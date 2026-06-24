Jak si dopřát poctivý dezert přesně podle svých představ? Čím dál více milovníků sladkého mlsání se pouští do výroby vlastní domácí zmrzliny. Díky tomu můžete experimentovat s oblíbenými příchutěmi a mít pod kontrolou každou ingredienci. Sami rozhodujete, jaké mléko a smetanu použijete, kolik přidáte cukru a jakou chuť výslednému dezertu vtisknete. Snadno tak připravíte i varianty bez laktózy, s nižším obsahem cukru nebo zcela rostlinné verze.
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Kolik stojí výroba zmrzliny?
Prémiové zmrzliny se zajímavými příchutěmi z obchodů se běžně pohybují v rozmezí od 410 Kč do 540 Kč za litr, v akci je lze sehnat zhruba za polovinu od 239 do 340 Kč za litr.
- V poctivých řemeslných zmrzlinárnách je cena za litr zmrzliny ještě vyšší, pohybuje se zhruba od 510 Kč do 830 Kč za litr.
- Domácí zmrzlina vás vyjde na mnohem méně, cena surovin je poloviční i oproti akčním cenám zmrzlin z obchodů. Cena za 1 litr Cini Minis zmrzliny vychází přibližně na 149 Kč.
|Ingredience
|Množství použité v receptu
|Orientační cena
|Cereálie Cini Minis
|375 g (část z maxi balení 645 gramů)
|70 Kč
|Plnotučné mléko
|700 ml (část z 1l balení)
|13 Kč
|Smetana ke šlehání (33 %)
|500 ml (2 balení po 250 ml)
|74 Kč
|Čerstvé žloutky (vejce v akci za 39,90 Kč / 10 ks)
|15 ks (přepočet na spotřebované kusy)
|60 Kč
|Cukr krupice
|200 g (část z 1kg balení)
|6 Kč
|CELKOVÁ CENA
|cca 1,5 litru zmrzliny
|223 Kč
Recept: Domácí zmrzlina Cini Minis
Tip na servírování
Přeceděné cereálie nevyhazujte. Můžete je nechat usušit v troubě a následně použít jako křupavou posypku na hotový dezert.
Máte-li rádi krémové zmrzliny se skořicovou chutí, vyzkoušejte recept na domácí zmrzlinu Cini Minis. Na 1,5 litru zmrzliny budete potřebovat pouze pět ingrediencí:
- 375 g cereálií Cini Minis
- 700 ml plnotučného mléka
- 500 ml smetany ke šlehání (minimálně 33 %)
- 15 žloutků (z vajec velikosti M/L)
- 200 g cukru krupice
Příprava skořicového základu
Do většího hrnce nasypte cereálie Cini Minis a zalijte je plnotučným mlékem.
- Směs přiveďte těsně k varu, ihned stáhněte z plotny a nechte 10 až 15 minut louhovat. Během této doby se intenzivní chuť skořice a cereálií dokonale uvolní do mléka.
- Poté směs důkladně přeceďte přes jemné sítko.