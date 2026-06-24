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Prémiová zmrzlina stojí stovky. Tuhle uděláte za 150 korun z pěti surovin

Veronika Reicheltová
  8:30
Výroba domácích zmrzlin je skvělý způsob, jak si připravit letní mlsání přesně podle svých představ. Poctivé suroviny a originální ingredience navíc snadno předčí i výběr v cukrárně. Skořicovou variantu s cereáliemi Cini Minis ocení nejen děti, pochutnají si na ní i dospělí.
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Jak si dopřát poctivý dezert přesně podle svých představ? Čím dál více milovníků sladkého mlsání se pouští do výroby vlastní domácí zmrzliny. Díky tomu můžete experimentovat s oblíbenými příchutěmi a mít pod kontrolou každou ingredienci. Sami rozhodujete, jaké mléko a smetanu použijete, kolik přidáte cukru a jakou chuť výslednému dezertu vtisknete. Snadno tak připravíte i varianty bez laktózy, s nižším obsahem cukru nebo zcela rostlinné verze.

Obsah

Kolik stojí výroba zmrzliny?

Prémiové zmrzliny se zajímavými příchutěmi z obchodů se běžně pohybují v rozmezí od 410 Kč do 540 Kč za litr, v akci je lze sehnat zhruba za polovinu od 239 do 340 Kč za litr.

  • V poctivých řemeslných zmrzlinárnách je cena za litr zmrzliny ještě vyšší, pohybuje se zhruba od 510 Kč do 830 Kč za litr.
  • Domácí zmrzlina vás vyjde na mnohem méně, cena surovin je poloviční i oproti akčním cenám zmrzlin z obchodů. Cena za 1 litr Cini Minis zmrzliny vychází přibližně na 149 Kč.
Cena surovin pro výrobu domácí krémové zmrzliny Cini Minis
IngredienceMnožství použité v receptuOrientační cena
Cereálie Cini Minis375 g (část z maxi balení 645 gramů)70 Kč
Plnotučné mléko700 ml (část z 1l balení)13 Kč
Smetana ke šlehání (33 %)500 ml (2 balení po 250 ml)74 Kč
Čerstvé žloutky (vejce v akci za 39,90 Kč / 10 ks)15 ks (přepočet na spotřebované kusy)60 Kč
Cukr krupice200 g (část z 1kg balení)6 Kč
CELKOVÁ CENAcca 1,5 litru zmrzliny223 Kč

Recept: Domácí zmrzlina Cini Minis

Tip na servírování

Přeceděné cereálie nevyhazujte. Můžete je nechat usušit v troubě a následně použít jako křupavou posypku na hotový dezert.

Máte-li rádi krémové zmrzliny se skořicovou chutí, vyzkoušejte recept na domácí zmrzlinu Cini Minis. Na 1,5 litru zmrzliny budete potřebovat pouze pět ingrediencí:

  • 375 g cereálií Cini Minis
  • 700 ml plnotučného mléka
  • 500 ml smetany ke šlehání (minimálně 33 %)
  • 15 žloutků (z vajec velikosti M/L)
  • 200 g cukru krupice
Poctivá domácí zmrzlina Cini Minis předčí i leckterou řemeslnou zmrzlinárnu.

Příprava skořicového základu

Do většího hrnce nasypte cereálie Cini Minis a zalijte je plnotučným mlékem.

  • Směs přiveďte těsně k varu, ihned stáhněte z plotny a nechte 10 až 15 minut louhovat. Během této doby se intenzivní chuť skořice a cereálií dokonale uvolní do mléka.
  • Poté směs důkladně přeceďte přes jemné sítko.


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