Předražená kosmetika je podvod: Tato bylinka za pár korun léčí pleť lépe než krémy za tisíce

Petra Burgrová
  11:45
Utrácíte tisíce za kosmetiku plnou chemie? Ta nejlepší péče o pleť neroste v laboratoři, ale přímo na vaší zahrádce. Měsíček lékařský (Calendula officinalis) je přírodní zázrak, který dokáže zklidnit, vyhojit a rozzářit pleť lépe než leckterý drahý produkt.

Na co je dobrý měsíček lékařský

Měsíček je opravdový „všeuměl“. V lidovém léčitelství se používá především pro své protizánětlivé, hojivé a antiseptické účinky. Pomáhá při léčbě drobných ran, popálenin, jizev, akné nebo ekzémů. Vnitřně pak podporuje trávení, činnost jater a žlučníku.

Jak voní měsíček

Vůně měsíčku je velmi specifická. Je pryskyřičná, mírně kořeněná, až lehce nahořklá. Pro někoho může být intenzivní, ale pro většinu lidí je to vůně čistoty a slunečných letních dnů.

Miluje slunná až polostinná místa a středně výživnou, propustnou půdu. Je to velmi nenáročná rostlina, která se navíc často sama vysemení, takže se vám na zahrádce může „usadit“ natrvalo.

Jeho vůně odpuzuje háďátka, mšice a některé škůdce, kteří napadají kořenovou zeleninu. Proto se často sází jako „ochranný štít“ mezi řádky mrkve či rajčat.

Zdravé a chutné. Stačí úplně jednoduchá bedna, v ní pár salátů, rukola a měsíček a pastva pro oko (a později i pro žaludek) je na světě.

Co sbírat z měsíčku a kdy

Sbírají se zdravé a nepoškozené květy za slunného počasí. Nejlepší čas pro sběr je dopoledne, mezi 10. a 12. hodinou, kdy jsou květy plně otevřené a obsahují nejvyšší koncentraci účinných látek (silic a flavonoidů).

Jak zpracovat měsíček lékařský

Měsíček můžete sušit (v tenké vrstvě ve stínu) nebo zpracovat čerstvý. Mezi nejoblíbenější formy patří:

  • Měsíčkový olej: Květy macerované v kvalitním rostlinném oleji.
  • Mast: Květy měsíčku v kvalitním tuku.
  • Tinktura: Květy vylouhované v lihu.
  • Čaj: Sušené nebo čerstvé květy zalité horkou vodou.

Jak udělat čaj z měsíčku a kdy ho pít

Na šálek čaje použijeme 1–2 čajové lžičky sušených květů a zalijeme 250 ml vroucí vody. Necháme 10 minut louhovat. Pijeme je jako kúru, maximálně 3 šálky denně po dobu dvou týdnů, poté si dáme pauzu.

Měsíček je poměrně tolerantní bylinka, ale obecně se nedoporučuje kombinovat bylinky s opačnými účinky (např. uklidňující bylinky s těmi silně povzbuzujícími). Při vnitřním užívání měsíčku buďte opatrní při kombinaci s léky na sedaci nebo s léky na krevní tlak, jelikož může měnit jejich účinek.

Na co je dobrá mast z měsíčku lékařského

Měsíčková mast je naprostý základ domácí kosmetiky. Je skvělá na:

  • Popraskané paty a rty.
  • Zklidnění podrážděné pokožky po holení.
  • Hojení drobných oděrek a jizev.
  • Ošetření dětské pokožky (opruzeniny).
  • Ekzémy a dermatitidy.

Výroba je překvapivě snadná a výsledek je nesrovnatelný s běžně dostupnými krémy. Máte totiž jistotu, že používáte čistý přírodní macerát bez zbytečné chemie, konzervantů či parfemace.

Výběr tuku na mast je čistě na vás. Můžete použít škvařené vnitřní sádlo, kokosový olej či bambucké máslo.

Recept Domácí měsíčková mast

  • 4 hrsti květů měsíčku lékařského
  • 500 g kvalitního domácího sádla

Rady pro perfektní výsledek

  • Čistota je základ: veškeré nádobí, sklenice i vaše ruce musí být dokonale čisté a suché. Voda v masti je nepřítelem, mohla by způsobit žluknutí nebo plíseň.
  • Skladování: domácí mast uchovávejte na chladném a tmavém místě, ideálně v lednici nebo spíži. Pokud ji neskladujete v teple, vydrží vám bez problémů minimálně rok.
  1. Květy měsíčku natrháme a pořádně nasekáme na menší kousky.
  2. Sádlo rozpustíme v kastrůlku, vhodíme do něj nasekané květy a necháme směs krátce přejít varem.
  3. Odstavíme a necháme zchladnout, poté uložíme do lednice, kde necháme směs odpočívat zhruba 12 hodin.
  4. Ztuhlou směs rozpustíme při mírné teplotě a přecedíme ji přes čisté plátno, přičemž květy důkladně vymačkáme.
  5. Hotovou mast nalijeme do čistých skleniček a uložíme do lednice nebo na chladné a tmavé místo.

