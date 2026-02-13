Příprava na Motosalon: Jak vybrat první motorku pro začátečníka

Autor:
  5:00
Brněnské výstaviště se v březnu stane dějištěm největšího středoevropského veletrhu dvou kol, který zásadně ovlivní trh s motocykly pro nadcházející sezónu. Pro začínající jezdce, kteří se připravují na svou první sezónu, představuje brněnské výstaviště místo, kde lze v reálném čase porovnat ergonomii a technické parametry napříč celým spektrem značek. Klíčem k úspěšnému výběru však není estetika stroje, ale shoda mezi legislativními limity, fyzickými dispozicemi jezdce a reálnými náklady na provoz, které se u jednotlivých kategorií zásadně liší.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Honda

Motosalon 2026: Brněnské výstaviště jako hlavní město motorkářů

Od 5. do 8. března 2026 se brněnské výstaviště BVV promění v centrum motocyklového světa. Pro začátečníka je to ideální příležitost, jak si prohlédnout desítky strojů na jednom místě.

Pod záštitou motocyklové sekce Svazu dovozců automobilů (SDA) zde uvidíte to nejlepší od světových gigantů i domácí legendy.

Velkým lákadlem pro domácí publikum bude expozice značky Jawa, která v Brně tradičně představuje novinky cílené na český trh a rozšiřuje své portfolio o stroje pro náročnější jezdce. Světoví lídři jako Honda, BMW či KTM pak přivážejí klíčové inovace pro sezónu 2026. Pro začátečníky bude zásadní zejména praktická ukázka technologií usnadňujících ovládání, jako je automatická spojka E-Clutch nebo prezentace rozšiřující se nabídky elektrických modelů pro městskou mobilitu.

Kromě techniky veletrh nabídne také odborný doprovodný program v podobě kaskadérských vystoupení, přednášek renomovaných instruktorů bezpečnosti a specializovanou Ladies Zone. Expozice tak poskytnou přímý kontakt s experty, kteří začínajícím jezdcům pomohou s orientací v technických parametrech i výběrem vhodné výbavy.

Jak vybrat první motorku podle řidičského průkazu a postavy?

Než se zamilujete do konkrétního stroje, musíte mít jasno v legislativě. V Česku platí jasná pravidla rozdělená podle věku a výkonu. Pokud je vám 18 let, cílíte na skupinu A2 (do 35 kW). Starší 24 let (nebo 20 s dvouletou praxí) už mohou řídit cokoli ze skupiny A.

Klíčovým faktorem je ergonomie. Na Motosalonu si na motorku můžete sednout. Jako začátečník byste měli mít obě nohy (ideálně celými chodidly) pevně na zemi. Dodává to jistotu při manipulaci na místě a na křižovatkách. Sledujte také hmotnost. Motorka, která váží 250 kg, se sice na dálnici nepohne, ale v první pomalé zatáčce nebo při parkování vás může vytrestat. Pro start jsou ideální stroje s mokrou hmotností kolem 180–200 kg.

Najděte kategorii, která odpovídá vašemu stylu

Na trhu existuje několik kategorií:

  • Naked bikes (naháče): Nejoblíbenější volba pro začátečníky. Jsou lehké, obratné a mají vzpřímený posed. Skvěle se ovládají v městském provozu i na okreskách. Příkladem jsou stroje jako Honda CB500 Hornet nebo Kawasaki Z650.
  • Cestovní endura: Pokud vás lákají delší trasy a pohodlí, je to správná cesta. Nabízejí skvělý výhled a ochranu proti větru (např. nový BMW F450GS). Pozor však na výšku sedla, bývají vyšší.
  • Cruisery a choppery: Nízké těžiště a styl. Jsou stabilní v přímém směru, ale hůře se s nimi manévruje v utažených zatáčkách.
  • Sportovní motorky: Vypadají nejlépe, ale pro začátečníka jsou často nejméně vhodné. Nutí vás k agresivnímu posedu, který po hodině jízdy unavuje zápěstí a omezuje rozhled.

Na veletrhu si vyzkoušejte všechny tyto typy. To, co vypadá dobře na fotce, vám v praxi nemusí vyhovovat kvůli úhlu kolen nebo sklonu zad.

Proč je investice do kvalitní výbavy stejně důležitá jako motorka sama?

