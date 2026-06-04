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Pravidlo 72 hodin platí i v kuchyni. Jak zvládnout poslední tři dny do výplaty?

Veronika Reicheltová
  8:30
Dostat se do situace, kdy do výplaty zbývá pár dní a konto zeje prázdnotou, je nepříjemná logistická výzva. Existuje však způsob, jak tuto kritickou dobu překlenout bez hladovění a stresu. Stačí změnit přístup k nákupům a vsadit na sílu jednoho velkého hrnce.
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ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Obsah

Jak vydržet do výplaty

Základním pravidlem pro přežití posledních 72 hodin do výplaty je úplná stopka pro zbytečné výdaje. Každá návštěva supermarketu je pastí pro peněženku, protože v košíku často skončí i věci, které nejsou nutně potřeba nebo jsou zrovna v akci. Strategie, jak finančně náročné období zvládnout, je využít to, co je doma, a dokoupit pouze naprosté minimum základních surovin.

Co uvařit za málo peněz

Klíčem k levnému vaření je zaměřit se na syté, objemné pokrmy z jednoho hrnce. Ideální jsou suroviny, které mají vysokou nutriční hodnotu a pořídíte je za nízkou cenu, jako jsou brambory, luštěniny, rýže, vejce a sezónní kořenová zelenina. Cílem je uvařit jídlo, které zasytí celou rodinu, dá se snadno ohřát a chutná dobře i na druhý den. Jeden poctivý základ vás vyjde na zlomek ceny oproti neustálému dokupování jogurtů a rohlíků.

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3 recepty z jednoho hrnce

Pokud potřebujete nakrmit rodinu za pár korun na několik dní, vsaďte na tyto klasiky:

  1. Bramborový guláš s buřtem: Základem je hodně cibule a brambor. Stačí jeden či dva buřty pro chuť, kvalitní paprika a majoránka. Je to levné, syté a v lednici vydrží bez problému tři dny.
  2. Čočka na kyselo: Kilové balení čočky stojí pár korun, je plná bílkovin a skvěle zasytí. Podávaná s vajíčkem a kyselou okurkou právem patří ke klasikám české kuchyně.
  3. Hustá bramboračka (bílá nebo s kroupami): Do hrnce dejte zeleninu, brambory a hrst krup či jíšku. Tato polévka je tak vydatná, že spolehlivě nahradí hlavní chod.
Buřtguláš

Poctivý buřtguláš s klobásou a rajčatovým protlakem – Zahuštěná klasika s majoránkou

Recept

Lehké

40 min

Jak efektivně nakupovat

Pokud do obchodu musíte, jděte tam s přesným seznamem a striktně se ho držte.

  • Nechoďte nakupovat hladoví nebo unavení, v takovém stavu mozek automaticky sahá po rychlých tucích a cukrech, které jsou drahé a nezasytí.
  • Dívejte se do spodních polic regálů, kde bývají umístěny privátní značky nákupních řetězců, které nabízejí levnější základních surovin, jako je mouka, luštěniny, olej. Dražší varianty bývají umístěny v regálech přímo ve výši očí.
  • Kupujte základní suroviny, ne polotovary. U nich totiž platíte i za práci někoho jiného, kterou zvládnete doma za pár minut sami.
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Kde nakoupit nejlevněji

Při extrémně napjatém rozpočtu se vyplatí sledovat akční letáky. Pokud jezdíte na nákupy autem, nejezděte přes celé město kvůli jedné slevě, projedete víc v benzínu.

  • Nejvýhodněji obvykle vycházejí privátní značky obchodních řetězců, které nabízejí stejnou kvalitu jako značkové produkty, ale za výrazně nižší cenu.
  • Pokud potřebujete koupit čerstvé produkty, zaměřte se na akční zboží s končící trvanlivostí, které lze pořídit se slevou 20 až 70 procent.
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