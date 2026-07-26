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Přeplněná a drahá Praha? Tahle koupaliště vás vyjdou na pár korun

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  11:45
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Horké letní dny lákají k vodě, jenže výlet na koupaliště může rodinu s dětmi snadno vyjít na stovky korun. Zdaleka ne všechna koupaliště v Praze a okolí ale vyjdou draho. Na přírodních koupalištích zaplatíte za vstup šedesát korun, v aquaparcích klidně i dvacetkrát víc.

Spousta lidí si pod pojmem koupaliště v Praze a okolí představí přeplněné bazény a vysoké ceny vstupného. Málokdo ale ví, že nejen v okolí, ale i v samotném hlavním městě, můžete strávit celý den u vody za stejné ceny jako v menších městech. I Praha totiž nabízí řadu venkovních koupališť, bazénů a přírodních areálu, kde za vstupné zaplatíte méně než 100 korun.

Rozdíly v cenách vstupného jsou ale napříč bazény poměrně výrazné. Zatímco například na přírodním koupališti Jureček v Říčanech stojí vstup pro dospělého pouze šedesát korun, na jiných koupalištích se cena pro dospělého blíží k 250 korunám. Další háček je v tom, že ne každé koupaliště nabízí celodenní vstup a ne všude můžete platit kartou.

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Obsah

SROVNÁNÍ Nejlevnější koupaliště v Praze a okolí

Nejlevnější koupaliště v Praze a okolí
KoupalištěDospělýDítěRodinné vstupné
Přírodní koupaliště Jureček Říčany60 Kč40 Kč
Jezero Lhota120 Kč50 Kč
Koupaliště Lhotka180 Kč120 Kč420 Kč
Koupaliště Úvaly180 Kč120 Kč540 Kč (2+2)
Koupaliště Divoká Šárka200 Kč60 Kč
Koupaliště Klánovice200 Kč130 Kč480 Kč
Biotop Radotín200 Kč160 Kč500 Kč
Koupaliště Petynka250 Kč150 Kč500 Kč
Pražačka250 Kč200 Kč500 Kč
Koupaliště Ládví230 Kč160 Kč480 Kč
Koupaliště Stírka230 Kč160 Kč480 Kč
Koupaliště Čakovice230 Kč160 Kč480 Kč

Nejlevněji se vykoupete v Říčanech

Pokud jde čistě o cenu vstupného a nezapočítávali bychom poplatky za dopravu, parkování nebo třeba občerstvení, první cenu za nejlevnější koupaliště by získalo přírodní koupaliště Jureček v Říčanech. Za vstup na celý den zde dospělí zaplatí pouze 60 korun, děti do 15 let pak 40 korun.

Druhou nejlevnější variantou je jezero Lhota, kde celodenní vstup pro dospělého vyjde na 120 korun, děti od 6 do 15 let zaplatí 50 korun. Po šestnácté hodině navíc dospělí zaplatí stejně jako děti.

V Praze přijďte až odpoledne, ušetříte

Přímo v Praze patří k cenově příznivějším možnostem koupaliště Lhotka, kde stojí celodenní vstup pro dospělého 180 korun. Ještě levnější vstup nabízí koupaliště Divoká Šárka, kde za celý den zaplatíte 200 korun, děti od 5 do 15 let pouze 60 korun. Areál však nepřijímá platby kartou.

U řady pražských koupališť se vyplatí přijít až odpoledne, většinou kolem patnácté až šestnácté hodiny. Tou dobou bývá vstup pro dospělé značně zlevněn.

Cena vstupného pro koupaliště v Praze – odpolední hodiny
KoupalištěBěžné vstupné dospělýOdpolední vstupnéKolik ušetříte
Petynka250 Kč180 Kč od 15:0070 Kč
Lhotka180 Kč130 Kč od 15:0050 Kč
Divoká Šárka200 Kč120 Kč od 16:3080 Kč
Ládví230 Kč160 Kč od 16:0070 Kč
Stírka230 Kč160 Kč od 16:0070 Kč
Čakovice230 Kč160 Kč od 16:0070 Kč

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Rodinné vstupné jen za tři stovky

Pokud hledáte nejlevnější koupaliště pro rodiny s dětmi, pořadí se trochu změní. Ne každé koupaliště totiž nabízí rodinné vstupné a ne každé vyjde zrovna levně. I přesto ale narazíte na pár míst, kde se vejdete do 500 korun za rodinu na celý den.

