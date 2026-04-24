Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Přestaňte utrácet za jídlo v restauracích a vsaďte na krabičky. Ušetříte přes 50 tisíc ročně

Autor:
  5:00
Průměrný Čech utratí za obědy v restauracích částky, které by bez problémů pokryly luxusní dovolenou nebo splátku nového auta. Přesto se do vaření mnozí z nás nehrnou. Buď se bojíme ztráty času, nebo nás odrazuje představa gumového jídla z plastu. Existují však triky, díky kterým si v kanceláři pochutnáte lépe než v předraženém bistru a navíc ušetříte tisíce korun měsíčně.
ilustrační snímek | foto: zdravestravovani.cz

Ať už jdete s kolegy na oběd do oblíbené restaurace, objednáte si donášku až do kanceláře nebo si jen ohřejete hotovku z obchodu, vždy to končí stejně. Drobné výdaje se na konci měsíce sečtou a vy s šokem zjistíte, že jste jen za obědy v práci utratili tolik, co by vám vystačilo na jídlo i drogerii na celý měsíc.

V případě restaurací se bavíme o zhruba 5 000 korunách měsíčně, u donášky pak dokonce až o 7 000 korunách. Pokud se rozhodnete vzít stravování do vlastních rukou, zjistíte, že takové po domácku vařené obědy v krabičce vás vyjdou na méně než pětinu.

Ovšem, i krabičkování má svá pravidla. Stačí jedna malá chyba a místo úspory si zkazíte chuť nebo v horším případě žaludek. Co si uvařit do krabičky za pár korun a proč byste neměli vařit na týden dopředu?

Obsah

S krabičkami ušetříte přes 50 000 Kč ročně

Ceny v restauracích a bistrech v posledních letech raketově vzrostly. Zatímco dříve jsme byli zvyklí na meníčka, dnes se tento standard stal luxusem, za který si značně připlatíme.

Nejen z tohoto důvodu se mnoho lidí rozhodlo dát přednost fenoménu zvanému meal prep, tedy domácí přípravě jídla do krabiček. Jsou však krabičky skutečně tak výhodné, jak se říká?

Typ jídlaPrůměrná cenaMěsíční náklady (20 dní)Roční náklady
Menu v restauraci220 Kč4 400 Kč52 800 Kč
Donáška (rozvoz)280 Kč5 600 Kč67 200 Kč
Kupované hotovky130 Kč2 600 Kč31 200 Kč
Domácí krabička55 Kč1 100 Kč13 200 Kč

Pojďme se podívat na tvrdá data. Zatímco průměrná cena poledního menu v restauraci se dnes pohybuje kolem 220 korun, domácí krabička vás vyjde na 55 až 70 korun.

Pokud tedy dáte přednost krabičkám, ušetříte 3 300 korun měsíčně. Za rok se tato částka vyšplhá na neuvěřitelných 39 600 korun. U jídla s donáškou se pak bavíme klidně i o 54 000 korunách, což pro pár pracující v kanceláři znamená více než sto tisíc korun k dobru.

Průzkum: Obědy se přesouvají z restaurací do firemních kuchyněk

TOP 5 Tato jídla chutnají dobře i studená

Ne každé jídlo vydrží několik hodin v krabičce a ne každé chutná dobře, když ho znovu ohřejete. Do krabiček je proto vždy lepší schovávat jen ta jídla, která dobře snášejí skladování a jen tak neztratí chuť.

Vybrat si můžete například z těchto TOP 5 jídel do krabiček:

  • těstovinový salát se zeleninou
  • rýže se zeleninou
  • bulgur s tuňákem
  • domácí tortilla s hummusem
  • rizoto s kuřecím masem

Velkou výhodou těchto jídel je, že můžete uvařit více porcí najednou a část z nich nemusíte ani ohřívat.

Pokud si do práce chystáte i snídaně a s jistotou víte, že jídlo sníte do pár hodin, můžete si do krabičky přichystat například jogurt s granolou nebo chia pudink s ovocem.

