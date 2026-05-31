Před dovolenou zkontrolujte pas. Expresní vyřízení vás může stát tisíce

Autor:
  15:20
Stačí jedna sekunda nepozornosti a vysněná dovolená může skončit dřív, než začne. Tisíce Čechů zjistí až na letišti, že jejich cestovní pas není platný. Zjistěte, proč nestačí mít doklad platný jen v den odletu, kolik stojí bleskové vyřízení na poslední chvíli a jak se vyhnout zbytečné ztrátě tisíců korun.
Tisíce Čechů zjistí až na letišti, že jejich cestovní pas není platný. | foto: Profimedia.cz

Past jménem šestiměsíční platnost

Většina cestovatelů žije v optimistickém přesvědčení, že pokud jejich cestovní pas končí v srpnu a oni se vrací z dovolené v červenci, je vše v pořádku. To je však jeden z nejrozšířenějších a nejdražších omylů.

Tip Spotřebitele

  • Nastavte si připomínku: Podívejte se na pasy celé rodiny hned teď a dejte si do kalendáře v telefonu upomínku na datum devět měsíců před koncem platnosti.
  • Kontrolujte víza: Některé země vyžadují nejen platný pas, ale i volné stránky pro razítka. Pokud máte pas plný suvenýrů, nemusí vás do země vpustit, i když je pas platný deset let.

Velké množství populárních destinací mimo Evropskou unii jako Egypt, Tunisko nebo Spojené arabské emiráty, striktně vyžaduje, aby byl cestovní doklad platný ještě 6 měsíců po plánovaném návratu do vlasti.

Pokud tuto podmínku nesplňujete, letecká společnost vás s největší pravděpodobností vůbec nepustí na palubu letadla. V takovém případě nemáte nárok na vrácení peněz od cestovní kanceláře ani na plnění z cestovního pojištění, protože se jedná o chybu na straně cestujícího. Kontrola pasu by tedy neměla být posledním bodem na seznamu úkolů, ale tím úplně prvním, ideálně ještě před nákupem letenek.

Standardní vs. expresní cesta: Kolik vás stojí čas?

V České republice máte standardně tři možnosti, jak o cestovní pas požádat. Liší se rychlostí a především cenou. Zatímco při včasném plánování vás pas přijde na symbolických šest set korun, u bleskových variant se cena šplhá k částkám, za které byste v cílové destinaci měli několik večeří pro celou rodinu.

1. Standardní lhůta do 30 dnů

Tato varianta je nejlevnější a nejrozumnější. O pas žádáte na libovolném obecním úřadě s rozšířenou působností. Pokud není hlavní letní sezóna, bývá pas hotový často už za dva týdny, ale úřad má na vyřízení celých 30 dní.

  • Cena: šest set korun pro dospělého / sto korun za dítě do 15 let.

2. Zrychlená lhůta do 5 pracovních dnů

Pokud zjistíte neplatnost pasu týden před odjezdem, je toto vaše jediná jistota. Žádat můžete na úřadě nebo přímo na Ministerstvu vnitra.

  • Cena: tři tisíce korun pro dospělého / tisíc korun za dítě do 15 let.

3. Expresní lhůta do 24 hodin

Ultimátní záchranná brzda. Žádost lze podat u libovolného úřadu, ale hotový doklad si musíte vyzvednout osobně pouze na pracovišti Ministerstva vnitra v Praze. Pokud nejste z Prahy, připočtěte si k poplatku i náklady na cestu a čas strávený na cestě.

Cena: šest tisíc korun pro dospělého / dva tisíce korun za dítě do 15 let.

Srovnání nákladů a lhůt pro vyřízení pasu

Typ vyřízeníLhůtaKde žádatKde vyzvednoutCena (dospělý)
Standardnído 30 dnůJakýkoliv úřad ORPTen samý úřad600 Kč
Zrychlenédo 5 prac. dnůÚřad ORP / MV ČRÚřad ORP / MV ČR3 000 Kč
Bleskovédo 24 hodinÚřad ORP / MV ČRPouze MV ČR (Praha)6 000 Kč

Dětské pasy: Pozor na změnu podoby

U dětí je situace ještě o něco komplikovanější. Dětské pasy mají kratší platnost, jen pět let, ale zákon obsahuje důležitý dodatek: doklad je neplatný, pokud se výrazně změnila podoba držitele. Pokud máte pas pro tříleté dítě, na kterém je vyfocené jako miminko v peřince, riskujete na hranicích problémy i v případě, že je doklad formálně stále platný. Celníci, zejména v zemích s přísnějšími bezpečnostními pravidly, mohou identitu dítěte zpochybnit. Pro klid na duši se doporučuje u malých dětí pas aktualizovat každé dva až tři roky.

Cestování po Evropské unii a občanský průkaz

Pokud se chystáte pouze v rámci Schengenského prostoru, stačí vám občanský průkaz. I zde ale platí pravidlo kontroly. Občanský průkaz s odstřiženým rohem není platným cestovním dokladem, a to ani s přiloženým potvrzením o změně. Pro leteckou dopravu v rámci EU vždy doporučujeme mít u sebe buď platný pas, nebo plnohodnotný občanský průkaz s čipem.

Co dělat, když zjistíte neplatnost pasu večer před odletem?

Pokud je neděle večer a vy v pondělí ráno odlétáte, legální cesta k získání dokladu v řádu hodin neexistuje. Ministerstvo vnitra nemá pohotovostní službu o víkendech. Jedinou teoretickou nadějí je, pokud cestujete do země, kde lze využít občanský průkaz a ten máte v pořádku.

Pokud míříte do exotiky, je jedinou možností okamžité kontaktování letecké společnosti nebo cestovní kanceláře. Storno poplatky 24 hodin před odletem jsou sice obvykle takřka sto procent ceny, ale někdy je možné za poplatek změnit jméno cestujícího nebo termín zájezdu. Jsou to však řešení s nejistým výsledkem a vysokými náklady.

31. května 2026  15:20

