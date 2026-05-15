Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Prodáváte na Vinted? Kvůli umělé inteligenci můžete přijít o peníze i o zboží

Veronika Reicheltová
  8:30
Metody podvodníků, jak z lidí vylákat peníze i zboží, jsou stále důmyslnější. Obětí se může stát kdokoli, kdo se snaží prodat nepotřebné oblečení nebo věci do domácnosti. Existuje však několik způsobů, jak se efektivně bránit.
Fotogalerie4

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Obsah

Jak fungují podvody na Vinted?

Platforma Vinted, která na český trh vstoupila v lednu 2011 jako VotočVohoz.cz, se s fenoménem podvodného jednání potýká takřka od svého počátku. Zatímco dříve dominovaly nekalé praktiky prodávajících, typicky zamlčování vad, zasílání poškozených věcí nebo inkasování plateb bez odeslání balíčku, v současnosti se začíná objevovat podvodný trend ze strany kupujících.

Ti využívají umělou inteligenci, s jejíž pomocí vytvářejí věrohodné falešné fotografie doručeného zboží v dezolátním stavu. Na základě těchto podvržených důkazů nahlásí reklamaci, čehož výsledkem je automatické vrácení peněz kupujícímu. Původní majitel tak v tomto scénáři přichází o nabízený předmět i očekávaný zisk.

Fenomén Vinted. Jak se ze skromného byznysu stal první litevský jednorožec

„Hlavní rada pro prodejce by byla pořídit fotografie prodaného zboží, pokud možno i video, při jeho vkládání do krabice nebo obálky, a uvést v inzerátu co nejvíce informací včetně doplňujících údajů o stavu zboží,“ doporučuje Ondřej Tichota, ředitel Evropského spotřebitelského centra, které působí při České obchodní inspekci.To je vhodné i pro řešení věci přes provozovatele platformy Vinted, pokud by ta měla rozhodovat, na čí straně je pravda, a podle toho případně vracet peníze kupujícím. A pokud existuje program, který by pomohl odhalit, že kupující podvádí a využívá umělou inteligenci, bylo by vhodné ho využít,“ doplňuje Tichota.

Nakupovat a prodávat oblečení je možné i přes mobilní aplikaci. (27. října 2023)

Rychlý průvodce světem Vinted

Vinted je největší evropské online tržiště zaměřené na módu a doplňky, které umožňuje uživatelům snadno prodávat nepotřebné kousky nebo nakupovat levně z druhé ruky. Celý systém je postaven na komunitním principu s důrazem na udržitelnost a cirkulární ekonomiku.

  • Co je to Vinted: Mezinárodní platforma (původem z Litvy), která slouží k přeprodeji oblečení, obuvi a potřeb pro domácnost mezi koncovými uživateli.
  • Jak funguje prodej: Prodejce vystaví fotografii předmětu s popisem a po zakoupení jej odešle prostřednictvím integrovaného přepravce pomocí vygenerovaného kódu.
  • Ochrana kupujících: Za povinný poplatek Vinted zadrží platbu u sebe a prodejci ji uvolní až poté, co kupující potvrdí, že zboží dorazilo v pořádku a odpovídá popisu.

Kdy se jedná o podvod?

„Společnost Vinted funguje jako platforma pro možnost nabízet a kupovat zboží, zpravidla mezi fyzickými osobami. Samotný nákup je věcí smlouvy mezi prodejcem a kupujícím,“ objasňuje Tichota.

Nekalé praktiky na platformě Vinted se nejčastěji objevují ve dvou podobách, které cílí na nezkušenost nebo přílišnou důvěřivost uživatelů.

1. Podvod ze strany prodávajícího

  • Záměrné uvádění nepravdivých informací: Prodejce v inzerátu zamlčí vady nebo poskytne zavádějící popis zboží. Proti tomuto jednání chrání oficiální „Ochrana kupujících“, díky níž jsou finance prodejci uvolněny až ve chvíli, kdy je potvrzeno, že zásilka dorazila v deklarovaném stavu.
  • Obcházení oficiálního systému: Pokud prodávající přemlouvá k platbě přímo na účet mimo tlačítko „Koupit“, může se jednat o riziko. Takový požadavek je často varovným signálem, že po obdržení peněz prodejce zboží neodešle a platforma v takovém případě nemůže nijak pomoci.

