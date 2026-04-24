Přiznání influencerky: Nechtěla jsem už sedět jedním zadkem na deseti židlích

Veronika Reicheltová
  8:30
Buduje úspěšnou značku šperků, uvádí na trh inovativní proteinové drinky a svépomocí rekonstruuje dům. Jak zvládá influencerka Dominika Šťovíčková delegování práce a proč platí, že méně je někdy více? A co by poradila všem ženám, které chtějí začít s podnikáním?
Influencerka a podnikatelka Dominika Šťovíčková, známá jako Mamadomisha. | foto: Dominika Šťovíčková

Mnozí ji znají ze sociálních sítí pod přezdívkou Mama Domisha. Influencerka Dominika Šťovíčková však nesdílí jen momentky ze života. Vybudovala impérium na oříškových máslech, ale zažila i momenty, kdy chtěla všechno stopnout. Otevřeně mluví o tom, proč některé projekty pohřbila a jak dnes Češi utrácejí za jídlo i bydlení. „Někdy je potřeba si přiznat, že méně je více, a soustředit se na to, co má opravdu smysl a budoucnost,“ říká Šťovíčková.

Jste pravá multipotenciálka, podnikáte v několika různých oborech. Který byl největší výzvou? A který vás nejvíc překvapil?

Největší výzvou je pro mě bezpochyby náš nejnovější startup s proteinovými nápoji. Doposud jsem podnikala spíše v menších projektech, které byly sice úspěšné, ale zdaleka ne tak interně náročné. Stále se věnuji i šperkům Ushi.cz, chystáme novou kolekci a zkoušíme i nový výrobní postup. Ushi už ale fungují pět let, mají stabilní místo na trhu a daří se jim dobře i bez větších zásahů.

Drinky Goated jsou oproti tomu úplně jiný svět. Učíme se spoustu nových věcí, od komunikace přes externí softwary, až po vývoj obalů a samotné uvedení značky na trh. Je to velká výzva, ale zároveň nás to neskutečně baví. Věřím, že Goated drinky budou brzy všude a bude je znát každý, kdo se stará o své tělo a chce mu dopřát to nejlepší.

Dominika Šťovíčková (Mamadomisha) tvoří pár s Erikem Meldikem (ViralBrothers). Mají spolu dvě děti.

Konec sezení na deseti židlích

Mohlo by se zdát, že na co sáhnete, to se vám daří. Zažila jste i nějaký moment, kdy jste to měla chuť vzdát?

Podnikám už téměř deset let, takže samozřejmě přišly i chvíle, kdy jsem si nebyla jistá, kudy dál. Některé projekty dnes už aktivní nejsou, ale není to proto, že by šlo o selhání. Spíš jsem se rozhodla jim dál nevěnovat energii, protože jsem v nich neviděla dostatečný potenciál.

Postupem času jsem si uvědomila, že i když mám ráda více věcí najednou, nechci sedět „jedním zadkem na několika židlích“ za každou cenu. Někdy je potřeba si přiznat, že méně je více, a soustředit se na to, co má opravdu smysl a budoucnost. Právě to mi pomáhá vydržet. Vědomí, že energii dávám do projektů, kterým skutečně věřím.

Jak k vám přicházejí nápady na nové projekty?

Je to různé. Jsem poměrně kreativní člověk, takže nápady přicházejí v podstatě neustále. Důležité ale je, který z nich zaujme nejen mě, ale i mé okolí. Právě v momentě, kdy cítím, že myšlenka rezonuje i s ostatními, často přijde ten správný impuls pustit se do její realizace.

Čechům chybí bílkoviny, v košíku mají zbytečnosti

Vaše ořechová másla a další potraviny sázejí na kvalitní suroviny. Je podle vás něco, co Češi při nákupu potravin podceňují a co by nemělo v košíku chybět?

Myslím si, že Češi podceňují hlavně dostatek bílkovin a vlákniny. Právě i proto jsme vytvořili drink Goated. Je to mléčný produkt, který chutí připomíná kakao nebo mléčný nápoj z dětství, ale zároveň obsahuje 33 gramů proteinu v jedné dávce. Podle mě by se Češi měli naučit zařazovat více kvalitních bílkovin do jídelníčku, protože právě ty mají velký vliv na energii během dne, regeneraci i celkové zdraví do budoucna.

Kdo je Dominika Šťovíčková?

Dominika Šťovíčková (Mamadomisha)

Influencerka Dominika Šťovíčková si získala přízeň fanoušků sdílením momentů ze života. Spolu s partnerem Petrem Melicheríkem na instagramových účtech společně oslovují více než 1,2 milionů sledujících.

  • Jejími tématy jsou zdravý životní styl, strava, cvičení, cestování nebo rodinný život s malými dětmi.
  • Věnuje se také rekonstrukci vlastního bydlení a tipům pro domácnost.

A co jsou za vás naopak zbytečné výdaje, na kterých sama ráda ušetříte?

Já osobně trochu bojuji s investicemi do marketingu. Respektive do tvorby obsahu na sociální sítě pro naše značky. Vím, že je to důležité, ale zároveň na to často není dostatek prostoru. Navíc mám velmi jasnou vizi, a právě proto mám někdy obavu, že ji nikdo nezpracuje tak, jak bych si představovala.

I z toho důvodu třeba Ushi nejsou na sociálních sítích tak aktivní, jak by mohly být, a přitom věřím, že by jim větší aktivita přinesla ještě lepší prodejní výsledky. Je to oblast, kterou právě teď řeším a snažím se ji posunout dál.