Quinoa, cizrna, tofu i kuře. Obědy do krabičky podle známých foodblogerek

Tyto potraviny do krabičky nikdy nedávejte

Jak už jste nejspíš zjistili, ne všechny potraviny se do krabičky hodí. Některé totiž nezvládají transport, uzavřený prostor bez přístupu vzduchu nebo následný ohřev v mikrovlnné troubě. Při sestavování jídelníčku proto musíte uvažovat trochu jinak než při vaření k okamžité spotřebě.

Které potraviny do krabiček rozhodně nepatří?

  • vařené nebo smažené ryby
  • vejce a omelety
  • hranolky nebo pečené brambory
  • listové saláty s dresinkem
  • kousky hub

Hlavním problémem ryb a vajec je jejich specifické aroma, které může po ohřevu v uzavřené místnosti agresivně zapáchat. Houby jsou pro změnu vysoce náchylné k oxidaci a rozkladu bílkovin a při opakovaném ohřevu mohou vyvolat nevolnost.

Listové saláty se v krabičce během pár hodin zapaří, zvadnou a promění se v nepoživatelnou hmotu. Pokud se bez salátu neobejdete, měli byste si alespoň nosit dresink a salát v oddělených nádobách a smíchat je až těsně před konzumací, aby se nezkazily.

Trojce a sedmičce se vyhněte. Kdy jsou mé plastové krabičky neškodné

Nejčastěji se dopouštíme těchto pěti chyb

Většina lidí se vrhne do krabičkování po hlavě s vidinou, že uspoří přes padesát tisíc ročně, a brzy na to z nich veškeré nadšení vyprchá. Mnoho začátečníků totiž dělá chyby, kvůli kterým jídlo po dvou dnech chutná jako papír nebo se v lednici zbytečně zkazí.

Pokud chcete u krabiček vydržet opravdu dlouho, musíte se vyvarovat těmto pěti přešlapům:

1. Příliš velké zásoby

Mnoho lidí věří, že nejlépe ušetří, když v neděli uvaří na celý pracovní týden dopředu. Ve skutečnosti jde však o pouhý mýtus, který navíc zavání vážným zdravotním rizikem.

Jídlo v krabičce byste měli sníst nejpozději do 48 hodin. Pak totiž rapidně klesá jeho kvalita i chuť a roste mikrobiologické riziko.

2. Skladování za tepla

Nikdy nedávejte do lednice jídlo, ze kterého se ještě kouří. Akorát tím zvýšíte vnitřní teplotu lednice a ohrozíte trvanlivost všech ostatních potravin. Mimo to navíc zvýšíte i spotřebu elektřiny.

Jídlo v krabičce nechte dostatečně vychladnout, ideálně při pokojové teplotě, ale ne déle než dvě hodiny. Nejlépe uděláte, když jídlo rozdělíte do menších, plochých nádob. Jakmile krabička přestane sálat, ihned ji uzavřete a umístěte do nejchladnější části lednice.

3. Monotónní jídelníček

Jestliže budete pět dní v týdnu jíst jen kuře s rýží, brzy sklouznete zpět k objednávání jídel. Jídla byste měli střídat, a to včetně příloh. Brambory a rýži můžete jednou za čas nahradit třeba bulgurem, kuskusem nebo pohankou. Kdo se nebojí, může experimentovat s různými druhy zeleniny.

4. Zapomínání na dochucení

Co si budeme, chlazené a následně v mikrovlnce ohřívané jídlo chutná tak trochu mdle. Jenže, co s tím? Odpověď je překvapivě jednoduchá. Jídlo před uzavřením do krabičky pořádně ochuťte, ideálně výraznějšími bylinkami, česnekem nebo šťávou z citronu.

