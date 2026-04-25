Práce z domova bez bolesti a únavy: 7 triků, které nestojí majlant, ale změní vám život

Práce z domova je pro mnoho lidí standardem. Přesto domácí pracovní kout často nedosahuje kvality kanceláře. Nejde přitom o zásadní vybavení, ale o drobnosti, které nestojí téměř nic a přes to dokážou zásadně ovlivnit naši produktivitu i zdraví.
ilustrační snímek | foto: Depositphotos

Pracovní kout v ložnici nebo u jídelního stolu se stal v posledních letech realitou pro tisíce Čechů. Přestože základní vybavení už většina z nás má, stále častěji narážíme na limity domácího prostředí. Bolesti za krkem, pálení očí a neschopnost odpojit se po práci od úkolů a povinností však nejsou nutným zlem. Mnohdy stačí změnit pár detailů.

Podle odborníků rozhoduje o kvalitě pracovního dne ergonomie celého systému, práce se světlem a schopnost mozek vytrénovat, aby dokázal rozlišit, kdy doma pracuje a kdy relaxuje. Jakými triky bychom se tedy měli řídit, aby se nám z obýváku pracovalo lépe?

Obsah

1. Vytvořte si pracovní kotvu

Pracovat z postele zní sice lákavě, ovšem pro mozek to může být matoucí. Úplným základem pro to, abyste zvládli pracovat z domu, je najít si stabilní místo, které si s prací automaticky spojíte.

„V praxi se ukazuje, že vedle hlavního pracovního místa může dobře fungovat ještě jedna doplňková zóna. Typicky pro telefonáty nebo méně soustředěnou práci. Pomáhá to přirozeně rozdělit den na bloky a snižuje pocit stereotypu,“ doporučuje Michal Španěl, manažer portálu JenPráce.cz.

Češi se home office nevzdají. Bez něj raději odejdou jinam, tvrdí průzkum

2. Monitor mějte v úrovni očí

Ačkoliv si to mnoho z nás myslí, nejčastější chybou není ani tak špatná židle, jako spíše poloha hlavy. O to horší to je, pokud pracujete na notebooku bez nastavitelného podstavce. V takovém případě vaše krční páteř doslova trpí.

„Horní hrana monitoru by měla být přibližně v úrovni očí. U notebooku to znamená jeho podložení nebo použití stojanu. Tento detail dokáže výrazně snížit únavu už během prvních hodin práce,“ vysvětluje Jan Dvořák z Počítačové školy GOPAS.

3. Pracujte se světlem

Ostré slunce nebo odlesky na displeji nás nutí neustále ostřit, což zároveň vede k bolestem hlavy. „Ideální pracovní prostředí nemá po celý den stejné světlo. Chytrým řešením jsou například rolety den a noc, které umožňují světlo rozptýlit a udržet stabilní podmínky,“ vysvětluje Terezie Gálová z firmy Žaluzieee.

Vypněte obrazovky, popadněte knihu. Večer patří odpočinku, ne scrollování

4. Zbavte se maličkostí

Musíte před každým hovorem hledat kabely nebo nastavovat zvuk? Pak se nedivte, že na konci dne nemáte dostatek mentální energie. Neřešit tyto maličkosti by přitom vašemu mozku podstatně dost ulehčilo.

Michal Černý ze společnosti Audiopro doporučuje investovat do detailů, jako je dokovací stanice, v rámci níž můžete připojit vše jedním kabelem, nebo kvalitní sluchátka s aktivním potlačením hluku, která vás izolují od ruchu domácnosti.

5. Větrejte s okny dokořán

Cítíte se odpoledne malátní? Možná je na vině vysoká hladina oxidu uhličitého. Mnoho lidí se domnívá, že se tohoto problému zbaví, když nechají okno otevřené na ventilačku po celý den.

Jak však konstatuje Lukáš Rom ze společnosti Kärcher: „místo dlouhodobého větrání na mikroventilaci funguje lépe krátké, intenzivní otevření oken.“ Pokud bydlíte u rušné silnice, může být řešením čistička vzduchu, která odfiltruje prach i alergeny, aniž by vás rušil hluk.

6. Nastavte si ideální teplotu

Věřte nebo ne, rychlost, jakou reagujete, dokáže přímo ovlivnit i tepelný komfort. V pracovně byste neměli mít zimu, zároveň by z vás ale neměl lít pot. Ideálně by v místnosti nemělo být méně než osmnáct stupňů, ne však více než čtyřiadvacet.

Pokud žaluzie zatáhnete ještě předtím, než se do oken opře polední slunce, udržíte si v místnosti o několik stupňů nižší teplotu i bez drahé klimatizace. Teplotu si navíc můžete ovládat i skrze chytrou domácnost.

