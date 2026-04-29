Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Protein v čokoládě i v jogurtu. Poradíme, jak poznat skutečně užitečný produkt

Autor:
  15:20
Stačí přidat nápis „Protein“ a cena produktu vyletí o desítky procent. Opravdu naše tělo potřebuje bílkoviny v každém soustu, nebo jsme se stali obětí chytrého marketingu, který prodává běžné potraviny v atraktivnějším balení?
ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Protein už není jen pro kulturisty

Ještě před pár lety byly proteinové nápoje, tyčinky a doplňky výsadou fitness center. Dnes se s nimi setkáte v každém supermarketu. Jogurty, pudinky, chleby, sušenky, zmrzliny nebo dokonce čokolády: téměř vše může nést označení „high protein“, tedy lákadlo na vysoký obsah bílkovin.

Za tímto trendem stojí kombinace několika faktorů:

  • rostoucí zájem o zdravý životní styl
  • snaha hubnout bez pocitu hladu
  • vliv sociálních sítí a fitness influencerů
  • marketing potravinářských firem

Bílkoviny se tak z nutričně důležité složky staly symbolem lepší volby. Problém je, že ne vždy oprávněně.

Pondělní účtenka: Vraťte se zpět do formy. Proteinové potraviny zlevňují až o 40 %

Proč jsou bílkoviny vlastně důležité

Bílkoviny jsou základní stavební složkou těla. Podílejí se na:

  • růstu a regeneraci svalů
  • tvorbě hormonů a enzymů
  • správné funkci imunitního systému

Doporučený denní příjem se u běžného dospělého člověka pohybuje přibližně mezi 0,8 až 1,2 g bílkovin na kilogram tělesné hmotnosti. U sportovců nebo lidí v redukci může být vyšší.

Většina lidí v Česku tento příjem bez problémů splní i běžnou stravou, bez speciálních proteinových produktů.

Když marketing přebije realitu

Potravinářský průmysl rychle pochopil, že slůvko protein výborně prodává. Výsledkem je záplava výrobků, které se tváří zdravěji, ale ve skutečnosti přinášejí jen minimální nutriční rozdíl.

Typický příklad:

ProduktBílkoviny (na 100 g)CenaPoznámka
Běžný tvaroh12 gnízkápřirozený zdroj
Proteinový tvaroh14 go 30–50 % vyššíminimální rozdíl
Klasický jogurt4 gnízkáběžná potravina
Proteinový jogurt8–10 gvýrazně vyššíčasto uměle doslazovaný

Rozdíl několika gramů bílkovin přitom často neospravedlňuje výrazně vyšší cenu.

Slovo „protein“ jako past. Výrobci jím někdy kryjí nekvalitní potraviny, líčí expert

Skryté pasti: když „fit“ neznamená zdravé

To, že je výrobek označený jako „high protein“, automaticky neznamená, že je zdravý. Naopak, mnoho těchto produktů patří mezi vysoce průmyslově zpracované potraviny.

Na co si dát pozor:

  • Umělá sladidla – často nahrazují cukr, ale mohou zatěžovat trávení
  • Zahušťovadla a stabilizátory – zlepšují texturu, ale nemají nutriční přínos
  • Vysoký obsah kalorií – některé proteinové tyčinky mají podobnou energetickou hodnotu jako čokoláda
  • Nízká sytivost – tekuté nebo sladké formy bílkovin zasytí méně než klasické jídlo

Ve výsledku tak můžete jíst fitness produkt, který je nutričně horší než obyčejné jídlo bez marketingového obalu.

Pro koho dávají proteinové produkty smysl

Existují situace, kdy mají skutečně prověřené proteinové výrobky své opodstatnění:

1. Lidé v redukci hmotnosti

Vyšší příjem bílkovin pomáhá udržet pocit sytosti a chránit svalovou hmotu.

2. Senioři

S věkem klesá schopnost těla efektivně využívat bílkoviny, proto může být jejich vyšší příjem přínosný.

3. Sportovci

Zejména při intenzivním tréninku je potřeba bílkovin vyšší a doplňky mohou být praktické.

4. Lidé s nedostatkem času

Proteinový nápoj nebo jogurt může posloužit jako rychlá svačina.