5. Nedostatek vlákniny a špatné porce

Příliš malá porce vás do hodiny dožene k automatu se sladkostmi, obří nálož sacharidů vás naopak rychle uspí. Vždy byste si proto měli dávat pozor, jak velkou porci si do práce balíte.

To, zda se dostatečně nasytíte, však zdaleka nezávisí jen na množství, ale i na samotném obsahu krabičky. V krabičce nesmí chybět bílkoviny, sacharidy, tuky, ale i vláknina, na kterou často zapomínáme. Ideální krabička by měla být z poloviny plná zeleniny.

Vstoupit do diskuse
Témata: jídlo, salát

Nejčtenější

Test nápojů pro školáky: Nejlepší umějí uhasit žízeň, pár jich může i ublížit

Premium
Slazené nealkoholické nápoje

Bez dostatečného a pravidelného přísunu tekutin nebude dětem pořádně fungovat tělo ani mozek. Jenže jako musíte do auta nalít správné palivo, aby jelo jako drak, tak musí křehký organismus dostat...

Úklid jako z katalogu je cesta k frustraci, říká expertka na krásný domov

Spoluzakladatelka projektu O domově Lucie Kocman. (19. prosince 2025)

Vstupuje do cizích domácností a obyvatelům radí, jak je funkčně uspořádat a vylepšit. Lucie Kocman, spoluzakladatelka projektu O domově, přitom není žádný pedant. Naopak. Mít neustále uklizeno je...

Šílenství českých hypoték: v Praze ceny drtí trh, investoři utíkají do Švýcarska

Češi mají zájem o švýcarské nemovitosti.

Zatímco v Česku lidé u hypotéky počítají každou desetinu procenta a ceny bytů v Praze doslova lámou rekordy, realitní trh ve Švýcarsku funguje úplně jinak. Samotný dluh nikdo nepovažuje za problém,...

Tento hit mezi skleníky vás překvapí. Vrací se trend z minulého století

Mnozí zahrádkáři nedají dopustit na klasické skleněné výplně, přestože mají...

Ještě před nedávnem to vypadalo, že klasickým skleněným skleníkům odzvonilo. Trh zaplavila levnější řešení se snadnou montáží. Čeští zahradníci však zjišťují, že krása a dlouhověkost tradičního skla...

Nemáte našetřeno na stáří? Vyzkoušejte 5+1 tipů, jak začít spořit i v 50 letech

ilustrační snímek

Může se zdát, že spoření a investice jsou výsadou mladých, kteří těží z výhody dlouhého časového horizontu pro zhodnocení financí. Při zvolení správné strategie však můžete efektivně začít budovat...

Přestaňte utrácet za jídlo v restauracích a vsaďte na krabičky. Ušetříte přes 50 tisíc ročně

Krabičková dieta od Zdravé stravování

Průměrný Čech utratí za obědy v restauracích částky, které by bez problémů pokryly luxusní dovolenou nebo splátku nového auta. Přesto se do vaření mnozí z nás nehrnou. Buď se bojíme ztráty času, nebo...

24. dubna 2026

Omáčka rozhoduje víc než maso. Při párování vína hraje roli i tuk a kyselost

Alkohol (zejména víno) může blokovat odbourávání histaminu a zhoršovat jeho...

Většina lidí řeší párování vína až ve chvíli, kdy stojí před regálem nebo vinným lístkem. Jenže v tu chvíli už bývá pozdě. Pokud špatně zvolíte jídlo nebo jeho úpravu, žádné víno vás nezachrání a...

23. dubna 2026  18:25

Star Wars karty od České spořitelny. George nabízí i soutěž o vstupenky

Platební karty Star Wars od České spořitelny

Fanoušci ságy Star Wars se po sedmi letech dočkají nového celovečerního filmu. Premiéra snímku Mandalorian a Grogu je naplánována na květen, ale už teď se téma propisuje do českého bankovnictví....

23. dubna 2026  15:20

Zázrak za pár korun? Prací přípravek z 19. století odstraní i nejodolnější skvrny

Nechcete přijít o svůj oblíbený oděv? Pak se u náročnějších materiálů...