7. Naučte se vypnout

Tou vůbec největší pastí, se kterou se na home office můžete setkat, je však něco, o čem se málokdy mluví: workoholismus. Dřív nebo později sklouznete k tomu, že si (ne)dobrovolně budete neustále prodlužovat pracovní dobu.

Základem, jak svodům workholismu odolat, je naučit se na konci dne přepnout do klidnějšího režimu. Můžete si třeba uklidit na stole, zavřít notebook a vyřídit jen telefonní hovory nebo změnit intenzitu osvětlení místnosti. Mozek zkrátka potřebuje dostat jasný signál, že pracovní den skončil.

Pracuji z domova, musela jsem si koupit počítač. Musí zaměstnavatel přispět?

TIP Vylepšete si pracovnu do patnácti tisíc

Vylepšení domácí kanceláře nemusí váš rozpočet nutně zruinovat. Právě naopak: největší rozdíl často přinesou i relativně malé investice, které řeší konkrétní problémy.

Například obyčejný podstavec pod notebook dokáže během pár minut zlepšit držení těla a ulevit krční páteři. Podobně rolety nebo žaluzie pomůžou se světlem i s teplotou v místnosti, což má přímý vliv na soustředění.

Investice do ergonomické židle nebo kvalitní čističky vzduchu pak dává smysl zejména tehdy, pokud z domu pracujete každý den. V takovém případě už totiž zdaleka nejde jen o komfort, ale především o dlouhodobé zdraví a prevenci únavy.

PoložkaFunkceOdhadovaná cena
Podstavec pod notebookErgonomie (krční páteř)400 – 1 200 Kč
Rolety den a nocRegulace světla a tepla800 – 2 500 Kč / okno
Sluchátka s ANCSoustředění v hluku2 500 – 8 000 Kč
Kvalitní čistička vzduchuSnížení únavy a alergií3 000 – 12 000 Kč
Dokovací stanicePořádek v kabelech2 000 – 6 000 Kč
Ergonomická židleOpora beder a zad5 000 – 25 000 Kč

Pokud se rozhodnete vybavit svou domácí kancelář všemi zmíněnými prvky, vaše celková investice se bude pohybovat v poměrně širokém rozmezí. V případě nejlevnějších variant se dostanete na částku zhruba 13 700 korun, pokud však sáhnete po profesionálním a designovém vybavení, může se výsledná suma vyšplhat až k 54 700 korunám.

Výhodou je, že si tyto vychytávky můžete pořizovat postupně podle aktuálních potřeb. I menší změny se totiž ve výsledku nasčítají a rozhodnou o tom, zda bude vaše pracovní prostředí skutečně funkční.

Test nápojů pro školáky: Nejlepší umějí uhasit žízeň, pár jich může i ublížit

Premium
Slazené nealkoholické nápoje

Bez dostatečného a pravidelného přísunu tekutin nebude dětem pořádně fungovat tělo ani mozek. Jenže jako musíte do auta nalít správné palivo, aby jelo jako drak, tak musí křehký organismus dostat...

Úklid jako z katalogu je cesta k frustraci, říká expertka na krásný domov

Spoluzakladatelka projektu O domově Lucie Kocman. (19. prosince 2025)

Vstupuje do cizích domácností a obyvatelům radí, jak je funkčně uspořádat a vylepšit. Lucie Kocman, spoluzakladatelka projektu O domově, přitom není žádný pedant. Naopak. Mít neustále uklizeno je...

Šílenství českých hypoték: v Praze ceny drtí trh, investoři utíkají do Švýcarska

Češi mají zájem o švýcarské nemovitosti.

Zatímco v Česku lidé u hypotéky počítají každou desetinu procenta a ceny bytů v Praze doslova lámou rekordy, realitní trh ve Švýcarsku funguje úplně jinak. Samotný dluh nikdo nepovažuje za problém,...

Tento hit mezi skleníky vás překvapí. Vrací se trend z minulého století

Mnozí zahrádkáři nedají dopustit na klasické skleněné výplně, přestože mají...

Ještě před nedávnem to vypadalo, že klasickým skleněným skleníkům odzvonilo. Trh zaplavila levnější řešení se snadnou montáží. Čeští zahradníci však zjišťují, že krása a dlouhověkost tradičního skla...

Nemáte našetřeno na stáří? Vyzkoušejte 5+1 tipů, jak začít spořit i v 50 letech

ilustrační snímek

Může se zdát, že spoření a investice jsou výsadou mladých, kteří těží z výhody dlouhého časového horizontu pro zhodnocení financí. Při zvolení správné strategie však můžete efektivně začít budovat...

Ušetří čas i peníze, nejsou pro každého. Kdy se celoroční pneumatiky vyplatí

Otevření nového robotického plně automatizovaného skladu pneumatik ve...

