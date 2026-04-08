Proč prádlo zapáchá i po vyprání. Špatná přihrádka v pračce je častou příčinou

Většina z nás používá pračku několikrát týdně, přesto málokdo skutečně rozumí tomu, co se děje v dávkovacím šuplíku. Automatické pračky jsou navrženy tak, aby optimalizovaly spotřebu vody a energie, ale tato efektivita stojí a padá na správném dávkování detergentů. Pokud ignorujete rozdíly mezi jednotlivými přihrádkami, riskujete nejen nevzhledné skvrny na oblíbeném tričku, ale i postupné zanášení topného tělesa a tvorbu plísní uvnitř bubnu. Nevhodné použití pracích prostředků navíc zbytečně vytahuje peníze z vaší kapsy - průměrná česká domácnost vyplýtvá kvůli špatnému dávkování až 15 % pracích prostředků ročně, což v dnešních cenách představuje tisíce korun vyhozených doslova do kanálu.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Proč na správné přihrádce závisí životnost pračky i vaše peněženka

Moderní pračky pracují v přesně definovaných cyklech. Voda se do bubnu nedostává najednou, ale protéká jednotlivými částmi dávkovače podle toho, v jaké fázi se program nachází.

Pokud nasypete prášek do přihrádky určené pro aviváž, pračka ho do bubnu spláchne až v závěrečné fázi máchání. Výsledek? Prádlo bude plné chemie, která se nevyprala, může dráždit vaši pokožku a pračka bude po čase zapáchat.

Symboly, které pletou hlavu: I, II a květina

Většina praček na trhu (značky jako Bosch, Whirlpool, LG či Beko) používá standardizované značení. Přesto se v nich lidé často pletou.

  • Symbol I (nebo 1): Předpírka

Tato přihrádka je určena pro intenzivní praní velmi znečištěného prádla - například pracovních oděvů nebo dětského oblečení od bláta. Pokud nepouštíte program s předpírkou, tato část by měla zůstat prázdná.

  • Symbol II (nebo 2): Hlavní praní

Nejdůležitější sekce. Sem patří prací prášek, gel nebo prostředek na změkčení vody. Pračka tuto přihrádku vyplachuje jako první (u běžných programů).

  • Symbol květiny (nebo III): Aviváž a kondicionéry

Tato přihrádka bývá často nejmenší a má v sobě plastovou pojistku (sifon). Je určena pro prostředky, které mají přijít do kontaktu s prádlem až úplně nakonec.

Rychlý přehled dávkování pro maximální efektivitu
SymbolÚčelTyp prostředkuKdy použít
IPředpírkaSypký prášek (malé množství)Jen u silně znečištěného prádla
IIHlavní cyklusPrací gel, sypký prášek, odstraňovač skvrnStandardně u každého praní
KvětinaMácháníAviváž, ocet, vonné perličkyPro změkčení a vůni

Časté chyby při používání dávkovače

1. Gelové kapsle patří do bubnu, ne do šuplíku

Mnoho uživatelů se snaží vkládat gelové kapsle přímo do přihrádky pro hlavní praní. To je zásadní chyba. Kapsle se v šuplíku nestihne včas rozpustit, ucpe odtokové cesty a její zbytek pak stéká po stěnách pračky, kde tvoří slizovitý povlak. Kapsle vždy vhazujte přímo do bubnu pod prádlo.

2. Přelévání rysky „MAX“

U přihrádky na aviváž najdete vždy rysku označenou jako „MAX“. Pokud ji překročíte, spustí se tzv. násoskový efekt a aviváž vyteče do bubnu okamžitě spolu s práškem. Tím se neutralizuje účinek obou prostředků a prádlo nebude ani čisté, ani voňavé.

3. Zanedbávání údržby šuplíku

Zbytky prášku v kombinaci s vlhkostí v koupelně tvoří ideální živnou půdu pro plísně. Černý povlak v dávkovači není jen estetický problém; spory plísní se při každém praní dostávají do vláken vašeho oblečení. Nejméně jednou za měsíc byste měli celý šuplík vyjmout (většinou stačí stisknout pojistku u přihrádky na aviváž) a propláchnout ho horkou vodou s octem.

Jak ušetřit: Méně je někdy více

Lidé mají tendenci nadužívat prací prostředky v domnění, že více prášku znamená čistší prádlo. Opak je pravdou. Moderní koncentrované přípravky jsou velmi účinné.

Pokud dáte příliš mnoho prášku, pračka ho nedokáže dokonale vypláchnout a vy pak nosíte chemii přímo na kůži, což může vést k ekzémům a alergiím.

Navíc nadbytek pěny působí jako polštář, který brání mechanickému tření prádla o sebe, takže se nečistoty paradoxně uvolňují hůře. Pro běžně zašpiněné prádlo v oblasti s měkkou vodou stačí polovina doporučené dávky na obalu.

Tvrdá voda v ČR a její vliv

V mnoha oblastech Česka (zejména ve středních Čechách a na jižní Moravě) je voda velmi tvrdá. To ovlivňuje, jak se prášek rozpouští. Pokud máte tvrdou vodu, je lepší přidávat změkčovač (např. Calgon nebo obyčejnou sodu) přímo do přihrádky II k hlavnímu prostředku. Ochráníte tak topnou spirálu, jejíž oprava stojí v průměru 1 500 až 3 000 Kč.

Kdy přihrádky úplně vynechat?

Existují situace, kdy je lepší šuplík ignorovat:

  • Sportovní a funkční oblečení: Nikdy nepoužívejte aviváž (přihrádka s květinkou). Aviváž obalí vlákna, ucpe póry membrány a vaše drahé běžecké tričko nebo outdoorová bunda ztratí schopnost odvádět pot.

Praní na nízké teploty (30 °C): Sypký prášek se v šuplíku nemusí stihnout rozpustit. V tomto případě zvolte raději tekutý gel aplikovaný přímo do bubnu.

Proč prádlo zapáchá i po vyprání. Špatná přihrádka v pračce je častou příčinou

pračka

Většina z nás používá pračku několikrát týdně, přesto málokdo skutečně rozumí tomu, co se děje v dávkovacím šuplíku. Automatické pračky jsou navrženy tak, aby optimalizovaly spotřebu vody a energie,...

Káva není vždy vítěz. Srovnání tří povzbuzovačů ukazuje překvapivého favorita

Matcha je práškový čaj. Ten se v Japonsku pil už v 8. století.

Káva, matcha a čaj patří mezi nejoblíbenější povzbuzující nápoje na světě. Zatímco káva a čaj jsou již po mnoho let nestárnoucí klasikou, matcha se stala hitem poměrně nedávno. Každý z těchto nápojů...

6. dubna 2026  8:39

Konkurenční boj je v Česku tvrdý, e-shopy nasazují dvojí ceny

ilustrační snímek

Konkurenční prostředí mezi e-shopy patří v Česku k nejdrsnějším v Evropě. V přepočtu na obyvatele vykazuje republika jednu z největších hustot internetových obchodů. Jedním z průvodních jevů...

6. dubna 2026