Trápí vás odolná skvrna na oblíbeném tričku? Zapomeňte na přípravky plné chemie. Nejúčinnějším odstraňovačem nečistot na oblečení je vynález z 19. století. Prozradíme vám, proč je tento nenápadný...

23. dubna 2026  11:45

Co uvařit za pár korun? Na sushi si zajděte do restaurace, palačinky si raději uvařte doma

Při vaření se používá hodně postupů, které v anglické terminologii u nás nejsou...

Jedním z nejjednodušších způsobů, jak ušetřit za jídlo, je vařit doma. Mnoho delikates zvládnete uvařit sami i za zlomek ceny, neplatí to však zdaleka pro všechna jídla. U některých jídel totiž může...

23. dubna 2026  8:30

Pančovaná nafta ničí motory. Pojišťovna vám ale opravu zaplatit nemusí

ilustrační snímek

Vlivem války a složité logistiky roste riziko prodeje nekvalitních paliv, která jsou pro moderní motory fatální. Škody se často šplhají k padesáti tisícům korun, přesto se řidiči u pojišťoven pomoci...

23. dubna 2026

Konec nekonečného žehlení? Experti radí, jak vybrat povlečení, které hýčká a vydrží roky

Ve spolupráci
MARGOT Povlečení Matějovský | Zdroj: www.matejovsky-povleceni.cz/

V povlečení se odehrává téměř třetina života. Přesto právě při jeho výběru mnoho domácností dělá chyby. Levné materiály sice lákají nízkou cenou, po několika praních však ztrácejí tvar, šisují a...

22. dubna 2026  15:24

Děláte chybu při užívání vitaminu C? Rozhoduje rozdělení dávky, říkají lékaři

Vitamin C si většina lidí spojuje s citronem. Ve skutečnosti ho ale najdete...

Vitamin C patří mezi nejčastěji užívané vitaminy. Lidé po něm sahají hlavně ve chvíli, kdy cítí nachlazení nebo únavu. Ve skutečnosti ale v těle zastává mnohem víc funkcí, než si většina lidí...

22. dubna 2026  11:45

Bílé v lednici, červené na lince? Češi skladují víno špatně, stačí malá změna

ilustrační snímek

Špatně skladované víno ztrácí chuť, aroma i hodnotu. Často dřív, než ho vůbec otevřete. Přitom stačí jediný detail: chybné uskladnění. Správně vybraná vinotéka dokáže víno nejen ochránit, ale výrazně...

22. dubna 2026  8:30

Největší slevy týdne: Špekáčky za sedm korun, káva za polovinu a brambory v akci

Grilovací sezona je v plném proudu.

Zatímco v minulých týdnech jsme o výrazných slevách trochu snili, tentokrát se s výbornými cenovkami roztrhl pytel. Vybrané položky pořídíme až o 68 procent levněji. V letákové hitparádě pro tento...

22. dubna 2026

Šetřit na univerzálním substrátu se nevyplácí. Kvalitní substrát poznáte po stisku

Kompostování zahradního i kuchyňského odpadu má řadu výhod: šetří místo v...

Levný pytel hlíny vám může na první pohled ušetřit desítky korun. Ve skutečnosti však často rozhoduje o tom, jestli rostliny porostou, nebo začnou chřadnout. Rozdíly mezi substráty totiž nejsou vidět...

21. dubna 2026  15:20

Vyhazujete peníze z okna? Špatně zvolené stínění ničí soukromí i zdraví

Vedro vstupuje do interiéru zejména okny, jako ochrana před horkem je nejlepší...

Možná to vypadá jako detail, ale špatně zvolené stínění dokáže výrazně zhoršit kvalitu bydlení. Přehřívání místností, ztráta soukromí nebo nekvalitní spánek - to všechno jsou důsledky, které vás...

21. dubna 2026  11:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.