První rok od koupě výrazně posiluje pozici spotřebitele
Projevuje-li se vada během prvního roku od převzetí zboží, zákon vychází z domněnky, že věc byla vadná již při převzetí. Pro zákazníka jde o klíčové pravidlo: v případném sporu nemusí dokazovat, že problém existoval od začátku. Pokud například několik měsíců od nákupu přestane funguje elektronika a prodejce tvrdí, že ji poškodil uživatel, leží důkazní břemeno plně na obchodníkovi.
Obchodník však nemá povinnost během prvního roku uznat automaticky každou reklamaci. Může prokázat, že k poškození došlo nevhodným zacházením, mechanickým zásahem nebo běžným opotřebením. Po uplynutí prvního roku se důkazní situace obrací. Spotřebitel již zpravidla musí doložit, že jde o vadu, za kterou prodávající právně odpovídá.
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Dva roky nejsou automatická „dvouletá záruka“
V běžné řeči se stále užívá výraz „dvouletá záruka“. Z právního hlediska je však přesnější uvádět, že spotřebitel může vytknout vadu, která se projeví do dvou let od převzetí věci. U použitého zboží lze tuto dobu za zákonných podmínek zkrátit až na jeden rok. Samostatným institutem je pak záruka za jakost, kterou výrobce nebo prodávající poskytuje zcela dobrovolně.
Rozdíl není jen formalita. Spotřebitel nemá během dvou let nárok na bezplatné řešení jakéhokoli problému. Prodávající neodpovídá za běžné opotřebení ani za škody způsobené kupujícím. Podstatné vždy je, zda jde o vadu, za niž prodávající ze zákona skutečně ručí.
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Oprava, nový kus, sleva, nebo peníze? Záleží na okolnostech
Ani uznaná reklamace neznamená automatické a okamžité vrácení celé kupní ceny. Má-li věc vadu, spotřebitel primárně požaduje její odstranění: podle situace buď opravu, nebo dodání nového kusu bez vady. Prodávající může zvolený způsob odmítnout pouze tehdy, pokud je nemožný nebo ve srovnání s druhým řešením neúměrně nákladný.
Na přiměřenou slevu či odstoupení od smlouvy (vrácení peněz) vzniká právo v situaci, kdy prodávající vadu odmítne odstranit, neodstraní ji řádně, problém se opakuje nebo jde o závažnou vadu. Roli hraje i to, zda lze očekávat nápravu v přiměřené době a bez výrazných obtíží pro zákazníka. U nevýznamné vady od smlouvy odstoupit nelze.
Případ vytopeného mobilu: Důkazní břemeno nese obchodník
Zákazník si koupil dražší smartphone, který po devíti měsících přestal nabíjet. Servis prodejce reklamaci zamítl s tím, že uvnitř přístroje je vlhkost a jde o mechanické poškození uživatelem.
Protože se však chyba projevila v prvním roce od nákupu, platila zákonná domněnka, že věc byla vadná už při převzetí. Spotřebitel se nenechal odbýt a požádal o pomoc nezávislého znalce. Posudek potvrdil, že koroze vznikla v důsledku špatně netěsnícího továrního lepení, nikoli ponořením do vody. Obchodník pod hrozbou soudu nakonec uznal reklamaci jako oprávněnou a proplatil jak nový telefon, tak několikatisícové náklady na posudek.
Reklamace do 30 dnů, nedohodnete-li se jinak
Reklamace, včetně odstranění vady a informování spotřebitele o výsledku, musí být vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění. Výjimkou je situace, kdy se zákazník s prodávajícím výslovně dohodne na delší lhůtě. Prodejce ji však nemůže prodloužit jednostranně, například s odůvodněním, že čeká na náhradní díl či vyjádření výrobce.
Při počítání času se první den lhůty počítá až od dne následujícího po uplatnění reklamace. Připadne-li poslední den na sobotu, neděli nebo státní svátek, posouvá se konec lhůty na nejbližší pracovní den. Nestačí přitom mít reklamaci pouze interně označenou jako vyřízenou. Ve stanovené lhůtě musí být o výsledku prokazatelně informován i zákazník.
Překročili 30 dnů Chtějte zpět peníze nebo slevu
Nevyřídí-li obchodník reklamaci ve 30denní či jinak dohodnuté lhůtě, může spotřebitel od smlouvy odstoupit, případně požadovat přiměřenou slevu. Stejná situace nastává, pokud obchodník sice tvrdí, že reklamaci vyřídil, ale spotřebitele o tom v termínu neinformoval.
Peníze se však zákazníkovi nevracejí automaticky. Spotřebitel musí své právo uplatnit, ideálně písemně. Pokud požaduje vrácení kupní ceny, měl by prodejci oznámit, že z důvodu marného uplynutí zákonné lhůty od smlouvy odstupuje. Písemná dokumentace je při případném sporu zcela zásadní.
