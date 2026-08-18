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Exotický původ, stejné chemické složení
Kokosový cukr se vyrábí z nektaru květů kokosových palem. Tento nektar se pomalu zahřívá a odpařuje, dokud nekrystalizuje do podoby hnědých zrnek s příjemným karamelovým nádechem. Právě přírodní způsob zpracování a exotický původ stály na počátku mýtu o zdravém slazení.
Marketingoví specialisté často staví propagaci na tom, že kokosový cukr na rozdíl od rafinovaného bílého cukru prochází minimálním zpracováním. To je sice pravda, nicméně lidský organismus a metabolismus sacharidů nahlížejí na chemické složení velmi nekompromisně. Z pohledu kalorické hodnoty a metabolické zátěže reaguje tělo na většinu jednoduchých cukrů velmi podobně, bez ohledu na to, zda pocházejí ze šumavské řepy nebo z filipínské palmy.
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Složení pod lupou Kalorie nelžou
Při pečení dvakrát pozor
Kokosový cukr sladí přibližně o 20 procent méně než běžný řepný cukr, takže pokud se jím snažíte v receptu nahradit klasický cukr, budete ho muset použít více.
Kokosový cukr se také taví při výrazně nižší teplotě než bílý cukr, takže velmi rychle hnědne a může pečivo snadno spálit nebo mu dodat hořkou pachuť.
Při pohledu na nutriční tabulku brzy zjistíte, kde spočívá první zásadní háček. Bílý rafinovaný cukr obsahuje přibližně 400 kilokalorií na 100 gramů. Kokosový cukr se pohybuje v rozmezí 380 až 390 kilokalorií na 100 gramů. Rozdíl v energetické hodnotě je tedy naprosto zanedbatelný a nepředstavuje pro redukční dietu vůbec žádnou výhodu.
Z hlediska chemické struktury se kokosový cukr skládá z:
- 70 až 80 procent sacharózy (což je přesně ten samý disacharid, který tvoří běžný řepný i třtinový cukr)
- 3 až 9 procent volné glukózy
- 3 až 9 procent volné fruktózy
Po dosažení žaludku a tenkého střeva se tedy naprostá většina kokosového cukru rozštěpí na základní jednotky: glukózu a fruktózu. Z metabolického hlediska tak dostává vaše tělo prakticky identickou nálož jednoduchých sacharidů jako při konzumaci klasického cukru.
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Přehled sladidel Tahák do kapsy
Abyste se v nabídce sladidel dokázali snadno orientovat a nepodléhali marketingovému tlaku, připravili jsme tabulku, shrnujicí klíčové vlastnosti nejčastěji používaných variant:
|Typ sladidla
|Energetická hodnota (na 100 g)
|Glykemický index (GI)
|Hlavní složka
|Vliv na hladinu inzulínu
|Bílý řepný cukr
|cca 400 kcal / 1 680 kJ
|65–70
|Sacharóza (100 %)
|Vysoký
|Třtinový cukr (nerafinovaný)
|cca 390 kcal / 1 638 kJ
|60–65
|Sacharóza (95–99 %)
|Vysoký
|Kokosový cukr
|cca 380 kcal / 1 596 kJ
|35–54 (proměnlivý)
|Sacharóza (70–80 %)
|Střední až vysoký
|Med
|cca 304 kcal / 1 277 kJ
|55–60
|Glukóza a fruktóza
|Střední až vysoký
|Erythritol (polyol)
|0 kcal / 0 kJ
|0
|Erythritol (100 %)
|Nulový
|Stévie (glykosidy)
|0 kcal / 0 kJ
|0
|Steviol-glykosidy
|Nulový
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Co prozradí glykemický index
Nejčastějším argumentem prodejců bývá tvrzení, že kokosový cukr má nízký glykemický index (uvádí se hodnota okolo 35), což by mělo zabránit prudkým výkyvům hladiny krevního cukru a následným záchvatům hladu.
Tip Spotřebitele
Kokosový cukr peněženka nemiluje. Za půl kila dáte klidně čtyřnásobek toho co za běžný třtinový. Přitom si připlácíte jen za exotiku a karamelovou chuť: z pohledu kalorií a dopadu na tělo kupujete prakticky to samé.
Nízký glykemický index je v tomto případě přisuzován obsahu inulinu, rozpustné vlákniny, která dokáže mírně zpomalovat vstřebávání glukózy do krve. Zde je však potřeba podívat se na fakta pod podrobnou lupou:
- Proměnlivé množství inulinu: Obsah inulinu v kokosovém cukru je relativně malý a liší se podle původu, způsobu zpracování a teploty při odpařování nektaru.
- Nezávislé testy ukazují vyšší GI: Nezávislé evropské studie často naměřily u komerčně dostupného kokosového cukru hodnoty glykemického indexu mezi 50 až 54, což je hodnota velmi blízká běžnému třtinovému cukru.
- Množství vlákniny je zanedbatelné: Aby vám inulin obsažený v kokosovém cukru přinesl reálný zdravotní benefit pro střevní mikrobiom, museli byste ho sníst desítky gramů denně. Tím byste ale zároveň přijali obrovské množství kalorií a jednoduchých cukrů, což by jakýkoliv teoretický přínos okamžitě zlikvidovalo.
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Minerály? Jen kapka v moři
Další oblíbené tvrzení zní, že kokosový cukr je bohatý na draslík, zinek, železo, vápník a B-komplex. Ano, chemická analýza v něm tyto látky skutečně odhalí, protože na rozdíl od rafinovaného cukru neprochází procesem bělení a čištění.
Problém spočívá v kontextu celkového jídelníčku. Abyste z kokosového cukru získali například doporučenou denní dávku draslíku nebo železa, museli byste denně zkonzumovat stovky gramů tohoto sladidla. Získávat minerální látky z cukru je energeticky i finančně nejméně výhodný způsob výživy. Výrazně více živin vám poskytne hrst vlašských ořechů, porce zeleniny nebo celozrnné pečivo, a to bez rizika vzniku inzulínové rezistence.
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Jak na sladké mlsání bez iluzí
Pokud je vaším cílem redukce hmotnosti, zlepšení metabolického zdraví nebo snížení závislosti na sladké chuti, kokosový cukr vaše problémy nevyřeší. Zde je několik praktických doporučení, jak k tomuto sladidlu přistupovat:
- Vnímejte ho jako pochoutku, ne jako cestu k hubnutí: Kokosový cukr má vynikající chuťový profil. Pokud vám chutná jeho karamelový tón v kávě nebo v dezertu, klidně si ho dopřejte, ale počítejte s ním jako s běžným cukrem a hlídejte si celkové množství.
- Pro redukci volte nízkokalorické alternace: Pokud potřebujete výrazně snížit energetický příjem a nezvedat hladinu inzulínu, sáhněte spíše po přírodních sladidlech typu erythritol nebo stévie.
- Postupně odvykejte sladké chuti: Nejefektivnější strategií pro štíhlou linii je postupné snižování celkové dávky sladidel. Místo nahrazování jednoho typu cukru druhým se zaměřte na to, aby si vaše chuťové pohárky zvykly na přirozenou chuť potravin.