způsob přepravy jsou vnímány jako...

Hořké okurky a cukety nejezte. Jak funguje kukurbitacin, a co v těle způsobí

U běžně prodávaných a správně vypěstovaných cuket je množství kukurbitacinu...

Hořká okurka či cuketa? Fuj, pryč s ní! Za příběhem jindy tak chutné zeleniny, která v suchém horkém létě přešla k nestravitelnosti, totiž stojí evoluční a hlavně pořádně toxický příběh. Vysvětluje,...

Test cukráren: Za sladké nebe v ústech zaplatíte čtyřicet korun, ale i dvě stovky

Premium
Ilustrační snímek

Léto se chystá na zasloužený odpočinek, děti do školy a rodiče zpět ke všedním povinnostem. Bolestné oslazené cukrem na závěr prázdnin si tak zaslouží všichni bez výjimky. Kde vám pro takovou...

Protékají, zapáchají a chytají plíseň. Jak vybrat dětskou lahev, která vydrží?

Dětská láhev do školy.

Školní lahev musí přežít pády z lavice i volný pohyb v aktovce. Nápis BPA Free z ní však automaticky držák neudělá. Na co dát pozor při výběru, jak odhalit skrytou plíseň a jaký materiál se pro děti...

30. srpna 2026  15:20

Obří LEGO Panství Downton dorazí v říjnu. Navrhl ho Čech a peněženka dostane zabrat

Čech navrhl LEGO verzi Panství Downton. Stavebnice by měla vyjít už letos. |...

LEGO chystá obří Panství Downton podle návrhu českého autora. Ten se k němu inspiroval v dětství, kdy na seriál koukal s babičkou. Model ze 4 711 dílků pravděpodobně dorazí na předvánoční trh už 1....

30. srpna 2026  11:45

20 nejdražších psů světa: Hačikó za 200 tisíc, tibetská doga za 27 milionů

ilustrační snímek

Pořízení psa nemusí být otázkou pár tisícovek. Zatímco za běžná štěňata s průkazem původu zaplatíte desítky tisíc, u vzácných plemen, elitních linií či raritních zbarvení se ceny šplhají do...

30. srpna 2026  8:30

KVÍZ: Šílenství u pokladen: Poznáte nejbizarnější věrnostní akce u nás i ve světě?

ilustrační snímek

Jste pro pár bodíků, plyšovou mrkev nebo sadu nožů ochotni udělat téměř cokoliv? Rozhodně v tom nejste sami. Věrnostní mánie totiž hýbou světem a občas přerostou v čisté šílenství, které končí soudy...

vydáno 30. srpna 2026

Test cukráren: Za sladké nebe v ústech zaplatíte čtyřicet korun, ale i dvě stovky

Premium
Ilustrační snímek

Léto se chystá na zasloužený odpočinek, děti do školy a rodiče zpět ke všedním povinnostem. Bolestné oslazené cukrem na závěr prázdnin si tak zaslouží všichni bez výjimky. Kde vám pro takovou...

30. srpna 2026

První telefon, nebo chytré hodinky? Velké srovnání, jak mít prvňáčka pod kontrolou

GPS hodinky

Hodinky s GPS, nebo první smartphone? Srovnali jsme bezpečnost, výdrž baterie i rušivé prvky obou zařízení. Poradíme, jaký tarif vybrat, abyste zbytečně nepřepláceli tisíce korun ročně za data, která...

29. srpna 2026  15:20

Okamžité peníze na ruku: Zjistěte, kolik můžete dostat od Alzy za svůj starý telefon či notebook

Staré a již nepoužívané mobily obsahují důležité kovy, které jsou vhodné pro...

Dochází vám před výplatou peníze? Místo půjček prohledejte šuplíky. Zjistěte, jak snadno prodat starý telefon či notebook a získat hotovost ještě dnes. Které prodejny nabízí nejvýhodnější podmínky a...

29. srpna 2026  11:45

Pes jako luxus? Hlídání v Praze stojí tisíce, vyjde dráž než chůva i letenky k moři

V psích hotelech mohou psi trávit čas s dalšími čtyřnohými hosty, hrát si a...

Ceny za hlídání domácích mazlíčků mohou být překvapivě vysoké. Za půlhodinu hlídání psa můžete v Praze zaplatit víc než za dva lístky do kina. A pokud letíte na dovolenou, může se částka vyšplhat nad...

29. srpna 2026  8:30

Globus odmaká školní přípravy za vás: Stačí poslat e-mail a do 24 hodin máte hotovo

Ve spolupráci
ilustrační snímek

Nákup školních pomůcek, jejich hledání, třídění i obalování učebnic dokážou rodičům před začátkem školního roku zabrat celé hodiny. Některé povinnosti ale nemusí zůstat na jejich bedrech. Existují...

29. srpna 2026

Pozor na gumovací pera. Zhoršují úchop a rodiče prvňáčků stojí stovky korun

Špatné držení pera nevede jen k únavě prstů, ale křeč se přenáší i na krční páteř a záda. Jak vybrat správné pero pro praváka i leváka?

Špatné držení pera nevede jen k únavě prstů, ale křeč se přenáší i na krční páteř a záda. Jak vybrat správné pero pro praváka i leváka, proč se gumovací hity prodraží a na co si dát pozor při nákupu...

28. srpna 2026  15:20

6 tipů pro udržitelnější každodenní rozhodnutí. Často stačí změnit několik jednoduchých návyků

Ilustrační snímek

K udržitelnějšímu životnímu přístupu není nutné dělat radikální změny. Mnohem účinnější jsou drobná denní rozhodnutí, která však mají delší trvanlivost, od výběru kvalitního oblečení přes údržbu věcí...

28. srpna 2026  11:45

Svačina v ubrousku je pasé. Podívejte se na srovnání dětských boxů: boduje Disney a nerez

ilustrační snímek

Svačinový box může dětem sloužit i několik let. Zatímco v Actionu koupíte nejlevnější krabičku na svačinu do školy za dvacku, jinde narazíte i na prémiové nerezové boxy za více než tisíc korun. Kdy...

28. srpna 2026  8:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.