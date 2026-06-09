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Proč influenceři rozřezávají úplně nové boty napůl a šídlem propichují podešev

Pavla Žáková
  8:30
Sociální sítě zaplavuje nový fenomén. Místo selfíček s umně servírovanými pokrmy se na nich čím dál častěji objevují influenceři, kteří řežou boty napůl, odlepují podrážky, propichují šídlem mezipodešev a nahlížejí do vnitřností obuvi. Co sledují a co se od nich naučit?

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Když v roce 2020 americký youtuber, povoláním kožedělník Rose Anvil, na videu rozsekl botu značky Dr. Martens, stal se z toho hit, za který mu výrobce nepoděkoval. Otevřená martenska prozradila, že místo tradiční konstrukce je plná lepidla a levných materiálů. Anvil se od té doby nezastavil, rozřezal kdejakou botu a svým fanouškům předvedl, co si nekupovat a kde naopak ceně odpovídá i kvalita.

Zatímco Anvil jde hlavně po klasických kožených pevných botách, jiní tvůrci, tedy spíš destruktoři, se s noži a nůžkami pouštějí do sportovní nebo vycházkové obuvi. Velmi často se na paškálu ocitají tenisky Adidas Samba (které ostatně řezal i Anvil), které se o to zasloužily svou dlouhou historií. Sahá až do roku 1949, kdy je vyrobil tvůrce značky Adi Dassler.

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Youtuber Rose Anvil, který proslul tím, že pilou, nožem a ševcovským šídlem rozkuchal mýtus zvaný Dr. Martens.

Více než 1000 sportovních bot rozříznutých napůl přináší britský web zaměřený na sportovní zboží. Boty tam nejen řežou, ale pomocí speciálních přístrojů měří tloušťku podešve, odolnost proti nárazu, kvalitu odpružení nebo ohebnost.

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Boty se řežou i v Česku. Proč?

Také v českých kruzích se boty ocitají čím dál častěji „na pitevním stole“. Český trend je ale živený trochu jiným zájmem, vychází ze zájmu o zdravou obuv, tedy takovou, která bude nohu co nejméně omezovat a dopřeje jí dostatek místa pro přirozený pohyb.

A jak jinak zjistit, zda se má chodidlo v botě opravdu jako v bavlnce? Nejlepší je botu „odstrojit“ a podívat se přímo dovnitř. A protože řezání bot je docela drahý špás, dělí se dobrovolní testeři o své poznatky na sociálních sítích, které jsou pak plné srovnávacích fotek a jejich komentářů.

Jejich autoři sledují zejména to, zda prsty nejsou ve špičce stísněné, případně je zajímá i drop a tloušťka podrážky. Pro boty, ve kterých se člověk cítí skoro jako naboso, se vžil pojem barefoot. Někteří odborníci proti nim měli a mají výhrady, jiní je doporučují. A právě proto se do řezání bot napůl vrhla i fyzioterapeutka a podiatrička z Roudnice nad Labem Edita Prošková, která je aktivní hned v několika skupinách na sociálních sítích.

Co prozradí bota rozříznutá napůl? Fyzioterapeutku Editu Proškovou zajímalo hlavně provedení a tloušťka podešve u klasické a barefooty obuvi.

„Rozřezali jsme doma několikery boty v rámci příprav na přednášku na KABO, kdy jsem chtěla ukázat, že podešve klasické obuvi jsou mnohdy podobné barefoot,“ vysvětlila redakci, proč se vrhla do takového experimentu. Výsledky byly podle ní přesvědčivé: ukázali, že na trhu se dá najít spousta bot, které jsou i tenčí než samotné barefooty, a obavy z nedostatečné podešve u barefootu jsou proto liché. Jak ale zdůraznila, to, co zdravé boty odlišuje od těch ostatních, je především anatomická špička, které tvarem odpovídá noze.

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Řezání bot není jen drahý špás

Řezání bot je tak nejen drahý koníček a trend na sociálních sítích, ale důležitá pomůcka pro každého, kdo se chystá pořídit boty, které něco vydrží a budou dostatečně pohodlné. „Odstrojená“ bota ukáže

  • konstrukci,
  • typ šití či lepení, případně to, zda šití není jen na ozdobu,
  • počet vrstev mezipodešve i použité materiály,
  • přítomnost pěnové výplně,
  • ale také vnitřní tvar boty, který nemusí vždy odpovídat stélce,
  • sklon podrážky (drop),
  • a hlavně prostor ve špičce.

Pokud se právě chystáte do bot zainvestovat, zkuste se nejdřív podívat na internet, zda tam právě ty vyhlédnuté nenajdete rozpitvané do poslední nitky.

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Témata: Influencer, šídlo

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