Pracovní kout v ložnici nebo u jídelního stolu se stal v posledních letech realitou pro tisíce Čechů. Přestože základní vybavení už většina z nás má, stále častěji narážíme na limity domácího prostředí. Bolesti za krkem, pálení očí a neschopnost odpojit se po práci od úkolů a povinností však nejsou nutným zlem. Mnohdy stačí změnit pár detailů.
Podle odborníků rozhoduje o kvalitě pracovního dne ergonomie celého systému, práce se světlem a schopnost mozek vytrénovat, aby dokázal rozlišit, kdy doma pracuje a kdy relaxuje. Jakými triky bychom se tedy měli řídit, aby se nám z obýváku pracovalo lépe?
1. Vytvořte si pracovní kotvu
Pracovat z postele zní sice lákavě, ovšem pro mozek to může být matoucí. Úplným základem pro to, abyste zvládli pracovat z domu, je najít si stabilní místo, které si s prací automaticky spojíte.
„V praxi se ukazuje, že vedle hlavního pracovního místa může dobře fungovat ještě jedna doplňková zóna. Typicky pro telefonáty nebo méně soustředěnou práci. Pomáhá to přirozeně rozdělit den na bloky a snižuje pocit stereotypu,“ doporučuje Michal Španěl, manažer portálu JenPráce.cz.
2. Monitor mějte v úrovni očí
Ačkoliv si to mnoho z nás myslí, nejčastější chybou není ani tak špatná židle, jako spíše poloha hlavy. O to horší to je, pokud pracujete na notebooku bez nastavitelného podstavce. V takovém případě vaše krční páteř doslova trpí.
„Horní hrana monitoru by měla být přibližně v úrovni očí. U notebooku to znamená jeho podložení nebo použití stojanu. Tento detail dokáže výrazně snížit únavu už během prvních hodin práce,“ vysvětluje Jan Dvořák z Počítačové školy GOPAS.
3. Pracujte se světlem
Ostré slunce nebo odlesky na displeji nás nutí neustále ostřit, což zároveň vede k bolestem hlavy. „Ideální pracovní prostředí nemá po celý den stejné světlo. Chytrým řešením jsou například rolety den a noc, které umožňují světlo rozptýlit a udržet stabilní podmínky,“ vysvětluje Terezie Gálová z firmy Žaluzieee.
4. Zbavte se maličkostí
Musíte před každým hovorem hledat kabely nebo nastavovat zvuk? Pak se nedivte, že na konci dne nemáte dostatek mentální energie. Neřešit tyto maličkosti by přitom vašemu mozku podstatně dost ulehčilo.
Michal Černý ze společnosti Audiopro doporučuje investovat do detailů, jako je dokovací stanice, v rámci níž můžete připojit vše jedním kabelem, nebo kvalitní sluchátka s aktivním potlačením hluku, která vás izolují od ruchu domácnosti.
5. Větrejte s okny dokořán
Cítíte se odpoledne malátní? Možná je na vině vysoká hladina oxidu uhličitého. Mnoho lidí se domnívá, že se tohoto problému zbaví, když nechají okno otevřené na ventilačku po celý den.
Jak však konstatuje Lukáš Rom ze společnosti Kärcher: „místo dlouhodobého větrání na mikroventilaci funguje lépe krátké, intenzivní otevření oken.“ Pokud bydlíte u rušné silnice, může být řešením čistička vzduchu, která odfiltruje prach i alergeny, aniž by vás rušil hluk.
6. Nastavte si ideální teplotu
Věřte nebo ne, rychlost, jakou reagujete, dokáže přímo ovlivnit i tepelný komfort. V pracovně byste neměli mít zimu, zároveň by z vás ale neměl lít pot. Ideálně by v místnosti nemělo být méně než osmnáct stupňů, ne však více než čtyřiadvacet.
Pokud žaluzie zatáhnete ještě předtím, než se do oken opře polední slunce, udržíte si v místnosti o několik stupňů nižší teplotu i bez drahé klimatizace. Teplotu si navíc můžete ovládat i skrze chytrou domácnost.
7. Naučte se vypnout
Tou vůbec největší pastí, se kterou se na home office můžete setkat, je však něco, o čem se málokdy mluví: workoholismus. Dřív nebo později sklouznete k tomu, že si (ne)dobrovolně budete neustále prodlužovat pracovní dobu.
Základem, jak svodům workholismu odolat, je naučit se na konci dne přepnout do klidnějšího režimu. Můžete si třeba uklidit na stole, zavřít notebook a vyřídit jen telefonní hovory nebo změnit intenzitu osvětlení místnosti. Mozek zkrátka potřebuje dostat jasný signál, že pracovní den skončil.
TIP Vylepšete si pracovnu do patnácti tisíc
Vylepšení domácí kanceláře nemusí váš rozpočet nutně zruinovat. Právě naopak: největší rozdíl často přinesou i relativně malé investice, které řeší konkrétní problémy.
Například obyčejný podstavec pod notebook dokáže během pár minut zlepšit držení těla a ulevit krční páteři. Podobně rolety nebo žaluzie pomůžou se světlem i s teplotou v místnosti, což má přímý vliv na soustředění.
Investice do ergonomické židle nebo kvalitní čističky vzduchu pak dává smysl zejména tehdy, pokud z domu pracujete každý den. V takovém případě už totiž zdaleka nejde jen o komfort, ale především o dlouhodobé zdraví a prevenci únavy.
|Položka
|Funkce
|Odhadovaná cena
|Podstavec pod notebook
|Ergonomie (krční páteř)
|400 – 1 200 Kč
|Rolety den a noc
|Regulace světla a tepla
|800 – 2 500 Kč / okno
|Sluchátka s ANC
|Soustředění v hluku
|2 500 – 8 000 Kč
|Kvalitní čistička vzduchu
|Snížení únavy a alergií
|3 000 – 12 000 Kč
|Dokovací stanice
|Pořádek v kabelech
|2 000 – 6 000 Kč
|Ergonomická židle
|Opora beder a zad
|5 000 – 25 000 Kč
Pokud se rozhodnete vybavit svou domácí kancelář všemi zmíněnými prvky, vaše celková investice se bude pohybovat v poměrně širokém rozmezí. V případě nejlevnějších variant se dostanete na částku zhruba 13 700 korun, pokud však sáhnete po profesionálním a designovém vybavení, může se výsledná suma vyšplhat až k 54 700 korunám.
Výhodou je, že si tyto vychytávky můžete pořizovat postupně podle aktuálních potřeb. I menší změny se totiž ve výsledku nasčítají a rozhodnou o tom, zda bude vaše pracovní prostředí skutečně funkční.