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Proč zero limonády brzdí shazování kil? Oklamaný mozek si kalorie vyžádá jinde

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  15:20

Nápoje zero, light a bez cukru | foto: Canva.com

Regály obchodů plní zero a light limonády bez kalorií. Na první pohled jde o chytrý kompromis, jak si užít sladkou chuť a nepřibrat. Jenže lidské tělo není kalkulačka. Proč mohou nápoje se sladidly paradoxně brzdit vaši cestu za vysněnou váhou?

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Sladká chuť bez cukru: proč nás tolik láká

Regály s nápoji se za poslední roky výrazně změnily. Klasické limonády s cukrem doplňují varianty zero, light, diet, bez cukru nebo bez kalorií. Pro mnoho lidí se staly každodenní součástí pitného režimu.

Na první pohled to dává smysl. Klasická slazená limonáda může v půllitrové lahvi obsahovat kolem 50 gramů cukru, což odpovídá zhruba 10 až 12 kostkám. Pokud ji člověk pije denně, kalorie naskakují. Nápoj bez cukru působí jako chytrý kompromis. Chuť zůstává, kalorie mizí.

Jenže lidské tělo ani mozek nefungují jen jako jednoduchá kalkulačka. Nestačí odečíst cukr z limonády a očekávat, že se automaticky sníží hmotnost. Záleží i na tom, jak sladká chuť ovlivňuje náš mozek, pocity hladu a celkový vztah ke sladkému.

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Zero, light, bez cukru Jak se v nich vyznat?

Označení na obalech mohou působit podobně, ale pro běžného spotřebitele nejsou vždy úplně srozumitelná. Obecně platí, že výrobci u nápojů bez cukru nahrazují cukr nízkokalorickými nebo nekalorickými sladidly. Mezi nejčastější patří aspartam, acesulfam K, sukralóza, cyklamáty nebo steviol–glykosidy, známé jako sladidla ze stévie.

Tyto látky mají výrazně vyšší sladivost než běžný cukr. To znamená, že k dosažení sladké chuti stačí velmi malé množství. Výsledkem je nápoj, který chutná sladce, ale obsahuje minimum energie. Problémem není samotný nápoj bez kalorií, ale to, jak následně ovlivní naše chutě a celodenní jídelníček.

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Když nula na etiketě nezaručí štíhlou linii

Největší omyl kolem zero nápojů zní: „Když to nemá kalorie, nemůžu po tom přibrat.“ Samotný nápoj skutečně tělu téměř žádnou energii nedodá. Jenže přibírání není jen otázkou jedné plechovky. Rozhoduje celkový dlouhodobý příjem a výdej energie.

Pokud člověk nahradí dvě klasické sladké limonády denně jejich zero verzí a jinak jí stejně, může mu to pomoci snížit příjem kalorií. V takovém případě může jít o rozumný krok. Problém nastává ve chvíli, kdy se z nápoje bez cukru stane psychologická omluvenka.

Typický příklad vypadá nenápadně. Člověk si dá burger, hranolky a k tomu zero limonádu. Má pocit, že alespoň někde ušetřil. Jenže úspora proti klasické limonádě nevyrovná celkově energeticky vydatné jídlo. Ještě horší je situace, kdy si člověk po dietním nápoji dopřeje dezert s tím, že si ho vlastně může dovolit.

Tomu se říká kompenzační chování. Nejde o slabou vůli, ale o běžný psychologický mechanismus. Když máme pocit, že jsme udělali zdravější volbu, snáze si povolíme jiný ústupek.

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Oklamaný mozek Proč sladidla zvyšují chuť na sladké

Sladká chuť je pro lidský mozek velmi výrazný signál. V přírodě obvykle znamenala zdroj energie. Když se sladká chuť objeví v ústech, tělo očekává určitou odměnu. U nápojů se sladidly ale přichází sladká chuť bez cukru a téměř bez energie.