Zamítnutí reklamace vyžaduje konkrétní odůvodnění
Pokud obchodník reklamaci zamítne, třeba s odkazem na „běžné opotřebení“, musí své rozhodnutí písemně zdůvodnit. Obecná fráze automaticky neznamená, že má prodejce pravdu. Nesouhlasíte-li s výsledkem, veďte další komunikaci písemně a přesně uveďte, v čem spatřujete pochybení.
Do výzvy obchodníkovi uveďte číslo objednávky či dokladu, datum reklamace, popis vady, číslo reklamačního protokolu a konkrétní požadavek. U vady projevující se v prvním roce je vhodné připomenout zákonnou domněnku existence vady při převzetí. Prodejci stanovte přiměřenou lhůtu k reakci, zpravidla 7 až 14 dnů.
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U dražšího zboží rozhodne znalecký posudek
Řada reklamačních sporů naráží na otázku původu závady: zákazník tvrdí, že výrobek selhal kvůli vadnému materiálu, servis uvádí mechanické poškození uživatelem. V takové fázi e-mailová výměna nestačí a nastupuje odborné posouzení.
U dražší elektroniky, nábytku, automobilů či obuvi může výrazně pomoci znalecký posudek. Posudek není rozsudkem a obchodník není povinen na jeho základě okamžitě měnit stanovisko, pro spotřebitele však představuje silný důkazní argument při dalším jednání, mimosoudním řešení sporu i před soudem.
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Náklady na posudek lze vymáhat, ne však vždy v plné výši
Potvrdí-li odborné posouzení oprávněnost reklamace, má spotřebitel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním práv. Sem patří i cena znaleckého posudku či související výdaje.
Obchodník však nehradí posudky bezlimitně. Rozhoduje účelnost a přiměřenost vzhledem k okolnostem sporu. U levnějšího zboží není ekonomicky racionální objednávat posudek v hodnotě několika tisíc korun, existují-li dostupné alternativy.
ČOI pomůže s řešením sporu, úhradu ale nařídit nemůže
Nedojde-li k dohodě, lze u spotřebitelských sporů využít mimosoudní řešení (ADR) při České obchodní inspekci. Návrh se podává elektronicky a samotné řízení je bezplatné.
ČOI však nevystupuje v roli soudu. Nemůže závazně rozhodnout o pravdě ani přikázat prodejci vrácení financí. Jejím úkolem je dovést obě strany k dohodě. Návrh je nutné podat nejpozději do jednoho roku od prvního uplatnění nároku u podnikatele.
Pomoc pro nákupy v zahraničí Evropské spotřebitelské centrum
Podvody na Vinted
Pozor si dávejte na sofistikované AI podvody na bazarových platformách, jako je například Vinted.
Připravili jsme pro vás návod jak se bránit a postupovat při podvodu.
Při nákupu u obchodníka z jiného státu EU, Norska nebo Islandu pomáhá Evropské spotřebitelské centrum (ESC). Zaměřuje se na přeshraniční spory, pomáhá s komunikací i dalším právním postupem.
Velká Británie již do této sítě nespadá a na britské obchody tento postup použít nelze. U přeshraničních reklamací je vždy nutné ověřit reálné sídlo obchodníka a rozhodné právo.
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Obrana proti neserióznímu e-shopu? Chargeback nebo užitečná aplikace
Chargeback Poslední záchrana při platbě kartou
Pokud jste platili kartou a e-shop nedodal zboží, nevrátil peníze po odstoupení nebo nekomunikuje, kontaktujte svou banku a požádejte o chargeback. Jde o reklamaci karetní transakce podléhající pravidlům karetních asociací (Visa, Mastercard).
Bance doložte objednávku, potvrzení platby, komunikaci s obchodníkem, doklad o odstoupení od smlouvy či potvrzení o vrácení zboží. Chargeback není automatickou garancí vrácení financí, banka posuzuje každý případ individuálně.
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Když možnosti selžou, nastupuje předžalobní výzva
Odmítá-li obchodník plnit i po písemných výzvách, posudku či pokusu o mimosoudní dohodu, je dalším krokem předžalobní výzva. Nemusí ji koncipovat advokát, u složitějších sporů však odborná pomoc předchází procesním chybám.
Předžalobní výzva je klíčová i pro přiznání náhrady nákladů soudního řízení. Aby mohl žalobce náhradu nákladů požadovat, musí výzvu k plnění odeslat nejméně sedm dnů před podáním žaloby. O samotné náhradě nákladů následně rozhoduje soud.
Základní pravidlo Vše dokládejte písemně
I při silné právní pozici se nároky bez dokladů o uplatnění reklamace a reakcích obchodníka prosazují stěží. Vždy pečlivě uschovávejte reklamační protokoly, nákupní doklady, fotodokumentaci vady i veškerou e-mailovou korespondenci.
Vznikne-li spor, ukončete telefonickou komunikaci a přejděte výhradně na písemnou formu. Nejefektivnější je odstupňovaný postup: jasná písemná výzva, odborné posouzení či ADR, předžalobní výzva a případné řešení soudní cestou.