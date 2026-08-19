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Jaký materiál je nejlepší na léto?
V létě přinesou největší komfort při nošení lehké a prodyšné látky, které jsou vyrobeny z přírodních materiálů. Díky jejich jedinečným vlastnostem se nejen zmírňuje pocení v parných dnech, ale při správné péči budou oblíbené kousky čím dál pohodlnější. Po jakých materiálech během horkých dnů sáhnout?
- Bambus: Měkká tkanina s antibakteriálními vlastnostmi, choulostivá na aviváž, nesmí do sušičky.
- Bavlna: Tradiční savý a prodyšný materiál, při vyšších teplotách v sušičce se sráží.
- Hedvábí: Luxusně jemné vlákno chladící na dotek, vyžaduje ruční praní bez ždímání, škodí mu přímé slunce.
- Kašmír: Ultra lehký a prodyšný přírodní úplet, velmi náchylný k plstnatění, smí se sušit pouze naležato.
- Konopí: Extrémně odolný a vzdušný materiál s UV ochranou, za mokra je tuhý a snadno se mačká.
- Len: Vysoce prodyšná tkanina se skvělým odvodem vlhkosti, v sušičce se láme vlákno a silně se mačká.
- Merino vlna: Výborně termoreguluje a odolává zápachu, nesnese aviváž ani vysoké otáčky při odstřeďování.
- Modal: Hedvábně jemný a chladivý materiál z bukového dřeva, citlivý na mechanické odření a vysoké teploty.
- Mušelín: Mimořádně lehká a vzdušná gázovina, v sušičce se sráží a nesmí se žehlit, aby neztrácel texturu.
- Ramie: Pevné přírodní vlákno s jemným leskem podobné lnu, je náchylná k mačkání a vyžaduje šetrné praní.
- Viskóza: Splývavá a příjemně chladivá tkanina, za mokra ztrácí pevnost a snadno mění tvar.
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Jak pečovat o oblečení z přírodních materiálů?
Oblečení z přírodních materiálů je příjemné i během parných letních dnů, ale vyžaduje náročnější péči a údržbu. Nestačí ho jen hodit do pračky, do sušičky nebo pověsit uschnout ven na slunce. Stačí několik drobných chyb během praní a následného věšení a oblíbené kousky, které mají často vyšší pořizovací cenu než syntetické směsi z „fast fashion“, rychle ztratí tvar i barvy.
- Přírodní materiály při praní reagují velmi citlivě na vysoké teploty i silné odstřeďování.
- Použití nevhodného pracího programu často vede k mechanickému poškození vláken, ztenčení látky a nevratnému vytahování švů.
- Často je potřeba volit speciální prací prostředek a vyhnout se aviváži.
- Chyby lze udělat také při sušení, každý materiál vyžaduje speciální péči podle náchylnosti.
Odměnou za vaši starostlivost vám však bude oblečení, které budete nosit opakovaně s radostí.
|Materiál
|Proč je vhodný na léto?
|Jakou vyžaduje péči?
|Orientační cena trička
|Bambus
|Extrémně měkký, prodyšný, skvěle saje pot a má přirozené antibakteriální vlastnosti (nezapáchá ani při pocení). Na dotek příjemně chladí.
|Prát na 30–40 °C na jemný program, používat jemný tekutý prášek. Nepoužívat aviváž (ničí vlastnosti vlákna) a nesušit v sušičce.
|150 – 700 Kč
|Bavlna
|Přírodní, vysoce prodyšná, savá a hypoalergenní. Dobře snáší časté praní a je velmi příjemná na celodenní nošení.
|Prát na 30–40 °C (bílé až na 60 °C). Lze žehlit na vyšší teplotu. Sušení v sušičce je možné na mírný program, raději ale sušit na vzduchu.
|40 – 200 Kč
|Hedvábí
|Luxusní, velmi lehké a neuvěřitelně příjemné na kůži. Má termoregulační schopnosti – v horku příjemně chladí. Působí velice elegantně.
|Prát ručně nebo na speciální program pro hedvábí na 30 °C ve speciálním gelu bez enzymů. Neždímat kroucením, sušit ve stínu, žehlit na nízkou teplotu bez napařování.
|S podílem hedvábí od cca 500 Kč, z hedvábí od 1 300 Kč
|Kašmír
|Ultra jemný a lehký s vynikající termoregulací. Letní jemný kašmír dýchá, odvádí vlhkost a drží stálé mikroklima bez přehřívání.
|Prát ručně ve studené vodě (do 30 °C) s gelem na vlnu. Neždímat, jen jemně vymačkat do ručníku a sušit výhradně rozložené naležato.
|S příměsí kašmíru od caa 500 Kč, 100% kašmír od cca 2 500 Kč
|Konopí
|Mimořádně odolné, prodyšné a pevné vlákno s přirozenou UV ochranou a antibakteriálními účinky. Každým vypráním měkne a stává se pohodlnějším.
|Prát na 30–40 °C. Odolá i vyšším teplotám, ale šetrné praní prodlužuje životnost. Žehlit ještě mírně vlhké s vysokou teplotou/párou.
|100% konopné triko od cca 1 500 Kč
|Len
|Král letních materiálů. Má vynikající prodyšnost, pohlcuje vlhkost a okamžitě schne. Nepřilepuje se na kůži a vytváří typický nedbalý elegantní vzhled.
|Prát na 30–40 °C s jemným gelem. Nebělit, nesušit v sušičce (láme vlákna). Žehlit vlhké na vysokou teplotu, nebo nechat přirozeně zmačkané.
