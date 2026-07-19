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Pozor na triky na benzínkách: Proč je prémiové palivo v létě často jen mýtus?

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  15:20

Tankování v létě | foto: Canva.com

Dražší benzín či nafta nemusí běžnému automobilu přinést vyšší výkon ani nižší spotřebu. Rozhodující jsou požadavky výrobce vozu, nikoli letní vedra nebo marketingová hesla u čerpacích stojanů.

Psychologie u stojanu: Proč v létě dobrovolně platíme víc?

Letní období je pro provozovatele čerpacích stanic nejvýnosnější částí roku. Češi masivně vyrážejí na dovolené, auta dostávají zabrat v kolonách a na dálnicích, a právě zde nastupuje psychologický efekt. Řidič, který má před sebou tisíc kilometrů s rodinou do Chorvatska nebo Itálie, podvědomě nechce nic podcenit. Chce mít jistotu, že motor zvládne extrémní zatížení v letních vedrech.

Čerpací stanice s tímto strachem a touhou po jistotě umně pracují. Reklamní poutače lákají na „čisticí účinky“, „maximální výkon“ a „ochranu motoru před přehřátím“. Když pak řidič stojí u stojanu a vidí rozdíl několika korun na litr, často podlehne pocitu, že svému autu dopřává to nejlepší. U běžného rodinného hatchbacku nebo SUV s litrovým tříválcem či standardním dvoulitrovým dieselem jde však o čistou ztrátu peněz.

Oktanové číslo jako největší nedorozumění

Nejčastějším omylem českých řidičů je shoda mezi oktanovým číslem a energií skrytou v palivu. Mnoho lidí věří, že 98 nebo 100oktanový benzín má v sobě více síly než standardní Natural 95. Skutečnost je ale jiná. Oktanové číslo nevyjadřuje energetickou hodnotu paliva.

Moderní motory jsou konstruovány na konkrétní oktanové číslo - pro drtivou většinu aut na českých silnicích je to Natural 95. Motor je vybaven senzorem klepání (tzv. knock senzor). Pokud natankujete méněoktanové palivo, senzor to pozná a upraví předstih zážehu, aby motor nepoškodil, což mírně sníží výkon. Pokud ale natankujete víceoktanové palivo (např. stooktan), řídicí jednotka běžného motoru s ním neumí efektivně pracovat. Nedokáže zvýšit kompresní poměr natolik, aby potenciál paliva využila. Výsledkem je, že palivo prohoří naprosto stejně jako běžná pětadevadesátka, ale za podstatně vyšší cenu.

Kdy má vysoké oktanové číslo smysl?

  • Sportovní a vysokovýkonné vozy: Auta, která mají palivo s vyšším oktanovým číslem přímo předepsané výrobcem (často uvedeno na vnitřní straně víčka nádrže).
  • Starší upravené motory: Vozy s vysokým kompresním poměrem bez pokročilé elektroniky.
  • Dlouhodobé odstavení vozu: Prémiová paliva často neobsahují klasický ethanol (biosložku), ale ETBE (ethyl-terciární-butylether), který neváže vodu a v nádrži nedegraduje. To se hodí pro motorky nebo veterány na zimu, ne pro auto, se kterým jedete v létě k moři.

Letní nafta a mýtus o „arktické“ kvalitě v červenci

U nafty je situace v létě ještě přímočařejší. Zatímco v zimě mají prémiové nafty smysl kvůli lepší filtrovatelnosti v mrazech (často odolávají teplotám pod –30 °C), v létě je tato vlastnost zcela irelevantní. V červenci a srpnu vám zamrznutí nafty nehrozí ani v nejvyšších horských průsmycích.

Prodejci často argumentují vyšším cetanovým číslem u prémiových naft. Cetanové číslo vyjadřuje vznětlivost nafty - čím je vyšší, tím snadněji a měkčeji motor startuje a má kultivovanější chod. Nicméně česká legislativa a normy zajišťují, že i standardní nafta u prověřených čerpacích stanic má dostatečné cetanové číslo pro optimální chod jakéhokoli moderního vznětového motoru. Rozdíl v chodu motoru při letních teplotách nad 25 °C je u prémiové nafty pro běžného řidiče nepostřehnutelný.

Velké srovnání: Standardní vs. prémiové palivo v letním provozu

Vlastnost / ParametrStandardní palivo (Natural 95 / Nafta)Prémiové palivo (100 Oktan / Prémiová nafta)Reálný přínos v létě pro běžné auto
Energetická hodnotaStandardní, plně dostačující pro plný výkon motoru.Téměř identická jako u standardního paliva.Nulový. Auto nepojede rychleji ani neubere na spotřebě.
Čisticí aditiva (detergenty)Přítomna v dostatečné míře u všech značkových pump.Vyšší koncentrace aditiv pro čištění usazenin.Minimální. Pro vyčištění stačí aditiva přidat ručně nebo vzít nádrž jednou za čas.
Obsah biosložkyObsahuje klasický ethanol (E10) nebo MEŘO.Často obsahuje ETBE (šetrnější k dlouhému skladování).Nulový, pokud palivo vyjedete během několika týdnů.
Odolnost proti teplotámOdpovídá letní třídě paliv (bez rizika odpařování/tuhnutí).Extrémní odolnost (u nafty zimní parametry).Nulový. Letní teploty standardnímu palivu nijak neubližují.
Cena na litrZákladní tržní cena.O 3 až 6 Kč / litr vyšší než standard.Negativní. Výrazně prodražuje každé tankování.

Kde tankovat v létě bez rizika? Zaměřte se na pečeť kvality

Místo utrácení za předražená paliva by se měli řidiči v létě zaměřit na to, kde tankují. Vysoké letní teploty mohou negativně ovlivnit palivo na zanedbaných čerpacích stanicích, kde dochází k infiltraci vody do podzemních nádrží kondenzací nebo kde se palivo dlouho netočí a podléhá zkáze.

V České republice je nejlepším vodítkem program sledování kvality pohonných hmot, který zaštiťuje SGS (známá jako Pečeť kvality). Čerpací stanice zapojené do tohoto programu jsou pravidelně a nezávisle testovány. Pokud tankujete běžný Natural 95 nebo standardní naftu u čerpací stanice s tímto označením (případně u velkých a prověřených síťových řetězců), máte stoprocentní jistotu, že palivo splňuje veškeré normy a vašemu motoru neublíží ani v tom největším horku na dálnici.

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