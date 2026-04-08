Proč na správné přihrádce závisí životnost pračky i vaše peněženka
Moderní pračky pracují v přesně definovaných cyklech. Voda se do bubnu nedostává najednou, ale protéká jednotlivými částmi dávkovače podle toho, v jaké fázi se program nachází.
Pokud nasypete prášek do přihrádky určené pro aviváž, pračka ho do bubnu spláchne až v závěrečné fázi máchání. Výsledek? Prádlo bude plné chemie, která se nevyprala, může dráždit vaši pokožku a pračka bude po čase zapáchat.
Symboly, které pletou hlavu: I, II a květina
Většina praček na trhu (značky jako Bosch, Whirlpool, LG či Beko) používá standardizované značení. Přesto se v nich lidé často pletou.
- Symbol I (nebo 1): Předpírka
Tato přihrádka je určena pro intenzivní praní velmi znečištěného prádla - například pracovních oděvů nebo dětského oblečení od bláta. Pokud nepouštíte program s předpírkou, tato část by měla zůstat prázdná.
- Symbol II (nebo 2): Hlavní praní
Nejdůležitější sekce. Sem patří prací prášek, gel nebo prostředek na změkčení vody. Pračka tuto přihrádku vyplachuje jako první (u běžných programů).
- Symbol květiny (nebo III): Aviváž a kondicionéry
Tato přihrádka bývá často nejmenší a má v sobě plastovou pojistku (sifon). Je určena pro prostředky, které mají přijít do kontaktu s prádlem až úplně nakonec.
|Symbol
|Účel
|Typ prostředku
|Kdy použít
|I
|Předpírka
|Sypký prášek (malé množství)
|Jen u silně znečištěného prádla
|II
|Hlavní cyklus
|Prací gel, sypký prášek, odstraňovač skvrn
|Standardně u každého praní
|Květina
|Máchání
|Aviváž, ocet, vonné perličky
|Pro změkčení a vůni
Časté chyby při používání dávkovače
1. Gelové kapsle patří do bubnu, ne do šuplíku
Mnoho uživatelů se snaží vkládat gelové kapsle přímo do přihrádky pro hlavní praní. To je zásadní chyba. Kapsle se v šuplíku nestihne včas rozpustit, ucpe odtokové cesty a její zbytek pak stéká po stěnách pračky, kde tvoří slizovitý povlak. Kapsle vždy vhazujte přímo do bubnu pod prádlo.
2. Přelévání rysky „MAX“
U přihrádky na aviváž najdete vždy rysku označenou jako „MAX“. Pokud ji překročíte, spustí se tzv. násoskový efekt a aviváž vyteče do bubnu okamžitě spolu s práškem. Tím se neutralizuje účinek obou prostředků a prádlo nebude ani čisté, ani voňavé.
3. Zanedbávání údržby šuplíku
Zbytky prášku v kombinaci s vlhkostí v koupelně tvoří ideální živnou půdu pro plísně. Černý povlak v dávkovači není jen estetický problém; spory plísní se při každém praní dostávají do vláken vašeho oblečení. Nejméně jednou za měsíc byste měli celý šuplík vyjmout (většinou stačí stisknout pojistku u přihrádky na aviváž) a propláchnout ho horkou vodou s octem.
Jak ušetřit: Méně je někdy více
Lidé mají tendenci nadužívat prací prostředky v domnění, že více prášku znamená čistší prádlo. Opak je pravdou. Moderní koncentrované přípravky jsou velmi účinné.
Pokud dáte příliš mnoho prášku, pračka ho nedokáže dokonale vypláchnout a vy pak nosíte chemii přímo na kůži, což může vést k ekzémům a alergiím.
Navíc nadbytek pěny působí jako polštář, který brání mechanickému tření prádla o sebe, takže se nečistoty paradoxně uvolňují hůře. Pro běžně zašpiněné prádlo v oblasti s měkkou vodou stačí polovina doporučené dávky na obalu.
Tvrdá voda v ČR a její vliv
V mnoha oblastech Česka (zejména ve středních Čechách a na jižní Moravě) je voda velmi tvrdá. To ovlivňuje, jak se prášek rozpouští. Pokud máte tvrdou vodu, je lepší přidávat změkčovač (např. Calgon nebo obyčejnou sodu) přímo do přihrádky II k hlavnímu prostředku. Ochráníte tak topnou spirálu, jejíž oprava stojí v průměru 1 500 až 3 000 Kč.
Kdy přihrádky úplně vynechat?
Existují situace, kdy je lepší šuplík ignorovat:
- Sportovní a funkční oblečení: Nikdy nepoužívejte aviváž (přihrádka s květinkou). Aviváž obalí vlákna, ucpe póry membrány a vaše drahé běžecké tričko nebo outdoorová bunda ztratí schopnost odvádět pot.
Praní na nízké teploty (30 °C): Sypký prášek se v šuplíku nemusí stihnout rozpustit. V tomto případě zvolte raději tekutý gel aplikovaný přímo do bubnu.