Propast uprostřed letiště. Na Ruzyni lákají na cestu do Asie zadarmo, stačí se nebát

Cestující na pražském Letišti Václava Havla čeká překvapení, které mnohé donutí zastavit. Přímo na podlaze se totiž objevila realistická 3D malba, která vypadá jako hluboký sráz v asijské džungli. Nejde však o opravu terminálu, ale o pozvánku do drsné reality show Asia Express. Díky ní se můžete dostat na druhý konec světa, i když nemáte v kapse ani korunu.
foto: PR Prima SOLOOTIONS

Cestující na pražském letišti v posledních dnech nevěří vlastním očím. Přímo uprostřed Terminálu 2 se totiž „propadla“ podlaha a otevřel se pohled do hluboké džungle. Fascinující 3D optická iluze se okamžitě stala hitem sociálních sítí.

Instalace se nachází v neveřejné části Terminálu 2 mezi prsty C a D. Stačí se postavit do správného úhlu a rázem stojíte na okraji srázu nad exotickou krajinou Laosu či Kambodže.

Autorem animace je známý streetartový umělec Vladimír Hirscher. Projekt vznikl jako doprovod k populární reality show Asia Express, která se stala fenoménem právě proto, že testuje hranice komfortní zóny soutěžících.

3D podlahová animace vznikla na Letišti Praha v neveřejné části Terminálu 2...
3D podlahová animace vznikla na Letišti Praha v neveřejné části Terminálu 2...
3D podlahová animace vznikla na Letišti Praha v neveřejné části Terminálu 2...

Tři způsoby, jak se dostat do Asie za hubičku

Cesta do jihovýchodní Asie nemusí být vždy nutně nákladná. K vysněnému cestování se můžete mnohdy dostat i za výrazně nižší cenu. Někdy vám pomůže štěstí, jindy schopnost chytře hledat.

1. Soutěž o letenky Praha – Bangkok

Kde: Letiště Václava Havla Praha – Terminál 2 (mezi prsty C a D)

Termín: Do 15. května 2026

Kompletní pravidla soutěže najdete na tomto odkaze.

Jednu z nejzajímavějších možností nabízí aktuálně Letiště Václava Havla v Praze, které se spojilo s cestovatelskou reality show Asia Express.

V neveřejné části Terminálu 2 mezi prsty C a D vznikla originální 3D podlahová animace inspirovaná dobrodružnou cestou Asií.

Instalace této animace zároveň odstartovala soutěž, v rámci které mohou fanoušci reality show vyhrát dvě zpáteční letenky Praha – Bangkok.

Jak se do soutěže zapojit?

  1. Vyfoťte se nebo natočte video u 3D instalace
  2. Nasdílejte jej do Instagram Stories s hashtagem #flyfromPRG a #asiaexpresscz a označte profil @pragueairport
  3. Svůj výstup pošlete i do DM zprávy na profil @pragueairport

Porota následně vybere pět nejlepších příspěvků a zveřejní je na Instagramu. O vítězi rozhodnou uživatelé hlasováním v komentářích.

2. Chyba v tarifu

Do Asie se můžete dostat za zlomek běžné ceny i tím, že budete sledovat chybové letenky. Extrémně levné letenky má na svědomí často špatně nastavený měnový kurz, selhání techniky nebo obyčejné lidské selhání pracovníka aerolinek.

V případě chybových tarifů se může i dálkový let prodávat za částku, která běžně odpovídá krátkému spoji mezi zeměmi EU. Když takovou nabídku objevíte, je důležité neváhat a reagovat velmi rychle.

3. Nebojte se stopovat

Inspirací může být i samotný princip televizního pořadu Asia Express, kde soutěžící cestují s minimálním rozpočtem a spoléhají na místní dopravu a stopování.

Podobný styl nízkonákladového cestování je poměrně běžný i mimo televizní kamery. Stopování, sdílené jízdy nebo využívání lokální dopravy mohou výrazně snížit náklady na přesun, mnohdy si z nich navíc můžete odnést autentické zážitky z míst, kam se běžně nedostanete.

Propast uprostřed letiště. Na Ruzyni lákají na cestu do Asie zadarmo, stačí se nebát

3D podlahová animace vznikla na Letišti Praha v neveřejné části Terminálu 2...

Cestující na pražském Letišti Václava Havla čeká překvapení, které mnohé donutí zastavit. Přímo na podlaze se totiž objevila realistická 3D malba, která vypadá jako hluboký sráz v asijské džungli....

17. března 2026  12:19

