Protein už není jen pro kulturisty
Ještě před pár lety byly proteinové nápoje, tyčinky a doplňky výsadou fitness center. Dnes se s nimi setkáte v každém supermarketu. Jogurty, pudinky, chleby, sušenky, zmrzliny nebo dokonce čokolády: téměř vše může nést označení „high protein“, tedy lákadlo na vysoký obsah bílkovin.
Za tímto trendem stojí kombinace několika faktorů:
- rostoucí zájem o zdravý životní styl
- snaha hubnout bez pocitu hladu
- vliv sociálních sítí a fitness influencerů
- marketing potravinářských firem
Bílkoviny se tak z nutričně důležité složky staly symbolem lepší volby. Problém je, že ne vždy oprávněně.
Proč jsou bílkoviny vlastně důležité
Bílkoviny jsou základní stavební složkou těla. Podílejí se na:
- růstu a regeneraci svalů
- tvorbě hormonů a enzymů
- správné funkci imunitního systému
Doporučený denní příjem se u běžného dospělého člověka pohybuje přibližně mezi 0,8 až 1,2 g bílkovin na kilogram tělesné hmotnosti. U sportovců nebo lidí v redukci může být vyšší.
Většina lidí v Česku tento příjem bez problémů splní i běžnou stravou, bez speciálních proteinových produktů.
Když marketing přebije realitu
Potravinářský průmysl rychle pochopil, že slůvko protein výborně prodává. Výsledkem je záplava výrobků, které se tváří zdravěji, ale ve skutečnosti přinášejí jen minimální nutriční rozdíl.
Typický příklad:
|Produkt
|Bílkoviny (na 100 g)
|Cena
|Poznámka
|Běžný tvaroh
|12 g
|nízká
|přirozený zdroj
|Proteinový tvaroh
|14 g
|o 30–50 % vyšší
|minimální rozdíl
|Klasický jogurt
|4 g
|nízká
|běžná potravina
|Proteinový jogurt
|8–10 g
|výrazně vyšší
|často uměle doslazovaný
Rozdíl několika gramů bílkovin přitom často neospravedlňuje výrazně vyšší cenu.
Skryté pasti: když „fit“ neznamená zdravé
To, že je výrobek označený jako „high protein“, automaticky neznamená, že je zdravý. Naopak, mnoho těchto produktů patří mezi vysoce průmyslově zpracované potraviny.
Na co si dát pozor:
- Umělá sladidla – často nahrazují cukr, ale mohou zatěžovat trávení
- Zahušťovadla a stabilizátory – zlepšují texturu, ale nemají nutriční přínos
- Vysoký obsah kalorií – některé proteinové tyčinky mají podobnou energetickou hodnotu jako čokoláda
- Nízká sytivost – tekuté nebo sladké formy bílkovin zasytí méně než klasické jídlo
Ve výsledku tak můžete jíst fitness produkt, který je nutričně horší než obyčejné jídlo bez marketingového obalu.
Pro koho dávají proteinové produkty smysl
Existují situace, kdy mají skutečně prověřené proteinové výrobky své opodstatnění:
1. Lidé v redukci hmotnosti
Vyšší příjem bílkovin pomáhá udržet pocit sytosti a chránit svalovou hmotu.
2. Senioři
S věkem klesá schopnost těla efektivně využívat bílkoviny, proto může být jejich vyšší příjem přínosný.
3. Sportovci
Zejména při intenzivním tréninku je potřeba bílkovin vyšší a doplňky mohou být praktické.
4. Lidé s nedostatkem času
Proteinový nápoj nebo jogurt může posloužit jako rychlá svačina.
Kdy už jen zbytečně připlácíte
Pro běžného člověka, který jí pestrou stravu s dostatkem masa, mléčných výrobků, luštěnin nebo vajec a výrazně intenzivně nesportuje, jsou proteinové produkty spíše zbytečným nákupem.
Tělo má omezenou schopnost využít bílkoviny. Nadbytek se neukládá jako svaly, ale přeměňuje se na energii nebo se vylučuje.
Jak poznat, že produkt dává smysl
Při nákupu se vyplatí řídit několika jednoduchými pravidly:
- porovnávejte obsah bílkovin na 100 g
- sledujte složení (čím kratší, tím lepší)
- všímejte si ceny za gram bílkovin
- preferujte přirozené zdroje (tvaroh, vejce, maso, luštěniny)
Protein by měl být bonus, ne hlavní důvod nákupu.
Proč trend jen tak nezmizí
Proteinové produkty nejsou jen módní vlna. Odpovídají reálné poptávce zákazníků po rychlých a praktických potravinách, které odpovídají akuálnímu zdravějšímu životnímu stylu.
Zároveň ale platí, že marketing často zjednodušuje realitu. A právě to je důvod, proč se vyplatí číst etikety a přemýšlet nad tím, co kupujete.