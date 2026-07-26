Spousta lidí si pod pojmem koupaliště v Praze a okolí představí přeplněné bazény a vysoké ceny vstupného. Málokdo ale ví, že nejen v okolí, ale i v samotném hlavním městě, můžete strávit celý den u vody za stejné ceny jako v menších městech. I Praha totiž nabízí řadu venkovních koupališť, bazénů a přírodních areálu, kde za vstupné zaplatíte méně než 100 korun.
Rozdíly v cenách vstupného jsou ale napříč bazény poměrně výrazné. Zatímco například na přírodním koupališti Jureček v Říčanech stojí vstup pro dospělého pouze šedesát korun, na jiných koupalištích se cena pro dospělého blíží k 250 korunám. Další háček je v tom, že ne každé koupaliště nabízí celodenní vstup a ne všude můžete platit kartou.
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Obsah
SROVNÁNÍ Nejlevnější koupaliště v Praze a okolí
|Koupaliště
|Dospělý
|Dítě
|Rodinné vstupné
|Přírodní koupaliště Jureček Říčany
|60 Kč
|40 Kč
|–
|Jezero Lhota
|120 Kč
|50 Kč
|–
|Koupaliště Lhotka
|180 Kč
|120 Kč
|420 Kč
|Koupaliště Úvaly
|180 Kč
|120 Kč
|540 Kč (2+2)
|Koupaliště Divoká Šárka
|200 Kč
|60 Kč
|–
|Koupaliště Klánovice
|200 Kč
|130 Kč
|480 Kč
|Biotop Radotín
|200 Kč
|160 Kč
|500 Kč
|Koupaliště Petynka
|250 Kč
|150 Kč
|500 Kč
|Pražačka
|250 Kč
|200 Kč
|500 Kč
|Koupaliště Ládví
|230 Kč
|160 Kč
|480 Kč
|Koupaliště Stírka
|230 Kč
|160 Kč
|480 Kč
|Koupaliště Čakovice
|230 Kč
|160 Kč
|480 Kč
Nejlevněji se vykoupete v Říčanech
Pokud jde čistě o cenu vstupného a nezapočítávali bychom poplatky za dopravu, parkování nebo třeba občerstvení, první cenu za nejlevnější koupaliště by získalo přírodní koupaliště Jureček v Říčanech. Za vstup na celý den zde dospělí zaplatí pouze 60 korun, děti do 15 let pak 40 korun.
Druhou nejlevnější variantou je jezero Lhota, kde celodenní vstup pro dospělého vyjde na 120 korun, děti od 6 do 15 let zaplatí 50 korun. Po šestnácté hodině navíc dospělí zaplatí stejně jako děti.
V Praze přijďte až odpoledne, ušetříte
Přímo v Praze patří k cenově příznivějším možnostem koupaliště Lhotka, kde stojí celodenní vstup pro dospělého 180 korun. Ještě levnější vstup nabízí koupaliště Divoká Šárka, kde za celý den zaplatíte 200 korun, děti od 5 do 15 let pouze 60 korun. Areál však nepřijímá platby kartou.
U řady pražských koupališť se vyplatí přijít až odpoledne, většinou kolem patnácté až šestnácté hodiny. Tou dobou bývá vstup pro dospělé značně zlevněn.
|Koupaliště
|Běžné vstupné dospělý
|Odpolední vstupné
|Kolik ušetříte
|Petynka
|250 Kč
|180 Kč od 15:00
|70 Kč
|Lhotka
|180 Kč
|130 Kč od 15:00
|50 Kč
|Divoká Šárka
|200 Kč
|120 Kč od 16:30
|80 Kč
|Ládví
|230 Kč
|160 Kč od 16:00
|70 Kč
|Stírka
|230 Kč
|160 Kč od 16:00
|70 Kč
|Čakovice
|230 Kč
|160 Kč od 16:00
|70 Kč
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Rodinné vstupné jen za tři stovky
Pokud hledáte nejlevnější koupaliště pro rodiny s dětmi, pořadí se trochu změní. Ne každé koupaliště totiž nabízí rodinné vstupné a ne každé vyjde zrovna levně. I přesto ale narazíte na pár míst, kde se vejdete do 500 korun za rodinu na celý den.