Co jíst při hubnutí: 30 potravin, které zasytí a podpoří spalování tuků

Kdy už jen zbytečně připlácíte

Pro běžného člověka, který jí pestrou stravu s dostatkem masa, mléčných výrobků, luštěnin nebo vajec a výrazně intenzivně nesportuje, jsou proteinové produkty spíše zbytečným nákupem.

Tělo má omezenou schopnost využít bílkoviny. Nadbytek se neukládá jako svaly, ale přeměňuje se na energii nebo se vylučuje.

Jak poznat, že produkt dává smysl

Při nákupu se vyplatí řídit několika jednoduchými pravidly:

  • porovnávejte obsah bílkovin na 100 g
  • sledujte složení (čím kratší, tím lepší)
  • všímejte si ceny za gram bílkovin
  • preferujte přirozené zdroje (tvaroh, vejce, maso, luštěniny)

Protein by měl být bonus, ne hlavní důvod nákupu.

Proč trend jen tak nezmizí

Proteinové produkty nejsou jen módní vlna. Odpovídají reálné poptávce zákazníků po rychlých a praktických potravinách, které odpovídají akuálnímu zdravějšímu životnímu stylu.

Zároveň ale platí, že marketing často zjednodušuje realitu. A právě to je důvod, proč se vyplatí číst etikety a přemýšlet nad tím, co kupujete.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Lidl a Kaufland stahuje jeden z nejpopulárnějších sýrů. Našli v něm nebezpečnou bakterii

Ilustrační snímek

Oblíbený sýr musel být okamžitě stažen z pultů velkých obchodních řetězců. Testy u výrobce totiž potvrdily přítomnost nebezpečné bakterie, která může vyvolat vážné onemocnění. Pokud jste v posledních...

KVÍZ: Poznáte pravý špekáček od buřtu?

ilustrační snímek

Sezóna špekáčků běží v plném proudu, ale vybrat v obchodě ten správný je skoro věda. Víte, kolik masa musí špekáček obsahovat podle zákona a co do něj naopak rozhodně nepatří? Otestujte se v našem...

Nasyťte celou rodinu za osmdesát korun. Halabajky si zamilujete

Z brambor se nyní vyrábí i veganské mléko.

Existují jídla, která nestojí skoro nic, a přesto dokážou nasytit i potěšit. Jedním z takových jídel jsou prosté brambory s tvarohem, neboli halabajky. Na kolik korun vyjde jejich příprava pro...

PepsiCo jde proti proudu. V nelítostném prostředí její model není snadné napodobit

Výrobky značek Lay’s a Doritos patřící pod značku PepsiCo v regálu obchodu CVS...

V několika posledních letech potravinářské společnosti zdražovaly tak agresivně, že se zákazníci vzbouřili a přešli k levnějším značkám. Průmysl se poučil a postupuje opačně – snižuje ceny a více...

Tři důvody, proč se vám doma po zimě udělala plíseň. Třetí vás překvapí

Plíseň v bytě po zimě trápí tisíce domácností.

Plíseň v bytě po zimě trápí tisíce domácností. Objevuje se nenápadně, ale její dopady mohou být nepříjemné a mnohdy i pěkně drahé. Za jejím vznikem přitom často stojí tři konkrétní chyby, které po...

Protein v čokoládě i v jogurtu. Poradíme, jak poznat skutečně užitečný produkt

ilustrační snímek

Stačí přidat nápis „Protein“ a cena produktu vyletí o desítky procent. Opravdu naše tělo potřebuje bílkoviny v každém soustu, nebo jsme se stali obětí chytrého marketingu, který prodává běžné...

29. dubna 2026  15:20

Monstera v bytě: Jak ji pěstovat, aby měla velké děrované listy a nechřadla

Monstera je atraktivní pokojovka vhodná do velkých koupelen, má ráda vysokou...

Monstera patří mezi nejvděčnější pokojové rostliny, ale právě proto ji mnoho lidí podceňuje. Když jí chybí světlo, opora nebo správná zálivka, začne tvořit malé listy bez typických otvorů, žloutne,...