Vědci se dlouhodobě zabývají tím, zda takový nesoulad může ovlivňovat chuť k jídlu. Výsledky nejsou vždy jednoznačné, protože záleží na konkrétním sladidle, množství, celkovém jídelníčku i člověku samotném. U části lidí se ale ukazuje praktický problém: časté pití velmi sladkých nápojů může udržovat vysoký práh pro sladkou chuť.

Jinak řečeno, když je člověk zvyklý denně pít nápoje s intenzivní sladkostí, obyčejná voda mu připadá nudná, ovoce málo sladké a méně sladké potraviny nezajímavé. Chuťové preference se neposouvají směrem k přirozenosti, ale zůstávají nastavené na výraznou sladkou chuť.

Jedna plechovka neuškodí, problémem je každodenní pití

U výživy se často zbytečně dramatizuje jedna konkrétní potravina nebo složka. Jedna zero limonáda týdně pravděpodobně nebude problém pro zdravého dospělého člověka. Stejně tak nedává smysl tvrdit, že každý nápoj se sladidly automaticky vede k přibírání.

Podstatný je vzorec chování. Pokud někdo pije nápoje bez cukru místo klasických sladkých limonád, postupně snižuje jejich množství a zároveň zlepšuje jídelníček, mohou mu pomoci. Pokud je ale pije celý den místo vody, používá je jako berličku při chutích a zároveň jí více sladkostí nebo fast foodu, výsledek může být opačný.

Právě proto se v posledních letech stále častěji zdůrazňuje, že sladidla nejsou kouzelný nástroj. Jsou spíše náhradou, která může být v určité situaci užitečná, ale sama o sobě neřeší hlavní problém: dlouhodobé stravovací návyky.

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Tady je potřeba rozlišovat dvě věci: bezpečnost a vhodnost pro každodenní životní styl. Schválená sladidla používaná v Evropské unii procházejí hodnocením bezpečnosti a mají stanovené přijatelné denní dávky. To znamená, že běžná konzumace v rámci limitů není totéž jako zdravotní hrozba.

Zároveň ale platí, že bezpečné neznamená automaticky prospěšné. To je u potravin častý rozdíl. Látka může být povolená a při běžném příjmu považovaná za bezpečnou, ale pořád nemusí být ideální jako každodenní základ pitného režimu.

U sladidel se výzkum nezastavuje. Sleduje se jejich možný vztah k chuti k jídlu, střevnímu mikrobiomu, metabolickým reakcím i dlouhodobým zdravotním dopadům. Výsledky nejsou černobílé. Část studií ukazuje, že náhrada cukru sladidly může pomoci snížit příjem energie. Jiné práce upozorňují, že dlouhodobé spoléhání na sladidla nemusí vést k lepší kontrole hmotnosti a může souviset s méně výhodnými návyky.

Aspartam, sukralóza, stévie Jaké sladidlo vybrat?

V nápojích se často používá kombinace více sladidel. Výrobci tím dosahují chuti, která se více podobá cukru a nemá výraznou pachuť. Nejznámější je aspartam, acesulfam K, sukralóza a steviol–glykosidy.

Co je to fenylketonurie?

Vzácná dědičná nemoc, při kterém tělo nedokáže zpracovat aminokyselinu fenylalanin. Pacienti musí celý život dodržovat přísnou nízkobílkovinnou dietu.

Aspartam patří k nejdiskutovanějším sladidlům. Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) pro něj má stanovený přijatelný denní příjem a pro běžnou populaci je při dodržení limitů považován za bezpečný. Výjimkou jsou lidé s fenylketonurií, kteří musí sledovat příjem fenylalaninu.

Sukralóza je další časté sladidlo, které má velmi vysokou sladivost. Stévie bývá vnímána jako přírodnější varianta, ale i tady platí, že výsledný produkt je sladidlo používané kvůli intenzivní sladké chuti. Přírodní původ tedy automaticky neznamená, že ji lze používat bez omezení nebo že nemůže udržovat chuť na sladké.

Pro běžného člověka není nejdůležitější znát chemický profil každého sladidla. Důležitější je sledovat množství a kontext: kolik takových nápojů pije, proč po nich sahá a zda mu pomáhají cukr omezit, nebo jen udržují závislost na sladké chuti.

