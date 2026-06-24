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1. Volba správného vybavení a paliva: Základ úspěchu
Než vůbec škrtnete zápalkou, musíte mít jasno v tom, na čem a čím topíte. Každý typ grilu má svá specifika a vyžaduje trochu jiný přístup. Český trh nabízí tři hlavní kategorie, z nichž každá oslovuje jinou skupinu kuchařů.
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Jak vybrat gril? Velký průvodce: Plyn, dřevěné uhlí, elektřina i chytré funkce
Grily na dřevěné uhlí a brikety
Klasika, která dodává jídlu ono typické kouřové aroma. Vyžaduje však trpělivost a cvik při regulaci teploty.
- Dřevěné uhlí: Rychle se rozhoří na vysokou teplotu, je ideální pro přímé grilování (steaky, burgery). Rychleji však vyhoří.
- Brikety: Lisované brikety hoří déle a stabilněji, což z nich dělá perfektní volbu pro nepřímé grilování a větší kusy masa. Vždy vybírejte kvalitní brikety bez chemických pojiv, která by mohla ovlivnit chuť jídla.
Plynové grily
Volba pro ty, kteří preferují pohodlí, rychlost a precizní kontrolu. Plynový gril je připraven k akci během deseti minut a teplotu regulujete pouhým otočením knoflíku. Moderní plynové grily jsou vybaveny aromatizéry (kovovými profily nad hořáky), které odpařují odkapávající šťávy a vrací vůni zpět do masa.
Peletové a elektrické grily
Peletové grily zažívají obrovský boom. Spojují pohodlí elektronické regulace teploty s autentickou vůní dřeva, protože jako palivo využívají lisované dřevěné pelety. Elektrické grily jsou pak skvělou alternativou pro městské balkony, kde je manipulace s otevřeným ohněm zakázána.
3. Příprava surovin: Od nákupu po marinování
Kvalitní výsledek na talíři začíná v řeznictví. Sebelepší technika nezachrání nekvalitní nebo špatně upravené maso.
Výběr masa
Zapomeňte na univerzální balíčky masa na gril ze supermarketů, které bývají často naložené v agresivních marinádách zakrývajících nižší čerstvost. Navštivte spolehlivého řezníka.
- Hovězí maso: Hledejte kousky s jemným tukovým mramorováním (např. vysoký roštěnec neboli Rib Eye). Tuk je nositelem chuti a zárukou šťavnatosti.
- Vepřové maso: Krkovička je českou grilovací stálicí z dobrého důvodu – obsahuje optimální množství tuku, takže zůstane šťavnatá i při delším pobytu na grilu. Panenka je sice křehká, ale velmi snadno se vysuší.
- Drůbež: Kuřecí prsa vyžadují velkou opatrnost. Mnohem vděčnější jsou vykostěná kuřecí stehna, která snesou i drobné kulinářské chyby.
Pravidla marinování
Marináda má chuť podpořit, nikoli přebít.
- Méně je více: Kvalitní hovězí steak potřebuje pouze sůl, pepř a trochu oleje.
- Kyselá složka: Marinády na tučnější masa by měly obsahovat kyselou složku (citronová šťáva, ocet, jogurt, pivo), která pomáhá narušit svalová vlákna a maso zkřehčit.
- Pozor na cukr: Marinády s obsahem medu, kečupu nebo barbecue omáček nanášejte až v posledních 10–15 minutách grilování. Cukr se totiž při vysokých teplotách rychle připaluje a hořkne.
- Teplota před grilem: Maso nikdy nedávejte na gril přímo z lednice. Nechte ho alespoň 30–60 minut odpočívat při pokojové teplotě, aby neutrpělo tepelný šok, kvůli kterému by ztuhlo a pustilo šťávu.
