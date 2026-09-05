Příprava do školy se prodraží. Zjišťovali jsme, kde koupit pomůcky nejlevněji.

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Největší část rozpočtu spolkne aktovka
Jednoznačně nejdražší položkou modelového nákupu je školní aktovka. Na webu AkčníCeny.cz jsme mezi sledovanými nabídkami našli ergonomický model za 699 korun, přičemž jeho uváděná běžná cena činila 1 299 korun. Jen na této položce tak rozdíl dosahuje 600 korun.
Aktovka zároveň tvoří přibližně 63 procent ceny celého modelového košíku. Ukazuje se, že právě výběr školní tašky má na výsledný účet výrazně větší dopad než úspory v řádu několika korun u sešitů, psacích potřeb nebo pastelek.
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Akční ceny se mohou lišit o desítky procent
Výrazné rozdíly nejsou patrné pouze u aktovky. Kufřík na výtvarné potřeby s běžnou cenou 199,90 koruny bylo možné s aplikací Lidl Plus pořídit za 79,90 koruny, což činí úsporu 120 korun. U dětských přezůvek klesla cena z 299 na 199 korun.
U pěti položek, u kterých byla k dispozici běžná i akční cena, by nákup za běžné ceny vyšel na 1 828 korun. V akcích jejich součet činil 1 000 korun. Rozdíl představuje 828 korun, tedy přibližně 45 procent.
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1 111 korun Cena za celý modelový košík
Vedle aktovky jsme do nákupu zařadili kufřík na výtvarné potřeby, přezůvky, plně vybavený penál, dvanáct pastelek, nelinkovaný sešit A5, propisku a svačinový box. Nejde o kompletní seznam všech věcí, které může škola vyžadovat.
|Školní potřeba
|Běžná cena
|Nejnižší cena
|Obchod
|Specifikace
|Školní aktovka
|1 299 Kč
|699 Kč
|Albert
|ergonomická aktovka
|Kufřík na výtvarné potřeby
|199,90 Kč
|79,90 Kč
|Lidl
|cena s Lidl Plus
|Přezůvky do školy
|299 Kč
|199 Kč
|Albert
|Žirafa Dětské bačkůrky
|Plně vybavený penál
|-
|74,90 Kč
|Kaufland
|Pastelky, 12 barev
|25,90 Kč
|18,90 Kč
|Tesco
|s Clubcard
|Sešit A5, nelinkovaný 60 listů
|-
|5,90 Kč
|Kaufland
|Propiska
|4,90 Kč
|3,90 Kč
|Globus
|Svačinový box
|-
|29,90 Kč
|Globus
|Celkem
|1 111,40 Kč
Zdroj: AkčníCeny.cz, ceny platné k 4. 9. 2026
AkčníCeny.cz
Právě u většího nákupu se však mohou rozdíly výrazněji projevit. Rodičům se vyplatí nákup plánovat s předstihem, porovnávat nabídky a průběžně sledovat akční ceny na specializovanách portálech.
Kombinací nákupů lze ušetřit desítky procent a v součtu snížit náklady o stovky korun.
Kompletní výbava prvňáka bude podstatně dražší
Částku 1 111,40 koruny nelze interpretovat jako cenu kompletní výbavy. Náš model obsahuje pouze osm vybraných položek. Chybí v něm například tužky, guma, ořezávátko, pravítko, nůžky, lepidlo, vodové a temperové barvy, štětce, desky na sešity, obaly, pytlík na přezůvky nebo láhev na pití.
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Čtvrtina rodičů využije úspory, třetina čeká výdaje nad šest tisíc korun
Průzkum Ipsos o výdajích na školu
Reprezentativní výzkum proběhl online v České republice. Sběr dat probíhal od 3. do 7. srpna 2026. Dotázáno bylo tisíc respondentů ve věku 18 až 65 let. Z nich tvořilo 777 lidí podsoubor rodičů dětí, které právě nastupují do školy.
Cětšina českých rodičů zvládne výdaje pokrýt z běžného měsíčního příjmu: 58 procent. Dalších 25 procent sáhne do úspor a 15 procent si peníze odkládá s předstihem.
Největší část rodičů, 59 procent, očekává celkové výdaje za pomůcky pro všechny své děti v rozmezí 2 000 až 6 000 korun. Přes 6 000 korun počítá 23 procent dotázaných, zatímco 15 procent předpokládá částku do 2 000 korun.
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Tři z deseti rodičů zatím nevědí, na kolik je škola vyjde
Přibližnou představu o výsledné částce má 42 procent rodičů, zatímco 29 procent ji nedokáže předem odhadnout. Některé výdaje jsou totiž známé až po začátku školního roku, kdy učitelé upřesní konkrétní požadavky. Část domácností proto hlavní nákup rozděluje do několika etap až během září.