Každoroční přezouvání pneumatik většina řidičů bere jako nutnost. Ve skutečnosti ale jde o časově i finančně náročný koloběh, který vás může stát tisíce korun ročně. Pokud ho ignorujete, riskujete...

24. dubna 2026  15:20

Přiznání influencerky: Nechtěla jsem už sedět jedním zadkem na deseti židlích

Influencerka a podnikatelka Dominika Šťovíčková, známá jako Mamadomisha.

Buduje úspěšnou značku šperků, uvádí na trh inovativní proteinové drinky a svépomocí rekonstruuje dům. Jak zvládá influencerka Dominika Šťovíčková delegování práce a proč platí, že méně je někdy...

24. dubna 2026  8:30

Přestaňte utrácet za jídlo v restauracích a vsaďte na krabičky. Ušetříte přes 50 tisíc ročně

Krabičková dieta od Zdravé stravování

Průměrný Čech utratí za obědy v restauracích částky, které by bez problémů pokryly luxusní dovolenou nebo splátku nového auta. Přesto se do vaření mnozí z nás nehrnou. Buď se bojíme ztráty času, nebo...

24. dubna 2026

Omáčka rozhoduje víc než maso. Při párování vína hraje roli i tuk a kyselost

Alkohol (zejména víno) může blokovat odbourávání histaminu a zhoršovat jeho...

Většina lidí řeší párování vína až ve chvíli, kdy stojí před regálem nebo vinným lístkem. Jenže v tu chvíli už bývá pozdě. Pokud špatně zvolíte jídlo nebo jeho úpravu, žádné víno vás nezachrání a...

23. dubna 2026  18:25

Star Wars karty od České spořitelny. George nabízí i soutěž o vstupenky

Platební karty Star Wars od České spořitelny

Fanoušci ságy Star Wars se po sedmi letech dočkají nového celovečerního filmu. Premiéra snímku Mandalorian a Grogu je naplánována na květen, ale už teď se téma propisuje do českého bankovnictví....

23. dubna 2026  15:20

Zázrak za pár korun? Prací přípravek z 19. století odstraní i nejodolnější skvrny

Nechcete přijít o svůj oblíbený oděv? Pak se u náročnějších materiálů...

Trápí vás odolná skvrna na oblíbeném tričku? Zapomeňte na přípravky plné chemie. Nejúčinnějším odstraňovačem nečistot na oblečení je vynález z 19. století. Prozradíme vám, proč je tento nenápadný...

23. dubna 2026  11:45

Co uvařit za pár korun? Na sushi si zajděte do restaurace, palačinky si raději uvařte doma

Při vaření se používá hodně postupů, které v anglické terminologii u nás nejsou...

Jedním z nejjednodušších způsobů, jak ušetřit za jídlo, je vařit doma. Mnoho delikates zvládnete uvařit sami i za zlomek ceny, neplatí to však zdaleka pro všechna jídla. U některých jídel totiž může...

23. dubna 2026  8:30

Pančovaná nafta ničí motory. Pojišťovna vám ale opravu zaplatit nemusí

ilustrační snímek

Vlivem války a složité logistiky roste riziko prodeje nekvalitních paliv, která jsou pro moderní motory fatální. Škody se často šplhají k padesáti tisícům korun, přesto se řidiči u pojišťoven pomoci...

23. dubna 2026

Konec nekonečného žehlení? Experti radí, jak vybrat povlečení, které hýčká a vydrží roky

Ve spolupráci
MARGOT Povlečení Matějovský | Zdroj: www.matejovsky-povleceni.cz/

V povlečení se odehrává téměř třetina života. Přesto právě při jeho výběru mnoho domácností dělá chyby. Levné materiály sice lákají nízkou cenou, po několika praních však ztrácejí tvar, šisují a...

22. dubna 2026  15:24

Děláte chybu při užívání vitaminu C? Rozhoduje rozdělení dávky, říkají lékaři

Vitamin C si většina lidí spojuje s citronem. Ve skutečnosti ho ale najdete...

Vitamin C patří mezi nejčastěji užívané vitaminy. Lidé po něm sahají hlavně ve chvíli, kdy cítí nachlazení nebo únavu. Ve skutečnosti ale v těle zastává mnohem víc funkcí, než si většina lidí...

22. dubna 2026  11:45

Bílé v lednici, červené na lince? Češi skladují víno špatně, stačí malá změna

ilustrační snímek

Špatně skladované víno ztrácí chuť, aroma i hodnotu. Často dřív, než ho vůbec otevřete. Přitom stačí jediný detail: chybné uskladnění. Správně vybraná vinotéka dokáže víno nejen ochránit, ale výrazně...

22. dubna 2026  8:30