Designový byt za pár korun

Dá se proměnit interiér i pokud nemáme velký rozpočet?

Tohle je moje parketa. Náš dům rekonstruujeme svépomocí už několik let, a i když jsem se do toho teď opřela ještě víc, stále si myslím, že ekonomicky dává mnohem větší smysl chytrá proměna než všechno vybourat a stavět znovu.

Za mě je jeden z nejlepších life hacků při rekonstrukci polep nábytku. Ať už od profesionálů, nebo pomocí fólie z běžného hobby marketu. Dokáže doslova proměnit celý interiér, nestojí moc a přitom přinese opravdu designový výsledek.

Jak vypadá váš šatník? Najde se v něm fast fashion, udržitelné kousky nebo i něco z druhé ruky?

Asi od všeho trochu. Módu mám moc ráda, ale není to úplně moje hlavní vášeň a rozhodně se nepovažuji za odborníka, i když bych někdy ráda byla. Pořád si vlastně hledám, co je opravdu můj styl, takže v mém šatníku najdete opravdu různorodé kousky.

Dominika Šťovíčková (Mamadomisha) s partnerem Erikem Meldikem.

Co byste poradila ženám, které se bojí, že při rozjezdu podnikání nezvládnou skloubit rodinu a kariéru?

Řekla bych jim hlavně to, že všechno jde, když člověk opravdu chce. Spousta věcí se dá řešit večer místo sledování televize nebo bezcílného scrollování na sociálních sítích. Na začátku je to samozřejmě náročné, ale často je nejdůležitější prostě začít.

Když člověk opravdu chce, vždycky si nějaké řešení najde. A jakmile to situace dovolí, může část práce začít delegovat. Nemyslím si, že existuje ideální chvíle, důležité je udělat ten první krok.

Bez dostatečného a pravidelného přísunu tekutin nebude dětem pořádně fungovat tělo ani mozek. Jenže jako musíte do auta nalít správné palivo, aby jelo jako drak, tak musí křehký organismus dostat...

Vstupuje do cizích domácností a obyvatelům radí, jak je funkčně uspořádat a vylepšit. Lucie Kocman, spoluzakladatelka projektu O domově, přitom není žádný pedant. Naopak. Mít neustále uklizeno je...

Zatímco v Česku lidé u hypotéky počítají každou desetinu procenta a ceny bytů v Praze doslova lámají rekordy, realitní trh ve Švýcarsku funguje úplně jinak. Samotný dluh nikdo nepovažuje za problém,...

Ještě před nedávnem to vypadalo, že klasickým skleněným skleníkům odzvonilo. Trh zaplavila levnější řešení se snadnou montáží. Čeští zahradníci však zjišťují, že krása a dlouhověkost tradičního skla...

Může se zdát, že spoření a investice jsou výsadou mladých, kteří těží z výhody dlouhého časového horizontu pro zhodnocení financí. Při zvolení správné strategie však můžete efektivně začít budovat...

Průměrný Čech utratí za obědy v restauracích částky, které by bez problémů pokryly luxusní dovolenou nebo splátku nového auta. Přesto se do vaření mnozí z nás nehrnou. Buď se bojíme ztráty času, nebo...

Většina lidí řeší párování vína až ve chvíli, kdy stojí před regálem nebo vinným lístkem. Jenže v tu chvíli už bývá pozdě. Pokud špatně zvolíte jídlo nebo jeho úpravu, žádné víno vás nezachrání a...

Fanoušci ságy Star Wars se po sedmi letech dočkají nového celovečerního filmu. Premiéra snímku Mandalorian a Grogu je naplánována na květen, ale už teď se téma propisuje do českého bankovnictví....

Trápí vás odolná skvrna na oblíbeném tričku? Zapomeňte na přípravky plné chemie. Nejúčinnějším odstraňovačem nečistot na oblečení je vynález z 19. století. Prozradíme vám, proč je tento nenápadný...

Jedním z nejjednodušších způsobů, jak ušetřit za jídlo, je vařit doma. Mnoho delikates zvládnete uvařit sami i za zlomek ceny, neplatí to však zdaleka pro všechna jídla. U některých jídel totiž může...

Vlivem války a složité logistiky roste riziko prodeje nekvalitních paliv, která jsou pro moderní motory fatální. Škody se často šplhají k padesáti tisícům korun, přesto se řidiči u pojišťoven pomoci...

V povlečení se odehrává téměř třetina života. Přesto právě při jeho výběru mnoho domácností dělá chyby. Levné materiály sice lákají nízkou cenou, po několika praních však ztrácejí tvar, šisují a...

Vitamin C patří mezi nejčastěji užívané vitaminy. Lidé po něm sahají hlavně ve chvíli, kdy cítí nachlazení nebo únavu. Ve skutečnosti ale v těle zastává mnohem víc funkcí, než si většina lidí...

Špatně skladované víno ztrácí chuť, aroma i hodnotu. Často dřív, než ho vůbec otevřete. Přitom stačí jediný detail: chybné uskladnění. Správně vybraná vinotéka dokáže víno nejen ochránit, ale výrazně...

Zatímco v minulých týdnech jsme o výrazných slevách trochu snili, tentokrát se s výbornými cenovkami roztrhl pytel. Vybrané položky pořídíme až o 68 procent levněji. V letákové hitparádě pro tento...

Levný pytel hlíny vám může na první pohled ušetřit desítky korun. Ve skutečnosti však často rozhoduje o tom, jestli rostliny porostou, nebo začnou chřadnout. Rozdíly mezi substráty totiž nejsou vidět...