Velký přehled sladidel v limonádách

SladidloKde se často používáJak chutnáCo je dobré vědětNa co si dát pozor
AspartamZero a light limonády, ochucené nápoje, žvýkačkySladká chuť blízká cukru, často v kombinaci s jinými sladidlyPatří mezi nejpoužívanější a nejvíce sledovaná sladidla. V EU má stanovený bezpečný denní limit.Nevhodný pro lidi s fenylketonurií. U citlivějších lidí může udržovat chuť na výrazně sladké nápoje.
Acesulfam KLimonády bez cukru, energetické nápoje, instantní nápojeRychlý sladký nástup, někdy lehce nahořklá dochuťČasto se kombinuje s aspartamem nebo sukralózou, protože společně vytvářejí plnější chuť.Kvůli intenzivní sladkosti může podporovat zvyk na velmi sladkou chuť.
SukralózaLight nápoje, sirupy bez cukru, proteinové nápojeVelmi sladká, chuťově stabilní, méně výrazná pachuťMá vysokou sladivost, proto se používá v malém množství.Nulová kalorická hodnota automaticky neznamená, že jde o ideální základ pitného režimu.
Steviol-glykosidy / stévieLimonády se stévií, ochucené vody, přírodněji laděné nápojeSladká chuť s typickou bylinnou nebo lehce lékořicovou dochutíČasto se prezentuje jako přírodnější alternativa, protože vychází z rostliny stévie.Přírodní původ neznamená, že je vhodné pít sladké nápoje bez omezení každý den.
CyklamátyNěkteré nápoje bez cukru, sirupy, stolní sladidlaSladká chuť, často méně výrazná než u jiných sladidelV EU jsou povolené, ale jejich používání se řídí limity.Stejně jako ostatní sladidla neřeší samotný návyk na sladkou chuť.
SacharinStolní sladidla, některé nápoje a nízkokalorické výrobkyVelmi sladký, může mít kovovou nebo nahořklou pachuťJedno z nejstarších náhradních sladidel. Dnes se často kombinuje s jinými sladidly.Chuťově nemusí sedět každému a u nápojů může posilovat preference výrazné sladkosti.

Zero limonáda není voda. Jak ze závislosti ven?

Zero limonáda může zahnat chuť na sladký nápoj, ale neměla by být základ pitného režimu. Zvlášť u lidí, kteří mají problém s chutěmi, večerním přejídáním nebo častým dojídáním sladkostí, může být výhodnější postupně snižovat intenzitu sladké chuti celkově.

Prakticky to může vypadat jednoduše. Místo tří plechovek denně si člověk nechá jednu. Další pití nahradí vodou, perlivou vodou, neslazeným čajem nebo vodou s plátkem citronu, okurky či máty. Cílem není trestat se nudným pitím, ale postupně naučit chuťové buňky, že každé napití nemusí být sladká odměna.

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Mýty a fakta O nápojích bez cukru

„Po sladidlech se přibírá automaticky“

Ne automaticky. Sladidla sama o sobě mají málo nebo žádné kalorie. Přibírání nastává tehdy, když celkově přijímáme více energie, než vydáváme. Sladidla k tomu mohou nepřímo přispět přes chutě, návyky nebo kompenzaci, ale nejsou samostatnou příčinou u každého člověka.

„Zero nápoje jsou zdravé“

To je příliš silné tvrzení. Přesnější je říct, že mohou být méně kalorickou alternativou ke slazeným limonádám. Zdravý základ pitného režimu z nich ale nedělá ani nápis bez cukru, ani nulová kalorická hodnota.

„Stévie je přírodní, takže je bez problému“

Přírodní původ neznamená automaticky ideální každodenní volbu. I sladidla na bázi stévie dodávají výraznou sladkou chuť a mohou udržovat zvyk na sladké nápoje.

„Když piju zero, můžu si dát víc jídla“

Úspora cukru v nápoji může být užitečná, ale snadno se ztratí, pokud ji člověk vykompenzuje větší porcí, dezertem nebo večerním mlsáním.

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