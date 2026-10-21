Projekt Bazén 2027 začíná už teď v říjnu. Který model se hodí na rovinu, svah či malou zahradu?

Možná si říkáte, že pořízení bazénu v říjnu není zrovna ten nejlepší nápad. Ale opak je pravdou! Proč? Zeptali jsme se specialisty z Mountfieldu:
- 1. Bazény jsou TEĎ NEJLEVNĚJŠÍ – po konci hlavní koupací sezóny přicházejí prodejci obvykle s různými akčními nabídkami, v jejichž rámci se ceny zapuštěných bazénů zřítí klidně i o polovic. A to znamená, že už při pořízení bazénového tělesa a technologií ušetříte oproti hlavní jarní vlně vyšší desítky až stovky tisíc korun.
- 2. Celý podzim máte SPOUSTU ČASU NA REALIZACI – to nejdůležitější je, že nákupem bazénu teď získáte spoustu času na kompletní realizaci. V klidu si promyslíte, které místo na zahradě je pro bazén nejvhodnější, stihnete připravit veškeré podklady a všechny důležité práce mohou být provedeny ještě do konce roku. Například vyměření polohy bazénu, vybagrování základové jámy, odvoz zeminy, usazení bazénu, instalace a zapojení technologií, vlastní zprovoznění bazénu, hrubé terénní úpravy okolí bazénu, finální začištění zahrady a čekání na první koupačku.
- 3.Čas na realizaci máte DOKONCE I NA JAŘE – stavební práce, instalaci a zprovoznění bazénu si ale můžete klidně přesunout až na začátek jara. I v tomto případě na trhu naleznete prodejce, kteří vám budou garantovat zvýhodněné ceny. Stačí si jen objednat bazén ještě teď v říjnu. K tomu ještě lze připočíst skutečnost, že na jaře bývají obvykle kapacity stavebních a montážních firem na měsíce dopředu vyčerpané. Při zahájení prací na podzim se tak vyhnete stresu i nechtěným kompromisům. Teď můžete v klidu vše promyslet tak, abyste na startu nové sezony neměly před domem rozkopanou zahradu, ale dokonalý ráj připravený k okamžitému osvěžení.
Rovná zahrada nabízí nejvíce možností
Rovný pozemek dává při plánování zapuštěného bazénu nejvíce možností. Klíčová je především velikost zahrady, požadovaný rozměr bazénu a prostor pro technologii.
Pokud hledáte skvělý poměr ceny a odolnosti, ideální volbou jsou sklokompozitní nebo skeletové bazény, které vynikají rychlou realizací a dlouhou životností. Okolí bazénu pak snadno dovedete k dokonalosti terasou, dlažbou nebo trávníkem.
Překážkou nemusí být ani zahrada ve svahu
Svažitý nebo rozměrově neobvyklý pozemek neznamená, že se musíte vzdát představy o vlastním zapuštěném bazénu. Řešení je ale potřeba přizpůsobit konkrétnímu terénu. Důležitá je především výška, stabilita a odvod vody. Neméně důležitý je ale i přístup techniky.
Vynikající volbou jsou modulární bazény se stavebnicovým systémem ocelových panelů. Umožňují vytvořit libovolný rozměr (až 25 × 10 metrů) i profilované dno s různými hloubkami, takže se perfektně přizpůsobí i složitějšímu terénu.
Malá zahrada? Každý metr se počítá
U rozlohově menších zahrad nestačí řešit jen rozměr bazénu. Nutné je počítat také s místem pro průchod, technologii či případné zastřešení.
Praktickým řešením jsou skeletové či sklokompozitní bazény s monolitickou konstrukcí, které efektivně využívají prostor a minimalizují stavební náročnost.
U malé zahrady byste si měli bazén i zastřešení promyslet už při prvním návrhu, aby si konstrukce navzájem nepřekážely.
Bazény pro ty, kteří se nespokojí s kompromisy
Pokud hledáte špičkovou kvalitu, prémiový design a nejmodernější technologie, zvolte řešení z nejvyšší třídy:
- Grafen-keramické bazény – bezsvará tělesa s extrémně odolným grafenovým jádrem, integrovanými technologiemi, stylovým LED osvětlením a zárukou až 20 let.
- Nerezové bazény – ztělesnění luxusu a nadčasové elegance. Zaručují životnost v řádu desítek let, vysokou odolnost, precizní zpracování, integrovaný slim skimmer a možnost doplnění o relaxační hydromasážní lavici.
|Typ bazénu
|Konstrukce
|Vhodné využití
|Hlavní přednost
|Skeletové
|Polystone s kompozitními výztuhami
|Menší a rovné zahrady
|Pevnost, nízká cena, UV odolnost, rychlá montáž
|Sklokompozitní
|Monolit Glassrock se skelnou výztuhou
|Standardní i menší zahrady
|Skvělý poměr cena / výkon, vysoká odolnost
|Modulární
|Ocelové panely (stavebnice)
|Velké, atypické a členité pozemky
|Rozměrová variabilita (až 25 × 10 metrů), volba dna
|Grafen-keramické
|Bezsvaré těleso s grafenovým jádrem
|Luxusní a náročné projekty
|Top design, integrované LED a záruka až 20 let
|Nerezové
|Nerezová ocel s precizním zpracováním
|Prémiové projekty s důrazem na trvanlivost
|Životnost desítky let, slim skimmer, masážní lavice
Říjen je ideální pro řešení bazénu osobně
U bazénu se vyplatí rozhodovat podle skutečné zahrady, ne podle fotografie v katalogu. A pokud se chcete koupat už příští sezonu, právě teď je ta pravá chvíle navštívit prodejnu Mountfield a začít řešit konkrétní podobu bazénu s předstihem.
Na místě si můžete bazény prohlédnout, porovnat materiály, barvy i jednotlivé prvky a probrat možnosti instalace podle vašeho pozemku. U složitější zahrady je důležité řešit také způsob zapuštění, umístění technologie nebo návaznost na okolní terén.
V prodejně se vyplatí probrat především:
- rozměr a typ bazénu podle velikosti zahrady
- možnosti úplného nebo částečného zapuštění
- umístění bazénové technologie
- zastřešení a prostor potřebný kolem bazénu
- materiál, barvu a další prvky bazénu
- časový harmonogram realizace před sezonou
Zastřešení plánujte rovnou s bazénem
Pokud bazén řešíte na podzim, vyberte rovnou i zastřešení. Potřebný prostor i jeho výška totiž mohou ovlivnit celé řešení zahrady.
Zastřešení navíc pomáhá omezit ochlazování vody a prodloužit koupací sezonu. Na jaře pak nemusíte začínat od nuly a můžete se soustředit už jen na dokončení realizace.