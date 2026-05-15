Obsah
Jak fungují podvody na Vinted?
Platforma Vinted, která na český trh vstoupila v lednu 2011 jako VotočVohoz.cz, se s fenoménem podvodného jednání potýká takřka od svého počátku. Zatímco dříve dominovaly nekalé praktiky prodávajících, typicky zamlčování vad, zasílání poškozených věcí nebo inkasování plateb bez odeslání balíčku, v současnosti se začíná objevovat podvodný trend ze strany kupujících.
Ti využívají umělou inteligenci, s jejíž pomocí vytvářejí věrohodné falešné fotografie doručeného zboží v dezolátním stavu. Na základě těchto podvržených důkazů nahlásí reklamaci, čehož výsledkem je automatické vrácení peněz kupujícímu. Původní majitel tak v tomto scénáři přichází o nabízený předmět i očekávaný zisk.
|
Fenomén Vinted. Jak se ze skromného byznysu stal první litevský jednorožec
„Hlavní rada pro prodejce by byla pořídit fotografie prodaného zboží, pokud možno i video, při jeho vkládání do krabice nebo obálky, a uvést v inzerátu co nejvíce informací včetně doplňujících údajů o stavu zboží,“ doporučuje Ondřej Tichota, ředitel Evropského spotřebitelského centra, které působí při České obchodní inspekci. „To je vhodné i pro řešení věci přes provozovatele platformy Vinted, pokud by ta měla rozhodovat, na čí straně je pravda, a podle toho případně vracet peníze kupujícím. A pokud existuje program, který by pomohl odhalit, že kupující podvádí a využívá umělou inteligenci, bylo by vhodné ho využít,“ doplňuje Tichota.
Rychlý průvodce světem Vinted
Vinted je největší evropské online tržiště zaměřené na módu a doplňky, které umožňuje uživatelům snadno prodávat nepotřebné kousky nebo nakupovat levně z druhé ruky. Celý systém je postaven na komunitním principu s důrazem na udržitelnost a cirkulární ekonomiku.
Kdy se jedná o podvod?
„Společnost Vinted funguje jako platforma pro možnost nabízet a kupovat zboží, zpravidla mezi fyzickými osobami. Samotný nákup je věcí smlouvy mezi prodejcem a kupujícím,“ objasňuje Tichota.
Nekalé praktiky na platformě Vinted se nejčastěji objevují ve dvou podobách, které cílí na nezkušenost nebo přílišnou důvěřivost uživatelů.
1. Podvod ze strany prodávajícího
- Záměrné uvádění nepravdivých informací: Prodejce v inzerátu zamlčí vady nebo poskytne zavádějící popis zboží. Proti tomuto jednání chrání oficiální „Ochrana kupujících“, díky níž jsou finance prodejci uvolněny až ve chvíli, kdy je potvrzeno, že zásilka dorazila v deklarovaném stavu.
- Obcházení oficiálního systému: Pokud prodávající přemlouvá k platbě přímo na účet mimo tlačítko „Koupit“, může se jednat o riziko. Takový požadavek je často varovným signálem, že po obdržení peněz prodejce zboží neodešle a platforma v takovém případě nemůže nijak pomoci.
Ochrana kupujících
Ochrana kupujících na Vinted funguje jako bezpečnostní pojistka, kdy platforma za malý poplatek pozdrží vaši platbu v bezpečné úschově a prodejci ji odešle až ve chvíli, kdy potvrdíte převzetí zboží v pořádku.
2. Podvody ze strany kupujících
Nově se objevujícím způsobem, jak neoprávněně získat zboží i peníze zpět, je zneužívání umělé inteligence k manipulaci s fotografiemi doručených zásilek.
- Sofistikovaná falzifikace: Kupující obdrží v pořádku zakoupenou věc, vyfotí ji a následně pomocí AI nástrojů snímek upraví tak, aby věc vypadala jako poškozená nebo zničená.
- Zneužití reklamačního procesu: Na základě těchto digitálně upravených důkazů platforma často rozhodne ve prospěch kupujícího a vrátí mu peníze. Podvodník tak získá zboží zdarma i celou finanční částku.
- Sdílené zkušenosti komunity: Na tento znepokojivý trend stále častěji upozorňují samotní uživatelé v tematických skupinách na Facebooku nebo v diskuzích na portálu Reddit, kde sdílejí konkrétní případy a varují ostatní prodejce.
Jak postupovat při podvodu?
Pokud máte podezření, že jste se stali oběťmi podvodného jednání, v první řadě je potřeba pokusit se vše vyjednat s platformou Vinted. „Podobné případy je jistě vhodné kterýmkoli zprostředkovatelským platformám nahlašovat, pokud se dějí, ideálně zaslat jim podklady k dané věci, aby případně mohly učinit kroky k eliminaci rizikových kupujících a faktorů v rámci jejich procesů,“ říká Tichota.
|
Věřte mi a potvrďte platbu. Policie ukázala, jak se podvádí na bazarech
Ne vždy se však podaří spor vyřešit s podporou platformy, která ze své podstaty chrání především kupujícího. V takovém případě se jako poškození můžete obrátit na Policii České republiky. „Pokud někdo oznámí, že tímto způsobem utrpěl újmu v rozporu s pravidly platformy Vinted, a přišel tak o peníze i zboží, policie se věcí může zabývat,“ potvrzuje vrchní komisař Jakub Vinčálek, tiskový mluvčí Policejního prezidia ČR.
Před samotným oznámením je vhodné ověřit ve skupinách na sociálních sítích nebo na diskuzních fórech, zda se se stejným podvodníkem nesetkalo více uživatelů. „Hranice škody pro kvalifikaci trestného činu je 10 tisíc korun. Může se však jednat o pachatele, který tuto činnost páchá opakovaně a poškozených mohou být desítky či stovky. V takové situaci se případy sloučí a výsledná způsobená škoda je pak mnohem vyšší,“ vysvětluje Vinčálek.
|
Poslední dvě stovky do výplaty? 5 míst, kde legálně sehnat peníze do druhého dne
Na co si dát pozor na Vinted?
Existuje několik postupů, které pomohou zajistit co největší bezpečnost během transakcí. Klíčovým prvkem je systém „nákupu přes tlačítko“, které platforma zavedla pro zvýšení ochrany kupujících. Platforma tak vystupuje jako prostředník a přebírá kontrolu nad celým finančním procesem.
- Změna platebního modelu: Zatímco dříve nákupy probíhaly formou rizikové platby předem na účet nebo dobírky, aktuální systém chrání obě strany tím, že peníze zadržuje v bezpečné úschově až do potvrzení převzetí.
- Eliminace podvodů: Tento integrovaný systém plateb a dopravy výrazně omezuje prostor pro nekalé jednání a anonymní krádeže financí.
Před uzavřením obchodu si vždy důkladně prověřte hodnocení protistrany. Pokud profil vykazuje negativní recenze nebo působí nedůvěryhodně, raději od transakce odstupte.
- Ostražitost před phishingem: Na Vinted i jiných bazarech se striktně vyhýbejte podezřelým odkazům v soukromých zprávách. Podvodníci se často snaží pod záminkou „potvrzení prodeje“ či „vyplacení peněz“ získat přístup k údajům z vaší platební karty.