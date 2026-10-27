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Přezujte si letos kola sami. Lidl zlevnil rázový utahovák o více než polovinu

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  4:30
Přezouvání pneumatik nemusí znamenat hodiny práce s klíčem a povolování...

Přezouvání pneumatik nemusí znamenat hodiny práce s klíčem a povolování zatuhlých šroubů vlastní silou. Lidl chystá výraznou slevu na aku rázový utahovák Parkside, který už tento týden zlevní o více než polovinu. Akce ale potrvá jen čtyři dny. Porovnali jsme ho s dalšími modely a zjistili, který se na výměnu pneumatik vyplatí nejvíc. | foto: Lidl

Kdo si kola mění doma v garáži nebo na příjezdové cestě, může ušetřit za...
Parkside Performance aku rázový utahovák PPDSSA 20-Li B2 bez akumulátoru a...
Parkside aku rázový utahovák na kola auta PASSK 20-Li C4 bez akumulátoru a...
Parkside aku rázový utahovák na kola auta PASSK 20-Li C4 bez akumulátoru a...
12 fotografií
Přezouvání pneumatik nemusí znamenat hodiny práce s klíčem a povolování zatuhlých šroubů vlastní silou. Lidl chystá výraznou slevu na aku rázový utahovák Parkside, který už tento týden zlevní o více než polovinu. Akce ovšem potrvá jen čtyři dny. Porovnali jsme ho s dalšími modely Parkside a zjistili, který se na výměnu pneumatik vyplatí nejvíc.

S příchodem chladnějších dnů se blíží také čas přezouvání na zimní pneumatiky. Řidiči by měli mít přezuto od 1. listopadu, tedy od této neděle. Tato povinnost platí tehdy, pokud je na silnici souvislá vrstva sněhu, ledu či námrazy, nebo lze tyto jevy vzhledem k povětrnostním podmínkám očekávat.

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Kdo si kola mění doma v garáži nebo na příjezdové cestě, může ušetřit za návštěvu pneuservisu. Ruční povolování šroubů ovšem dokáže zabrat čas i síly, zvlášť když jsou pevně utažené. Práci může výrazně urychlit akumulátorový rázový utahovák.

Právě na tento typ nářadí nyní láká Lidl. Od čtvrtka 29. října do neděle 1. listopadu nabízí aku rázový utahovák Parkside Performance PPDSSA 20-Li B2 v akci jen za 899 korun. Běžně stojí více než dvojnásobek. Za výhodnější cenu teď řetězec nabízí i další modely.

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Srovnání rázových utahováků Parkside

Pro většinu domácích řidičů je nejlepší volbou zlevněný Parkside Performance PPDSSA 20-Li B2. Nabízí dostatečný výkon i potřebné hlavice, navíc ani není příliš těžký.

Parkside Performance aku rázový utahovák PPDSSA 20-Li B2 bez akumulátoru a...
Parkside aku rázový utahovák na kola auta PASSK 20-Li C4 bez akumulátoru a...
Parkside aku rázový utahovák 1/2″ PASSP 20-Li C4 bez akumulátoru a...
Srovnání rázových utahováků Parkside
PPDSSA 20-Li B2PASSK 20-Li C4PASSP 20-Li C4
Uvolňovací moment600 Nm400 Nm1 356 Nm
Utahovací moment120 / 400 NmMax. 400 Nm130 / 400 / 1 356 Nm
Nastavení momentu2 stupně5 stupňů3 stupně
Uchycení1/2" čtyřhran1/2" čtyřhran1/2" čtyřhran
Hlavice na kola v balení17, 19, 21 mm4 kusy17, 19, 21 mm
Bezkartáčový motorAnoNeuvedenoAno
Hmotnost bez baterie1,26 kg1,9 kg2,98 kg
Záruka5 let3 roky5 let
Cena899 Kč*1 199 Kč2 999 Kč

*Jedná se o akční cenu platnou pro pobočky Lidl od 29. 10. do 1. 11. 2026. Běžná cena bez akumulátoru a nabíječky činí 1 999 korun.

Parkside Performance aku rázový utahovák PPDSSA 20-Li B2 bez akumulátoru a...

Parkside Performance PPDSSA 20-Li B2

  • nejlepší kompromis pro domácí přezouvání
  • má uvolňovací moment 600 Nm, standardní půlpalcové uchycení pro ořechy (gola hlavice), tři nejběžnější má přímo v balení
  • výhodou je také bezkartáčový motor, pětiletá záruka a hmotnost pouhých 1,26 kilogramu bez baterie
  • oproti modelu PASSK 20-Li C4 nabízí o 50 procent vyšší deklarovaný moment a více úderů za minutu
Parkside aku rázový utahovák na kola auta PASSK 20-Li C4 bez akumulátoru a...

Parkside PASSK 20-Li C4

  • vede v počtu předvoleb, nabízí pět stupňů momentu
  • je přímo zaměřený na montáž kol
  • je těžší, má kratší záruku a jeho maximální deklarovaný moment je nižší
Parkside aku rázový utahovák 1/2″ PASSP 20-Li C4 bez akumulátoru a...

Parkside Performance PASSP 20-Li C4

  • vítězí hrubou silou
  • s hodnotou až 1 356 Nm výrazně převyšuje ostatní modely a díky třem stupňům momentu se hodí i na náročnější práci
  • nevýhodou jsou větší rozměry, bez baterie váží téměř 3 kilogramy, je potřeba výkonnější akumulátor

Nářadí z Biedronky chce konkurovat Parkside. Akumulátor pořídíte za 50 korun

Co byste měli vědět, než začnete přezouvat doma

Postup výměny kol u auta

  1. Auto postavte na rovný, pevný povrch a zajistěte ho
  2. Používejte správné zvedací body a nikdy nepracujte pod autem podepřeným pouze zvedákem
  3. Konečné dotažení proveďte momentovým klíčem podle doporučení výrobce auta

Rázový utahovák dokáže výrazně usnadnit povolování šroubů, které by jinak vyžadovaly dlouhou páku a velkou sílu. Hodí se také na další práce v dílně.

Vždy se také ujistěte, zda máte k aku nářadí také akumulátor a nabíječku. U námi srovnávaných modelů není baterie ani nabíječka součástí balení. K výsledné ceně je tedy třeba si přičíst další stovky korun navíc.

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Témata: Lidl, Pneumatika

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