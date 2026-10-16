Spolu s peněžními tresty úzce souvisí i systém bodů, který operuje se třemi hranicemi. Dva body za menší prohřešky, čtyři body za středně závažné a šest bodů za ty nejnebezpečnější. Jakmile nasbíráte 12 bodů, přicházíte o řidičské oprávnění na celý jeden rok. Nicméně některé vážné přestupky znamenají stopku v řízení přímo na místě.
Připravili jsme pro vás podrobný přehled přestupků seřazený podle toho, jak moc zasáhnou vaši peněženku. Podívejte se, které chyby a nepozornosti vás vyjdou dráž než nový telefon nebo letní zájezd u moře. Zjistíte také, že leckdy je opravdu lepší vše zaplatit na místě, správní řízení se totiž může i výrazně prodražit.
„Pokud odmítnete pokutu na místě nebo jde o vážnější přestupek, přechází věc do správního řízení. Tam hrozí vyšší sankce, např. až 25 tisíc Kč za překročení o více než 40 km/h v obci, a přidávají se i náklady řízení. Výhodou může být možnost obhajoby, nevýhodou delší proces a riziko vyšší sankce. U nejzávažnějších deliktů, jako je odmítnutí testu na alkohol, může pokuta činit až 75 tisíc Kč,“ vysvětlují nástrahy případného správního řízení specialisté z pojišťovny Kooperativa.