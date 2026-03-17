Cestující na pražském letišti v posledních dnech nevěří vlastním očím. Přímo uprostřed Terminálu 2 se totiž „propadla“ podlaha a otevřel se pohled do hluboké džungle. Fascinující 3D optická iluze se okamžitě stala hitem sociálních sítí.
Instalace se nachází v neveřejné části Terminálu 2 mezi prsty C a D. Stačí se postavit do správného úhlu a rázem stojíte na okraji srázu nad exotickou krajinou Laosu či Kambodže.
Autorem animace je známý streetartový umělec Vladimír Hirscher. Projekt vznikl jako doprovod k populární reality show Asia Express, která se stala fenoménem právě proto, že testuje hranice komfortní zóny soutěžících.
Tři způsoby, jak se dostat do Asie za hubičku
Cesta do jihovýchodní Asie nemusí být vždy nutně nákladná. K vysněnému cestování se můžete mnohdy dostat i za výrazně nižší cenu. Někdy vám pomůže štěstí, jindy schopnost chytře hledat.
1. Soutěž o letenky Praha – Bangkok
Kde: Letiště Václava Havla Praha – Terminál 2 (mezi prsty C a D)
Termín: Do 15. května 2026
Jednu z nejzajímavějších možností nabízí aktuálně Letiště Václava Havla v Praze, které se spojilo s cestovatelskou reality show Asia Express.
V neveřejné části Terminálu 2 mezi prsty C a D vznikla originální 3D podlahová animace inspirovaná dobrodružnou cestou Asií.
Instalace této animace zároveň odstartovala soutěž, v rámci které mohou fanoušci reality show vyhrát dvě zpáteční letenky Praha – Bangkok.
Jak se do soutěže zapojit?
- Vyfoťte se nebo natočte video u 3D instalace
- Nasdílejte jej do Instagram Stories s hashtagem #flyfromPRG a #asiaexpresscz a označte profil @pragueairport
- Svůj výstup pošlete i do DM zprávy na profil @pragueairport
Porota následně vybere pět nejlepších příspěvků a zveřejní je na Instagramu. O vítězi rozhodnou uživatelé hlasováním v komentářích.
|
2. Chyba v tarifu
Do Asie se můžete dostat za zlomek běžné ceny i tím, že budete sledovat chybové letenky. Extrémně levné letenky má na svědomí často špatně nastavený měnový kurz, selhání techniky nebo obyčejné lidské selhání pracovníka aerolinek.
V případě chybových tarifů se může i dálkový let prodávat za částku, která běžně odpovídá krátkému spoji mezi zeměmi EU. Když takovou nabídku objevíte, je důležité neváhat a reagovat velmi rychle.
3. Nebojte se stopovat
Inspirací může být i samotný princip televizního pořadu Asia Express, kde soutěžící cestují s minimálním rozpočtem a spoléhají na místní dopravu a stopování.
Podobný styl nízkonákladového cestování je poměrně běžný i mimo televizní kamery. Stopování, sdílené jízdy nebo využívání lokální dopravy mohou výrazně snížit náklady na přesun, mnohdy si z nich navíc můžete odnést autentické zážitky z míst, kam se běžně nedostanete.