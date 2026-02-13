Motosalon 2026: Brněnské výstaviště jako hlavní město motorkářů
Od 5. do 8. března 2026 se brněnské výstaviště BVV promění v centrum motocyklového světa. Pro začátečníka je to ideální příležitost, jak si prohlédnout desítky strojů na jednom místě.
Pod záštitou motocyklové sekce Svazu dovozců automobilů (SDA) zde uvidíte to nejlepší od světových gigantů i domácí legendy.
Velkým lákadlem pro domácí publikum bude expozice značky Jawa, která v Brně tradičně představuje novinky cílené na český trh a rozšiřuje své portfolio o stroje pro náročnější jezdce. Světoví lídři jako Honda, BMW či KTM pak přivážejí klíčové inovace pro sezónu 2026. Pro začátečníky bude zásadní zejména praktická ukázka technologií usnadňujících ovládání, jako je automatická spojka E-Clutch nebo prezentace rozšiřující se nabídky elektrických modelů pro městskou mobilitu.
Kromě techniky veletrh nabídne také odborný doprovodný program v podobě kaskadérských vystoupení, přednášek renomovaných instruktorů bezpečnosti a specializovanou Ladies Zone. Expozice tak poskytnou přímý kontakt s experty, kteří začínajícím jezdcům pomohou s orientací v technických parametrech i výběrem vhodné výbavy.
Jak vybrat první motorku podle řidičského průkazu a postavy?
Než se zamilujete do konkrétního stroje, musíte mít jasno v legislativě. V Česku platí jasná pravidla rozdělená podle věku a výkonu. Pokud je vám 18 let, cílíte na skupinu A2 (do 35 kW). Starší 24 let (nebo 20 s dvouletou praxí) už mohou řídit cokoli ze skupiny A.
Klíčovým faktorem je ergonomie. Na Motosalonu si na motorku můžete sednout. Jako začátečník byste měli mít obě nohy (ideálně celými chodidly) pevně na zemi. Dodává to jistotu při manipulaci na místě a na křižovatkách. Sledujte také hmotnost. Motorka, která váží 250 kg, se sice na dálnici nepohne, ale v první pomalé zatáčce nebo při parkování vás může vytrestat. Pro start jsou ideální stroje s mokrou hmotností kolem 180–200 kg.
Najděte kategorii, která odpovídá vašemu stylu
Na trhu existuje několik kategorií:
- Naked bikes (naháče): Nejoblíbenější volba pro začátečníky. Jsou lehké, obratné a mají vzpřímený posed. Skvěle se ovládají v městském provozu i na okreskách. Příkladem jsou stroje jako Honda CB500 Hornet nebo Kawasaki Z650.
- Cestovní endura: Pokud vás lákají delší trasy a pohodlí, je to správná cesta. Nabízejí skvělý výhled a ochranu proti větru (např. nový BMW F450GS). Pozor však na výšku sedla, bývají vyšší.
- Cruisery a choppery: Nízké těžiště a styl. Jsou stabilní v přímém směru, ale hůře se s nimi manévruje v utažených zatáčkách.
- Sportovní motorky: Vypadají nejlépe, ale pro začátečníka jsou často nejméně vhodné. Nutí vás k agresivnímu posedu, který po hodině jízdy unavuje zápěstí a omezuje rozhled.
Na veletrhu si vyzkoušejte všechny tyto typy. To, co vypadá dobře na fotce, vám v praxi nemusí vyhovovat kvůli úhlu kolen nebo sklonu zad.
Proč je investice do kvalitní výbavy stejně důležitá jako motorka sama?
Mnoho nováčků udělá chybu, že utratí celý rozpočet za motorku a na oblečení jim zbyde pár tisíc. To je hazard. Kvalitní výbava není jen o bezpečnosti, ale i o tepelném komfortu – a unavený, promrzlý motorkář dělá chyby.
Základem je homologovaná přilba. Nekupujte ji online, musí vám sedět tak těsně, že si skoro koušete do tváří. Dnes je standardem i v Česku využívat airbagové vesty. Ceny se pohybují od 10 do 25 tisíc Kč a dokážou ochránit páteř a hrudník způsobem, který klasický chránič páteře nezvládne. Dále potřebujete rukavice s chrániči kloubů a boty s pevnou ochranou kotníku. Investice do kompletní výbavy (přilba, bunda, kalhoty, boty, rukavice) se obvykle pohybuje mezi 30 a 50 tisíci korunami, pokud sáhnete po ověřených značkách dostupných u českých prodejců.
Jaké chyby dělají začátečníci nejčastěji?
Největší chybou je nákup „očima“ a podlehnutí tlaku okolí. Často slyšíme: „Kup si rovnou litr, ať ho za rok neprodáváš.“ To je nebezpečný mýtus. Na slabší motorce (např. 300–500 ccm) se naučíte techniku jízdy mnohem rychleji, protože vás stroj neděsí. Budete se soustředit na stopu a brzdění, ne na to, jak přežít akceleraci.
Při výběru u prodejce nebo na bazaru se ptejte na:
- Servisní intervaly: Moderní stroje mají intervaly i 15 000 km, což šetří peníze.
- Dostupnost náhradních dílů: U některých značek můžete na díly po pádu čekat i několik týdnů.
- Elektronické asistenty: ABS je dnes povinné, ale kontrola trakce nebo jízdní režimy (např. režim „Rain“ se sníženým výkonem) jsou pro začátečníka skvělým pomocníkem. Revolucí pro rok 2026 je spojka E-Clutch, která eliminuje riziko nechtěného zhasnutí motoru při rozjezdu.