Nejlevněji vychází koupaliště Lhotka. Celodenní rodinné vstupné pro dva dospělé a jedno dítě zde vychází na 420 korun. A pokud přijdete až po patnácté hodině, můžete se dostat dokonce na pouhých 320 korun.
Do pěti stovek na den se vejdete také na Petynce, Pražačce nebo v biotopu Radotín. V případě, že k vodě vyrážíte se dvěma dětmi, se vám vyplatí navštívit koupaliště Úvaly. To jako jedno z mála nabízí rodinné vstupné pro dva dospělé a dvě děti jen za 540 korun na celý den.
|Koupaliště
|Rodinné vstupné
|Složení rodiny
|Poznámka
|Lhotka
|420 Kč
|2 dospělí + 1 dítě
|Po 15:00 pouze 320 Kč
|Úvaly
|540 Kč
|2 dospělí + 2 děti
|Od 16:00 pouze 400 Kč
|Klánovice
|480 Kč
|2 dospělí + 1 dítě
|Od 16:00 pouze 350 Kč
|Petynka
|500 Kč
|2 dospělí + 1 dítě
|Po 15:00 pouze 360 Kč
|Pražačka
|500 Kč
|2 dospělí + 1 dítě
|Pouze celodenní vstup
|Biotop Radotín
|500 Kč
|2 dospělí + 1 dítě
|Pouze celodenní vstup
|Ládví
|480 Kč
|2 dospělí + 1 dítě
|Akceptují MultiSport
|Stírka
|480 Kč
|2 dospělí + 1 dítě
|Akceptují MultiSport
|Čakovice
|480 Kč
|2 dospělí + 1 dítě
|Akceptují MultiSport
TIP Která koupaliště akceptují MultiSport kartu?
Některá pražská koupaliště umožňují vstupné zaplatit kartou MultiSport, která může výslednou cenu výrazně snížit.
Akceptují ji například:
- koupaliště Divoká Šárka (vstup na jednu hodinu za 80 Kč)
- koupaliště Ládví
- koupaliště Stírka
- koupaliště Čakovice
Před návštěvou si vždy nejprve ověřte aktuální podmínky koupaliště. Pravidla využití karet se mohou v průběhu sezony měnit.
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Aquaparky vyjdou až dvacetkrát dráž
Jestliže si nevystačíte jen s plaveckým bazénem a hledáte místo, kde se vy i děti pořádně vyřádíte, je tu ještě možnost jménem aquapark. V těch mnohdy najdete tobogány, skluzavky, vířivky a spousty dalších vodních atrakcí pro malé i velké. Komfort a široká nabídka služeb se ale odráží na ceně vstupného, za které zaplatíte podstatně více než u koupališť.
Nejznámější a zároveň nejdražší je Aquapalace Praha. Celodenní vstup zde dospělého vyjde na 1 249 korun, děti s výškou od 100 do 150 centimetrů 949 korun. Rodina se dvěma dospělými a dvěma dětmi za celý den zaplatí neuvěřitelných 3 549 korun.
|Aquapark
|Dospělý
|Dítě
|Rodinné vstupné
|Aquapalace Praha
|1 249 Kč
|949 Kč
|3549 Kč (2+2)
|AquaDream Barrandov
|499 Kč
|269 Kč
|399/599 Kč (1–2 hodiny)
|Aquacentrum Letňany Lagoon
|190 Kč
|130 Kč
|510 Kč (2+2, 2,5 hodiny)
Pokud nechcete strávit u vody celý den, ale koukáte spíše po kratším koupání s atrakcemi, může pro vás být cenově zajímavější variantou Aquacentrum Lagoon v Letňanech.
Místo celodenního vstupného zde platíte pouze za dvě a půl hodiny. V čase už je navíc zahrnut i čas na převlečení. Dospělé vyjde lístek na 190 korun, dítě do 145 centimetrů na 130 korun. Rodinné vstupné pro dva dospělé a dvě děti stojí 510 korun. Kdo si chce vyzkoušet večerní koupání, může využít také levnější vstup od 19:30 za 170 korun.