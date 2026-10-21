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Projekt Bazén 2027 začíná už teď v říjnu. Který model se hodí na rovinu, svah či malou zahradu?

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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Mountfield

Sychravé dny lákají spíše k teplému čaji než ke koupání. Z pohledu zahradních a stavebních úprav je však právě toto období tím nejlepším pro pořízení zapuštěného bazénu. Platí totiž, že kdo se pustí do příprav na podzim, získá luxusní polštář na to, aby všechno bylo připravené na start nové koupací sezony, a navíc výrazně ušetří.

Možná si říkáte, že pořízení bazénu v říjnu není zrovna ten nejlepší nápad. Ale opak je pravdou! Proč? Zeptali jsme se specialisty z Mountfieldu:

  • 1. Bazény jsou TEĎ NEJLEVNĚJŠÍ – po konci hlavní koupací sezóny přicházejí prodejci obvykle s různými akčními nabídkami, v jejichž rámci se ceny zapuštěných bazénů zřítí klidně i o polovic. A to znamená, že už při pořízení bazénového tělesa a technologií ušetříte oproti hlavní jarní vlně vyšší desítky až stovky tisíc korun.
  • 2. Celý podzim máte SPOUSTU ČASU NA REALIZACI – to nejdůležitější je, že nákupem bazénu teď získáte spoustu času na kompletní realizaci. V klidu si promyslíte, které místo na zahradě je pro bazén nejvhodnější, stihnete připravit veškeré podklady a všechny důležité práce mohou být provedeny ještě do konce roku. Například vyměření polohy bazénu, vybagrování základové jámy, odvoz zeminy, usazení bazénu, instalace a zapojení technologií, vlastní zprovoznění bazénu, hrubé terénní úpravy okolí bazénu, finální začištění zahrady a čekání na první koupačku.
  • 3.Čas na realizaci máte DOKONCE I NA JAŘE – stavební práce, instalaci a zprovoznění bazénu si ale můžete klidně přesunout až na začátek jara. I v tomto případě na trhu naleznete prodejce, kteří vám budou garantovat zvýhodněné ceny. Stačí si jen objednat bazén ještě teď v říjnu. K tomu ještě lze připočíst skutečnost, že na jaře bývají obvykle kapacity stavebních a montážních firem na měsíce dopředu vyčerpané. Při zahájení prací na podzim se tak vyhnete stresu i nechtěným kompromisům. Teď můžete v klidu vše promyslet tak, abyste na startu nové sezony neměly před domem rozkopanou zahradu, ale dokonalý ráj připravený k okamžitému osvěžení.

Rovná zahrada nabízí nejvíce možností

Rovný pozemek dává při plánování zapuštěného bazénu nejvíce možností. Klíčová je především velikost zahrady, požadovaný rozměr bazénu a prostor pro technologii.

Pokud hledáte skvělý poměr ceny a odolnosti, ideální volbou jsou sklokompozitní nebo skeletové bazény, které vynikají rychlou realizací a dlouhou životností. Okolí bazénu pak snadno dovedete k dokonalosti terasou, dlažbou nebo trávníkem.

Překážkou nemusí být ani zahrada ve svahu

Svažitý nebo rozměrově neobvyklý pozemek neznamená, že se musíte vzdát představy o vlastním zapuštěném bazénu. Řešení je ale potřeba přizpůsobit konkrétnímu terénu. Důležitá je především výška, stabilita a odvod vody. Neméně důležitý je ale i přístup techniky.

Vynikající volbou jsou modulární bazény se stavebnicovým systémem ocelových panelů. Umožňují vytvořit libovolný rozměr (až 25 × 10 metrů) i profilované dno s různými hloubkami, takže se perfektně přizpůsobí i složitějšímu terénu.

Vrcholná elegance v podání modulárního bazénu Mercury.

Malá zahrada? Každý metr se počítá

U rozlohově menších zahrad nestačí řešit jen rozměr bazénu. Nutné je počítat také s místem pro průchod, technologii či případné zastřešení.

Praktickým řešením jsou skeletové či sklokompozitní bazény s monolitickou konstrukcí, které efektivně využívají prostor a minimalizují stavební náročnost.

U malé zahrady byste si měli bazén i zastřešení promyslet už při prvním návrhu, aby si konstrukce navzájem nepřekážely.

Bazény pro ty, kteří se nespokojí s kompromisy

Pokud hledáte špičkovou kvalitu, prémiový design a nejmodernější technologie, zvolte řešení z nejvyšší třídy:

  • Grafen-keramické bazény – bezsvará tělesa s extrémně odolným grafenovým jádrem, integrovanými technologiemi, stylovým LED osvětlením a zárukou až 20 let.
  • Nerezové bazény – ztělesnění luxusu a nadčasové elegance. Zaručují životnost v řádu desítek let, vysokou odolnost, precizní zpracování, integrovaný slim skimmer a možnost doplnění o relaxační hydromasážní lavici.
Který bazén se hodí na váš pozemek?
Typ bazénuKonstrukceVhodné využitíHlavní přednost
SkeletovéPolystone s kompozitními výztuhamiMenší a rovné zahradyPevnost, nízká cena, UV odolnost, rychlá montáž
SklokompozitníMonolit Glassrock se skelnou výztuhouStandardní i menší zahradySkvělý poměr cena / výkon, vysoká odolnost
ModulárníOcelové panely (stavebnice)Velké, atypické a členité pozemkyRozměrová variabilita (až 25 × 10 metrů), volba dna
Grafen-keramickéBezsvaré těleso s grafenovým jádremLuxusní a náročné projektyTop design, integrované LED a záruka až 20 let
NerezovéNerezová ocel s precizním zpracovánímPrémiové projekty s důrazem na trvanlivostŽivotnost desítky let, slim skimmer, masážní lavice

Nadčasový design, typický pro nerezové bazény Inoxis.

Říjen je ideální pro řešení bazénu osobně

U bazénu se vyplatí rozhodovat podle skutečné zahrady, ne podle fotografie v katalogu. A pokud se chcete koupat už příští sezonu, právě teď je ta pravá chvíle navštívit prodejnu Mountfield a začít řešit konkrétní podobu bazénu s předstihem.

Na místě si můžete bazény prohlédnout, porovnat materiály, barvy i jednotlivé prvky a probrat možnosti instalace podle vašeho pozemku. U složitější zahrady je důležité řešit také způsob zapuštění, umístění technologie nebo návaznost na okolní terén.

V prodejně se vyplatí probrat především:

  • rozměr a typ bazénu podle velikosti zahrady
  • možnosti úplného nebo částečného zapuštění
  • umístění bazénové technologie
  • zastřešení a prostor potřebný kolem bazénu
  • materiál, barvu a další prvky bazénu
  • časový harmonogram realizace před sezonou

Zastřešení plánujte rovnou s bazénem

Pokud bazén řešíte na podzim, vyberte rovnou i zastřešení. Potřebný prostor i jeho výška totiž mohou ovlivnit celé řešení zahrady.

Zastřešení navíc pomáhá omezit ochlazování vody a prodloužit koupací sezonu. Na jaře pak nemusíte začínat od nuly a můžete se soustředit už jen na dokončení realizace.

Témata: Plavecký bazén

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