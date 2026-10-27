S příchodem chladnějších dnů se blíží také čas přezouvání na zimní pneumatiky. Řidiči by měli mít přezuto od 1. listopadu, tedy od této neděle. Tato povinnost platí tehdy, pokud je na silnici souvislá vrstva sněhu, ledu či námrazy, nebo lze tyto jevy vzhledem k povětrnostním podmínkám očekávat.
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Kdo si kola mění doma v garáži nebo na příjezdové cestě, může ušetřit za návštěvu pneuservisu. Ruční povolování šroubů ovšem dokáže zabrat čas i síly, zvlášť když jsou pevně utažené. Práci může výrazně urychlit akumulátorový rázový utahovák.
Právě na tento typ nářadí nyní láká Lidl. Od čtvrtka 29. října do neděle 1. listopadu nabízí aku rázový utahovák Parkside Performance PPDSSA 20-Li B2 v akci jen za 899 korun. Běžně stojí více než dvojnásobek. Za výhodnější cenu teď řetězec nabízí i další modely.
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Srovnání rázových utahováků Parkside
Pro většinu domácích řidičů je nejlepší volbou zlevněný Parkside Performance PPDSSA 20-Li B2. Nabízí dostatečný výkon i potřebné hlavice, navíc ani není příliš těžký.
|PPDSSA 20-Li B2
|PASSK 20-Li C4
|PASSP 20-Li C4
|Uvolňovací moment
|600 Nm
|400 Nm
|1 356 Nm
|Utahovací moment
|120 / 400 Nm
|Max. 400 Nm
|130 / 400 / 1 356 Nm
|Nastavení momentu
|2 stupně
|5 stupňů
|3 stupně
|Uchycení
|1/2" čtyřhran
|1/2" čtyřhran
|1/2" čtyřhran
|Hlavice na kola v balení
|17, 19, 21 mm
|4 kusy
|17, 19, 21 mm
|Bezkartáčový motor
|Ano
|Neuvedeno
|Ano
|Hmotnost bez baterie
|1,26 kg
|1,9 kg
|2,98 kg
|Záruka
|5 let
|3 roky
|5 let
|Cena
|899 Kč*
|1 199 Kč
|2 999 Kč
*Jedná se o akční cenu platnou pro pobočky Lidl od 29. 10. do 1. 11. 2026. Běžná cena bez akumulátoru a nabíječky činí 1 999 korun.
Parkside Performance PPDSSA 20-Li B2
- nejlepší kompromis pro domácí přezouvání
- má uvolňovací moment 600 Nm, standardní půlpalcové uchycení pro ořechy (gola hlavice), tři nejběžnější má přímo v balení
- výhodou je také bezkartáčový motor, pětiletá záruka a hmotnost pouhých 1,26 kilogramu bez baterie
- oproti modelu PASSK 20-Li C4 nabízí o 50 procent vyšší deklarovaný moment a více úderů za minutu
Parkside PASSK 20-Li C4
- vede v počtu předvoleb, nabízí pět stupňů momentu
- je přímo zaměřený na montáž kol
- je těžší, má kratší záruku a jeho maximální deklarovaný moment je nižší
Parkside Performance PASSP 20-Li C4
- vítězí hrubou silou
- s hodnotou až 1 356 Nm výrazně převyšuje ostatní modely a díky třem stupňům momentu se hodí i na náročnější práci
- nevýhodou jsou větší rozměry, bez baterie váží téměř 3 kilogramy, je potřeba výkonnější akumulátor
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Rázový utahovák dokáže výrazně usnadnit povolování šroubů, které by jinak vyžadovaly dlouhou páku a velkou sílu. Hodí se také na další práce v dílně.
Vždy se také ujistěte, zda máte k aku nářadí také akumulátor a nabíječku. U námi srovnávaných modelů není baterie ani nabíječka součástí balení. K výsledné ceně je tedy třeba si přičíst další stovky korun navíc.
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