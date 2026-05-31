Past jménem šestiměsíční platnost
Většina cestovatelů žije v optimistickém přesvědčení, že pokud jejich cestovní pas končí v srpnu a oni se vrací z dovolené v červenci, je vše v pořádku. To je však jeden z nejrozšířenějších a nejdražších omylů.
Tip Spotřebitele
Velké množství populárních destinací mimo Evropskou unii jako Egypt, Tunisko nebo Spojené arabské emiráty, striktně vyžaduje, aby byl cestovní doklad platný ještě 6 měsíců po plánovaném návratu do vlasti.
Pokud tuto podmínku nesplňujete, letecká společnost vás s největší pravděpodobností vůbec nepustí na palubu letadla. V takovém případě nemáte nárok na vrácení peněz od cestovní kanceláře ani na plnění z cestovního pojištění, protože se jedná o chybu na straně cestujícího. Kontrola pasu by tedy neměla být posledním bodem na seznamu úkolů, ale tím úplně prvním, ideálně ještě před nákupem letenek.
|
Jak navštívit 308 zemí světa. Procestovat všechny je sen i práce na plný úvazek
Standardní vs. expresní cesta: Kolik vás stojí čas?
V České republice máte standardně tři možnosti, jak o cestovní pas požádat. Liší se rychlostí a především cenou. Zatímco při včasném plánování vás pas přijde na symbolických šest set korun, u bleskových variant se cena šplhá k částkám, za které byste v cílové destinaci měli několik večeří pro celou rodinu.
1. Standardní lhůta do 30 dnů
Tato varianta je nejlevnější a nejrozumnější. O pas žádáte na libovolném obecním úřadě s rozšířenou působností. Pokud není hlavní letní sezóna, bývá pas hotový často už za dva týdny, ale úřad má na vyřízení celých 30 dní.
- Cena: šest set korun pro dospělého / sto korun za dítě do 15 let.
2. Zrychlená lhůta do 5 pracovních dnů
Pokud zjistíte neplatnost pasu týden před odjezdem, je toto vaše jediná jistota. Žádat můžete na úřadě nebo přímo na Ministerstvu vnitra.
- Cena: tři tisíce korun pro dospělého / tisíc korun za dítě do 15 let.
3. Expresní lhůta do 24 hodin
Ultimátní záchranná brzda. Žádost lze podat u libovolného úřadu, ale hotový doklad si musíte vyzvednout osobně pouze na pracovišti Ministerstva vnitra v Praze. Pokud nejste z Prahy, připočtěte si k poplatku i náklady na cestu a čas strávený na cestě.
Cena: šest tisíc korun pro dospělého / dva tisíce korun za dítě do 15 let.
|
Česko má jeden z nejsilnějších pasů na světě. Nejhorší je Sýrie
Srovnání nákladů a lhůt pro vyřízení pasu
|Typ vyřízení
|Lhůta
|Kde žádat
|Kde vyzvednout
|Cena (dospělý)
|Standardní
|do 30 dnů
|Jakýkoliv úřad ORP
|Ten samý úřad
|600 Kč
|Zrychlené
|do 5 prac. dnů
|Úřad ORP / MV ČR
|Úřad ORP / MV ČR
|3 000 Kč
|Bleskové
|do 24 hodin
|Úřad ORP / MV ČR
|Pouze MV ČR (Praha)
|6 000 Kč
Dětské pasy: Pozor na změnu podoby
U dětí je situace ještě o něco komplikovanější. Dětské pasy mají kratší platnost, jen pět let, ale zákon obsahuje důležitý dodatek: doklad je neplatný, pokud se výrazně změnila podoba držitele. Pokud máte pas pro tříleté dítě, na kterém je vyfocené jako miminko v peřince, riskujete na hranicích problémy i v případě, že je doklad formálně stále platný. Celníci, zejména v zemích s přísnějšími bezpečnostními pravidly, mohou identitu dítěte zpochybnit. Pro klid na duši se doporučuje u malých dětí pas aktualizovat každé dva až tři roky.
|
Místo hrdosti trapas. Nové slovenské pasy mají grafiku staženou z fotobanky
Cestování po Evropské unii a občanský průkaz
Pokud se chystáte pouze v rámci Schengenského prostoru, stačí vám občanský průkaz. I zde ale platí pravidlo kontroly. Občanský průkaz s odstřiženým rohem není platným cestovním dokladem, a to ani s přiloženým potvrzením o změně. Pro leteckou dopravu v rámci EU vždy doporučujeme mít u sebe buď platný pas, nebo plnohodnotný občanský průkaz s čipem.
Co dělat, když zjistíte neplatnost pasu večer před odletem?
Pokud je neděle večer a vy v pondělí ráno odlétáte, legální cesta k získání dokladu v řádu hodin neexistuje. Ministerstvo vnitra nemá pohotovostní službu o víkendech. Jedinou teoretickou nadějí je, pokud cestujete do země, kde lze využít občanský průkaz a ten máte v pořádku.
Pokud míříte do exotiky, je jedinou možností okamžité kontaktování letecké společnosti nebo cestovní kanceláře. Storno poplatky 24 hodin před odletem jsou sice obvykle takřka sto procent ceny, ale někdy je možné za poplatek změnit jméno cestujícího nebo termín zájezdu. Jsou to však řešení s nejistým výsledkem a vysokými náklady.