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Jak vydržet do výplaty
Základním pravidlem pro přežití posledních 72 hodin do výplaty je úplná stopka pro zbytečné výdaje. Každá návštěva supermarketu je pastí pro peněženku, protože v košíku často skončí i věci, které nejsou nutně potřeba nebo jsou zrovna v akci. Strategie, jak finančně náročné období zvládnout, je využít to, co je doma, a dokoupit pouze naprosté minimum základních surovin.
Co uvařit za málo peněz
Klíčem k levnému vaření je zaměřit se na syté, objemné pokrmy z jednoho hrnce. Ideální jsou suroviny, které mají vysokou nutriční hodnotu a pořídíte je za nízkou cenu, jako jsou brambory, luštěniny, rýže, vejce a sezónní kořenová zelenina. Cílem je uvařit jídlo, které zasytí celou rodinu, dá se snadno ohřát a chutná dobře i na druhý den. Jeden poctivý základ vás vyjde na zlomek ceny oproti neustálému dokupování jogurtů a rohlíků.
3 recepty z jednoho hrnce
Pokud potřebujete nakrmit rodinu za pár korun na několik dní, vsaďte na tyto klasiky:
- Bramborový guláš s buřtem: Základem je hodně cibule a brambor. Stačí jeden či dva buřty pro chuť, kvalitní paprika a majoránka. Je to levné, syté a v lednici vydrží bez problému tři dny.
- Čočka na kyselo: Kilové balení čočky stojí pár korun, je plná bílkovin a skvěle zasytí. Podávaná s vajíčkem a kyselou okurkou právem patří ke klasikám české kuchyně.
- Hustá bramboračka (bílá nebo s kroupami): Do hrnce dejte zeleninu, brambory a hrst krup či jíšku. Tato polévka je tak vydatná, že spolehlivě nahradí hlavní chod.
Poctivý buřtguláš s klobásou a rajčatovým protlakem – Zahuštěná klasika s majoránkou
Lehké
40 min
Jak efektivně nakupovat
Pokud do obchodu musíte, jděte tam s přesným seznamem a striktně se ho držte.
- Nechoďte nakupovat hladoví nebo unavení, v takovém stavu mozek automaticky sahá po rychlých tucích a cukrech, které jsou drahé a nezasytí.
- Dívejte se do spodních polic regálů, kde bývají umístěny privátní značky nákupních řetězců, které nabízejí levnější základních surovin, jako je mouka, luštěniny, olej. Dražší varianty bývají umístěny v regálech přímo ve výši očí.
- Kupujte základní suroviny, ne polotovary. U nich totiž platíte i za práci někoho jiného, kterou zvládnete doma za pár minut sami.
Kde nakoupit nejlevněji
Při extrémně napjatém rozpočtu se vyplatí sledovat akční letáky. Pokud jezdíte na nákupy autem, nejezděte přes celé město kvůli jedné slevě, projedete víc v benzínu.
- Nejvýhodněji obvykle vycházejí privátní značky obchodních řetězců, které nabízejí stejnou kvalitu jako značkové produkty, ale za výrazně nižší cenu.
- Pokud potřebujete koupit čerstvé produkty, zaměřte se na akční zboží s končící trvanlivostí, které lze pořídit se slevou 20 až 70 procent.