|450 – 1 500 Kč
|Merino vlna
|Dokonalá termoregulační schopnost – chladí i hřeje dle potřeby. Odvádí pot, je odolná vůči zápachu i po více dnech nošení a neškrábe.
|Prát na 30 °C na program Vlna s gelem na merino/vlnu bez lanolinu a enzymů. Nepoužívat aviváž! Sušit rozložené na plocho.
|800 – 2 500 Kč
|Modal
|Udržitelná forma viskózy z bukového dřeva. Je extrémně jemný, hebký, chladivý a saje o 50 % více vlhkosti než bavlna.
|Prát na 30–40 °C na jemný cyklus. Drží tvar i barvy lépe než bavlna. Sušit volně zavěšené, mačká se jen minimálně.
|200 – 600 Kč
|Mušelín
|Neskutečně lehký, vzdušný a prodyšný materiál se specifickou mačkanou texturou. Na těle je téměř neznatelný a nemusí se žehlit.
|Prát na 30 °C na šetrný program. Nesušit v sušičce, aby se nesrazila struktura. Nežehlit – ceněný je právě jeho přirozeně strukturovaný vzhled.
|300 – 1 100 Kč
|Ramie
|Podobná lnu, ale má jemný hedvábný lesk. Je pevná, velmi prodyšná, drží tvar a výborně saje vlhkost v horkých letních dnech.
|Prát na 30–40 °C na jemný program. Nesušit v sušičce. Žehlit ještě mírně vlhké s párou.
|800 – 1 800 Kč
|Viskóza
|Lehká, splývavá a příjemně chladivá tkanina vyrobená z dřevní celulózy. Pěkně pruží a neelektrizuje.
|Prát na 30 °C na jemný program naruby (za mokra slabne vlákno). Neždímat na vysoké otáčky, nesušit v sušičce. Žehlit na nízkou teplotu z rubu.
|350 – 800 Kč
Co prát na 60 stupňů?
Praní na vyšší teploty je pro důkladnou hygienickou očistu a spolehlivou likvidaci bakterií, roztočů či plísní nenahraditelné. Je však vhodné jen pro určitý typ materiálů.
- Do pračky na tuto teplotu patří především odolné přírodní materiály, jako je klasická bavlna a len (ručníky, ložní povlečení, utěrky, bavlněné spodní prádlo či látkové kapesníky).
- Naopak naprosto nevhodné jsou jemné a choulostivé tkaniny jako hedvábí, vlna, kašmír, bambus, viskóza, modal nebo elastické syntetické příměsi, pro které znamená takto vysoká teplota nenávratné sražení, zkroucení vláken nebo kompletní ztrátu tvaru a jemnosti.
- Vždy se proto raději řiďte pokyny na štítku konkrétního oděvu.
Vysoká teplota vody a agresivní prací prostředky s bělícími složkami navíc mohou způsobovat rychlejší vymývání pigmentů z textilu. Syté barvy pak působí zašle a vybledle již po několika týdnech nošení.
- Pro zachování pestrosti je klíčové používat tekuté gelové přípravky určené pro barevné prádlo, které se snadno rozpouštějí i při nižších teplotách.
- Vhodné je také prát oblečení výhradně naruby.
Jaký je rozdíl mezi saténem a hedvábím?
Rozdíl mezi saténem a hedvábím spočívá v tom, že hedvábí je konkrétní přírodní materiál, zatímco satén označuje způsob tkaní látky.
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Sražené tričko, křivé švy. Jak před nákupem číst nejen cedulky na oblečení
Jak správně sušit prádlo
Pokud jste zvyklí po vyprání prádlo zavěsit na sušák, možná ho nevědomky znehodnocujete právě tímto krokem. Především při sušení šatů dejte pozor na informace na cedulce od výrobce. Většina lidí často zavěšuje mokré šaty za ramínka nebo je upevňuje kolíčky přímo v ramenou. Těžká voda v mokré látce však táhne oděv dolů, což deformuje výstřih, ramínka i celkovou siluetu. Kolíčky navíc na jemné tkanině zanechávají nehezké vytlačené stopy, které se mnohdy nedají vyžehlit.
- Další rozšířenou chybou je sušení prádla na přímém slunci v domnění, že oblečení rychleji uschne.
- UV záření působí na textilní vlákna jako přirozené bělidlo, což vede k nenávratné ztrátě barevnosti i oslabení struktury materiálu.
- Látka navíc kvůli vysokému žáru přesychá, křehne a je daleko náchylnější k potrhání.
5 tipů, které prodlouží životnost oblečení
- Perte naruby: Chráníte tím lícovou stranu před mechanickým odíráním o buben pračky i ostatní oděvy, což předchází žmolkování a blednutí barev.
- Používejte tekutý gel a perte na nižší teplotu: Tekuté prací prostředky se lépe rozpouštějí a nezanechávají ve vláknech mikroskopické zbytky. Prací cyklus na 30 °C je pro běžné nošení plně dostačující.
- Šetřete s otáčkami při ždímání: Pro jemné a elastické materiály volte maximálně 600–800 otáček za minutu. Vysoké otáčky lámají textilní vlákna a vytahují švy.
- Sušte ve stínu a bez kolíčků na ramenech: Přímé slunce funguje jako silné bělidlo. Těžké nebo pletené kousky sušte rozložené naležato, lehkým šatům svědčí zavěšení přeložením napůl přes šňůru.
- Vynechte aviváž u funkčních a elastických oděvů: Aviváž obaluje vlákna, čímž ničí elasticitu (prádlo se nevratně vytahá) a u materiálů jako merino či bambus ucpává jejich prodyšnou strukturu.