29. dubna 2026  11:45

Slevy, jaké tu dlouho nebyly. Konec dubna přinesl obří slevové akce

ilustrační snímek

Poslední dubnový týden přináší jednu z nejzajímavějších vln slev, kterou jsme tu za poslední dobu měli. Řetězce jdou u některých položek na úplné minimum. Ceny padají u masa, mléčných výrobků i...

29. dubna 2026,  aktualizováno  9:41

Pivo bez kocoviny i kalorií. Nealko nabízí spoustu výhod, v cenách jsou ale obří rozdíly

ilustrační snímek

Zatímco dříve bylo nealkoholické pivo jen nouzovým řešením pro řidiče, dnes se stává plnohodnotným životním stylem. Spotřeba nealka v Česku roste, stejně jako rozmanitost nabídky. Jak moc se však...

29. dubna 2026  8:30

Sawe pokořil mýtickou hranici maratonu. Od čtvrtka můžete mít stejné boty jako on

Keňan Sabastian Sawe vítězí na maratonu v Londýně.

Keňan Sabastian Sawe v neděli 26. dubna 2026 v Londýně jako první člověk v historii zaběhl maraton v regulérním závodě pod magickou hranicí dvou hodin. Na nohách měl přitom nejnovější technologický...

28. dubna 2026  15:20

KVÍZ: Poznáte pravý špekáček od buřtu?

ilustrační snímek

Sezóna špekáčků běží v plném proudu, ale vybrat v obchodě ten správný je skoro věda. Víte, kolik masa musí špekáček obsahovat podle zákona a co do něj naopak rozhodně nepatří? Otestujte se v našem...

vydáno 28. dubna 2026

Maso, med i víno: Inspekce odhalila podvody v obchodech. Šidí se víc, než si myslíte

Polský výrobce uvádět na obalu vyšší objem masa, než výrobek ve skutečnosti měl.

Kupujete kvalitní hovězí, poctivý český med nebo výběrové víno? Realita na pultech českých obchodů vás možná šokuje. SZPI totiž zveřejnila seznam, ze kterého mrazí. Kontroloři při svých raziích...

28. dubna 2026  11:45

Šéfkuchař z TV ovládl české pumpy: Pro toto jídlo si řidiči klidně zajedou desítky kilometrů

Roman Staša vytvořil gurmánské menu pro zákazníky čerpacích stanic ORLEN.

Suché bagety a průměrné párky? Na některých pumpách už minulost. Nabídka se mění a čím dál více benzinek přichází s výrazně chutnější nabídkou i kvalitnějšími surovinami, která překvapí i náročnější...

28. dubna 2026  8:29

Jak správně nařezat špekáček na oheň? Tuto chybu dělá většina lidí, vy už ji neopakujte

buřty, špekáčky, opékání buřtů, čarodějnice

Hodit špekáček na oheň umí každý, ale jen málokdo ho dokáže připravit tak, aby byl uvnitř šťavnatý a na povrchu křupavý. Zapomeňte na nudné křížky, které se rozpadají. Ukážeme vám techniky, díky...

28. dubna 2026

Srovnání povinných ručení na auto. Nejlevnější nemusí být nejlepší volba

Vážná dopravní nehoda se stala dopoledne poblíž Radonic v okrese Praha-východ,...

Všichni chceme, obzvlášť v této době, ušetřit, kde se dá. Ale vždy platí, že nejsme tak bohatí, abychom si kupovali ty nejlevnější věci. A týká se to i povinného ručení. Šetřit je fajn, ale ne...

28. dubna 2026

Lidl a Kaufland stahuje jeden z nejpopulárnějších sýrů. Našli v něm nebezpečnou bakterii

Ilustrační snímek

Oblíbený sýr musel být okamžitě stažen z pultů velkých obchodních řetězců. Testy u výrobce totiž potvrdily přítomnost nebezpečné bakterie, která může vyvolat vážné onemocnění. Pokud jste v posledních...

27. dubna 2026  15:41

Špekáček, nebo buřt? Rozdíl poznáte na první kousnutí, málokdo však zná vyhlášku

Špekáček není to stejné co buřt.

Špekáčky patří k české klasice, která se neobejde bez léta, táboráků ani hospodských zahrádek. Přesto se mezi jednotlivými výrobky skrývají výrazné rozdíly: v ceně, složení i kvalitě. Proklepli jsme...

27. dubna 2026  11:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.