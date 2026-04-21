Na snídani mimo domov není nic špatného. Každý z nás si sem tam dopřeje čerstvé pečivo z pekárny nebo kávu z automatu, na dovolené klidně i pestřejší snídani v dražší restauraci.
V mnoha případech se nám navíc snídaně venku může zdát výhodnější. Kdo například často jezdí vlakem, určitě alespoň jednou neodolal a koupil si plněný croissant, bagetu, lívanečky nebo jogurt. Nutno však dodat, že i tyto zdánlivě levné snídaně byste si doma zvládli připravit levněji.
1. Jogurt s domácí granolou
Jogurt s granolou patří mezi oblíbené snídaně v kavárnách i bistrech. Jedna porce však často vyjde na 60 až 80 korun, a to i přes to, že samotné suroviny jsou poměrně levné. Většinu ceny totiž tvoří marže.
Domácí granola má výhodu v tom, že si ji můžete připravit ve větším množství. Stačí mít po ruce ovesné vločky, trochu medu nebo sirupu, olej, ořechy a případně sušené ovoce. Směs pak promíchejte a nechte péct v troubě asi dvacet minut. Zásoba granoly vám pak vydrží i několik dní.
2. Domácí sendvič nebo bageta
Jednou z vůbec nejprodávanějších snídaní jsou sendviče a bagety. Koupíte je prakticky kdekoliv, navíc si můžete vybrat z mnoha variant. Jejich cena ovšem často přesahuje padesát či více korun, přestože ve výsledku dostanete jen dva plátky pečiva, trochu šunky a zeleniny.
Doma si můžete podobnou snídani připravit mnohem levněji během několika málo minut, a to navíc s tou výhodou, že víte, co jíte. Stačí krajíc kvalitního chleba nebo bagety, žervé a zelenina.
U po domácku připraveného sendviče si navíc můžete být jistí, že je opravdu čerstvý. Hotové sendviče bývají připravené několik hodin dopředu a mnohdy obsahují více soli a konzervantů.
TIP: Jak si upéct domácí bagetu?
Jedním z nejjednodušších druhů pečiva, které si zvládnete připravit doma, je bageta. Oproti klasickému chlebu nevyžaduje složité kynutí ani speciální formy, těsto navíc zvládne připravit i začátečník.
Hotové bagety můžete jíst buďto čerstvé, nebo je můžete rozpéct v troubě.
3. Domácí muffiny
Spousta pekáren a obchodních řetězců dnes kromě sladkého pečiva nabízí i balené muffiny, bábovku a mnoho dalších buchet. Takový produkt vám sice může pomoci, když jdete na oslavu či piknik a na poslední chvíli nestíháte péct, v žádném případě se však nevyplatí kupovat pravidelně.
Proč? Jeden muffin vás totiž může stát klidně i přes čtyřicet korun. Pokud si je tedy kupujete několikrát do týdne, můžete jen za ně utratit klidně i přes tisíc korun měsíčně.
|
Banánové muffiny zasytí víc než rohlík. Recept, který máte hotový dřív, než řeknete švec
Domácí muffiny přitom patří mezi nejjednodušší domácí moučníky. Základem je mít mouku, vejce, cukr, olej nebo máslo a mléko. Všechno smíchejte v jedné míse, těsto rozdělte do formiček a dejte péct do trouby.
Příprava vám zabere jen pár minut a z jedné dávky obvykle vznikne deset až dvanáct muffinů. Do těsta navíc můžete přidat kakao, čokoládu, ořechy nebo ovoce a pokaždé tak vytvořit trochu jinou snídani.
4. Domácí ovesná kaše
Instantní ovesná kaše patří mezi oblíbené rychlé snídaně a v obchodě za ni většinou nedáte víc než dvacet korun za kus. Na druhou stranu, když se podíváte na složení, drtivou většinu tvoří cukr.
Doma si můžete připravit mnohem zdravější kaši, mnohdy dokonce levnější. Stačí ovesné vločky zalít mlékem nebo vodou a krátce povařit. Pokud máte čerstvé či mražené ovoce, ořechy nebo med, můžete si kaši udělat ještě výživnější a chutnější.
5. Domácí pomazánky
Pomazánky patří mezi velmi praktické snídaně, které si můžete připravit dopředu i na několik dní. Jsme na ně naučení už od školky a často si je spojujeme se svátečním hodováním.
Hotové pomazánky z lahůdek však často stojí kolem 40 až 60 korun a ani zdaleka nejsou tak dobré jako ty, které si připravíte doma. Doma si můžete udělat prakticky jakoukoliv pomazánku. Jako základ můžete zvolit například tvaroh, žervé nebo vařená vejce.
Pak už jen stačí přidat trochu bylinek, zeleniny nebo koření a během několika minut budete mít hotovou pomazánku na několik porcí.
|
Návštěva za dveřmi? 6 pomazánek hotových do 5 minut bez stresu
SROVNÁNÍ Kolik ušetříte na snídani doma?
|Snídaně
|Cena venku
|Cena doma
|Jogurt s granolou
|60–80 Kč
|18–22 Kč
|Sendvič
|55–70 Kč
|12–16 Kč
|Muffin
|35–45 Kč
|7–9 Kč
|Ovesná kaše
|25–35 Kč
|8–12 Kč
|Pomazánka
|40–60 Kč
|15–20 Kč
Pokud bychom vycházeli z průměrných cen uvedených v tabulce, vyšla by jedna kupovaná snídaně přibližně na 52 korun, domácí varianta stejné snídaně pak zhruba na 15 korun.
Rozdíl tedy činí asi 37 korun na jedné snídani, což znamená, že pokud si kupujete snídani každý pracovní den, zaplatíte v obchodě zhruba 1 040 korun měsíčně. Stejná snídaně by vás doma vyšla přibližně na 300 korun.
Pořád se vám to zdá málo? Přepočítejme si to na rok. Když měsíčně ušetříte zhruba 700 až 750 korun, za jediný rok se vám podaří ušetřit okolo osmi až devíti tisíc korun.
Croissanty a máslo si raději kupte
I když se může na první pohled zdát, že vše, co seženete v obchodu, si dokážete udělat doma levněji, zdaleka ne vždy tomu tak je. Některé snídaně jsou náročnější na přípravu a vyžadují drahé suroviny, takže se jejich domácí výroba může paradoxně prodražit.
Typicky jde například o:
- croissanty
- máslo
- listové těsto
- cereálie
- bílý jogurt
U croissantů nebo listového těsta je hlavním problémem časová náročnost a velké množství másla. Výroba domácího másla vyžaduje velké množství smetany, která bývá mnohdy dražší než hotový výrobek. Podobně je to i u cereálií nebo jogurtu. Obojí si sice můžete vyrobit i doma, většinou na tom však moc neušetříte.
Výjimkou může být domácí tvaroháček, který si zvládnete namíchat z bílého jogurtu a kakaa. Takový dezert vyjde klidně i na devět korun za 150 gramů, v obchodě byste přitom za menší balení v akci utratili patnáct korun, bez akce dokonce přes dvacet korun, tedy jednou tolik.