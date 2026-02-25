Proč záclony mizí z moderních interiérů a jaké typy rolet a žaluzií je nahrazují?

  8:30
Mladá generace dává přednost minimalistickým řešením. Klasické záclony a bytové textilie pak ustupují moderním řešením, jako jsou římské a blackout rolety, plisé žaluzie či automatizované stínění. Jaké rolety a žaluzie dnešní trh nabízí?

Římské rolety | foto: Shutterstock

Za dob našich babiček byly záclony nejen funkčním doplňkem domácnosti, ale plnily také funkci symbolického závoje, který byl nevyhnutelnou součástí výbavy každé nevěsty, bez ohledu na proměny trendů v oblasti svatební módy. Záclony byly po staletí zkrátka vnímány jako základ domova. Navzdory své jemnosti vytvářely hradbu bezpečí a domácí intimity. To se však postupně mění, důvodů je celá řada:

  1. Náročné a nezdravé retro
  2. Minimalismus
  3. Vítězství funkce a energetická úspora
  4. Chytré technologie

1 Náročné a nezdravé retro

„Proč nemáte záclony?“ diví se mnoho maminek v domácnostech dcer a synů při pohledu na odhalená okna, jako by jim hrozilo, že bez záclon nastydnou. Nároky mladších domácností jsou však mnoha ohledech úplně jiné, než byly dříve. Hlavními kritérii je dnes otevřený prostor s dostatkem přirozeného světla.

Přitom záclony nejen ubírají světlo, ale také opticky zmenšují a zatěžují prostor. Bytové textilie se pak celkově přesouvají na černou listinu řady lidí, protože chytají prach a řešením je pouze pravidelné praní a náročné, v mnoha případech životu nebezpečné opětovné věšení. Omezit „lapače prachu“ je pak naprosto nezbytné pro alergiky, a to jak kvůli prachu, tak i kvůli částečkám pylu, které v pylové sezóně hledají každou skulinu, jíž by mohly proniknout a dělat paseku v dýchacích cestách.

2 Minimalismus

K rozhodnutí zredukovat množství textilií nevedou mladé lidi zdaleka jen zdravotní hlediska. Současnému bytovému designu vévodí trend minimalismu a střídmosti v zařízení i barevném tónování domácnosti. Aktuálně dominují přírodní zemité barvy (krémová, béžová, písková), jednoduchost a čisté linie, které nahrazují nadbytečné dekorace v duchu „čím méně věcí, tím větší a vzdušnější prostor a lehčí úklid.“ I sebeněžnější záclony jsou opak minimalismu.

Výhody rolet a žaluzií:

  • Redukce textilií, které chytají prach
  • Flexibilnější řešení: zatemňovací funkce i regulace světla, snížení přehřívání
  • Energetická úspora
  • Automatizace stínění jako součást chytré domácnosti

3 Vítězství funkce a energetická úspora

Hlavní funkce klasických záclon je přitom jenom jedna – tedy poskytnout dostatek soukromí a přitom neubírat více světla, než je nezbytně nutné. Aktuální trh v oblasti bytových doplňků nabízí řadu jiných, multifunkčních řešení. Záclony pak pomalu ustupují roletám a žaluziím, které plní i další funkce, například zatemnění, tepelnou izolaci a vzhledem k nevyzpytatelné ceně energií i jejich úsporu.

Výhodou jsou snadno udržovatelné materiály a jednoduchá řešení bez nutnosti většího zásahu, například žaluzie s napínáním (bez vrtání do zdi). To vyhledávají nejen studenti a mladí lidé v nájemním bydlení, ale také mladé rodiny, které potřebují při zařizování domova hlavně flexibilitu.

Vnitřní řešení, jako jsou hliníkové žaluzie, sice poskytují dostatek soukromí, ale jako izolace příliš funkční nejsou, protože se působením tepla prohřívají a teplo pouští do místnosti. Trochu účinnější jsou pak textilní rolety, zejména typu „duette“ na bázi dvojitého plisé, které zadržují teplo u okenní tabule. Nejefektivnější je samozřejmě venkovní stínění, které zachytí a odrazí sluneční paprsek vně domu. Jeho nevýhodou je ale delší doba výroby a v případě bytových domů souhlas majitele.

Přehled hlavních typů rolet a žaluzií
Interiérové žaluzie:Rolety:Venkovní stínění:
Horizontální hliníkové žaluzieLátkové roletyVenkovní žaluzie
Dřevěné žaluzieŘímské roletyPředokenní rolety
Bambusové žaluzieRolety den-noc a zatemňovací (blackout) roletyMarkýzy
Vertikální žaluzieStřešní rolety (Velux typ)Zip screen systémy
Plisé žaluzie Kazetové roletyScreenové venkovní rolety
Žaluzie s napínáním bez vrtáníRolety s UV ochranouOkenice / posuvné panely

4 Automatizace

Chytrá domácnost, která rozhoduje o našem dobru, už dávno není jen výmysl science fiction. Ačkoli se s automatickým stíněním setkáváme především v kancelářských budovách, čím dál více je i součástí architektury moderních nízkoenergetických domů. Mladší generace také více spoléhá na ovládání přes mobilní aplikace či propojené s hlasovými asistenty. Chytré stínění, které automaticky reguluje světlo dle potřeby, je nejen pohodlné, ale také nabízí další úroveň energetické úspory.

Automatická stínící technika má samozřejmě také své nevýhody, počínaje výrazně vyšší pořizovací cenou, která se odvíjí a roste podle náročnosti řídících jednotek, senzorů i montáže. Nedávné zkušenosti s rozsáhlým blackoutem nás navíc upozornily na stinné stránky přílišné závislosti na energiích. Při výpadku proudu nebo technické závadě pak může být stínící technika neovladatelná a ne vždy disponuje nouzovým ovládáním.

Navíc všechna chytrá zařízení domácnosti jsou zranitelná vůči potenciálním kyberútokům a nedovolenému sběru dat o naší domácnosti a soukromém životě. V extrémním případě tak mohou zcela převrátit původní smysl záclon, které měly chránit naše soukromí.

