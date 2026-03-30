Předražené Velikonoce? Čokoláda je letos luxusem, domácím barvením ušetříte stokoruny

  5:00aktualizováno  5:01
Pondělní účtenka tentokrát vyčíslila přípravu na Velikonoční pondělí. Zatímco v jednom obchodě necháte za pletenou pomlázku a výslužku pro koledníky stovky korun, o ulici dál můžete pořídit totéž za zlomek ceny. Prozkoumali jsme aktuální letáky a spočítali, kde se letos nákup vajec, barev i sladkostí vyplatí nejvíce.
ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Špatně zvolená pomlázka zbytečně vytáhne peníze z kapsy. Rozdíly v cenách jsou letos extrémní. Ukážeme vám, jak nákupem chytrých surovin a domácím barvením vajec srazit náklady na minimum. Na konci článku najdete i recept na velikonoční pohoštění, které zvládnete za pár minut.

Je lepší kupovaná, nebo pletená pomlázka?

Tradiční pletení pomlázky z vrbového proutí sice vyjde nejlevněji, ale ruku na srdce, ne každý na to má čas nebo talent.

Pokud se rozhodnete pomlázku koupit, měli byste se dívat především na její délku. Zatímco v Lidlu pořídíte 80cm pomlázku za 44,90 korun, v Albertu vás o deset centimetrů delší varianta vyjde jen o pět korun dráž.

Od perníku po čokoládového zajíčka

Při pohledu na regály se sladkostmi se vám letos pravděpodobně protočí panenky. A není divu – za klasiku v podobě velkých značek jako Kinder, Milka či Lindt připlatíte. Pokud je ovšem nakoupíte chytře ve slevě, můžete udělat radost sobě i svým dětem.

Například trojbalení Kinder Joy v limitované Minecraft edici pořídíte v Penny za 74,70 korun, tedy v přepočtu pětadvacet korun za jedno vajíčko. Pokud se poohlížíte po něčem speciálním, v Bille letos najdete limitku Milakvět za 49,90 korun, která potěší i dospělé koledníky.

Druhou možností je dát přednost privátním značkám. Na těchto produktech můžete ušetřit i desítky procent, často navíc nabízejí srovnatelnou kvalitu čokolády, jen bez příplatku za drahou reklamu.

Akce 2+1 na čokoládu

Pokud máte doma více koledníků, vyplatí se sledovat množstevní slevy. V Lidlu aktuálně běží akce 2+1 zdarma na čokolády značky Fin Carré.

Skvělým příkladem mohou být čokoládoví zajíčci z Kauflandu za 23,90 korun, případně perníkové figurky z Lidlu za bezkonkurenčních 11,90 korun.

Pokud očekáváte zástupy koledníků, vyplatí se vsadit na větší balení sladkostí. Místo drahých bonbonů sáhněte po 400g balení želé mixu z Tesca za pouhých 47,90 korun. Ten můžete rozdělit do menších balíčků a vyrobit tak několik bohatých výslužek za cenu jedné bonboniéry.

TOP CENY Kde nakoupíte nejvýhodněji?

PoložkaObchodCena
Pomlázka 90 cmAlbert49,90 Kč
Vejce 30 ksLidl129,90 Kč
Barvy na vajíčka 4 ksTesco34,90 Kč
Lindt zajíčci 5 ksTesco79,90 Kč
Perníková figurkaLidl11,90 Kč
ToffifeePenny29,90 Kč
Kinder Joy 3 ksPenny74,70 Kč
Želé mix bonbony 400 gTesco47,90 Kč

Domácí barvení šetří peníze i čas

Barvení vajíček je každým rokem velkým tématem. Pokud nechcete vajíčka barvit sami, můžete si v Bille koupit již uvařená a nabarvená vajíčka za 49,90 korun za balení šesti vajíček.

Přestože to může na první pohled vypadat kdovíjak výhodně, ve skutečnosti se vyplatí si vajíčka obarvit svépomocí doma. Nevěříte?

V Lidlu koupíte plato třiceti vajec za 129,90 korun, jedno vejce tedy vyjde na 4,30 korun. Když k této ceně připočtete balení barviček za 34,90 korun, vyjde vás jedno barvené vajíčko na necelých šest korun. U kupovaných barvených vajíček platíte přes osm korun za kus, navíc přijdete o zážitek z vlastnoručního barvení.

TIP Velikonoční cukroví za hubičku

Chcete letos návštěvu překvapit sladkou pochoutkou, ale nechcete se stresovat domácím pečením? Pak vyzkoušejte hotové těsto na velikonoční cukroví. Albert nabízí vybrané druhy již od 31,90 korun za kus, vybrat si můžete z tradičních perníčků či dvou druhů lineckého.

Výhodou tohoto těsta je, že ho stačí vyválet, vykrájet, upéct a nazdobit. Za půlhodiny tak můžete mít napečeno za zlomek ceny, kterou byste dali za kupované cukroví.

Pokud dáváte přednost tradičnímu beránkovi, můžete si jej upéct již za čtyřicet korun. V obchodě byste za něj přitom dali klidně i čtyřnásobek. Beránka v akci seženete například v Lidlu či Kauflandu za osmdesát korun, případně v Albertu či Tescu za necelých devadesát korun.

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