Ochrana kupujících

Ochrana kupujících na Vinted funguje jako bezpečnostní pojistka, kdy platforma za malý poplatek pozdrží vaši platbu v bezpečné úschově a prodejci ji odešle až ve chvíli, kdy potvrdíte převzetí zboží v pořádku.

  • Pokud zásilka nedorazí, je poškozena nebo výrazně neodpovídá popisu, máte nárok na vrácení peněz přímo od Vinted.
  • Součástí této služby je také zákaznická podpora, která pomáhá řešit případné spory a dohlíží na férový průběh celé transakce.

2. Podvody ze strany kupujících

Nově se objevujícím způsobem, jak neoprávněně získat zboží i peníze zpět, je zneužívání umělé inteligence k manipulaci s fotografiemi doručených zásilek.

  • Sofistikovaná falzifikace: Kupující obdrží v pořádku zakoupenou věc, vyfotí ji a následně pomocí AI nástrojů snímek upraví tak, aby věc vypadala jako poškozená nebo zničená.
  • Zneužití reklamačního procesu: Na základě těchto digitálně upravených důkazů platforma často rozhodne ve prospěch kupujícího a vrátí mu peníze. Podvodník tak získá zboží zdarma i celou finanční částku.
  • Sdílené zkušenosti komunity: Na tento znepokojivý trend stále častěji upozorňují samotní uživatelé v tematických skupinách na Facebooku nebo v diskuzích na portálu Reddit, kde sdílejí konkrétní případy a varují ostatní prodejce.
Platforma Vinted oslavila v loňském roce patnáct let fungování. (4. ledna 2024)

Jak postupovat při podvodu?

Pokud máte podezření, že jste se stali oběťmi podvodného jednání, v první řadě je potřeba pokusit se vše vyjednat s platformou Vinted. „Podobné případy je jistě vhodné kterýmkoli zprostředkovatelským platformám nahlašovat, pokud se dějí, ideálně zaslat jim podklady k dané věci, aby případně mohly učinit kroky k eliminaci rizikových kupujících a faktorů v rámci jejich procesů,“ říká Tichota.

Věřte mi a potvrďte platbu. Policie ukázala, jak se podvádí na bazarech

Ne vždy se však podaří spor vyřešit s podporou platformy, která ze své podstaty chrání především kupujícího. V takovém případě se jako poškození můžete obrátit na Policii České republiky. „Pokud někdo oznámí, že tímto způsobem utrpěl újmu v rozporu s pravidly platformy Vinted, a přišel tak o peníze i zboží, policie se věcí může zabývat,“ potvrzuje vrchní komisař Jakub Vinčálek, tiskový mluvčí Policejního prezidia ČR.

Před samotným oznámením je vhodné ověřit ve skupinách na sociálních sítích nebo na diskuzních fórech, zda se se stejným podvodníkem nesetkalo více uživatelů. „Hranice škody pro kvalifikaci trestného činu je 10 tisíc korun. Může se však jednat o pachatele, který tuto činnost páchá opakovaně a poškozených mohou být desítky či stovky. V takové situaci se případy sloučí a výsledná způsobená škoda je pak mnohem vyšší,“ vysvětluje Vinčálek.

Aplikace Vinted: secondhand, jednoduše

Poslední dvě stovky do výplaty? 5 míst, kde legálně sehnat peníze do druhého dne

Na co si dát pozor na Vinted?

Existuje několik postupů, které pomohou zajistit co největší bezpečnost během transakcí. Klíčovým prvkem je systém „nákupu přes tlačítko“, které platforma zavedla pro zvýšení ochrany kupujících. Platforma tak vystupuje jako prostředník a přebírá kontrolu nad celým finančním procesem.

