Proč je správné načasování přezutí pneumatik důležité
Pneumatiky jsou jediným kontaktem automobilu s vozovkou. Přesto jim řada řidičů věnuje pozornost až ve chvíli, kdy nastane problém. Přezouvání přitom není jen sezónní formalita – má přímý vliv na bezpečnost, jízdní vlastnosti i spotřebu paliva.
Letní a zimní pneumatiky jsou totiž vyrobeny z odlišných směsí gumy a mají jinou konstrukci dezénu. Zimní pneumatiky jsou měkčí a lépe drží na studeném nebo zasněženém povrchu. Letní pneumatiky jsou naopak tvrdší a optimalizované pro vyšší teploty a mokrou vozovku.
Pokud například řidič používá zimní pneumatiky během teplého jara nebo léta, dochází k jejich rychlejšímu opotřebení a výrazně se prodlužuje brzdná dráha.
Opačný problém nastává při použití letních pneumatik v zimě – auto může snadno ztratit přilnavost.
Kdy přezout zpět na letní pneumatiky
Jakmile se průměrné denní teploty stabilně drží nad 7 °C, je vhodný čas přejít na letní pneumatiky.
Mnoho řidičů však s výměnou čeká až do konce dubna. Dlouhodobá jízda na zimních pneumatikách při vyšších teplotách má několik nevýhod:
- rychlejší opotřebení dezénu,
- vyšší spotřeba paliva,
- horší stabilita vozu při rychlejší jízdě,
- delší brzdná dráha na suchém asfaltu.
Z ekonomického hlediska tak může pozdní přezutí znamenat i zbytečné výdaje za nové pneumatiky.
Kdy je správný čas přezout na zimní pneumatiky
Česká legislativa stanovuje povinnost používat zimní pneumatiky v období od 1. listopadu do 31. března, pokud:
- se na vozovce nachází souvislá vrstva sněhu, ledu nebo námrazy,
- lze vzhledem k počasí předpokládat, že taková situace nastane.
Odborníci doporučují přezout ve chvíli, kdy se průměrné denní teploty dlouhodobě pohybují pod 7 °C. Právě při této teplotě začínají letní pneumatiky ztrácet optimální vlastnosti.
V praxi to znamená, že řada motoristů přezouvá už během října, zejména v horských nebo chladnějších regionech.
Jak poznat, že je vzorek pneumatik příliš sjetý
Vedle správného načasování výměny je zásadní také stav samotného dezénu.
Pneumatika se postupně opotřebovává a její schopnost odvádět vodu i držet na vozovce se zhoršuje.
Zákon v České republice stanovuje minimální hloubku dezénu:
|Typ pneumatiky
|Minimální hloubka vzorku podle zákona
|Letní pneumatiky
|1,6 mm
|Zimní pneumatiky (osobní auta)
|4 mm
|Zimní pneumatiky (vozidla nad 3,5 t)
|6 mm
Tyto hodnoty jsou však pouze zákonným minimem. Odborníci doporučují měnit pneumatiky dříve.
Praktické doporučení servisů je následující:
|Typ pneumatiky
|Doporučená výměna
|Letní pneumatiky
|kolem 3 mm
|Zimní pneumatiky
|kolem 4–5 mm
Jednoduchý trik, jak zkontrolovat vzorek doma
Řada řidičů kontrolu dezénu odkládá, protože nemají speciální měřidlo. Existuje však jednoduchý způsob, jak stav pneumatik orientačně zjistit.
Stačí použít minci:
- Vložte minci do drážky pneumatiky.
- Pokud je většina mince viditelná, vzorek je pravděpodobně příliš mělký.
- Pokud drážka minci výrazně překrývá, pneumatika je ještě v dobrém stavu.
Přesnější kontrolu samozřejmě poskytne měrka dezénu, kterou lze koupit za několik desítek korun.
Na co si dát při kontrole pneumatik ještě pozor
Hloubka dezénu není jediným faktorem, který rozhoduje o bezpečnosti pneumatik.
Řidiči by měli pravidelně kontrolovat také:
- stáří pneumatiky – guma postupně tvrdne, doporučená životnost je zhruba 5–6 let,
- nerovnoměrné opotřebení – může signalizovat špatnou geometrii náprav,
- poškození bočnice – praskliny nebo boule znamenají riziko prasknutí,
- správný tlak v pneumatikách.
Datum výroby lze najít na bočnici pneumatiky ve formátu DOT. Například číslo „2522“ znamená 25. týden roku 2022.
Kolik stojí přezutí pneumatik v Česku
Cena přezutí se liší podle regionu i typu vozidla. U běžného osobního automobilu se většinou pohybuje přibližně v těchto hodnotách:
|Typ služby
|Orientační cena
|Přezutí kol na discích
|400–700 Kč
|Přezutí pneumatik bez disků
|800–1200 Kč
|Vyvážení kol
|200–400 Kč
|Sezónní uskladnění pneumatik
|500–1000 Kč
Řada servisů nabízí zvýhodněné balíčky, které zahrnují přezutí, vyvážení i kontrolu tlaku.
Proč se nevyplatí výměnu odkládat
Zpožděné přezutí nebo jízda na sjetých pneumatikách může mít reálné následky.
Mezi nejčastější problémy patří:
- výrazně delší brzdná dráha,
- vyšší riziko smyku,
- zhoršené ovládání vozu,
- pokuta při silniční kontrole,
- komplikace při řešení dopravní nehody s pojišťovnou.
Pojišťovny totiž mohou v některých případech krátit plnění, pokud technický stav vozidla neodpovídal předpisům.