Mnoho nováčků udělá chybu, že utratí celý rozpočet za motorku a na oblečení jim zbyde pár tisíc. To je hazard. Kvalitní výbava není jen o bezpečnosti, ale i o tepelném komfortu – a unavený, promrzlý motorkář dělá chyby.

Základem je homologovaná přilba. Nekupujte ji online, musí vám sedět tak těsně, že si skoro koušete do tváří. Dnes je standardem i v Česku využívat airbagové vesty. Ceny se pohybují od 10 do 25 tisíc Kč a dokážou ochránit páteř a hrudník způsobem, který klasický chránič páteře nezvládne. Dále potřebujete rukavice s chrániči kloubů a boty s pevnou ochranou kotníku. Investice do kompletní výbavy (přilba, bunda, kalhoty, boty, rukavice) se obvykle pohybuje mezi 30 a 50 tisíci korunami, pokud sáhnete po ověřených značkách dostupných u českých prodejců.

Jaké chyby dělají začátečníci nejčastěji?

Největší chybou je nákup „očima“ a podlehnutí tlaku okolí. Často slyšíme: „Kup si rovnou litr, ať ho za rok neprodáváš.“ To je nebezpečný mýtus. Na slabší motorce (např. 300–500 ccm) se naučíte techniku jízdy mnohem rychleji, protože vás stroj neděsí. Budete se soustředit na stopu a brzdění, ne na to, jak přežít akceleraci.

Při výběru u prodejce nebo na bazaru se ptejte na:

  • Servisní intervaly: Moderní stroje mají intervaly i 15 000 km, což šetří peníze.
  • Dostupnost náhradních dílů: U některých značek můžete na díly po pádu čekat i několik týdnů.
  • Elektronické asistenty: ABS je dnes povinné, ale kontrola trakce nebo jízdní režimy (např. režim „Rain“ se sníženým výkonem) jsou pro začátečníka skvělým pomocníkem. Revolucí pro rok 2026 je spojka E-Clutch, která eliminuje riziko nechtěného zhasnutí motoru při rozjezdu.
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Mazlíčci čtenářů iDNES.cz jsou lékem na únorový splín. Potěšte se fotogalerií

Hope Dream Zlatá kudrnka

Sníh, ledový vítr, málo sluníčka a zima mohou i náladu poslat pod bod mrazu. Kdo však zimní splín neřeší, jsou naši čtyřnozí kamarádi. Vybrali jsme pro vás téměř stovku opravdu povedených čtenářských...

Konec zabijaček v Čechách? V oblibě jsou stále více pseudozabijačky, líčí řezník

Premium
ilustrační snímek

Jeden z největších zimních kulinářských zážitků je na ústupu. Nemůže za to zlý Brusel, jak by se snad mohlo zdát s ohledem na lavinu tamějších „bohulibých“ nápadů, ale naše vlastní lenost, píše...

Je váš iPhone bezpečný? Přinášíme seznam těch, kterým končí podpora

iPhone 11 Pro a iPhone 12 Pro

Používáte iPhone starší než 7 let? Pak už nemáte záruku, že bude podporovat nejnovější operační systém iOS 26, který Apple představil loni. Ale i mladší modely s ním mohou mít problém, nebude vám na...

Nejdřív plať, pak nakupuj. Aldi v Londýně zkouší poplatky za vstup do obchodu

Obchody Aldi v Británii se pyšní nejmodernějšími technologiemi. Místo...

Supermarket Aldi ve východním Londýně šokoval zákazníky nečekanou novinkou: zpoplatnil vstup částkou 10 liber (necelých 280 korun). Peníze jim odečte z účtenky hned po nákupu. Co když ale nakoupí za...

Jak zlevnit potraviny? Ministr chystá plán: zřídí ombudsmana a monitor cen

Premium
Sleva deset procent na potraviny pro seniory nad 65 let nezaujala ani v Hradci...

Jedním z hlavních předvolebních taháků nyní vládní SPD byly levné potraviny. Strana objížděla s Jarmarky celou republiku a nabízela jídlo za „férové“ ceny. Nyní se téma přelilo do vládní agendy. Je...

Příprava na Motosalon: Jak vybrat první motorku pro začátečníka

Honda CB1000 GT

Brněnské výstaviště se v březnu stane dějištěm největšího středoevropského veletrhu dvou kol, který zásadně ovlivní trh s motocykly pro nadcházející sezónu. Pro začínající jezdce, kteří se připravují...

