Známý český e-shop 4home, který už více než dvacet let prodává vybavení do domácnosti, bytový textil, dekorace, zahradní potřeby a kuchyňské vybavení, se ocitl v insolvenci. Přesto ale nadále funguje a přijímá nové objednávky. Zákazníci by měli dbát na zvýšenou opatrnost.
V posledních letech se do finančních problémů dostala řada známých společností a bohužel ne všechny příběhy skončily dobře. Spousta zákazníků však dodnes neví, jak se v takovém případě zachovat a jaká mají práva, pokud si u dlužníka něco zakoupili.
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Obchod je v insolvenci, e-shop dál funguje
Společnost 4home působí na českém trhu od roku 2004 a zaměřuje se především na prodej bytového textilu, dekorací, kuchyňských potřeb a zahradního vybavení.
Přestože se společnost ocitla v insolvenci, e-shop v současnosti stále funguje a zákazníci tak mohou zboží objednávat stejně jako doposud. Zahájení insolvenčního řízení sice automaticky neznamená konec firmy, pro spotřebitele však představuje určité riziko.
Aktuálně jsou totiž dvě možnosti. Buď se podnik z insolvence vzpamatuje a bude nadále pokračovat (jako tomu bylo například u Bikero), nebo nebude schopen dostát všem svým závazkům vůči věřitelům.
V takovém případě může dojít k opožděnému dodání zboží nebo k situaci, kdy zákazníci budou muset své pohledávky přihlásit do insolvenčního řízení. Ani to jim však nezaručí, že získají zpět celou zaplacenou částku.
Nakupovat můžete, ale na vlastní riziko
Pokud se rozhodnete u prodejce v insolvenci nakoupit, měli byste si to předem dobře rozmyslet. Především byste měli zvážit, jakým způsobem objednávku zaplatíte.
Pravidla bezpečného nákupu
Pár minut strávených ověřováním obchodníka vám může ušetřit tisíce korun a týdny nepříjemného vyřizování.
Nejlépe uděláte, když zvolíte platbu na dobírku. Tento způsob je nejbezpečnější, protože za zboží zaplatíte až ve chvíli, kdy jej skutečně převezmete.
Pokud obchod dobírku nenabízí, zvolte platbu kartou. V některých případech banky umožňují využít takzvaný chargeback, tedy vrácení peněz za nedodané zboží nebo neposkytnutou službu.
Největší riziko představuje klasický bankovní převod a okamžitá platba předem. Pokud obchod zboží nedodá, můžete z něj peníze vymáhat složitou cestou. V horších případech je nemusíte dostat vůbec.
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Prodejce je v insolvenci. Kdo mi vrátí peníze?
Tuto otázku si zákazníci pokládají nejčastěji. A bohužel na ni neexistuje jednoduchá odpověď.
Pokud jste zaplatili za zboží předem a obchod vám jej nedodal, stáváte se jedním z věřitelů společnosti. V takovém případě musíte svou pohledávku přihlásit do insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě. Ani to vám však automaticky nezaručuje, že své peníze získáte zpět v plné výši.
Záleží totiž na tom, kolik majetku společnosti zbývá a kolik dalších věřitelů se do řízení přihlásí. Jako spotřebitel bohužel často stojíte až na konci pomyslné fronty.
Pokud jste zaplatili kartou, co nejdříve kontaktujte svou banku a informujte se o možnosti chargebacku. Jednotlivé banky mají odlišné podmínky i lhůty pro podání žádosti.
Co dělat, když obchod přestane komunikovat?
Pokud obchod neodpovídá na e-maily, neodesílá zboží nebo vám odmítá vrátit peníze, nečekejte příliš dlouho.
- Uschovejte si potvrzení objednávky i platby
- Pokuste se obchod písemně vyzvat k plnění smlouvy
- Kontaktujte svou banku a zjistěte možnosti reklamace platby
- Sledujte informace v insolvenčním rejstříku
- Pokud je zahájeno insolvenční řízení, ověřte si lhůtu pro přihlášení pohledávky
Když budete zbytečně otálet, může se stát, že přijdete o jedinečnou šanci bránit se a získat peníze zpět.Vždy proto problém začněte řešit co nejdříve, pokud možno ihned.
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Jak zjistit, že obchod není v insolvenci?
Dobrou zprávou je, že ověření zabere jen několik minut. Stačí znát název společnosti nebo její IČO, které většina e-shopů uvádí v obchodních podmínkách nebo v sekci Kontakt.
Následně můžete využít:
- insolvenční rejstřík
- ARES
- obchodní rejstřík
- služby sledující finanční zdraví firem
Pokud objevíte informaci o zahájení insolvenčního řízení, nemusí to automaticky znamenat, že byste u daného obchodu neměli nakupovat. Každopádně byste si měli zvolit bezpečnější způsob platby a zvážit, zda danou věc skutečně potřebujete.
Počet insolvencí v Česku dále roste
Případ 4home rozhodně není ojedinělý. Počet firemních insolvencí v Česku v posledních letech roste a do finančních problémů se dostávají i známé značky, u kterých by to zákazníci ještě před několika lety nečekali.
V letošním roce skončila v insolvenci síť prodejen Levné knihy a e-shop s elektronikou ExaSoft. Loni zákazníky zaskočily problémy společnosti OKAY, která musela ukončit provoz všech svých kamenných prodejen. Finanční potíže potopily i společnost Woltair, která po sobě zanechala tisíce nedokončených zakázek na tepelná čerpadla a fotovoltaiku.