  • Změna platebního modelu: Zatímco dříve nákupy probíhaly formou rizikové platby předem na účet nebo dobírky, aktuální systém chrání obě strany tím, že peníze zadržuje v bezpečné úschově až do potvrzení převzetí.
  • Eliminace podvodů: Tento integrovaný systém plateb a dopravy výrazně omezuje prostor pro nekalé jednání a anonymní krádeže financí.

Před uzavřením obchodu si vždy důkladně prověřte hodnocení protistrany. Pokud profil vykazuje negativní recenze nebo působí nedůvěryhodně, raději od transakce odstupte.

  • Ostražitost před phishingem: Na Vinted i jiných bazarech se striktně vyhýbejte podezřelým odkazům v soukromých zprávách. Podvodníci se často snaží pod záminkou „potvrzení prodeje“ či „vyplacení peněz“ získat přístup k údajům z vaší platební karty.
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Vošouch, pikador nebo kynuté blbečky. Domluvíte se v restauracích po celém Česku?

Gigant z Pojizeří. Vodáci, kteří se při splouvání Jizery, zastaví na svačinu ve...

Česká kuchyně není jen vepřo-knedlo-zelo. Stačí přejet hranice okresu a i obyčejný bramborák může mít najednou jiný název. Pokud nechcete být v restauraci za zmateného turistu a toužíte vědět, co vám...

Hubnutí po padesátce: Expert prozradil nejlevnější a nejlepší metodu

Vláknina, hubnutí

Většina lidí po padesátce věří, že k hubnutí potřebuje drahá fitka a exotické superpotraviny. Opak je pravdou. Tyto investice jsou často jen vyhozené peníze. Pokud ignorujete biologické změny svého...

Velký obal, malý obsah. Zmenšená Milka klame spotřebitele, rozhodl německý soud

Čokoláda „Alpenmilch“ od firmy Milka. (22. ledna 2026)

V přelomovém případu, jenž se vedl okolo oblíbené čokolády Milka, je konečně jasno. Německý soud dospěl ve středu k závěru, že vlastník Milky, tedy společnost Mondelēz International, porušila...

Billa rozdává sklenice na pivo zdarma pro všechny zákazníky

Plnící linka plze&#328;ského Prazdroje

S blížícím se MS v hokeji se obchodní řetězce předhánějí v tom, kdo přiláká fanoušky na lepší nabídku. Jeden z nich ale tentokrát vyložil karty na stůl s předstihem a přichází s překvapením, na které...

Banka v Česku vypne v neděli internetové bankovnictví a platby kartou na internetu

ilustrační snímek

Nedělní ráno bude pro klienty jedné z bank v Česku ve znamení velkých omezení. Z důvodu rozsáhlé aktualizace systému naplánovala mBank odstávku, která na několik hodin zcela znemožní vybrané klíčové...

Prodáváte na Vinted? Kvůli umělé inteligenci můžete přijít o peníze i o zboží

Ilustrační snímek

Metody podvodníků, jak z lidí vylákat peníze i zboží, jsou stále důmyslnější. Obětí se může stát kdokoli, kdo se snaží prodat nepotřebné oblečení nebo věci do domácnosti. Existuje však několik...

15. května 2026  8:30

Sbohem drahému plynu i povolenkám. Starší domy najdou v peletách úsporu

Ve spolupráci
Kotel na pelety | Zdroj: www.kotelzakotel.cz

Ceny plynu zůstávají nepředvídatelné, legislativa se zpřísňuje a nad tradičními palivy visí strašák v podobě emisních povolenek. Žijete ve starším domě, který není dokonale zateplený? Pravděpodobně...

15. května 2026

Necháváte psa nebo kočku doma samotné? Chytré vychytávky jim zpříjemní čekání

Chytré technologie usnadňují život majitelům zvířat.

Pes nebo kočka, každý to známe. Voda v misce je po pár hodinách plná chlupů, toaleta potřebuje vyčistit zrovna, když spěcháme do práce, a znuděný mazlíček se zabaví ničením nábytku. Tomu je však...