13. února 2026

Test pesticidů v růžích: Některé tradiční dárky k Valentýnu byly plné chemie

Premium
ilustrační snímek

Jedním z atributů svatého Valentýna, patrona všech zamilovaných, jsou růže. Zdánlivě bezchybné květiny, které koupíte v některých květinářstvích, by však světci velkou radost neudělaly. Zůstávají...

13. února 2026

Nejdřív plať, pak nakupuj. Aldi v Londýně zkouší poplatky za vstup do obchodu

Obchody Aldi v Británii se pyšní nejmodernějšími technologiemi. Místo...

Supermarket Aldi ve východním Londýně šokoval zákazníky nečekanou novinkou: zpoplatnil vstup částkou 10 liber (necelých 280 korun). Peníze jim odečte z účtenky hned po nákupu. Co když ale nakoupí za...

12. února 2026  8:30

Kreditní karta jako dobrý sluha: Jak využít cashback při nákupu elektroniky

Ilustrační snímek

Při nákupu nového telefonu, notebooku nebo televize většina z nás automaticky sahá po platební kartě. Málokdo se však pozastaví nad tím, že volba mezi debetní a kreditní může znamenat rozdíl několika...

12. února 2026

Valentýn 2026 v Česku: Průzkum ukazuje obrat v postojích Čechů i jejich výdajích

Valentýn jako z pohádky

Valentýn v Česku prochází zásadní proměnou. Zatímco obchodní řetězce sází na červené dekorace a tematické akce, většina Čechů svátek svatého Valentýna otevřeně odmítá. Ti, kteří jej přesto slaví, se...

11. února 2026

Necháváte si na mobilu pořád zapnutou WiFi? Riskujete útok i rychlé vybití

V mrazech je lépe používat telefon venku co nejkratší dobu.

Necháváte si neustále zapnutou WiFi na mobilu? Možná se tím vystavujete zbytečnému riziku. Váš smartphone se totiž pořád aktivně dotazuje okolí a hledá sítě, které zná z minulosti, čímž o vás...

11. února 2026  8:30

Zimní únava vs. deprese: Jak poznat rozdíl a kdy jít k lékaři

ilustrační snímek

S příchodem krátkých dní, šedé oblohy a mrazivého počasí se v české společnosti pravidelně otevírá téma, které bylo dříve často bagatelizováno jako pouhá lenost či nedostatek pevné vůle. Odborníci...

11. února 2026

3 doplňky stravy, které zlepší paměť, zpomalí stárnutí a pomohou shodit kila

Spojte příjemné s užitečným. Namísto po prášku sáhněte po partnerovi či...

Pokud vás trápí zhoršující se paměť nebo se bojíte předčasného stárnutí, zaměřte se na potravinové doplňky, které osvěží mozek a zlepší soustředění. Blahodárně působí na zdraví celého těla a pomohou...

10. února 2026  8:30

Veletrh For Pasiv 2026 v Praze: Na co se zaměřit, pokud plánujete stavět

Ukázka pasivního domu

Rostoucí ceny energií a přísnější normy mění české stavebnictví. Veletrh For Pasiv 2026, který proběhne od 12. do 14. února v Letňanech, nabídne ucelený pohled na nízkoenergetické bydlení. V...

10. února 2026

Je váš iPhone bezpečný? Přinášíme seznam těch, kterým končí podpora

iPhone 11 Pro a iPhone 12 Pro

Používáte iPhone starší než 7 let? Pak už nemáte záruku, že bude podporovat nejnovější operační systém iOS 26, který Apple představil loni. Ale i mladší modely s ním mohou mít problém, nebude vám na...

9. února 2026  8:30

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Cestování s dětmi na hory: Jak přežít dlouhou cestu autem bez stresu

Před cestou na hory si nechejte zkontrolovat auto, projděte povinnou výbavu a...

Rodinná cesta na hory prověří nejen trpělivost rodičů, ale i připravenost auta. Několikahodinová jízda s dětmi klade vyšší nároky na bezpečnost, organizaci i komfort celé posádky. Podceněná výbava se...

9. února 2026

Platíte zbytečně moc za elektřinu? Staré spotřebiče vás ročně stojí tisíce navíc!

Energetický štítek na pračce (ilustrační foto)

Jedním z nejúčinnějších způsobů, jak srazit účty za elektřinu, je nahrazení stávajících spotřebičů. Nejvíce „žerou“ staré lednice, sušičky nebo bojlery – poradíme, kdy se zamyslet nad výměnou, někdy...

8. února 2026  8:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.