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Marináda na maso: pravidlo čtyř složek, které rozhoduje o šťavnatosti
Teploty a časy pro dokonalý výsledek
Následující tabulka slouží jako rychlý průvodce pro dosažení optimálního propečení bez riskování syrového nebo naopak vysušeného jídla.
|Druh masa / Surovina
|Doporučená vnitřní teplota
|Metoda grilování
|Orientační čas úpravy
|Hovězí steak (Medium)
|54–57 °C
|Přímé (vysoký žár)
|3–4 minuty z každé strany
|Vepřová krkovice
|70–75 °C
|Přímé + nepřímé
|15–20 minut celkem
|Kuřecí prsa
|74 °C
|Přímé / Nepřímé
|10–12 minut celkem
|Kuřecí stehna (vykostěná)
|75–80 °C
|Nepřímé
|25–35 minut
|Mleté maso (Burgery)
|71 °C
|Přímé (vysoký žár)
|4–5 minut z každé strany
|Ryby (losos, pstruh)
|52–55 °C
|Přímé (střední žár)
|6–10 minut (podle tloušťky)
|Tvrdá zelenina (paprika, cuketa)
|Není definováno
|Přímé (střední žár)
|5–8 minut
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Jak vybrat maso na gril: mramorování a zrání rozhodují o šťavnatosti
4. Průběh grilování: Detaily, které rozhodují
Jakmile máte rozpálený gril a připravené suroviny, přichází fáze samotné tepelné úpravy. Zde se láme chleba mezi amatérem a mistrem.
Práce s poklopem
Poklop není na grilu jen na ozdobu nebo jako ochrana před deštěm. Používání poklopu zkracuje dobu přípravy, zajišťuje rovnoměrné propečení ze všech stran a zabraňuje přístupu nadměrného množství kyslíku, což eliminuje nežádoucí vzplanutí odkapávajícího tuku. Zvykněte si grilovat s nasazeným poklopem.
Do masa se nepíchá
Zapomeňte na klasickou obracecí vidličku, kterou používali naši tátové. Jakékoli propíchnutí masa během grilování znamená, že z něj vyteče drahocenná šťáva. Používejte výhradně grilovací kleště nebo obracečku.
Neocenitelný pomocník: Teplotní sonda
Pokud to s grilováním myslíte vážně, investujte několik stokorun do vpichového digitálního teploměru. Pohled na hodinky nebo mačkání masa prstem vyžaduje roky praxe. Teploměr vám přesně řekne, v jakém stavu se vnitřek masa nachází, a vy tak nikdy neminete požadovaný stupeň propečení.
Kouzlo odpočinku
Největší chyba, které se můžete po sundání masa z roštu dopustit, je okamžité zakrojení. Horkem stažená svalová vlákna drží šťávu uprostřed masa. Pokud steak ihned rozříznete, všechna šťáva vyteče na prkénko a maso bude suché. Nechte maso po grilování odpočinout na teplém místě (ideálně na předehřátém talíři nebo dřevěném prkénku, volně přikryté alobalem) po dobu odpovídající zhruba polovině času grilování. Svalová vlákna se uvolní a šťáva se rovnoměrně rozlije zpět do celého kusu.
5. Role hostitele: Jak si užít party a nestát jen u grilu
Dokonalé zahradní grilování není jen o jídle, ale o celkové atmosféře. Často se stává, že hostitel stráví celý večer u rozpáleného stroje, zatímco hosté se baví opodál, a nakonec unavený servíruje jídlo po malých porcích v průběhu několika hodin.
Příprava předem
Klíčem k pohodě je mít vše připraveno dříve, než dorazí první host. Mějte nakrájenou zeleninu, namíchané dipy, připravené pečivo a maso naporcované v miskách. U grilu byste měli už jen manipulovat s kleštěmi, nikoli odbíhat do kuchyně pro zapomenutou sůl nebo nůž.
Skladba menu pro plynulý večer
Nerozpalujte gril s tím, že jako první budete podávat kilo a půl těžkou vepřovou pečeni, na kterou budou všichni hodinu čekat. Začněte rychlými předkrmy – grilovaným sýrem (např. halloumi), klobáskami nebo bruschettou s rajčaty. Hosté se zabaví, utiší první hlad a vy získáte čas na přípravu hlavních chodů.
Dipy a přílohy jako podpis kuchaře
Zatímco kupovaný kečup a hořčice nikoho neoslní, domácí omáčky pozvednou úroveň celé akce. Připravte jednoduché chimichurri (bylinky, česnek, olivový olej, ocet), domácí tatarskou omáčku nebo zakysanou smetanu s pažitkou a česnekem. Jako přílohu vyzkoušejte místo klasického chleba lehké saláty s kyselejší zálivkou, které skvěle vyváží tučnost grilovaného masa.