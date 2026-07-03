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Přechod na nový bankovní systém přinese čtyřdenní výpadek. Odstávka zasáhne tisíce klientů

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  5:00
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Matty Marečků, iDNES.cz

Už dnes čeká klienty jedné z bank zásah, který zásadně změní vše, na co byli až donedávna zvyklí. Na delší dobu se budou muset rozloučit s některými službami, taktéž se budou muset přeučit na zcela nové internetové bankovnictví.

Klienti banky CREDITAS se musí připravit na mimořádně dlouhou odstávku, na kterou nejsme v Česku zvyklí.

Největší banka v Česku dočasně vypne mobilní bankovnictví. Už tento víkend

Důležité informace

  • Od: Pátek 3. 7. 16:00
  • Do: Pondělí 6. 7. 23:59

Nedostupné budou aplikace CREDITAS Banking, CREDITAS One, CREDITAS Invest App a Max Invest App, a to včetně okamžitých plateb.

Banka od pátku 3. července na několik dní vypne internetové bankovnictví i mobilní aplikaci, fungovat nebudou ani okamžité platby či investice. Výpadek potrvá až do pondělí 6. července.

Zdaleka však nejde jen o technickou odstávku. Klienti se musí připravit také na přechod na nový systém CREDITAS One, který má nahradit dosavadní aplikaci a přinést zcela nové prostředí i způsob ovládání účtu.

Klienty tak hned po skončení odstávky čeká zcela nové rozhraní, některé pak přechod do nového bankovního systému, o kterém je bude banka informovat e-mailem individuálně.

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Omezení se dotkne i zákaznické podpory. Běžná bezplatná infolinka s číslem 800 888 009 bude během odstávky fungovat omezeně a nebude moct řešit všechny požadavky. Linka pro blokaci karet a hlášení podezřelých transakcí (583 037 088) zůstane v plném provozu.

Dobrou zprávou je, že platby kartou i výběry z bankomatů budou fungovat. Přesto banka doporučuje všechny důležité operace, jako například splátky úvěru, vyřídit s dostatečným předstihem.

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