14. května 2026  15:20

Ceny v obchodech dál kolísají. Zdražily potraviny, drogerie zlevnila

Penny Market

Ceny potravin v českých obchodech na začátku letošního roku opět kolísaly. Zatímco v prvních dvou měsících roku zdražovalo především koloniální a čerstvé zboží, v dalších týdnech naopak došlo ke...

14. května 2026  11:45

Velký obal, malý obsah. Zmenšená Milka klame spotřebitele, rozhodl německý soud

Čokoláda „Alpenmilch“ od firmy Milka. (22. ledna 2026)

V přelomovém případu, jenž se vedl okolo oblíbené čokolády Milka, je konečně jasno. Německý soud dospěl ve středu k závěru, že vlastník Milky, tedy společnost Mondelēz International, porušila...

14. května 2026  9:19

Solamyl, nebo jíška? Chyba v zahušťování zničí celou omáčku. Tahák, jak vybrat správně

Příprava bešamelové omáčky do lasagní.

Zkazit omáčku v poslední minutě je noční můra. Stačí přitom jen sáhnout po špatném zahušťovadle. Víte, proč Solamyl v guláši vytvoří nevábný sliz a proč kukuřičný škrob ve svíčkové nefunguje? Klíčem...

14. května 2026  8:30

Češi fandí hokeji hlavně doma. Co všechno potřebujeme k dokonalému hokejovému zážitku?

Ve spolupráci
79 % Čechů sleduje MS v hokeji z domova.

Mistrovství světa v ledním hokeji je pro Čechy událostí roku. Zatímco tribuny stadionů pojmou jen zlomek nadšenců, většina národa se přesouvá k televizním obrazovkám. Podle nedávného průzkumu*...

14. května 2026

Neviditelný jed v zahradě: 15 věcí, kterými si likvidujete úrodu i zdraví

Kompostovat se mohou učit i děti ve školce, v životě jako když to najdou.

Kompost vnímáme jako černé zlato, ale jediný nevhodný zbytek jídla může zničit roky práce a do zeleniny zanést toxiny. Špatně zvolený obsah navíc mění bezplatné hnojivo v drahý omyl, který vás na...

13. května 2026  15:20

Oblíbená restaurace pod Karlštejnem má problém. Inspekce ji rozhodně nešetřila

Potkanů žijí ve městech tisíce. Pravidelná deratizace je jediná šance, jak...

Státní zemědělská a potravinářská inspekce omezila provoz restaurace U Adama v Karlštejně. Kontrola v oblíbeném podniku pod hradem odhalila výskyt trusu hlodavců, výrazné znečištění prostor i další...

13. května 2026  14:30

Zbyly vám brambory a nevíte, co k obědu? Vošouch nasytí rodinu pod padesátikorunu

Bramborákům v Plzni neřekne nikdo jinak než Vošouchy.

Křupavé, voňavé a neuvěřitelně levné. Smažená pochoutka z nastrouhaných brambor má v Česku desítky jmen. Někde je to cmunda, jinde strouhanec nebo kramfleky. Pokud ale zavítáte na západ Čech,...

13. května 2026  11:45

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Zapomeňte na únavu. Objevte trik pro denní rutinu, který po třicítce nakopne mozek i svaly

Ve spolupráci
Česká značka NUTREND nabízí kreatin hned v několika formách.

Dlouho jsme jej brali jako doplněk pro svalovce z posiloven. Nejnovější vědecké studie však ukazují, že kreatin je jedním z nejvšestrannějších pomocníků pro každého. Pomáhá totiž nejen při fyzickém...

13. května 2026  8:30

Penny nabízí pivo za 7 korun. Připravte se na MS v hokeji 2026

ilustrační snímek

Mistrovství světa v hokeji 2026 je konečně tady! Zatímco se naši hokejisté perou o medaile, tuzemské obchodní řetězce rozjely vlastní souboj o naše peněženky. Za extrémně nízké ceny pořídíte vše od...

13. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.