Nejlevněji vychází koupaliště Lhotka. Celodenní rodinné vstupné pro dva dospělé a jedno dítě zde vychází na 420 korun. A pokud přijdete až po patnácté hodině, můžete se dostat dokonce na pouhých 320 korun.

Do pěti stovek na den se vejdete také na Petynce, Pražačce nebo v biotopu Radotín. V případě, že k vodě vyrážíte se dvěma dětmi, se vám vyplatí navštívit koupaliště Úvaly. To jako jedno z mála nabízí rodinné vstupné pro dva dospělé a dvě děti jen za 540 korun na celý den.

Cena rodinného vstupného – Praha a okolí
KoupalištěRodinné vstupnéSložení rodinyPoznámka
Lhotka420 Kč2 dospělí + 1 dítěPo 15:00 pouze 320 Kč
Úvaly540 Kč2 dospělí + 2 dětiOd 16:00 pouze 400 Kč
Klánovice480 Kč2 dospělí + 1 dítěOd 16:00 pouze 350 Kč
Petynka500 Kč2 dospělí + 1 dítěPo 15:00 pouze 360 Kč
Pražačka500 Kč2 dospělí + 1 dítěPouze celodenní vstup
Biotop Radotín500 Kč2 dospělí + 1 dítěPouze celodenní vstup
Ládví480 Kč2 dospělí + 1 dítěAkceptují MultiSport
Stírka480 Kč2 dospělí + 1 dítěAkceptují MultiSport
Čakovice480 Kč2 dospělí + 1 dítěAkceptují MultiSport

TIP Která koupaliště akceptují MultiSport kartu?

Některá pražská koupaliště umožňují vstupné zaplatit kartou MultiSport, která může výslednou cenu výrazně snížit.

Akceptují ji například:

  • koupaliště Divoká Šárka (vstup na jednu hodinu za 80 Kč)
  • koupaliště Ládví
  • koupaliště Stírka
  • koupaliště Čakovice

Před návštěvou si vždy nejprve ověřte aktuální podmínky koupaliště. Pravidla využití karet se mohou v průběhu sezony měnit.

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Aquaparky vyjdou až dvacetkrát dráž

Jestliže si nevystačíte jen s plaveckým bazénem a hledáte místo, kde se vy i děti pořádně vyřádíte, je tu ještě možnost jménem aquapark. V těch mnohdy najdete tobogány, skluzavky, vířivky a spousty dalších vodních atrakcí pro malé i velké. Komfort a široká nabídka služeb se ale odráží na ceně vstupného, za které zaplatíte podstatně více než u koupališť.

Nejznámější a zároveň nejdražší je Aquapalace Praha. Celodenní vstup zde dospělého vyjde na 1 249 korun, děti s výškou od 100 do 150 centimetrů 949 korun. Rodina se dvěma dospělými a dvěma dětmi za celý den zaplatí neuvěřitelných 3 549 korun.

Ceny vstupného – aquaparky v Praze
AquaparkDospělýDítěRodinné vstupné
Aquapalace Praha1 249 Kč949 Kč3549 Kč (2+2)
AquaDream Barrandov499 Kč269 Kč399/599 Kč (1–2 hodiny)
Aquacentrum Letňany Lagoon190 Kč130 Kč510 Kč (2+2, 2,5 hodiny)

Pokud nechcete strávit u vody celý den, ale koukáte spíše po kratším koupání s atrakcemi, může pro vás být cenově zajímavější variantou Aquacentrum Lagoon v Letňanech.

Místo celodenního vstupného zde platíte pouze za dvě a půl hodiny. V čase už je navíc zahrnut i čas na převlečení. Dospělé vyjde lístek na 190 korun, dítě do 145 centimetrů na 130 korun. Rodinné vstupné pro dva dospělé a dvě děti stojí 510 korun. Kdo si chce vyzkoušet večerní koupání, může využít také levnější vstup od 19:30 za 170 korun.

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Témata: koupaliště

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